"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец
Проект бюджета Киева на 2021 год содержит много коррупционных рисков, не отвечает потребностям времени и откровенно политизирован. Поэтому фракция "Европейская Солидарность" его не поддерживает.
Об этом во время заседания Киевсовета заявил депутат Леонид Емец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.
Депутат отметил, что под прикрытием сотен страниц бюджета и колонок цифр происходит тихое, скрытое от посторонних глаз, перераспределение власти в Киеве.
"Проект бюджета, который мы получили, - это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт - другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение", - отметил Емец.
"Мы проанализировали этот бюджет глубоко. И видим там доказательства, что центр принятия решений (по бюджету) находится не в Киевсовете. Этот центр находится где-то в высоких кабинетах, возможно, на улице Банковой и в кабинетах олигархов", - отмечает депутат Киевсовета.
"Вчера вышло интервью одного человека. Вы его знаете - господин Микитась. Он в своем интервью, выйдя по соглашению со следствием, очень четко говорит о том, что часть денег киевлян была украдена с Подольско-Воскресенского моста. По словам Микитася эти деньги пошли на избирательную кампанию одной из политических сил, а именно - "Слуг народа". На последнюю кампанию на местных выборах. Тот весь цирк с летающей "пани-мэр", сотни билбордов, телеролики - это было из ваших, из наших, уважаемые киевляне, денег", - отметил Емец.
"У меня вопрос к "Слугам народа": тот миллиард, который заложен в этот бюджет на строительство этого же моста, на что вы планируете потратить? На какие-то новые выборы? ", - спросил депутат.
"Я обращаюсь к депутатам Киевского городского совета. Вас избрали киевляне. Не будьте рабами "слуг". Будьте исполнителем воли киевлян. Киевляне не хотят, чтобы был мост, который кормит "Слуг народа" и Офис Президента, - заявил Емец.
"Позиция нашей фракции очень проста. Этот бюджет - не об интересах киевлян. Это - бюджет об интересах конкретной политической силы и их приспешников. Мы не поддерживаем этот бюджет. Ибо "Европейская Солидарность" не будет соучастником преступного распила бюджета, который освящается под давлением улицы Банковая", - отметил представитель "Европейской Солидарности".
"Киевляне дадут свою оценку, и поверьте - эта оценка будет очень жесткой", - резюмировал Емец.
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"Проект бюджета, который мы получили, - это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт - другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение", - отметил Емец.Источник: https://censor.net/ru/n3239043
Ну ты Клычок , ты переплюнул Марину. Поэтому мы против.
Фу противно.
І що сі стало?
«Удар» - 19,98%
«Єдність» Олександра Омельченка - 8,74%
ОПЗЖ - 7,81%
ВО «Батьківщина» - 7,49%
«Слуга наріду» - 7,53%
«Голос» - 5,97%
Як тобі така новина? Пірімога ?
1. Комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Голова - Андрій Вітренко ("Слуга народу").
2. Комісія з питань власності. Голова - Михайло Присяжнюк ("Слуга народу")
3. Комісія з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Голова - Владислав Трубіцин ("Слуга народу").
Крім того представник "Слуги народу":
Секретар комісії
- з питань земельних відносин.
- з питань екології.
Перший заступник голови комісії
- з питань бюджету.
А по итогу - все на них положили, и как они не были против бюджета - его таки приняли.