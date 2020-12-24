Беларусь договорилась с Россией о поставках газа в 2021 году. Цена держится в секрете
Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и председатель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер подписали 24 декабря во российском Санкт-Петербурге протокол, который определяет процедуру установления цены на природный газ для Беларуси в 2021 году.
Как передает Цензор.НЕТ, сообщает "Интерфакс".
Конкретная цена не разглашается. В этом году это 127 долларов за тысячу кубометров.
Министерство энергетики Беларуси прокомментировал подписание протокола, отметив, что "уровень цен на газ на 2021, согласованный сторонами, почти на уровне 2020 года".
В течение 2020 белорусская сторона неоднократно заявляла о необходимости существенно снизить цену российского природного газа.
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Песня партизан, сосны да туман (с)
ето именно то когда в 14м ***** хотело купить Украину..
в 20м Беларусь откровенно лягла под *****...
жаль бесконечно ...
ну уже как то... - и ето перекашляем бебебе....
вопрос как минимум не корректный - загазуюсь как нибудь без кацапни и прикацапленых...
нет у них денег
они привыкли за газок себя продавать
но вопрос ведь для вас в том, что вы хотите газок дёшево, не так ли?
так как денег нет покупать по мировым ценам
вот и приходится вам за дешевый российский газ отдавать свою свободу
ну да вам стоять на коленях и задницу подставлять не впервой - вы это уже 30 лет делаете, и до того тем же занимались
мотивировка цены - чисто политическая
поэтому той же Германии газ выходил дешевле, чем Польше и вам
поэтому вам, действительно, дешевле покупать американский сжиженный
а немцам - неа, русский выгоднее
аналогично и с белорусами, которые пару лет назад вообще почти даром его получали, ну, в смысле, расплачиваясь не деньгами, а собой
думай, в мире есть много такого, о чем ты не знаешь
но - не могут
потому что вся их экономика - дотационная Россией
мне нужен кредитор, а потом я все равно на ноги стану и все выплачу с процентами...
А переживаете хоть немножко, так помогли бы хоть инфрмационно.
К сожалению, украинские политики типо воюют с пукиным, но при этом видимо не оч хотят ругаться с тараканом - заявлений и давления не особо много ни в самой Украине, ни в международных вопросах с др странами
Мы все это проходили до 15 года, а потом Яценюк сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу.. При Порохе отсудили(к стати, впервые в мире) почти 3 лярда баксов, и мы покупаем газ по рыночным ценам, и никто не ездит к членоголовому окурку Куйлу на поклон. Ну а для тех, кто на может оплатить стоимость газа, есть субсидии, которые тоже внедрены Яценюком. А на счет вашего таракана, так Украина не признает его президентом.
Ты не плачь в жилетку, вы такими смешными для Луки протестами, когда вас бьют, как паршивых котят, а вы только сопли подтягиваете, НИКОГДА не нагоните Луку, а сделать как, как в Украине у вас кишка тонка.
за вас это дело никто не сделает
ну, а если вам нравится на коленях перед тараканом стоять - то мы тут при чем?
вы стойте дальше, а нам - свое делать
https://www.youtube.com/watch?v=oabfk7Q7G4Q https://www.youtube.com/watch?v=oabfk7Q7G4Q
Ключевое слово Швеция зависела от поставок газа, а щас болт ложит на все и угрожает бомбить путинские базы в Балтике.
трактороприезжалово закончилось - началось северное ***** #2
Собсно, похоже, что это и есть истинная суть беларусской оппо-хоппа-позиции ватной котлетницы - рычаг давления ***** на Луку.
Так и на ведущих новостных сайтах даже в этом году новости про Беларусь весьма редки и далеко не в топе.
А оч хотелось бы большего давления на таракана, дружка пукина - бармалея.
Украинцы, беларусы рядом, ваши соседи и с надеждой смотрят и на вас тоже.
Нет, дорогой, богатыри не вы !
за вас это дело никто не сделает
ну, а если вам нравится на коленях перед тараканом стоять - то мы тут при чем?
вы стойте дальше, а нам - свое делать