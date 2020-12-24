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Скандальный судья Печерского суда Вовк запретил увольнять директора завода "Арсенал" Волощука

Скандальный судья Печерского суда Вовк запретил увольнять директора завода

Судья Сергей Вовк не дает уволить Игоря Волощука с должности директора завода "Арсенал" при том, что завод приносит одни убытки, предприятие простаивает и задолжало зарплату своим сотрудника.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства, в управлении которого находится завод, информирует Цензор.НЕТ.

Решение о запрете увольнять Волощука суд принял 17 декабря. После этого КГГА отказала Государственному космическому агентству в его освобождении от должности.

"Хотим отметить, что деятельность предприятия с момента его восстановления в 2012 году является постоянно убыточной - на сегодняшний день сумма непокрытого убытка предприятия достигла 108 700 000. грн. В 2019 году объемы реализации продукции в долларовом эквиваленте составили лишь треть от объемов реализации в 2012 году. Согласно данным за 9 месяцев 2020 года, предприятие получило убыток в размере 422 тыс. $ (для сравнения - прибыль за 2005 год составил 535 тыс. $)", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: На территории Госкосмоса и завода "Арсенал" проходят обыски

В Госкосмическом агентстве добавили, что завод большую часть времени простаивает или работает на условиях неполной рабочей недели. С завода постоянно увольняются люди - в 2005-м году там работало 3200 чел, в 2013-м - 379, сейчас - только 206.

"Также отмечаем, что на сегодня продолжаются досудебные расследования уголовных производств, касающихся незаконного отчуждения имущества ГП завод "Арсенал", незаконной застройки земельных участков на территории ГП завод "Арсенал", фигурантом которых является руководитель ГП завод "Арсенал" Игорь Волощук", - добавили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов

Автор: 

Арсенал завод (9) суд (25110) Госкосмос (66) Вовк Сергей (36)


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Топ комментарии
+17
******* уже кто нить этого Вовка
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24.12.2020 22:48
+13
Только висящие на столбах по всей стране чиновники, судьи, депутаты прокуроры что то могут изменить в этой стране. И не иначе. Шины уже не помогут ибо после шин не проходит и года как эти паскуды выползают со всех щелей и с еще большей жадностью и зверством начинают нас грабить!
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24.12.2020 23:20
+12
Перепрошую - обох.
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24.12.2020 22:59
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Только шины могут помочь этой несчастной стране!
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24.12.2020 22:47 Ответить
Только висящие на столбах по всей стране чиновники, судьи, депутаты прокуроры что то могут изменить в этой стране. И не иначе. Шины уже не помогут ибо после шин не проходит и года как эти паскуды выползают со всех щелей и с еще большей жадностью и зверством начинают нас грабить!
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24.12.2020 23:20 Ответить
можно не по всей стране...а только в Киеве...и троих хватит...
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25.12.2020 00:02 Ответить
******* уже кто нить этого Вовка
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24.12.2020 22:48 Ответить
Ко рого з них? Їх, мудаків є два-Сергій і Павло.
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24.12.2020 22:57 Ответить
Перепрошую - обох.
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24.12.2020 22:59 Ответить
Я б з радістю, але у них недоторканність є, а у мене нема.
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24.12.2020 23:04 Ответить
Їх більше насправді. Це великий суддівсько-прокурорський клан. Причому дуже однорідний - всі 100%ві покидьки.
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24.12.2020 23:00 Ответить
Скандальний суддя Печерського суду Вовк заборонив звільняти директора заводу "Арсенал" Волощука - Цензор.НЕТ 6846
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25.12.2020 00:02 Ответить
У нас вовки основні люди в державі. Безнаказані наглі вовки-суді олігаргічної системи України.
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24.12.2020 22:49 Ответить
Зюзя - ничто, вовк - все.
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24.12.2020 22:53 Ответить
№70
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24.12.2020 22:56 Ответить
Впевнений, що збитки від діяльності заводу потрібно покривати із зарплатні судді Вовка. Тоді і рішень таких дурних не буде.
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24.12.2020 22:56 Ответить
КС скасував влітку відповідальність судей за прийняття завідомо неправомірних рішеннь. Звісно ж, що скасував незаконно, але рішення КС не можна оскаржити, навіть якщо вони абсолютно протизаконні - з цим щось потрібно робити. Має бути управа на КС.
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24.12.2020 22:59 Ответить
Столбы. С верёвками.
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24.12.2020 23:01 Ответить
Ви зараз анекдот розповіли?
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24.12.2020 23:00 Ответить
Ні, сон. Хотілося б, щоб в руку був. 😊
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24.12.2020 23:05 Ответить
Еще одна гнида из позорного клана Вовков, которая потеряла берега и возомнила себя богом на земле. Он таки добьется, что ему голову оторвут.
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24.12.2020 22:57 Ответить
Этот волк уже круче Зе.
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24.12.2020 22:57 Ответить
Учитывая аудио записи Вовка из окружного про ***********, то он по круче будет Бубочки) Но учитыва, что привлекать к уголовной ответственности окружного Вовка будет Печерский Волвк, то он тоже, крутой парень, вообщем, замкнутый круг Вовков.
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24.12.2020 23:20 Ответить
Какой же это вовк? Это свинья.
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24.12.2020 22:57 Ответить
Весь судейский Корпус Украины должен быть заменен варягами. Бо Украинские суды заточены на "чО изволите, барин?"
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24.12.2020 23:09 Ответить
А цей вовк не може своїм наказом заборонити окупацію Криму і Донбасу? Таке враження що він в Україні головніший за (Бога),хоча на самому ділі біс у вовчій шкурі.
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24.12.2020 23:13 Ответить
ЗЕбезьяны,радуйтесь,вы живете в "банановой республике"...
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24.12.2020 23:19 Ответить
https://twitter.com/Hawk71Hawk
https://twitter.com/Hawk71Hawk

Interceptor

@Hawk71Hawk

·https://twitter.com/Hawk71Hawk/status/1342061289888165888 10 ч

Скандальний суддя Печерського суду Вовк заборонив звільняти директора заводу "Арсенал" Волощука - Цензор.НЕТ 8354
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24.12.2020 23:20 Ответить
Треба його ще трохи потримати, бо не всю землю роздерибанили. А кусень землі там у центрі Печерська чималий.
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24.12.2020 23:22 Ответить
Вовк = тебе, чмо, вже скоро..., або ти сам, як чечетов.. наступний буде портнов.
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25.12.2020 00:00 Ответить
Государственный план: - угробить и продать землю, продолжать выпуск тары для яблок - и на Марсе будут яблони цвести. Наполеон - Зе.
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25.12.2020 07:52 Ответить
после всех зашкваров этого гомнюка, его ртом закрывают дела с банковой.
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25.12.2020 11:49 Ответить
 
 