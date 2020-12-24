Главные новости 24 декабря: дело Татарова забрали у НАБУ, ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь

Дело замглавы ОП Олега Татарова Офис генпрокурора забрал у НАБУ и отдал СБУ, и его арест откладывается. Зеленский взялся объединить запад и восток Украины дорогой, отопление дорожает, а кафе и ресторанам разрешили в новогоднюю ночь работать до утра, - главные новости Украины 24 декабря 2020 года.

Дело Татарова забрали у НАБУ

Офис генерального прокурора передал дело скандального замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в СБУ. Из-за этого не состоялось заседание суда, на котором должны были рассмотреть вопрос о мере пресечения для Татарова, и вообще его возможный арест откладывается на неопределенный срок.

В НАБУ утверждают, что на защиту Татарова встал Офис Президента и объясняют, как удалось провернуть эту схему, САП подала апелляцию на передачу дела в НАБУ, а сам Татаров говорит, что невиновен, деньги на залог не собирает, на работу в ОП ходит, как обычно. Сытника он называет "зарвавшимся чиновником" и обещает "наказать".

Экс-глава ОП Андрей Богдан опубликовал сентябрьское видео, на котором Зеленский призывает украинцев не молчать о коррупции и звонить в НАБУ.

Повестки и приговоры: Вовк, Тупицкий, Назаров

Скандальный судья Окружного админсуда Киева Павел Вовк получил повестку НАБУ - его вызывают в суд для избрания меры пресечения.

Повестку получил глава Конституционного Суда Александр Тупицкий - он пытался сбежать от детективов, но те все равно вручили документ. По данным "слуги народа" Янченко, против Тупицкого расследуют дела об обмане суда и давлении на свидетеля.

Исполнение приговора генералу Назарову, которого суд признал виновным в авиакатастрофе сбитого на Луганщине в 2014 году Ил-76, приостановили - адвокаты подали кассацию. При этом группа военнослужащих, в которую входят в том числе ветераны войны на Донбассе, просит не наказывать Назарова - мол, он не мог предотвратить атаку террористов на самолет.

Зеленский хочет построить дорогу с Запада на Восток Украины

В рамках программы "Большое строительство" ко Дню Независимости в 2021 году хотят построить самую длинную трассу в Украине - она будет начинаться в городе Стрый во Львовской области, а заканчиваться в поселке Изварино Луганской области (сейчас оккупирован). Протяженность дороги составит 1400 км. Мы хотим объединить запад и восток одной большой дорогой", - сказал Зеленский.

Отопление дорожает

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

При этом украинцы уже должны за коммунальные услуги 60 млрд грн. Таких должников в Украине - более 2,3 млн человек. "Слуга народа" Гетманцев утверждает, что долг - "проблема не этого года".

Кафе разрешили работать в Новый год всю ночь

Соответствующее решение принял Кабмин. Министр здравоохранения Степанов объясняет: это сделали, чтобы не нужно было "испытывать силу Нацполиции". А новогодние ярмарки разрешили, чтобы люди отдохнули от "пандемической усталости", добавляет главный санитарный врач Виктор Ляшко.