Кулеба о Крымской платформе: Будем ограничивать возможности для российского произвола в Крыму
При помощи Крымской платформы Украина будет ограничивать произвол России в оккупированном Крыму путем укрепления санкций.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.
"Мы будем ограничивать возможности для российского произвола в Крыму, мы будем увеличивать цену нарушений Россией прав человека в Крыму, милитаризации Крыма, ухудшения экологической ситуации путем укрепления санкций. И мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут "выдавливать" Россию из Крыма... Оккупированный Крым очень дорого обходится России и будет обходиться еще дороже", - сказал Кулеба.
Министр пояснил, что Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций, неправительственных игроков, таких как эксперты, правозащитные организации, которые должны объединить свои усилия вокруг цели деоккупации Крыма.
"Крымская платформа будет запущена на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве и соберет лидеров других государств мира, а также представителей тех организаций, которые я также вспомнил", - рассказал Кулеба.
По его словам, в Крымской платформе будет несколько уровней, в частности межправительственный, межпарламентский, экспертный уровень, и по всем этим направлениям будет развернута работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма, его освобождение от России и возвращение в Украину.
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О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
Знаете, какая высшая степень пресмыкания дипломата? Написать речь за своего посла и делать заметки, когда тот зачитывает эту речь с трибуны. Знаете, какая высшая степень пресмыкания министра? Год назад иметь абсолютно проНАТОвскую позицию, а сегодня рассказывать, как нам важны отношения с Африкой. В данном случае такой дипломат предпочитает лучше не говорить, что думает, чем не думать, что говорит.
О ком я? О Кулебе и озвученных им сегодня приоритетах внешней политики Украины. В этих приоритетах отмечены и «помощь МИДа министерству здравоохранения», и «укреплении позиций в сфере водородной энергетики», и «расширение отношений с африканским континентом…» А вот чего нет совсем - так это перспектив членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Ни слова также о стратегическом партнёрстве с США. И совсем уж стороной обойдён вопрос военно-технического сотрудничества с Западом.
Вот скажите мне: разве то, что за полтора года правления Зе-власти, поддержка украинцами вступления в НАТО упала с 52% до 42% - не является результатом размытой и соглашательской внешней политики Зеленского? Разве то, что Медведчук уже занимает 5-е место в рейтинге УКРАИНСКИХ претендентов на президенство - не является следствием заглядывания Великого пианиста в глаза Путина в поисках там «мира»?
Знаете, какой будет курс России по отношению к Украине на ближайшие годы? Никакой. Кремль не будет осуществлять никаких военных действий, не будет проводить никаких официальных встреч, будет игнорировать все заявления нашего МИДа. Он будет просто выжидать. Ибо уверен, что всё за него сделает сам Зеленский. Испытывая крайнюю степень идиосинкразии к Порошенко и стремительно теряя рейтинги, Зермак будет вынужден искать сюзников. И в это время своё плечо ему подставят ОМОН, Медведчук и деньги Кремля.
Выход? Во-первых, Порошенко, как главному лидеру прозападной оппозиции, используя наработанные связи, напрямую выходить на администрацию Байдена и доступно объяснять ей возможные угрозы, могущие возникнуть вследствие бесхребетной политики Зеленского. Так как Зермак, в отличие от Грузии, уже профукал шанс получить ПДЧ в 2021 году, команде Порошенко нужно попытаться склонить Белый дом к началу процесса предоставления Украине статуса особого партнёра США вне НАТО. Такие переговоры велись с Обамой, но заглохли при Трампе.
Далее… Меркель с Макроном Украина Зеленского уже порядком надоела. Зато в Киеве активизировались Лондон и Анкара. Турция нам очень важна в плане военно-технического сотрудничества и союзнических действий в акватории Чёрного моря. Лондон может стать заключительным углом в оборонном треугольнике США-Британия-Украина. О таком союзе шла речь в администрации Байдена. Если подобные шаги не будут предприняты в ближайшее время, а наш МИД будет думать о странах Африки, о европейской Украине можно будет забыть. Ещё нужно максимально объединяться тем силам в стране, которые видят её в НАТО. И мне больно наблюдать, как «срачи» в этом лагере не только не прекращаются, но и набирают обороты.
В этой части лонгрида ещё остановлюсь на том, какое место займет Россия во внешней политике Байдена.
Здесь я согласен с корнегиевским Трениным, который пишет о том, что настоящий Байден далек от образа, созданного ему в российских СМИ, - немощного старика, который станет лишь номинальным главой государства. На самом деле он профессионал с огромным внешнеполитическим опытом, стратегическим мышлением и готовностью действовать максимально жестко. А помогать ему в этом будет команда амбициозных помощников, стремящихся оставить след в истории США и всего мира.
В РФ внешнеполитическую линию Байдена часто сравнивают с подходом Барака Обамы. И действительно, многие из тех, кто сейчас получит посты в Госдепартаменте, СНБ, Минобороны и представительстве США при ООН, работали при Обаме. Однако сам Байден - человек, намного более искушенный в вопросах внешней политики, чем его бывший начальник.
Байдену 78 лет, и в отличие от Обамы холодную войну он видел своими глазами, а не читал о ней в книжках. В российских СМИ широко разошлась фотография, где Байден жмет руку Громыко. Она прекрасно иллюстрирует главное различие между Байденом и Обамой в подходах к России: для Байдена нынешнее противостояние с Москвой - постскриптум к холодной войне, который, как и саму войну, США должны ВЫИГРАТЬ.
Байден говорит, что Россия - в глубоком упадке, полностью зависит от цен на нефть, да и вообще это второразрядная держава под управлением коррумпированных кагэбэшников, которая не способна конкурировать с Западом. РФ для него агрессивная, реваншистская сила, которая выносит противостояние с США за пределы бывшего СССР и активно сближается с Китаем.
Все это позволяет судить о будущей политике Байдена на российском направлении. Он развернет наступление против Москвы в киберпространстве, займется укреплением отношений с партнерами США и будет оказывать давление на Россию, принуждая ее платить высокую цену за каждый проступок.
Помимо этого, Джо активизирует присутствие США на постсоветском пространстве. При Обаме он курировал Украину, а в последние месяцы жестко критиковал Россию за поддержку Лукашенко и действия в Нагорном Карабахе.
Победа Байдена, скорее всего, добавит единства в политике НАТО. Возможно, Байден НОМИНАЛЬНО предоставит немцам возможность самим решать судьбу «СП-2», чтобы преодолеть созданный Трампом разлад между Вашингтоном и Берлином. Однако беспокойство Вашингтона по поводу зависимости ЕС от российских энергоносителей никуда не денется. Конгресс все жестче противодействует любым энергетическим проектам Москвы в Европе, поэтому более вероятно, что Байден продолжит давить на Меркель, чтобы та отказалась от «СП-2».
Ещё Байден выступает за сохранение системы контроля над вооружениями, в том числе за продление договора СНВ-3, но переговоры он предпочитает вести с позиции силы, поэтому может пойти на развертывание американских ракет недалеко от российских границ. Насколько мне известно, одно из возможных мест такого размещения - Херсонская область в Украине. В этом же контексте - продажа Украине MIM-104 Patriot, о которой существует определённая договорённость. Второй вопрос - согласится ли на это Зе.
Укрепление отношений с Европой будет сопровождаться мини-разрядкой с Китаем - Пекин тоже к ней стремится. И первое, и второе усилит геополитическое давление на Россию, что еще больше сократит ей пространство для маневра.
Итак, на сегодняшний день мы имеем:
А) Сильного американского президента, готового реанимировать ведущую роль США в мире и значительным образом прижать к ногтю Россию;
В) Слабого украинского президента, готового по примеру европейцев 30-х идти на умиротворение агрессора, получив в итоге позор, но не получив мира;
С) Сильного проевропейского лидера оппозиции в Украине, готового к единению с Западом, быстрому движению к НАТО и жёсткому противодействию российской агрессии.
А-В-С сидели на трубе. А толкнуло, В упало - кто остался на трубе? Вы правильно посчитали, малята...)
двор ващето канонически-окружение монарха...
шось у тя сегодня с логикой напряг
якщо в цьому сенсі-заперечувать не буду
треба мати авторітетний еталон
И с каких пор у нас Порох - "лидер оппозиции"? В парламенте его фракция - ЧЕТВЕРТАЯ по численности. По такой логике даже у Тимошенко и Бойко больше оснований называться "лидерами оппозиции".
а лидером его определил *****,когда ляпнул "кто угодно-только не порошенко".
а не повезло с народом нарасейке .там маргиналов около 100%.редко-редко блеснет зернышко в навозе
Но, с другой стороны, Порошенко второй в Украине (после Юльки), который смог сколотить себе "ядерный", а не ситуативный, электорат. Вот только выше этого уровня ему, как и Тимошенко, теперь не прыгнуть
американцы никогда так вопросы не ставят,ибо знают,что работать нужно с теми,кто полезен америке.
вот когда у твого ***** изымуть хоть столько же-тогда и приходи хвастать
https://twitter.com/Gartildocre4
https://twitter.com/Gartildocre4 Gartildo Крым https://twitter.com/Gartildocre4 @Gartildocre4 https://twitter.com/Gartildocre4/status/1342116370251735042 5 ч
Новый бизнес в Крыму ) https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click #Симферополь центральный рынок.
Такого я ещё не видел.
Подогрев в микроволновке 1 минута 15 руб.
угомоните редактора - кулебские цитаты подаваемые как новости каждые пол часа не красят Цензор....
А это как?