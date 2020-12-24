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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба о Крымской платформе: Будем ограничивать возможности для российского произвола в Крыму

Кулеба о Крымской платформе: Будем ограничивать возможности для российского произвола в Крыму

При помощи Крымской платформы Украина будет ограничивать произвол России в оккупированном Крыму путем укрепления санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"Мы будем ограничивать возможности для российского произвола в Крыму, мы будем увеличивать цену нарушений Россией прав человека в Крыму, милитаризации Крыма, ухудшения экологической ситуации путем укрепления санкций. И мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут "выдавливать" Россию из Крыма... Оккупированный Крым очень дорого обходится России и будет обходиться еще дороже", - сказал Кулеба.

Министр пояснил, что Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций, неправительственных игроков, таких как эксперты, правозащитные организации, которые должны объединить свои усилия вокруг цели деоккупации Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы видим РФ участником Крымской платформы по деоккупации полуострова, - МИД

"Крымская платформа будет запущена на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве и соберет лидеров других государств мира, а также представителей тех организаций, которые я также вспомнил", - рассказал Кулеба.

По его словам, в Крымской платформе будет несколько уровней, в частности межправительственный, межпарламентский, экспертный уровень, и по всем этим направлениям будет развернута работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма, его освобождение от России и возвращение в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Захарова назвала условия участия РФ в Крымской платформе: Если будет обсуждаться восстановление водоснабжения, подача электроэнергии и снятие торговой блокады

Автор: 

Крым (26410) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+3
Много букв конечно, всё комменить лень, но по Пороху, которому надо лично обращаться к Байдену - немного рассмешило. На Порохе поставили крест ещё в году эдак 2017, как к чуваку, который сладко говорит, но ничего не делает в борьбе с коррупцией, так сам является частью её, всех знает в нашей системе и просит помогать, не делая ничего взамен. Поэтому и тормознули с ним контакты и сегодня мы не видим его победоносных шествий по цивилизованным странам и встречам с влиятельными людьми. Хотя и Зелик, откровенно, ничего не сделал за свои уже 1.5 года. Поэтому все взяли паузу и смотрят на нас, когда же мы раздуплимся и бегемотик начнёт всё-таки дрыгать ножками, пытаясь достать себя из болота
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24.12.2020 22:48
+2
Ну и получит он на следующих президентских и парламентских свои 10-15%. А вы опять начнете волать про "с народом не повезло", что не смогли поддержать "зубра международной политики"
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24.12.2020 22:37
+2
Там да, слепая вера, назови им любого, хоть самого патриотичного кандидата - будешь врагом народа, потому что "распыляешь голоса Гетьмана".
Но, с другой стороны, Порошенко второй в Украине (после Юльки), который смог сколотить себе "ядерный", а не ситуативный, электорат. Вот только выше этого уровня ему, как и Тимошенко, теперь не прыгнуть
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24.12.2020 22:41
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Это всё хорошо, но сейчас надо усиленно работать, и не только МИДу, чтобы не допустить захода в Крым иностранных кампаний по опреснению воды. С "Симменсом" мы уже наелись, надо делать выводы и увеличивать цену содержания захваченной территории, а не только языком, как мы любим
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24.12.2020 22:02 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZV0K08OFKOeDmWhQ1Vw7FwoZ_fgTiz9apvM2RQJBioNgfXWn7bXbSplwEV2iFSSWCzuBmwydUDqOSR1omWN7VhVgR4Jfqxk_wbsgetvWffX45EcDDjTvQN8jZ_8RIpuyIg&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Знаете, какая высшая степень пресмыкания дипломата? Написать речь за своего посла и делать заметки, когда тот зачитывает эту речь с трибуны. Знаете, какая высшая степень пресмыкания министра? Год назад иметь абсолютно проНАТОвскую позицию, а сегодня рассказывать, как нам важны отношения с Африкой. В данном случае такой дипломат предпочитает лучше не говорить, что думает, чем не думать, что говорит.

О ком я? О Кулебе и озвученных им сегодня приоритетах внешней политики Украины. В этих приоритетах отмечены и «помощь МИДа министерству здравоохранения», и «укреплении позиций в сфере водородной энергетики», и «расширение отношений с африканским континентом…» А вот чего нет совсем - так это перспектив членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Ни слова также о стратегическом партнёрстве с США. И совсем уж стороной обойдён вопрос военно-технического сотрудничества с Западом.

Вот скажите мне: разве то, что за полтора года правления Зе-власти, поддержка украинцами вступления в НАТО упала с 52% до 42% - не является результатом размытой и соглашательской внешней политики Зеленского? Разве то, что Медведчук уже занимает 5-е место в рейтинге УКРАИНСКИХ претендентов на президенство - не является следствием заглядывания Великого пианиста в глаза Путина в поисках там «мира»?

Знаете, какой будет курс России по отношению к Украине на ближайшие годы? Никакой. Кремль не будет осуществлять никаких военных действий, не будет проводить никаких официальных встреч, будет игнорировать все заявления нашего МИДа. Он будет просто выжидать. Ибо уверен, что всё за него сделает сам Зеленский. Испытывая крайнюю степень идиосинкразии к Порошенко и стремительно теряя рейтинги, Зермак будет вынужден искать сюзников. И в это время своё плечо ему подставят ОМОН, Медведчук и деньги Кремля.

Выход? Во-первых, Порошенко, как главному лидеру прозападной оппозиции, используя наработанные связи, напрямую выходить на администрацию Байдена и доступно объяснять ей возможные угрозы, могущие возникнуть вследствие бесхребетной политики Зеленского. Так как Зермак, в отличие от Грузии, уже профукал шанс получить ПДЧ в 2021 году, команде Порошенко нужно попытаться склонить Белый дом к началу процесса предоставления Украине статуса особого партнёра США вне НАТО. Такие переговоры велись с Обамой, но заглохли при Трампе.

Далее… Меркель с Макроном Украина Зеленского уже порядком надоела. Зато в Киеве активизировались Лондон и Анкара. Турция нам очень важна в плане военно-технического сотрудничества и союзнических действий в акватории Чёрного моря. Лондон может стать заключительным углом в оборонном треугольнике США-Британия-Украина. О таком союзе шла речь в администрации Байдена. Если подобные шаги не будут предприняты в ближайшее время, а наш МИД будет думать о странах Африки, о европейской Украине можно будет забыть. Ещё нужно максимально объединяться тем силам в стране, которые видят её в НАТО. И мне больно наблюдать, как «срачи» в этом лагере не только не прекращаются, но и набирают обороты.

В этой части лонгрида ещё остановлюсь на том, какое место займет Россия во внешней политике Байдена.

Здесь я согласен с корнегиевским Трениным, который пишет о том, что настоящий Байден далек от образа, созданного ему в российских СМИ, - немощного старика, который станет лишь номинальным главой государства. На самом деле он профессионал с огромным внешнеполитическим опытом, стратегическим мышлением и готовностью действовать максимально жестко. А помогать ему в этом будет команда амбициозных помощников, стремящихся оставить след в истории США и всего мира.

В РФ внешнеполитическую линию Байдена часто сравнивают с подходом Барака Обамы. И действительно, многие из тех, кто сейчас получит посты в Госдепартаменте, СНБ, Минобороны и представительстве США при ООН, работали при Обаме. Однако сам Байден - человек, намного более искушенный в вопросах внешней политики, чем его бывший начальник.

Байдену 78 лет, и в отличие от Обамы холодную войну он видел своими глазами, а не читал о ней в книжках. В российских СМИ широко разошлась фотография, где Байден жмет руку Громыко. Она прекрасно иллюстрирует главное различие между Байденом и Обамой в подходах к России: для Байдена нынешнее противостояние с Москвой - постскриптум к холодной войне, который, как и саму войну, США должны ВЫИГРАТЬ.

Байден говорит, что Россия - в глубоком упадке, полностью зависит от цен на нефть, да и вообще это второразрядная держава под управлением коррумпированных кагэбэшников, которая не способна конкурировать с Западом. РФ для него агрессивная, реваншистская сила, которая выносит противостояние с США за пределы бывшего СССР и активно сближается с Китаем.

Все это позволяет судить о будущей политике Байдена на российском направлении. Он развернет наступление против Москвы в киберпространстве, займется укреплением отношений с партнерами США и будет оказывать давление на Россию, принуждая ее платить высокую цену за каждый проступок.

Помимо этого, Джо активизирует присутствие США на постсоветском пространстве. При Обаме он курировал Украину, а в последние месяцы жестко критиковал Россию за поддержку Лукашенко и действия в Нагорном Карабахе.

Победа Байдена, скорее всего, добавит единства в политике НАТО. Возможно, Байден НОМИНАЛЬНО предоставит немцам возможность самим решать судьбу «СП-2», чтобы преодолеть созданный Трампом разлад между Вашингтоном и Берлином. Однако беспокойство Вашингтона по поводу зависимости ЕС от российских энергоносителей никуда не денется. Конгресс все жестче противодействует любым энергетическим проектам Москвы в Европе, поэтому более вероятно, что Байден продолжит давить на Меркель, чтобы та отказалась от «СП-2».

Ещё Байден выступает за сохранение системы контроля над вооружениями, в том числе за продление договора СНВ-3, но переговоры он предпочитает вести с позиции силы, поэтому может пойти на развертывание американских ракет недалеко от российских границ. Насколько мне известно, одно из возможных мест такого размещения - Херсонская область в Украине. В этом же контексте - продажа Украине MIM-104 Patriot, о которой существует определённая договорённость. Второй вопрос - согласится ли на это Зе.

Укрепление отношений с Европой будет сопровождаться мини-разрядкой с Китаем - Пекин тоже к ней стремится. И первое, и второе усилит геополитическое давление на Россию, что еще больше сократит ей пространство для маневра.

Итак, на сегодняшний день мы имеем:

А) Сильного американского президента, готового реанимировать ведущую роль США в мире и значительным образом прижать к ногтю Россию;

В) Слабого украинского президента, готового по примеру европейцев 30-х идти на умиротворение агрессора, получив в итоге позор, но не получив мира;

С) Сильного проевропейского лидера оппозиции в Украине, готового к единению с Западом, быстрому движению к НАТО и жёсткому противодействию российской агрессии.

А-В-С сидели на трубе. А толкнуло, В упало - кто остался на трубе? Вы правильно посчитали, малята...)
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24.12.2020 22:10 Ответить
Придворний замовний писака.
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24.12.2020 22:15 Ответить
а при каком дворе?
двор ващето канонически-окружение монарха...
шось у тя сегодня с логикой напряг
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24.12.2020 22:16 Ответить
При будь-якому дворі. Саме це погано, що в нас кожен президент веде себе як цар, при дворі якого знаходяться усі інші гілки влади. Заперечиш? Ну хоча б спробуй...
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24.12.2020 22:19 Ответить
то добре,шо в тебе до сьогодні порох монарх .
якщо в цьому сенсі-заперечувать не буду
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24.12.2020 22:21 Ответить
Тобі добре чи Україні, що застрягла у феодальних відносинах?
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24.12.2020 22:23 Ответить
сам придумал про придворе,сам домыслил-и теперь бидкается...
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24.12.2020 22:29 Ответить
Ну ти ж не печерна людина- фейсбуком користуєшся. Хоча це і на Цензорі сьогодні було- пост Пекара про феодалізм в Україні.
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24.12.2020 22:34 Ответить
кто такой твой пекар,чего добился в жизни,шоб рассуждать о таких вещах всерьез?
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24.12.2020 22:37 Ответить
Він не мій, Гыга- він розумний . А ти почав дурнем виглядати.
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24.12.2020 22:41 Ответить
а як ти в ньго розум заміряв?по собі?
треба мати авторітетний еталон
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24.12.2020 22:43 Ответить
Ну поводься як дурень і далі- справа твоя.
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24.12.2020 22:44 Ответить
я тобі просте питання поставив-як ти розум заміряв
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24.12.2020 22:49 Ответить
Ох уж эта полярность мышления порохоботов... Или Зеленский - или Порошенко, третьего не дано.
И с каких пор у нас Порох - "лидер оппозиции"? В парламенте его фракция - ЧЕТВЕРТАЯ по численности. По такой логике даже у Тимошенко и Бойко больше оснований называться "лидерами оппозиции".
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24.12.2020 22:30 Ответить
патаму ша лидер...по характеру.а остальные- *************.

а лидером его определил *****,когда ляпнул "кто угодно-только не порошенко".
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24.12.2020 22:34 Ответить
Ну и получит он на следующих президентских и парламентских свои 10-15%. А вы опять начнете волать про "с народом не повезло", что не смогли поддержать "зубра международной политики"
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24.12.2020 22:37 Ответить
10-15 процентов -это как раз достаточный уровень активного населения...
а не повезло с народом нарасейке .там маргиналов около 100%.редко-редко блеснет зернышко в навозе
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24.12.2020 22:41 Ответить
Ну это наивно полагать, что все те 10-15% кто за Пороха - все из активного населения. У Юльки примерно тот же был уровень поддержки, так в этих цифрах и болтается уже 10 лет.
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24.12.2020 23:02 Ответить
У фанатиків не може бути логіки- тому я і покинув ряди махрових порохоботів.
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24.12.2020 22:35 Ответить
Там да, слепая вера, назови им любого, хоть самого патриотичного кандидата - будешь врагом народа, потому что "распыляешь голоса Гетьмана".
Но, с другой стороны, Порошенко второй в Украине (после Юльки), который смог сколотить себе "ядерный", а не ситуативный, электорат. Вот только выше этого уровня ему, как и Тимошенко, теперь не прыгнуть
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24.12.2020 22:41 Ответить
Много букв конечно, всё комменить лень, но по Пороху, которому надо лично обращаться к Байдену - немного рассмешило. На Порохе поставили крест ещё в году эдак 2017, как к чуваку, который сладко говорит, но ничего не делает в борьбе с коррупцией, так сам является частью её, всех знает в нашей системе и просит помогать, не делая ничего взамен. Поэтому и тормознули с ним контакты и сегодня мы не видим его победоносных шествий по цивилизованным странам и встречам с влиятельными людьми. Хотя и Зелик, откровенно, ничего не сделал за свои уже 1.5 года. Поэтому все взяли паузу и смотрят на нас, когда же мы раздуплимся и бегемотик начнёт всё-таки дрыгать ножками, пытаясь достать себя из болота
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24.12.2020 22:48 Ответить
лудшие борцуны с коррупцией-это кацапы...с соседской,конечно,не со своей же .
американцы никогда так вопросы не ставят,ибо знают,что работать нужно с теми,кто полезен америке.
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24.12.2020 22:52 Ответить
Кстати у кацапов, несмотря на весь их сюрреализм в борьбе с коррупцией, всё-таки иногда конфисковывают неслабое бабло и имущество у зарвавшихся, а в Украине за 7 лет сколько изъято незаконно нажитого у наших сказочных "правоохранителей"?...
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24.12.2020 22:55 Ответить
у чивокуни изьято,и нехило
вот когда у твого ***** изымуть хоть столько же-тогда и приходи хвастать
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24.12.2020 22:57 Ответить
Дурак думкою радие
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24.12.2020 22:58 Ответить
"богатіє" якщо що
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25.12.2020 09:08 Ответить
На "друге коло" з новиною про Кримську платформу пішли.
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24.12.2020 22:16 Ответить
на шосте вже, на друге коло тільки за цей вечір
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24.12.2020 22:19 Ответить
Я щойно з бану- не читав, що було раніше.
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24.12.2020 22:21 Ответить
та краще б байрактарами їх обмежували, кримські платформи повільніше літають та не несуть ніякой зброї
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24.12.2020 22:18 Ответить
налєтай - тарапісь

https://twitter.com/Gartildocre4

https://twitter.com/Gartildocre4 Gartildo Крым https://twitter.com/Gartildocre4 @Gartildocre4 https://twitter.com/Gartildocre4/status/1342116370251735042 5 ч

Новый бизнес в Крыму ) https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click #Симферополь центральный рынок.
Такого я ещё не видел.
Подогрев в микроволновке 1 минута 15 руб.

Кулеба о Крымской платформе: Будем ограничивать возможности для российского произвола в Крыму - Цензор.НЕТ 5926
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24.12.2020 22:19 Ответить
опять оно?
угомоните редактора - кулебские цитаты подаваемые как новости каждые пол часа не красят Цензор....
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24.12.2020 22:29 Ответить
Будем ограничивать возможности для российского произвола в Крыму
А это как?
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24.12.2020 22:42 Ответить
благодаря таким как кулеба просрали оставшуюся после союза недвижимость за границей, имидж Украины, влияние Украины (если такое вообще когда-либо было)... и это продолжается и сейчас... какая платформа... 6 лет войны расии против Украины, а МИД Украины так и не смог выработать хоть какой-либо более-менее понятной основы для противостояния врагу... одни сопли с платочком в левом кармане пиджака...
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25.12.2020 05:27 Ответить
 
 