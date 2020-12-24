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"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец

Проект бюджета Киева на 2021 год содержит много коррупционных рисков, не отвечает потребностям времени и откровенно политизирован. Поэтому фракция "Европейская Солидарность" его не поддерживает.

Об этом во время заседания Киевсовета заявил депутат Леонид Емец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Депутат отметил, что под прикрытием сотен страниц бюджета и колонок цифр происходит тихое, скрытое от посторонних глаз, перераспределение власти в Киеве.

"Проект бюджета, который мы получили, - это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт - другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение", - отметил Емец.

"Мы проанализировали этот бюджет глубоко. И видим там доказательства, что центр принятия решений (по бюджету) находится не в Киевсовете. Этот центр находится где-то в высоких кабинетах, возможно, на улице Банковой и в кабинетах олигархов", - отмечает депутат Киевсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" в Киевсовете требует увеличить на 450 млн грн расходы на медицину в бюджете-2021, - Марина Порошенко

"Вчера вышло интервью одного человека. Вы его знаете - господин Микитась. Он в своем интервью, выйдя по соглашению со следствием, очень четко говорит о том, что часть денег киевлян была украдена с Подольско-Воскресенского моста. По словам Микитася эти деньги пошли на избирательную кампанию одной из политических сил, а именно - "Слуг народа". На последнюю кампанию на местных выборах. Тот весь цирк с летающей "пани-мэр", сотни билбордов, телеролики - это было из ваших, из наших, уважаемые киевляне, денег", - отметил Емец.

"У меня вопрос к "Слугам народа": тот миллиард, который заложен в этот бюджет на строительство этого же моста, на что вы планируете потратить? На какие-то новые выборы? ", - спросил депутат.

"Я обращаюсь к депутатам Киевского городского совета. Вас избрали киевляне. Не будьте рабами "слуг". Будьте исполнителем воли киевлян. Киевляне не хотят, чтобы был мост, который кормит "Слуг народа" и Офис Президента, - заявил Емец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В бюджете столицы на 2021 год сокращается финансирование здравоохранения, а программа экономразвития не соответствует требованиям времени, - Марина Порошенко

"Позиция нашей фракции очень проста. Этот бюджет - не об интересах киевлян. Это - бюджет об интересах конкретной политической силы и их приспешников. Мы не поддерживаем этот бюджет. Ибо "Европейская Солидарность" не будет соучастником преступного распила бюджета, который освящается под давлением улицы Банковая", - отметил представитель "Европейской Солидарности".

"Киевляне дадут свою оценку, и поверьте - эта оценка будет очень жесткой", - резюмировал Емец.

Автор: 

Киев (25572) Киевсовет (1373) Емец Леонид (208) Европейская Солидарность (1054)


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Топ комментарии
+18
БПП против тому , шо им мало досталось
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24.12.2020 22:25
+18
ось його фото...

"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 457
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24.12.2020 22:37
+14
Убейся об угол, ЗЕбил
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24.12.2020 22:31
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Правила форума Совет форумчан
БПП против тому , шо им мало досталось
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24.12.2020 22:25 Ответить
Убейся об угол, ЗЕбил
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24.12.2020 22:31 Ответить
ось його фото...

"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 457
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24.12.2020 22:37 Ответить
великий банер, там ще є багато місця
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24.12.2020 22:42 Ответить
Прочти и успокойся пелох.
"Проект бюджета, который мы получили, - это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт - другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение", - отметил Емец.Источник: https://censor.net/ru/n3239043
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24.12.2020 22:39 Ответить
Ну і? Що ти прочитав? Що у школах, якими "опікується" зелені мародер, запланований ремонт для дерибану, як на мості, який знову збираються будувати, а у інших школах не запланований? Звичайно, що тут цифри - другорядне. Спочатку має бути справедливість Хрен "слугам", а не розпил б'юджету!
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24.12.2020 22:49 Ответить
Чего убиваться ? Коль вчера и позавчера Марина кукарекала. что она(ЕС) нашли 422 миллиона для поддержки медицины Киева. А Клычко сказал, что эти деньги уже в фонд поддержки медицины уже перечислены. Прямо как при совке-а то деньги пропадут. А Клычко предлагаю ежемесячно доплаты киевским врачам - 50000,медсестрам 4000, младшему медперсоналу 2000 ,мы нашли уже 400 млн. всего 822 млн. С 1 января вот вам расходы на 30 медработников на более 2 млдр.
Ну ты Клычок , ты переплюнул Марину. Поэтому мы против.
Фу противно.
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24.12.2020 23:12 Ответить
Кукарекаешь ты ,мразь дырявая .Дед наверно Швондер, приезжий? Тогда сиди и читай что умные пишут. Слушай и молчи ,ты находишься на самой низкой , эволюционной ветки развития.
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25.12.2020 07:58 Ответить
У нас любой бюджет и ранее содержал, и сейчас содержит, и полагаю даже в ближайшем будущем будет содержать коррупционные риски.
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24.12.2020 22:25 Ответить
А що може бути в 100% корумпованій країні !!)))
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24.12.2020 22:27 Ответить
А ще 2 роки тому... тільки... в 99% корумпованій країні!!)))
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24.12.2020 22:33 Ответить
Хіба я щось писав про зростання корупціі, я лише констатував факт наявної корупціі !!))
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24.12.2020 22:40 Ответить
Якщо Порох не посадив корупціонера Н.,це що і нелох теж не буде його саджати ?? Дивна логіка!!)))
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24.12.2020 22:54 Ответить
А колись з "Ударом" Кличка були в одному БПП...
І що сі стало?
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24.12.2020 22:29 Ответить
Віталик їх якби послав в одне нехороше місце
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24.12.2020 22:35 Ответить
Знаю і підтримую в цьому.
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24.12.2020 22:37 Ответить
ну це помилка з боку ЄС, вони зі своєй війной проти всіх почали котитись у маргінальне провалля
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24.12.2020 22:40 Ответить
Це не помилка- це суть партії одної людини.
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24.12.2020 22:48 Ответить
та понятно, танки и БМП Кличку не сильно нужны, а без них петик не голосует..
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24.12.2020 22:30 Ответить
Танки и БМП - в Киеве?
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24.12.2020 22:33 Ответить
Не на це звертайте увагу. А на те, скільки їх на зміні сьогодні.! 😁Мобілізували підтримати б'юджет. Це ж з нього(вірніше, вкрадено його частини) їм гроші платять. Тому і зміна зебільні нині посилена. Зауважили, що є дні, коли їх зовсім немає. А є - коли вся контора. Як сьогодні. 😊
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24.12.2020 22:53 Ответить
Я не понял? А разве у сои и педалика нет большинства? Или педалик с соей не в кентах? Странно, вон пеця за педалика топил? Мне тут форумная соя доказывала что пидалик патриот и торговый портнер. А Притула то зашквар. Соя обьясни, без тебя никак 😷
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24.12.2020 22:32 Ответить
Віталик все прийняв і без ЄС
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24.12.2020 22:36 Ответить
Но вєдь гнєв виразіть надо било?
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24.12.2020 22:38 Ответить
Тада зачем пеця так демонстративно поддержал пидалика?😷
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24.12.2020 22:51 Ответить
Надєялся на взаімность, но нє срослось. Бил послан далєко за Ліпєцк...
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24.12.2020 22:54 Ответить
и правы на 100%!
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24.12.2020 22:33 Ответить
На 15%. Бо то рейтинг ПЕСа.
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24.12.2020 22:37 Ответить
Європейська солідарність» - 20,52%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 «Удар» - 19,98%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 «Єдність» Олександра Омельченка - 8,74%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 ОПЗЖ - 7,81%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 ВО «Батьківщина» - 7,49%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 «Слуга наріду» - 7,53%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 «Голос» - 5,97%
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24.12.2020 22:40 Ответить
Молодєц. Тільки я кажу про всеукраїнський рейтинг запедротів.
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24.12.2020 22:48 Ответить
Молодець, що ти такий кмітливий, але не в цьому випадку.
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24.12.2020 22:49 Ответить
Останні опитування, Сашко, показали рейтинг оновленої псячоі будки.
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24.12.2020 22:52 Ответить
Це добре. В Порошенка 80% підтримки.
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24.12.2020 22:53 Ответить
внутрі у партії ЄС?
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24.12.2020 22:55 Ответить
Бери выше. В самой семье порошенок.
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24.12.2020 22:57 Ответить
та ні, після ковіду Марина мабуть тепер більш впливова
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24.12.2020 23:10 Ответить
гугл в допомогу.
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24.12.2020 22:58 Ответить
Супер! А инфа откуда?
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24.12.2020 22:55 Ответить
Це добре. Пора на Майдан. Разом вас багато. Що тих нещасних 20% можуть проти вас зробити...
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24.12.2020 22:56 Ответить
Я вас вже побачив Як вас, добре аваківці відвакцинували?
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24.12.2020 22:59 Ответить
Кого саме "вас", Сашко?
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24.12.2020 23:06 Ответить
Вас, зє фопобариг.
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24.12.2020 23:10 Ответить
До речі не за рейтинги, а за покращення для тебе, вже знаєш , що тарифи на опалення підвищили?
Як тобі така новина? Пірімога ?
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24.12.2020 22:57 Ответить
В мене приватний будинок, Сашко, а не централізоване опалення. Палю дровами.
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24.12.2020 22:58 Ответить
та хоч кізяками топи.
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24.12.2020 23:00 Ответить
Так що там на рахунок свіжої зради?
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24.12.2020 23:04 Ответить
суддівський вовк не загриз волощука
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24.12.2020 23:13 Ответить
https://censor.net/ru/news/3239045/skandalnyyi_sudya_pecherskogo_suda_vovk_zapretil_uvolnyat_direktora_zavoda_arsenal_voloschuka
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24.12.2020 23:16 Ответить
Та у вас одні пірімогі. Все давай, я пішов спати. Добраніч.
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24.12.2020 23:14 Ответить
Добраніч. З Католицьким Різдвом тебе.у нас у Львові не всі, але святкують.
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24.12.2020 23:41 Ответить
чому то ПЕС, а не ПОП? Петро Олексійович Порошенко, популярний олігархічний політик
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24.12.2020 22:48 Ответить
Так шо там? ********** нє позвалі почавкать із корита? Отсюда етот правєдний гнєв?
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24.12.2020 22:36 Ответить
Скажіть, вам бюджет подобається, чи вам какаяразніца? Чисто, повітря зіпсувати зайшли?
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24.12.2020 22:45 Ответить
та бюджет як бюджет, іншого не буде
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24.12.2020 22:49 Ответить
Вам не подобається? То є сумно. А що робити? Вийдіть на протест хоча би чи як.
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24.12.2020 22:50 Ответить
"Прочти и успокойся нелох" - https://censor.net/ru/comments/locate/3239043/01921490-312a-71ad-b9b3-fe3c7b2e0846
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24.12.2020 22:49 Ответить
бачите, не ******* тут москалів
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24.12.2020 22:52 Ответить
та ну, з нашого боку тут таких небагато, та яку ж міску борщу за москаля взяти, тільки моральне задоволення
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25.12.2020 00:14 Ответить
але ви тут можете подивитись в концентрованому вигляді весь спектр політичной боротьби, що притаманна дійсно демократичному суспільству, і ми тут не хворіємо "стабільністю", навпаки жадаємо більших змін та розвитку
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25.12.2020 00:20 Ответить
та москаль москаля завжди продасть і за півміски, та не борщу, а якойсь пахльобки. Не заперечую, що це є святотатство, але звична справа
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25.12.2020 01:46 Ответить
А где была солидарность все то время пока кличко и его поделиники ******* и ****** у детей инвалидов Киева. Спросите хотябы гинзбург, она на этом собаку скушала( не одно дело в суде проиграла)?
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24.12.2020 22:47 Ответить
ну тепер їм допоможе Перша леді ЄС
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24.12.2020 22:51 Ответить
Договорные после Майдана такой был
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24.12.2020 23:28 Ответить
Кличко всегда продаст и выберет сторону денег!
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24.12.2020 22:51 Ответить
Началось.
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24.12.2020 23:04 Ответить
Чекаємо на "велике крадівництво" столичного бюджету. Маючи всього 12 мандатів у Київській міськраді слуги відкусили найбільш ласі шматки, саме там де "можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит": бюджет, власність і земля.
1. Комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Голова - Андрій Вітренко ("Слуга народу").
2. Комісія з питань власності. Голова - Михайло Присяжнюк ("Слуга народу")
3. Комісія з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Голова - Владислав Трубіцин ("Слуга народу").
Крім того представник "Слуги народу":

Секретар комісії

- з питань земельних відносин.
- з питань екології.
Перший заступник голови комісії
- з питань бюджету.
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24.12.2020 23:12 Ответить
ну чого було ще чекати? ЄС тепер проти всіх, а у кацапів є така приказка " на обіжених воду возят"
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24.12.2020 23:19 Ответить
Думаю, що тими комісіями клоунів заманили у пастку. А щодо "обіжених", вони там є, тільки не ті про кого ви подумали.

"Європейська Солідарність" у Київраді не підтримала бюджет на 2021 рік, бо він містить корупційні ризики, – Ємець - Цензор.НЕТ 908
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24.12.2020 23:34 Ответить
я так думаю, що краще домовлятись заради позитивних результатів, Петро Олексійович завжди це міг робити, а зараз я його не впізнаю, щось в нього зламалось
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24.12.2020 23:40 Ответить
ЕС тоже не против, чтобы их "заманили у пастку". Но никто не хочет...
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24.12.2020 23:43 Ответить
Кишка тонка у того хто "не хочет" заманити ЄС у пастку.
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24.12.2020 23:47 Ответить
Думаете, будет прободение?
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24.12.2020 23:58 Ответить
А раніше вони ризикували з гідністю...
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25.12.2020 01:19 Ответить
А сколько было гонора и пафоса, когда порохоботы писали, что фракция их божка будет самой большой в Киевском совете.
А по итогу - все на них положили, и как они не были против бюджета - его таки приняли.
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25.12.2020 01:36 Ответить
вибори 2025-го року почалися. Віталіку в 2025-му виповниться 11,5років на посаді. До нього стільки років мери Києва на посаді не жили. А перемагати з опозиції завжди зручніше.
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25.12.2020 08:49 Ответить
Нагнали зашкваренных зеботов отмазывать гнилой проект бюджета Киева и попутно набросить на ЕС.
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25.12.2020 10:14 Ответить
ну да, а кому такое понравится - Виталька списал на посыпку дорог Киева 300000 тонн соли, а дороги не посыпались вообще.
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25.12.2020 19:28 Ответить
 
 