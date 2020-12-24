САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие

Решение руководства Офиса генерального прокурора о смене подследственности так называемого "дела взятки по Укрбуду" свидетельствует о беспрецедентном и исключительном внимании Офиса генпрокурора к этому конкретному делу.

Об этом говорится в заявлении на странице в Фейсбук Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"В совокупности с тем фактом, что подозреваемым по делу является чиновник Офиса Президента, это может вызвать у общественности впечатление предвзятости со стороны Офиса генерального прокурора в отношении высших должностных лиц, что, в свою очередь, крайне негативно отражается на авторитете прокуратуры в целом, а также подрывает уверенность граждан в равенстве всех перед законом и веру в верховенство права. САП как часть прокуратуры также несет общую ответственность за поддержание и укрепление авторитета и доверия к правосудию, и именно обеспокоенность вредом, который наносят этому авторитету последние события, заставляет САП публично реагировать на случившееся", - указывается в заявлении САП.

В САП подчеркнули, что принятие таких кардинальных процессуальных решений, как замена процессуальных руководителей или изменение подследственности в любом деле неизбежно влияет на темпы расследования и его эффективность, поскольку вынуждает новых следователей и прокуроров останавливаться и изучать сначала все материалы производства и с нуля выстраивать дальнейшую тактику и стратегию вместо того, чтобы просто продолжать следствие.

Также в САП обратили внимание на то, что судья постановил обязать генерального прокурора принять решение об изменении подследственности по делу, подследственному детективам НАБУ в соответствии с прямым указанием закона, а именно ст. 216 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ст. 36 УПК Украины прямо запрещает принятие решений о поручении досудебного расследования другому органу по делам, подследственным НАБУ, любыми должностными лицами, в том числе генеральным прокурором.

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"То есть, суд обязал генерального прокурора провести действие, которое Генеральный прокурор как должностное лицо не имеет полномочий осуществлять", - подчеркивается в заявлении.

При таких обстоятельствах Офису генпрокурора следует обратиться к следственному судье с просьбой разъяснить решение.

"Такое обращение является обычной практикой прокуратуры в подобных случаях, так например как это было в деле в отношении судей ОАСК. И сам факт того, что к следственному судье не обратились с просьбой о разъяснении, также свидетельствует об особом и нетипичном характере действий руководства Офиса генерального прокурора в данном деле", - подчеркнули в САП.

В то же время ни генпрокурор, ни его заместители все равно не имели бы полномочий на смену подследственности в этом деле, однако такое обращение дало бы возможность суду согласовать собственное решение с положениями закона.

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"Наконец, еще раз призываем всех должностных лиц, причастных к функционированию системы уголовной юстиции в сфере борьбы с коррупцией, несмотря на чувствительность этой сферы, особое внимание к ней со стороны общества, руководствоваться при принятии собственных решений принципами неуклонного следования закону, обеспечения интересов эффективности расследования, обращения способом, который не давал бы поводов сомневаться в беспристрастности следователей, детективов, прокуроров и следственных судей", - призывают в САП.

Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

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22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".