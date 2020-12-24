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Новости Украинские заложники в РФ
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Политзаключенный Шумков, отсидевший 4 года в российской тюрьме, вернулся в Украину, - Денисова

Политзаключенный Шумков, отсидевший 4 года в российской тюрьме, вернулся в Украину, - Денисова

Украинский политзаключенный Александр Шумков в четверг, 24 декабря, вернулся в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ", - написала Денисова в Фейсбуке.

Она отметила, что Шумкова освободили из колонии в г. Торжок Тверской области 23 декабря, после чего переместили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области.

"Сегодня же Александр отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу", - добавила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенный Шумков возвращается из РФ в Украину 24 декабря, - Денисова

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский политзаключенный Шумков жалуется на здоровье и оскорбления со стороны сотрудников российской колонии, - Денисова

Автор: 

Денисова Людмила (996) Шумков Александр (33)


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Топ комментарии
+6
Дуже мутна та історія.
=========

18 жовтня 2017 р. адвокат Шумкова Фаріт Муртазін, із посиланням на слова свого підзахисного, повідомив, що його клієнт був викрадений з території України: Шумков, як дізнавач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військової прокуратури , їхав на зустріч із інформатором на ім'я Михайло. Ця особа мала надати цінні відомості про постачальників наркотичних речовин з окупованих росіянами територій до Одеси і Дніпра. Неподалік від державного кордону, на місці зустрічі з інформатором, на машину у якій пересувався Шумков був скоєний напад. Олександр був знерухомлений ударом електрошокера і в непритомному стані вивезений на територію РФ. Шумков прийшов до тями вже на допиті в ФСБ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]
20 жовтня 2017 р. військова прокуратура Херсонського гарнізону поширила повідомлення у якому звинуватила Шумкова у незаконному зберіганні пістолета системи Марголіна та патронів до нього, а також у незаконному зберіганні психотропних та наркотичних речовин. Також військова прокуратура Херсонського гарнізону заявила, що нею проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин нез'явлення на військову службу Шумкова О.С., а також можливого перетину державного кордону України у напрямку Російської Федерації.
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24.12.2020 21:28
+3
Вангую- уже в першому ж інтерв'ю він заявить що Порошенко має піти.
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24.12.2020 21:37
+2
4 года в тюрьмах мордора приравнивается ~ 25 годам отсидки в цивилизованных странах !
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24.12.2020 21:23
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Правила форума Совет форумчан
4 года в тюрьмах мордора приравнивается ~ 25 годам отсидки в цивилизованных странах !
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24.12.2020 21:23 Ответить
А кто заставлял его туда ехать?
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24.12.2020 21:28 Ответить
Он никуда не ехал, кацапы его выкрали.
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24.12.2020 22:58 Ответить
Знаем, знаем - пограничников подкупили, а "стену Яценюка" перепрыгнули...
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25.12.2020 00:06 Ответить
Ну в голову тебе насрали определенно.
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25.12.2020 00:38 Ответить
А затриманих козлоцапів вже відпустили?
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24.12.2020 21:25 Ответить
Дуже мутна та історія.
=========

18 жовтня 2017 р. адвокат Шумкова Фаріт Муртазін, із посиланням на слова свого підзахисного, повідомив, що його клієнт був викрадений з території України: Шумков, як дізнавач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військової прокуратури , їхав на зустріч із інформатором на ім'я Михайло. Ця особа мала надати цінні відомості про постачальників наркотичних речовин з окупованих росіянами територій до Одеси і Дніпра. Неподалік від державного кордону, на місці зустрічі з інформатором, на машину у якій пересувався Шумков був скоєний напад. Олександр був знерухомлений ударом електрошокера і в непритомному стані вивезений на територію РФ. Шумков прийшов до тями вже на допиті в ФСБ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]
20 жовтня 2017 р. військова прокуратура Херсонського гарнізону поширила повідомлення у якому звинуватила Шумкова у незаконному зберіганні пістолета системи Марголіна та патронів до нього, а також у незаконному зберіганні психотропних та наркотичних речовин. Також військова прокуратура Херсонського гарнізону заявила, що нею проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин нез'явлення на військову службу Шумкова О.С., а також можливого перетину державного кордону України у напрямку Російської Федерації.
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24.12.2020 21:28 Ответить
Ого.
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24.12.2020 21:31 Ответить
Вангую- уже в першому ж інтерв'ю він заявить що Порошенко має піти.
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24.12.2020 21:37 Ответить
не бойся, он такой же соевый как и Ярош. Будет вам, карамельным, подмога
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24.12.2020 23:14 Ответить
Фильм снимать будет?
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24.12.2020 21:58 Ответить
 
 