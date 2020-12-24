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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие

САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие

Решение руководства Офиса генерального прокурора о смене подследственности так называемого "дела взятки по Укрбуду" свидетельствует о беспрецедентном и исключительном внимании Офиса генпрокурора к этому конкретному делу.

Об этом говорится в заявлении на странице в Фейсбук Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"В совокупности с тем фактом, что подозреваемым по делу является чиновник Офиса Президента, это может вызвать у общественности впечатление предвзятости со стороны Офиса генерального прокурора в отношении высших должностных лиц, что, в свою очередь, крайне негативно отражается на авторитете прокуратуры в целом, а также подрывает уверенность граждан в равенстве всех перед законом и веру в верховенство права. САП как часть прокуратуры также несет общую ответственность за поддержание и укрепление авторитета и доверия к правосудию, и именно обеспокоенность вредом, который наносят этому авторитету последние события, заставляет САП публично реагировать на случившееся", - указывается в заявлении САП.

В САП подчеркнули, что принятие таких кардинальных процессуальных решений, как замена процессуальных руководителей или изменение подследственности в любом деле неизбежно влияет на темпы расследования и его эффективность, поскольку вынуждает новых следователей и прокуроров останавливаться и изучать сначала все материалы производства и с нуля выстраивать дальнейшую тактику и стратегию вместо того, чтобы просто продолжать следствие.

Также в САП обратили внимание на то, что судья постановил обязать генерального прокурора принять решение об изменении подследственности по делу, подследственному детективам НАБУ в соответствии с прямым указанием закона, а именно ст. 216 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ст. 36 УПК Украины прямо запрещает принятие решений о поручении досудебного расследования другому органу по делам, подследственным НАБУ, любыми должностными лицами, в том числе генеральным прокурором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда

"То есть, суд обязал генерального прокурора провести действие, которое Генеральный прокурор как должностное лицо не имеет полномочий осуществлять", - подчеркивается в заявлении.

При таких обстоятельствах Офису генпрокурора следует обратиться к следственному судье с просьбой разъяснить решение.

"Такое обращение является обычной практикой прокуратуры в подобных случаях, так например как это было в деле в отношении судей ОАСК. И сам факт того, что к следственному судье не обратились с просьбой о разъяснении, также свидетельствует об особом и нетипичном характере действий руководства Офиса генерального прокурора в данном деле", - подчеркнули в САП.

В то же время ни генпрокурор, ни его заместители все равно не имели бы полномочий на смену подследственности в этом деле, однако такое обращение дало бы возможность суду согласовать собственное решение с положениями закона.

Также читайте: В НАБУ раскрыли детали "похищения" дела Татарова

"Наконец, еще раз призываем всех должностных лиц, причастных к функционированию системы уголовной юстиции в сфере борьбы с коррупцией, несмотря на чувствительность этой сферы, особое внимание к ней со стороны общества, руководствоваться при принятии собственных решений принципами неуклонного следования закону, обеспечения интересов эффективности расследования, обращения способом, который не давал бы поводов сомневаться в беспристрастности следователей, детективов, прокуроров и следственных судей", - призывают в САП.

Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

Читайте также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

НАБУ (4222) САП (2066) Татаров Олег (366) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+13
САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие - Цензор.НЕТ 6340
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24.12.2020 21:53
+10
САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие - Цензор.НЕТ 1277
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24.12.2020 21:51
+6
Зедрочеры 🤢🤡👃🏻🎹. копируют ***** -путлера ,тот себя обнулил , кацапы схавали
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24.12.2020 21:41
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Війна у фейсбук.))) капець ви кінчені!
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24.12.2020 21:39 Ответить
Щуряча метушня !!))
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24.12.2020 21:45 Ответить
Так більші тварюки сполохалися.
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24.12.2020 21:50 Ответить
Там
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24.12.2020 21:51 Ответить
На Фейсбуке как и в твите созданы официальные страници, ими пользуются для обобщения ситуации. К примеру, официальный сайт президента США в фейсбуке и твите будет передан новоизбранному презу, Трампуша там писать уже не будет имеет права и.т.д. Это официальные сайты ведомства, там и пишут о сложившихся ситуациях, кто хочет, тот и афиширует. САП https://www.facebook.com/sap.gov.ua/, так и остальные органы.
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24.12.2020 22:05 Ответить
Саме "пишуть", а не "воюють".
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24.12.2020 22:11 Ответить
Пишут о подтвержденной ситуации с прямыми доказательствами - САП-у нас забрали дело, СБУ мы забрали по решению суда, НАБУ мы будем обжаловать, дело не имели право передавать, поскольку решение суда не вступило в силу, ГПУ- мы получили решения суда и выполнили и т.д., на страницах пишут только официальную ситуацию, а уже журналисты именно делают вывод о войне между ведомствами, но никогда на официальных страницах этих ведомств не услышиш без основательных обвинений, просто выводы, не более, вся работа за журналистами
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24.12.2020 22:29 Ответить
"Нет полномочий" про поставивших себя вне закона бандитов звучит нелепо.
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24.12.2020 21:40 Ответить
Зедрочеры 🤢🤡👃🏻🎹. копируют ***** -путлера ,тот себя обнулил , кацапы схавали
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24.12.2020 21:41 Ответить
В Китае этот прохвост татаров уже бы сам стрелял направо и налево. Откуда вы только появляетесь любители сталиных.
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24.12.2020 22:12 Ответить
Смотри, Чапаев, Китай - страна, где правит компартия. Смотри, сплетут тебе лапти по 436-1 статье УК Украины за пропаганду)))
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24.12.2020 22:14 Ответить
если прикацапленая генпрокуроша и прикарманеное СБУ разовут кацапа-мерзавца Татарова на части - то справедливость будет восстановлена.
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24.12.2020 21:43 Ответить
И Вы в это можете поверить ? Не уподобляйтесь Зебанашкам
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24.12.2020 22:07 Ответить
от шо шо, но уподобиться кацапне или зеленым прикацапленым мне точно не грозит.
встречный вопрос, а вы из каких будете?
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24.12.2020 22:23 Ответить
\\\\\\\\\Федір | https://defence-line.org/2020/12/kazochka-pro-fanativ-sovka/#comment-302533 24 Грудня, 2020 at 19:27 | https://defence-line.org/2020/12/kazochka-pro-fanativ-sovka/?replytocom=302533#respond Відповіcти

белорусский блогер Максим Мирович хорошо сказал про совков
примерно так: вы выдели где то совка, который хочет всем общее благо и чтото дрбое совершить? нет! любой совок дышит ненавистью: растрелять, удушить, запретить, посадить, отобрать, уничтожить, сгноить" и т.д. \\\\\\

Это - "Сенатору", если еще не выпил галоперидолу то
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24.12.2020 21:43 Ответить
Ого скільки тут від них коментів.)))
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24.12.2020 21:46 Ответить
НУ так не подчиняйтесь преступным приказам! Какие проблемы?
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24.12.2020 21:45 Ответить
Когда нельзя но очень надо, то можно
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24.12.2020 21:46 Ответить
Викличте на допит венидіктовуі спитайте як це сталось.
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24.12.2020 21:48 Ответить
САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие - Цензор.НЕТ 1277
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24.12.2020 21:51 Ответить
Татаров, как спецпроэкт, вымажет в дерьмо всю Зеленую камарилью... уже воняет, по прокурше определяем...
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24.12.2020 21:53 Ответить
На кого цей татарин працює? Досить цікава ваша версія. "Зельоная камарилья" ...))
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24.12.2020 22:02 Ответить
САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие - Цензор.НЕТ 6340
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24.12.2020 21:53 Ответить
САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие - Цензор.НЕТ 7077
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24.12.2020 22:00 Ответить
Спасті рядового з района! Тьфу, з квартала.
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24.12.2020 22:21 Ответить
Что шмаркля, что венедиктовна идут уже давно по-беспределу.
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24.12.2020 22:05 Ответить
Вот поверил бы САП, если бы они точно так же возмущались, когда по решению генпрокурора дело Стерненко ДВАЖДЫ передавали в СБУ, хотя там вообще статья не СБУшная.
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24.12.2020 22:15 Ответить
З вашою юридичною освітою вм могли б якщо не здогадатись, то, принаймні, подумати про відносини, а ще краще відношення Стерненка до СБУ. А потім вже зробити висновки про зацікавленність СБУ у розслідуванні цієі справи і аргументи, які вона наводила в ГПУ.
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24.12.2020 23:46 Ответить
твари! просто сссут всем в глаза!
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24.12.2020 22:20 Ответить
Вже не тільки сцять, а й серуть на голови.
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24.12.2020 23:16 Ответить
Она же Анна Федоренко…воровка "на доверие"... Она же Элла Кацнельбоген… Она же Людмила Огуренкова… Она же… Она же Изольда Меньшова... Она же Валентина Понеяд...она же ...Венедиктова )))
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24.12.2020 23:20 Ответить
похоже что после эпохи Зеленского , если не успеет улететь в Россию...посодют))
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24.12.2020 23:23 Ответить
Не виключено, що по мєнтовській традиції татаров взяв офіс на понт: здасте мене - здам вас. І понт проконав. Тільки ці понти приїжджих і для приїжджих, от місцеві українці не ведуться на них. Не вірять звичайні люди ні татарову, ні ОП. Чого б це?
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24.12.2020 23:30 Ответить
Ще не ліквідований? Час вимірюється хвилинами. Падло!!
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25.12.2020 00:05 Ответить
набу сдыхалось этого дела и обвинило генпрокурора.
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25.12.2020 11:51 Ответить
 
 