Богдан опубликовал сентябрьское видео, в котором Зеленский призывает не молчать о коррупции. ВИДЕО
Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан напомнил о призыве Зеленского сообщать о коррупции на горячую линию НАБУ.
Сентябрьское видеообращение Владимира Зеленского Богдан опубликовал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
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22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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в отличии от тех на когго заявляли.
вспомним хотя бы "пленки ермака"
С антирейтингом в 50 % ? Больше только у медведчука - 54 %
Если ему задать вопрос о каком либо его соратнике, он сможет смело ответить: это мой будущий бывший!
Оно хоть понимает, что все эти Ермаки, Венедиктовы, Шмыгали, давая через пару лет показания, обвинят его во всех смертных грехах?
И даже Мендель вполне может стать новой Моникой Левински!
Ничтожество, с командой моральных уродов, но есть плюс: моральные уроды, из его команды могут смело поливать его грязью!
Щоб народ вірив і не зважав на бесчинства , які творяться за зеліною спиною.
так вжился в роль...так убедительно сыграл...так умело брехал...что очень тяжело выйти из раздвоенной психомодели поведения ))))
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•23 вер. 2019 р.
Бобдан чето мутит походу. но мне лично ролик понравился. знаю что я гой, но все же надеюсь шо дадут бабло и ниче не надо делать.... не, ну а шо, бабла не дадут?