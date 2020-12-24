Татаров: В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть

Замглавы ОП Олег Татаров назвал директора НАБУ Артема Сытника "зарвавшимся чиновником" и пообещал наказать его, публично разобрав каждую деталь уголовного производства против себя.

Об этом Татаров написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

НАБУ и САП он обвинил в грубой фальсификации и заявил, что общественности не было продемонстрировано ни одного доказательства его вины.

"В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида, неприкрытая личная месть и отвлечение внимания от десятков фактов собственного злоупотребления властью, проведения с целью личного обогащения сделок на оккупированной украинской территории, присвоения властных полномочий и других преступлений", - написал Татаров.

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"Я публично разберу каждую деталь этого уголовного производства и накажу зарвавшегося чиновника правовыми методами", - пообещал он.

Татаров также назвал Сытника "фигурантом десятка уголовных производств" и "зависимым от влияния "активистов" самовлюбленным чиновником".

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Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

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Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".