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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Татаров: В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть

Татаров: В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть

Замглавы ОП Олег Татаров назвал директора НАБУ Артема Сытника "зарвавшимся чиновником" и пообещал наказать его, публично разобрав каждую деталь уголовного производства против себя.

Об этом Татаров написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

НАБУ и САП он обвинил в грубой фальсификации и заявил, что общественности не было продемонстрировано ни одного доказательства его вины.

"В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида, неприкрытая личная месть и отвлечение внимания от десятков фактов собственного злоупотребления властью, проведения с целью личного обогащения сделок на оккупированной украинской территории, присвоения властных полномочий и других преступлений", - написал Татаров.

Читайте на Цензор.НЕТ: В НАБУ раскрыли детали "похищения" дела Татарова

"Я публично разберу каждую деталь этого уголовного производства и накажу зарвавшегося чиновника правовыми методами", - пообещал он.

Татаров также назвал Сытника "фигурантом десятка уголовных производств" и "зависимым от влияния "активистов" самовлюбленным чиновником".

Татаров: В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть 01

Также на Цензор.НЕТ: В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар

Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

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Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

НАБУ (4222) Сытник (958) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+18
Мною нешанований антимайданівський ЗЕурядовець, а злочин, вчинений разом з Микитасем, теж "противостояние со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть"? Причому тут Ситнік, ти крав, твій подільник тебе здав... Тепер у тебе надія тільки на ЗЕ, бо він боїться, що і його твоїм лайном заляпає.
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24.12.2020 21:27
+18
Татаров: В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть - Цензор.НЕТ 2558
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24.12.2020 21:27
+16
татарова "обижаютЬ"... воровать не ждают...
то-то оно жалуется клоуну и требует передавать дела "100% СВОЕМУ прокурору"))
У этих зебилов логика отсутствует априори: был бы татаров невинным - не торчала бы из его дупы палка легко бы пошел на расследование НАБУ
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24.12.2020 21:16
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24.12.2020 21:14 Ответить
ТВАРЬ-- которая должна сидеть с конфискацией до 5 го колена. Противостояние не дают красть -- ГНИДА !!!
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24.12.2020 21:53 Ответить
"Із житія святих"
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24.12.2020 21:16 Ответить
татарова "обижаютЬ"... воровать не ждают...
то-то оно жалуется клоуну и требует передавать дела "100% СВОЕМУ прокурору"))
У этих зебилов логика отсутствует априори: был бы татаров невинным - не торчала бы из его дупы палка легко бы пошел на расследование НАБУ
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24.12.2020 21:16 Ответить
п.с. а в общем-то татаров демонстриет одно: зебилы - тупее лдохов - поверят во ВСЕ что им из зомбоящика скажут) Собственно, для того оно и скулит.. да-да, "невиноватая оно", то всё "обида и неприкрытая личная месть"
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24.12.2020 21:18 Ответить
он мусор а мусор это особая каста дебилов... как их не назови жандарм полицай карабинер воно мусорская философия шавка при барине подстилка для ног барина..чаво изволите вот такой подстилке дали статус барина а мосх мусору забыли добавить...
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24.12.2020 21:19 Ответить
Сомневаюсь, что Татаров святой, но я гарантирую, что тот, кого ты называешь дебилом, в Европейском суде это фуфловое дело порвет как Тузик грелку. Как это, кстати, сделала та же Лукаш с открытым против нее производством. Тебе, конечно, судить, КТО дебил: тот, кто без толпы, без бабла ставит раком открывших против него фуфло мусорье из всяких НАБУ, или те, из-за тупости и попытки лизнуть зад своему Сытнику потом ЕСПЧ присудит Татарову компенсацию.
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24.12.2020 22:00 Ответить
модер Цензора почему жирным шрифтом выделили ? Татаров что лекарство от пандемии изобрел и его щимят ?
ПС
если человеку 100 раз сказать что он дурак (и еще жирным шрифтом)
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24.12.2020 21:18 Ответить
в то, что выделено жирным - зебилы верят охотнее
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24.12.2020 21:20 Ответить
Точно буде цікаво- найшла коса на камінь аж іскри полетіли. Жодних позитивних емоцій в мене не викликає ні Татаров, ні Ситник- так що буду спостерігати, як жаба гадюку...)))
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24.12.2020 21:18 Ответить
агент рф тараров "кувшинов" разбушевался.
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24.12.2020 21:19 Ответить
кого из этих ворюг не тронь все орут что он не вор
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24.12.2020 21:22 Ответить
Та на палю його,гниду! Це я татара маюна увазі,якщо що...
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24.12.2020 21:24 Ответить
татаров, ты счастливый человек ! В Китае за то, что ты сотворил - растреляли бы и забыли такую тлю что существовала во вред другим.
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24.12.2020 21:26 Ответить
А за махинации на "Ленинской Кузне", а за неуплаченные депутатом за концерты налоги в Китае, наверное, орден компартии Китая вручили бы?
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24.12.2020 21:56 Ответить
Я трохи не зрозумів: "Лєнінская Кузня" - це до Татарова чи до Ситніка? Адже стаття про них...
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24.12.2020 22:09 Ответить
Тема взагалі пішла про ефективність антикорупційної боротьби у найбільшій комуністичній державі. От мені і цікаво: як би там зреагували.
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24.12.2020 22:11 Ответить
На что "зреагували"? Поподробнее. Без общих фраз-"крадуть усе".
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25.12.2020 00:57 Ответить
https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83/a-50463359
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25.12.2020 10:20 Ответить
Мною нешанований антимайданівський ЗЕурядовець, а злочин, вчинений разом з Микитасем, теж "противостояние со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть"? Причому тут Ситнік, ти крав, твій подільник тебе здав... Тепер у тебе надія тільки на ЗЕ, бо він боїться, що і його твоїм лайном заляпає.
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24.12.2020 21:27 Ответить
Татаров: В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть - Цензор.НЕТ 2558
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24.12.2020 21:27 Ответить
Быдломасса73% - хавает
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24.12.2020 21:38 Ответить
Бу га га. Сытник всем как кость в горле. И сое и зелени☝
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24.12.2020 21:42 Ответить
Да, страшный человек. Сколько крупных коррупционеров посадил, сколько миллиардов в бюджет вернул...
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24.12.2020 21:55 Ответить
не то что другие сцыкуны
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24.12.2020 22:06 Ответить
Недавно обнародовали статистику по борьбе с коррупцией: 90% данных преступлений раскрывается полицией. Это все что нужно знать об эффективности НАБУ. Поэтому даже не сомневаюсь, что Татаров поставит НАБУшных следаков раком.
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24.12.2020 22:09 Ответить
90% це кража 100 грн . А антикрорупційні органи повинні зайсатися владою. На микитася відкрили ви не обурюєтеся. а татарова зась. У кого на службі пане терещенко?
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24.12.2020 22:28 Ответить
Да нет, уважаемый. Прочитайте внимательно: АНТИКОРРУПЦИОННАЯ деятельность. Там для открытия производств суммы стартуют с 472300, субъект преступления должен быть служебным лицом.
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24.12.2020 22:36 Ответить
Угу соя, щас еще татаррена посадит. Ах да, это ж суд сажает. Ну тот суд который пеця с зелей реформировали.😷
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24.12.2020 22:24 Ответить
На самом деле, большинство подобных обвинений держится исключительно на готовности украинских судов выполнить команду с Банковой по требованию улицы. Ну вот вам пример: захотела улица посадить Портнова и Банковая дала команду. начали искать за что его ухватить по коррупции, ухватились за зарплату в ВУЗе. Ну, был бы это простой лох, то все окончилось бы приговором под апплодисменты толпы. Но Портнов юрист, причем юрист с возможностями обжаловать это все в Европейском суде. Что он и сделал. А каждое выигранное дело в ЕСПЧ, чтоб вы понимали, это не только удар по имиджу Украины, а еще и выплаты из бюджета успешно обжаловавшему лицу. И проблема в том, что Сытник и ко назначены на должности не потому что они профессионалы, а потому что чувствуют настроение улицы. И я гарантирую, что проработавший в ментовском следствии не один год Татаров, как профессионал, заткнет их всех за пояс. Потому что только дебилы верят, что в ментовские следаки идут тупые колхозники, еще вчера ходившие за плугом. Если такие и попадают в ментовское следствие, то вылетают (или садятся) в первые месяцы работы. Те же, кто проработал хотя бы 5 лет, после увольнения становятся одними из лучших адвокатов, что как бы намекает: они далеко не долбое6ы.
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24.12.2020 22:44 Ответить
Угу, так пусть татаров и подает в еспч, а не в фсбу. В чем проблема?
Я только из твоего 314дежа так и не понял, причем Сытнык к посадке?
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24.12.2020 22:56 Ответить
314здят те, кто, как и ты, рассуждает о вещах, в которых не имеет понятия. А Сытник имеет самое прямое отношение, как сторона конфликта.
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24.12.2020 23:06 Ответить
Балоболина, какая связь Сытника к посадкам? Тебя за язык никто не тянут☝
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24.12.2020 23:23 Ответить
Если хочешь ответа - то для начала подними свой культурный уровень,извинись и получишь его. Если нет - то найди себе подобных и общайся с ними.
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24.12.2020 23:40 Ответить
Какой культурный уровень я должен поднять для общения с 314болом?
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24.12.2020 23:45 Ответить
Татаров: У моєму протистоянні зі скандальним Ситником - тільки його образа і неприхована особиста помста - Цензор.НЕТ 503
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24.12.2020 21:45 Ответить
И Мыкитась тоже на что то обиделся, что поет соловьем, сливая Систему? )))
Только вот гложут меня сомнения, что его песни слушают нужные уши, т.к. правильные руки уже давно бы свернули шею коррупции.
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24.12.2020 21:48 Ответить
А тепер порівняйте три блокбастери: врятувати рядового Раяна, врятувати нерядового татарова, не врятувати морпіха Журавля.
Висновки робіть самі - про владу, про пріорітети влади, просто про порядність і людяність в нашому житті.
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24.12.2020 21:49 Ответить
Для начала мне интересно поинтересоваться работой НАБУ за годы, в течение которых на них тратили нереальные бюджетные средства (забыли историю с обмундированием для их "спецназа"?) Я что-то нихрена не слышал о посаженных чиновниках, возвращенных в бюджет миллиардах. И тут нам предъявляют страшного коррупционера Татарова, который якобы порешал, чтоб кому-то дали скидку за паркоместо. Вы серьезно? Да если бы Татаров не был ментом, а, предположим, каким-нибудь бывшим апологетом русского мира в Одессе Алексеем Гончаренко, то ГАРАНТИРУЮ, на цензоре уже давно бы кричали о "политических преследованиях со стороны зеленой карательной машины".
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24.12.2020 21:54 Ответить
Важко щось почути, коли чути не хочеш. За п'ять хвилин нарив тут по тегу "НАБУ" розкритих/попереджених справ на пару сотень мільйонів. Ну а далі діло вже (вибачте за слово) за суддями.

Бот Ви коротше.
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24.12.2020 22:26 Ответить
Та бот, звісно, бо справжній користувач обов'язково має цілувати дупу Пороху и у всіх бідах звинувачувати владу. Отже, давайте обговоримо результати НАБУ. Для початку: імена високопосадовців, фабулу провадження, аргументи суду. І окремо про кількість повернутих коштів, ну дуже цікаво. А, забув: судді, кажете? А як же антикорупційний суд?
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24.12.2020 22:30 Ответить
До чого тут Порошенко? Ознака зєлєбота: коли мова йде про корупцію в зе-команді - згадувати Порошенка. Коли я казав, що за Порошенка кращє було? Я про нього навіть не згадував. Це ви намагаєтесь стрілки переводити. Типова ботовська поведінка.

Ну а Ваша вимога, що б я для Вас витрачав час, збираючи інформацію, яку кожен школяр знайти може - ну дуже нагадує улюблене московитьське "А вы докажите!".

Та й навіть якщо зберу, боюсь, побачу від Вас "вы всё врёти!"

PS: Давно я з ботами так довго не спілкувався
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24.12.2020 22:41 Ответить
Зрозуміло: злив зараховано.
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24.12.2020 22:45 Ответить
на Микитася ви не обурюєтесь, на активістів яких нізащо у навмисному вбивстві звинувачують- не обурюєтесью Чого це ви так за цього пташеняту Януковича стоїте горою, який сичить як змія, **************, і за яким система стоїть горою? Хто ви такий пане терещенко?
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24.12.2020 22:34 Ответить
Я - людина, яка має юридичну освіту і неохброєним оком бачить, що ця "справа" - виключно особиста забаганка Ситника. Щодо активістів - то називайте прізвища, будемо розбиратись.
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24.12.2020 22:46 Ответить
Стесняюсь спросить: если дело Стерненко генпрокурор ДВАЖДЫ забирает у полиции и передает в СБУ - это справедливость, потому что со слов Стерненко полиция питает к нему неприязнь. А если гепрокурор забирает дело у НАБУ и передает в СБУ на том основании, что со слов Татарова к нему питает неприязнь целый директор НАБУ - это ай-ай-ай и "зрада"? Мне реально просто интересно, почему здесь нет двойных стандартов. .
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24.12.2020 22:03 Ответить
Не у поліції, а у одеської поліції. А це две большие разницы.
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24.12.2020 22:28 Ответить
То есть, у органа, который как по подследственности, так и по территориальному признаку должен заниматься этим делом, забирают дело и передают его в ДРУГОЙ орган, который, вообще не уполномочен расследовать эти статьи? Если что, то по преступлению, которое вменяют Татарову, на момент совершения этого преступления, у НАБУ не было полномочий следствия. То есть даже по этим признакам решение логичное. Разумеется для тех, кто получая юробразование, делал это не через миньеты преподам.
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24.12.2020 22:32 Ответить
а як ви думали предвиборчу копманію фінансувати? а партію "Слуг" утримувати та кормити, поїти? де гроші **** брать? якщо Зеля здасть цього мента у нього усе посипеться, а самому прийдеться на Качановку відкинутись на ПМЖ. тут дуже високі ставки.
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24.12.2020 22:03 Ответить
Та відосікі треба знімати для общєствєності, а не якісь там свідки і таємниця слідства.
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24.12.2020 22:13 Ответить
Воровал у всей страны, а противостояние у него с Стником.
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24.12.2020 22:17 Ответить
Да на хер ты кому то был бы нужен, если бы не тупо воровал.
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24.12.2020 23:20 Ответить
Но для начала нужно публично и ясно доложить - куда делись 81 млн.грн. за строительство дома для военных? Если ты к этому не причастен, то в чем дело, иди на допрос и ложи документы о не причастности!?
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24.12.2020 23:57 Ответить
Ситник таких как ти б пачками закривал, жаль "суди" отпускают.
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25.12.2020 00:00 Ответить
Я уже нет одного слышу и слухи такие ходят,что Сытник выбивает деньги с предпринимателей и чиновников.Татаров скорее всего гандон,но и Сытник тоже не лучше
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25.12.2020 00:11 Ответить
А я пока сам не увижу, никаким слухам не доверяю - на заборе можно написать что угодно или ты что-то недорасслышал и не правильно понял!
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25.12.2020 11:37 Ответить
Я очень удивлюсь ,если вина этого поца Татарова ,будет доказана.
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25.12.2020 12:28 Ответить
****** татаровская у меня к тебе тоже личная неприязнь.
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25.12.2020 01:07 Ответить
 
 