Татаров: В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть
Замглавы ОП Олег Татаров назвал директора НАБУ Артема Сытника "зарвавшимся чиновником" и пообещал наказать его, публично разобрав каждую деталь уголовного производства против себя.
Об этом Татаров написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
НАБУ и САП он обвинил в грубой фальсификации и заявил, что общественности не было продемонстрировано ни одного доказательства его вины.
"В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида, неприкрытая личная месть и отвлечение внимания от десятков фактов собственного злоупотребления властью, проведения с целью личного обогащения сделок на оккупированной украинской территории, присвоения властных полномочий и других преступлений", - написал Татаров.
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"Я публично разберу каждую деталь этого уголовного производства и накажу зарвавшегося чиновника правовыми методами", - пообещал он.
Татаров также назвал Сытника "фигурантом десятка уголовных производств" и "зависимым от влияния "активистов" самовлюбленным чиновником".
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Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
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Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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то-то оно жалуется клоуну и требует передавать дела "100% СВОЕМУ прокурору"))
У этих зебилов логика отсутствует априори: был бы татаров невинным -
не торчала бы из его дупы палкалегко бы пошел на расследование НАБУ
ПС
если человеку 100 раз сказать что он дурак (и еще жирным шрифтом)
Я только из твоего 314дежа так и не понял, причем Сытнык к посадке?
Только вот гложут меня сомнения, что его песни слушают нужные уши, т.к. правильные руки уже давно бы свернули шею коррупции.
Висновки робіть самі - про владу, про пріорітети влади, просто про порядність і людяність в нашому житті.
Бот Ви коротше.
Ну а Ваша вимога, що б я для Вас витрачав час, збираючи інформацію, яку кожен школяр знайти може - ну дуже нагадує улюблене московитьське "А вы докажите!".
Та й навіть якщо зберу, боюсь, побачу від Вас "вы всё врёти!"
PS: Давно я з ботами так довго не спілкувався