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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Богдан опубликовал сентябрьское видео, в котором Зеленский призывает не молчать о коррупции. ВИДЕО

Богдан опубликовал сентябрьское видео, в котором Зеленский призывает не молчать о коррупции. ВИДЕО

Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан напомнил о призыве Зеленского сообщать о коррупции на горячую линию НАБУ.

Сентябрьское видеообращение Владимира Зеленского Богдан опубликовал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Богдан опубликовал сентябрьское видео, в котором Зеленский призывает не молчать о коррупции 01

Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

Читайте также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) тролль (52) Богдан Андрей (384) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+46
Блазня зараз не тролить хіба що ледачий!
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24.12.2020 21:22
+40
помнится, у всех кто звонил - потом были проблемы..
в отличии от тех на когго заявляли.
вспомним хотя бы "пленки ермака"
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24.12.2020 21:22
+28
Альо, це гаряча лінія НАБУ? В нас президент і генпрокурор прикривають корупціонерів.
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24.12.2020 21:23
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помнится, у всех кто звонил - потом были проблемы..
в отличии от тех на когго заявляли.
вспомним хотя бы "пленки ермака"
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24.12.2020 21:22 Ответить
А никто не говорил что будет легко!
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24.12.2020 21:27 Ответить
Блазня зараз не тролить хіба що ледачий!
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24.12.2020 21:22 Ответить
Так буває, коли людина лізе робити те, про що не має зеленого поняття. Люди починають спочатку сміятись, потім знущатись, а потім женуть сцяним ганчір'ям щоб дурень по дурості великої шкоди не наробив.
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24.12.2020 21:29 Ответить
Так, його навіть лєнка його тролить. Каже, шо він її в кончє-заспі бомжувати примушує.( А їй би хочаб однушку в хрущобці! Бідося. Сльози мєшают мнє говоріть!(
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24.12.2020 21:54 Ответить
Blaznia popierdolilo
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25.12.2020 10:46 Ответить
Альо, це гаряча лінія НАБУ? В нас президент і генпрокурор прикривають корупціонерів.
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24.12.2020 21:23 Ответить
Нєправільно набраний номер......
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24.12.2020 21:56 Ответить
За сегодня Зиленскай профукал десь 2-3 % рейтинга .
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24.12.2020 21:23 Ответить
Порошенко буде сьомим президентом України

С антирейтингом в 50 % ? Больше только у медведчука - 54 %
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24.12.2020 21:47 Ответить
то ти вже до медведчука перебіг?
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24.12.2020 22:03 Ответить
школотрон , я вже 376 разiв казав , шо заробляю собi на пригоженский стекломой . зроби вже скрiн нарештi
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24.12.2020 22:10 Ответить
Богдан опубликовал сентябрьское видео, в котором Зеленский призывает не молчать о коррупции - Цензор.НЕТ 9800
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24.12.2020 22:15 Ответить
"Мелко, Хоботов."
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24.12.2020 21:25 Ответить
Хоча це і є реальний рівень Богдана.
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24.12.2020 21:26 Ответить
І зеленського.
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24.12.2020 22:05 Ответить
Отличную команду сколотил Зеленский!
Если ему задать вопрос о каком либо его соратнике, он сможет смело ответить: это мой будущий бывший!
Оно хоть понимает, что все эти Ермаки, Венедиктовы, Шмыгали, давая через пару лет показания, обвинят его во всех смертных грехах?
И даже Мендель вполне может стать новой Моникой Левински!
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24.12.2020 21:25 Ответить
Нагадайте, проти кого з попередніх президентів їх підлеглі давали покази? Не пригадуєте? Так отож...
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24.12.2020 21:28 Ответить
Мельниченко))
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24.12.2020 21:30 Ответить
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24.12.2020 21:33 Ответить
Це "шістка", а не підлеглий.
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24.12.2020 21:34 Ответить
Чия шістка?
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24.12.2020 21:42 Ответить
Того, хто йому платив постійно перед виборами якимись. Він тільки тоді і вилазив.
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24.12.2020 21:58 Ответить
Побільше б конкретики... Чи то є таємниця?
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24.12.2020 22:14 Ответить
Это в корне меняет дело!
Ничтожество, с командой моральных уродов, но есть плюс: моральные уроды, из его команды могут смело поливать его грязью!
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24.12.2020 21:31 Ответить
Нагадати, як поливали грязюкою підлеглі Ющенка? Або лайно від Саакашвілі? Нічого це лайно від Богдана не доводить окрім того, що сам Богдан і є лайно.
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24.12.2020 21:36 Ответить
Такое же дерьмо, как и Зеленский.
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24.12.2020 21:40 Ответить
Я не спеціаліст у видах лайна- вам видніше.
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24.12.2020 21:41 Ответить
На Саакашвілі все що казали є правдою. Приїхало воно в Україну, 20 000 зелені на місяць отримувало, тільки результатів то нуль! Брехати він вміє класно....
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24.12.2020 21:41 Ответить
Ти різницю між "на" і "від" не розумієш?
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24.12.2020 21:43 Ответить
Я написав все вірно, це моє ставлення до цього остарбайтера брехла.
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24.12.2020 21:46 Ответить
Ти написав МЕНІ- і від себе пиши що і де заманеться.
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24.12.2020 21:48 Ответить
За тумблер не забувай.......
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24.12.2020 21:49 Ответить
Дитина тумблером бавиться? Ну бався далі.)))
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24.12.2020 21:52 Ответить
так і бавлюсь з тобою. Мені подобається дивитись, як ти з себе страшного експєрда корчиш!
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24.12.2020 21:54 Ответить
Та бався- я ж не твої батьки і не адмін, то їх проблема.
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24.12.2020 21:58 Ответить
В тебе є хвороба, ти сильно себе любиш. Я бачу кому відповідаю.
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24.12.2020 22:02 Ответить
Це в сракашвілі було вже друге приземлення, тепер далі полетить кудись, доки його десь у повітрі не зіб'ють за незаконний перетин кордону
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24.12.2020 21:47 Ответить
И даже Мендель вполне может стать новой Моникой Левински!
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25.12.2020 01:54 Ответить
Особенно про мендель,!так и будет!!!
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25.12.2020 13:08 Ответить
А Ленка в это время госдачу обносила - крала люстры и позолоту.
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24.12.2020 21:26 Ответить
наверное и гобелены со стен...ибо пришлось потом серой краской саморучно замазывать ))))
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24.12.2020 21:30 Ответить
Какое же оно тошнотворное, смотреть противно. Я ни одного его видосика не смотрела, только читаю комменты.
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24.12.2020 21:26 Ответить
не, тут именно не хрипит и норм. говорит, вот именно этот ролик можно посмотреть. реально тут он хорош.
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24.12.2020 21:30 Ответить
Да нупох на все с зеленой Вефлиемскою звездой..
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24.12.2020 21:27 Ответить
Богдан опубликовал сентябрьское видео, в котором Зеленский призывает не молчать о коррупции - Цензор.НЕТ 3279
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24.12.2020 21:28 Ответить
Та це зрозуміло від початку, що мафія прикривається цим галасливим шутом.
Щоб народ вірив і не зважав на бесчинства , які творяться за зеліною спиною.
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24.12.2020 21:28 Ответить
галабародька короче....
так вжился в роль...так убедительно сыграл...так умело брехал...что очень тяжело выйти из раздвоенной психомодели поведения ))))
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24.12.2020 21:32 Ответить
Ого, понравилось. Вот такой был бы Президент то!!!! было бы круто.
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24.12.2020 21:28 Ответить
Клятий Порох, знову ти нагадив Бубочці у панталони! Він такий некорумпований, аж відосик записав. Що, не Порох? Богдан? Та не може бути...
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24.12.2020 21:31 Ответить
Дивно, що зебіли ще не згадали Богдану, що він у 2014 балотувався в Раду від БПП і не назвали його порохоботом)))
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24.12.2020 21:42 Ответить
на Ютубе 4 просмотра(комента) и
- 215 переглядів
•23 вер. 2019 р.
Бобдан чето мутит походу. но мне лично ролик понравился. знаю что я гой, но все же надеюсь шо дадут бабло и ниче не надо делать.... не, ну а шо, бабла не дадут?
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24.12.2020 21:33 Ответить
судячи з усього, ти "гой" через букву "е"
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25.12.2020 08:59 Ответить
Пипец стране....недалёкий чел рулит, а вместо него повторно рулить готовится сладкоголосый, а ведь это не шахматы, партию не переиграть.
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24.12.2020 21:33 Ответить
выдержал де то половину хрипача ни о чем, потом позорно сдался и выключил....
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24.12.2020 21:35 Ответить
Богдан опубликовал сентябрьское видео, в котором Зеленский призывает не молчать о коррупции - Цензор.НЕТ 317
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24.12.2020 21:37 Ответить
с корабельными соснами было интересней... скучное кино с этим татаровым, концовка известна - никто ни за что не ответит, все довольны все смеются, нас как всегда развели - конец фильма..
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24.12.2020 21:48 Ответить
но возможен и анал...)
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24.12.2020 21:50 Ответить
А вдруг в конце фильма они все по женятся?!)))
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24.12.2020 22:06 Ответить
Что вы бубочку обижаете, он же рональд рейган))
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24.12.2020 21:53 Ответить
Ачьотакова,***! Два дебіла- єта сіла!
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24.12.2020 22:00 Ответить
У латифундиста Богдана кукуруза в зиму ушла неубранной.Барыга.
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24.12.2020 22:15 Ответить
Скоро неЛоха будуть тролити й прохфесор з кровосісею.
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24.12.2020 23:15 Ответить
Позор, конечно, но сторонники Зеленского его всё равно обожают, им всё божья роса.
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24.12.2020 23:26 Ответить
Бубочка тоді обкурився і набалакав лишнього.
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24.12.2020 23:30 Ответить
ЗЗеленский кусок говна
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25.12.2020 00:53 Ответить
Чуть не обрыгался когда увидел эту наглейшую сцанину в глаза и уши. В тот злосчастный день, мы узнали что у нас в стране 73% идиотов. Теперь ездят в наглую по ушам, даже не фильтруя свою хрень которую несут. Бодя походу утопит неродивого)
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25.12.2020 02:09 Ответить
 
 