Беларусь договорилась с Россией о поставках газа в 2021 году. Цена держится в секрете

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и председатель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер подписали 24 декабря во российском Санкт-Петербурге протокол, который определяет процедуру установления цены на природный газ для Беларуси в 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ, сообщает "Интерфакс".

Конкретная цена не разглашается. В этом году это 127 долларов за тысячу кубометров.

Министерство энергетики Беларуси прокомментировал подписание протокола, отметив, что "уровень цен на газ на 2021, согласованный сторонами, почти на уровне 2020 года".

В течение 2020 белорусская сторона неоднократно заявляла о необходимости существенно снизить цену российского природного газа.

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