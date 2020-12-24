Скандальный судья Печерского суда Вовк запретил увольнять директора завода "Арсенал" Волощука

Судья Сергей Вовк не дает уволить Игоря Волощука с должности директора завода "Арсенал" при том, что завод приносит одни убытки, предприятие простаивает и задолжало зарплату своим сотрудника.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства, в управлении которого находится завод, информирует Цензор.НЕТ.

Решение о запрете увольнять Волощука суд принял 17 декабря. После этого КГГА отказала Государственному космическому агентству в его освобождении от должности.

"Хотим отметить, что деятельность предприятия с момента его восстановления в 2012 году является постоянно убыточной - на сегодняшний день сумма непокрытого убытка предприятия достигла 108 700 000. грн. В 2019 году объемы реализации продукции в долларовом эквиваленте составили лишь треть от объемов реализации в 2012 году. Согласно данным за 9 месяцев 2020 года, предприятие получило убыток в размере 422 тыс. $ (для сравнения - прибыль за 2005 год составил 535 тыс. $)", - сказано в сообщении.

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В Госкосмическом агентстве добавили, что завод большую часть времени простаивает или работает на условиях неполной рабочей недели. С завода постоянно увольняются люди - в 2005-м году там работало 3200 чел, в 2013-м - 379, сейчас - только 206.

"Также отмечаем, что на сегодня продолжаются досудебные расследования уголовных производств, касающихся незаконного отчуждения имущества ГП завод "Арсенал", незаконной застройки земельных участков на территории ГП завод "Арсенал", фигурантом которых является руководитель ГП завод "Арсенал" Игорь Волощук", - добавили в пресс-службе.

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