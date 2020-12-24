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Беларусь договорилась с Россией о поставках газа в 2021 году. Цена держится в секрете

Беларусь договорилась с Россией о поставках газа в 2021 году. Цена держится в секрете

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и председатель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер подписали 24 декабря во российском Санкт-Петербурге протокол, который определяет процедуру установления цены на природный газ для Беларуси в 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ, сообщает "Интерфакс". 

Конкретная цена не разглашается. В этом году это 127 долларов за тысячу кубометров.

Министерство энергетики Беларуси прокомментировал подписание протокола, отметив, что "уровень цен на газ на 2021, согласованный сторонами, почти на уровне 2020 года".

В течение 2020 белорусская сторона неоднократно заявляла о необходимости существенно снизить цену российского природного газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не хочет "душить Беларусь санкциями", - Кулеба

Автор: 

Беларусь (7899) Газ (10230)


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Топ комментарии
+6
слилась Беларусь в ноль - осталась беларуссия...
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25.12.2020 00:02
+4
"Бацька" заглатывает всё глубже и глубже.
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25.12.2020 00:19
+4
не каждую сосну козак обшкурит, нужны корабельные,,,,
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25.12.2020 00:20
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слилась Беларусь в ноль - осталась беларуссия...
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25.12.2020 00:02 Ответить
Молодость моя, Белоруссия,
Песня партизан, сосны да туман (с)
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25.12.2020 00:16 Ответить
не каждую сосну козак обшкурит, нужны корабельные,,,,
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25.12.2020 00:20 Ответить
А в чем слив..а где газ брать..или ты снова бебебе...(
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25.12.2020 00:41 Ответить
***** вас тупо купило, причем за дешево...
ето именно то когда в 14м ***** хотело купить Украину..
в 20м Беларусь откровенно лягла под *****...
жаль бесконечно ...
ну уже как то... - и ето перекашляем бебебе....
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25.12.2020 00:46 Ответить
Ты на вопрос ответь,балаболка...где газ брать..,может Украине тоже трубу лаптям посоветуешь перекрыть...война ведь..или уже нет войны?(
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25.12.2020 00:57 Ответить
тебя интересует де я гас буду брать?
вопрос как минимум не корректный - загазуюсь как нибудь без кацапни и прикацапленых...
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25.12.2020 01:04 Ответить
Вот это слив и есть,балаболка.Если бы была возможность,то и Украина сегодня бы не являлась вторым по значимости торговым партнером с лаптями...но как есть.
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25.12.2020 01:22 Ответить
еще и тебе трохи продам, если нормальную цену предложишь и кацапятничать перестанешь...
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25.12.2020 01:06 Ответить
ой, да какая у бульбашей нормальная цена?
нет у них денег
они привыкли за газок себя продавать
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25.12.2020 08:57 Ответить
Зря ты такие вопросы задаешь - это больная тема. Газ, уголь, нефть и нефтепродукты, твелы, удобрения, машины, электротехника и многое другое это не темы для обсуждения - лучше говори об рукожопости..
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25.12.2020 04:44 Ответить
газа в мире много - покупай у кого хочешь
но вопрос ведь для вас в том, что вы хотите газок дёшево, не так ли?
так как денег нет покупать по мировым ценам
вот и приходится вам за дешевый российский газ отдавать свою свободу
ну да вам стоять на коленях и задницу подставлять не впервой - вы это уже 30 лет делаете, и до того тем же занимались
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25.12.2020 08:56 Ответить
Litve zakupajet gaz te sto udobrenija delajet im tam bez raznici gazproma ili drugix,tak vot teper zakupajet iskliucytelno amerikanski gaz po skolku tot desevle.Vot etom mesiace 2 ******** priplyli s ameriki zyzeni gaz.2 ******** eto pocti vsio sto zakupajem v mesiac.V Litve popali pod sankciji ix sanatorija,tam ecio gostinici ***** ceta arestovali takze.lukasenka byla sanatorija
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25.12.2020 10:16 Ответить
дело в том, что Газпром продает газ по разной цене
мотивировка цены - чисто политическая
поэтому той же Германии газ выходил дешевле, чем Польше и вам
поэтому вам, действительно, дешевле покупать американский сжиженный
а немцам - неа, русский выгоднее
аналогично и с белорусами, которые пару лет назад вообще почти даром его получали, ну, в смысле, расплачиваясь не деньгами, а собой
думай, в мире есть много такого, о чем ты не знаешь
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25.12.2020 10:40 Ответить
Tak mi zakupali vot etom godu bolse vsego norvezski gaz zyzeni tam jest kontrakt s nimi,pocti 60% vsex zakupok gaza s nix,vot vtoryje bylo amerikansi okolo 30% i raska na 3 meste tam okolo 10%.Te sto udobrenija delajet skazali sto gazproma gaz im dorogoj.Dlia zitelej nam nenuzen zakupat gaz sami delajem na biotoplive, desevle 3 raza polucajetsia, oni toze mogli delat vet lesa u nix ecio bolse cem zdes,tocnej otxodov lesa .
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25.12.2020 10:52 Ответить
вам русские так дорого продавали газ потому, что вы - их враги
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25.12.2020 10:42 Ответить
Teper jest elektricestvo problema,tut sloznej kogda idiot prodaza aukcionax ti nevydes s kogo pokupajes raska ili dopustim svedi prodajiot.Vot raski Interao govorit sto oni tut prodajiot okolo 80% elektricestva iz vsex prodax Polse,Latviji i Estoniji.Vot eto nado resit mne eto ne nravitsia
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25.12.2020 11:28 Ответить
если бы бульбаши могли покупать газ по той цене, как покупают поляки, - то давно бы сделали
но - не могут
потому что вся их экономика - дотационная Россией
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25.12.2020 10:45 Ответить
Vot nasi dali sravnenije ix kolxozov i nasix fermerov,tak u nas polucajetsia na 10 raz desevle zdelat produkt cem im.Vot togda vopros kak oni mozet konkurirovat produktami Evrope,ostajiotsia raska i tam zacioti vsiakyje nado nenado
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25.12.2020 10:59 Ответить
Poliaki s raskoj torgovlia u nix 4%, poliakov s Germanijej 30%.Vot poliaki uze integrirovalis zapadnuju Evropu ix predprijatyje davno rabotajet na pokupatelej vsej Evropi,a Belorus tam vet vsia torgovlia s raskoj ili drugimi nvs stranami
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25.12.2020 12:47 Ответить
tut ecio xuze ne kupila raska,a pod pracentami dajut dengi 3 ili 5% i tem zarabatyvajet.Vot Baltijskije strani vziali krediti,tak minusovyje kredity,to jest nam zaplatyt sto my vziali dengi.Tam meloc konecno no 0.30% doplatyt
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25.12.2020 01:08 Ответить
понимаю о чем вы, но когда и если я очень нуждаюсь в деньгах - мне не нужны "подарки" - они предполагают зависимость ...
мне нужен кредитор, а потом я все равно на ноги стану и все выплачу с процентами...
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25.12.2020 01:13 Ответить
Da vi pravi no tut ES programi,a mi i tak ES i nekuda nevyxodim.MI sami dajiom dengi dosputim MVF takze Litve mozno dat 300mln evro,vot i nam procent pojdiot.Tut s odnix berut drugim otdajut
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25.12.2020 01:22 Ответить
а зарабатывем все равно ты и я - и мне абсолютно не все равно на куда пошли мои налоги...
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25.12.2020 01:38 Ответить
A Belorus oni mne kazetsia 10 miliardov evro s raski otdolzyla jesli ne bolse pod procentami.Na AES tolko 6 miliardov kotoraja po mojemu ecio popadiot pod sankciji ES,poskolku inspektorov nepuskajet uze 2 avariji byli.Bez ES rinka im eto prinesiot ubytki,raske tak nenuzna oni sami neimejet kuda det
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25.12.2020 01:44 Ответить
Не равняйте таракана и Беларусь.
А переживаете хоть немножко, так помогли бы хоть инфрмационно.
К сожалению, украинские политики типо воюют с пукиным, но при этом видимо не оч хотят ругаться с тараканом - заявлений и давления не особо много ни в самой Украине, ни в международных вопросах с др странами
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25.12.2020 08:08 Ответить
Дрыщ, украина не тупо, а реально воюет с Куйлом уже 7 лет и положила большой и толстый на лаптекопытных.
Мы все это проходили до 15 года, а потом Яценюк сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу.. При Порохе отсудили(к стати, впервые в мире) почти 3 лярда баксов, и мы покупаем газ по рыночным ценам, и никто не ездит к членоголовому окурку Куйлу на поклон. Ну а для тех, кто на может оплатить стоимость газа, есть субсидии, которые тоже внедрены Яценюком. А на счет вашего таракана, так Украина не признает его президентом.
Ты не плачь в жилетку, вы такими смешными для Луки протестами, когда вас бьют, как паршивых котят, а вы только сопли подтягиваете, НИКОГДА не нагоните Луку, а сделать как, как в Украине у вас кишка тонка.
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25.12.2020 08:34 Ответить
вообще-то это ваше, бульбашей, дело было - свергнуть таракана
за вас это дело никто не сделает
ну, а если вам нравится на коленях перед тараканом стоять - то мы тут при чем?
вы стойте дальше, а нам - свое делать
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25.12.2020 08:59 Ответить
Как Швеция превращает свои отходы в золото

https://www.youtube.com/watch?v=oabfk7Q7G4Q https://www.youtube.com/watch?v=oabfk7Q7G4Q

Ключевое слово Швеция зависела от поставок газа, а щас болт ложит на все и угрожает бомбить путинские базы в Балтике.
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25.12.2020 00:04 Ответить
Швеция - она такая - страшнее кошки зверя нет!
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25.12.2020 04:46 Ответить
Страшнее, не страшнее, тебе видней. А то, что шведы с населением 10 миллионов имеет мощнейшую промышленность, никто не сомневается. Мало стран могут похвастаться самолетами такими как СААВ, автомобилями, кораблями, в общем всего не перечесть. Лично я с большим уважением отношусь к шведам, в отличии от немцев, которые легли под членоголового окурка Куйла.
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25.12.2020 08:43 Ответить
быстрее на север все шо можно "оторвать" от бамбаса...
трактороприезжалово закончилось - началось северное ***** #2
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25.12.2020 00:06 Ответить
рааааастов ..к фелыровичу
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25.12.2020 00:14 Ответить
А с кем Миллер это все подписал? С "типа президентом" Лукой? Любят кацапы со всякими нелигитимными отбросами якшаться.
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25.12.2020 00:16 Ответить
"Бацька" заглатывает всё глубже и глубже.
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25.12.2020 00:19 Ответить
Это да - в этом году 3,80 гр. за куб - это считай не жилец!
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25.12.2020 00:34 Ответить
У кацапни свои подсчёты.
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25.12.2020 04:38 Ответить
Pocemu nam zakupat jesli sami mozem zdelat i ecio desevle na 3 raza cem raska prodajiot?Da i u amerikosov mozno kupit desevle cerez terminal cem s raski.
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25.12.2020 00:46 Ответить
У диктаторів все в секреті.
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25.12.2020 00:34 Ответить
Kazetsia sto glavnoje jest cena na gaz?Vot Litve liudiam netu raznici poskolku otoplenije postrojeno na biotoplive,vot uspesno zamenili gaz i cena upala bolse 3 raz cem togda kak bil gaz.Belorus toze mogla toze zdelat,uslovije kak bi teze no jesli durak lukosenko upravliajet stranoj to i imejet
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25.12.2020 00:36 Ответить
Tut grafik cen kak menialas kogda gaz pomeniali na biotoplivo.Vot zelioni jest otoplenije na biotoplive gaza pocti nenado dlia zytelej .Vot eto zdelali za 8 let.Cena 3 raza mense takzeБілорусь домовилася з Росією про постачання газу в 2021 році. Ціна тримається в секреті - Цензор.НЕТ 1500
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25.12.2020 10:34 Ответить
А помните как Лукашенко как избалованный ребенок наезжал на кацапов по любому поводу. Требовал газ по себестоимости. Как объявил войну РФ на подконтрольных каналах.
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25.12.2020 00:39 Ответить
А теперь он шелковый.

Собсно, похоже, что это и есть истинная суть беларусской оппо-хоппа-позиции ватной котлетницы - рычаг давления ***** на Луку.
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25.12.2020 03:05 Ответить
Да, в свое время Лука немало попортил воздух для Куйла. Я тогда его в этом плане поддерживал.
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25.12.2020 08:45 Ответить
Робін Гуд крав у багатих і роздавав бідним. Багаті ставали бідними, а бідні багатими і процес повторювався. Що мав з цього Робін Гуд секрет, але одного дня красти вже стало нічого...
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25.12.2020 00:41 Ответить
Думаю там цена газа- независимость Беларашки
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25.12.2020 02:04 Ответить
Иначе на что кацапы рассчитывают как Беларашка будет возвращать деньги если власть на Беларашке нелегитимная и договоры недействительные
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25.12.2020 02:05 Ответить
Почему в секрете? На РБК пишут 129 зеленый за тыщу кубов.
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25.12.2020 04:48 Ответить
а нам эта информация зачем? что она нам дает? лишь по по ушам проехать...
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25.12.2020 05:11 Ответить
Вот. Это и обидно. И так от Украины: политикрв тех, и нынешних немного поддержки людям, борющимся с тараканом. Ни внутри Украины, ни в международном формате.
Так и на ведущих новостных сайтах даже в этом году новости про Беларусь весьма редки и далеко не в топе.
А оч хотелось бы большего давления на таракана, дружка пукина - бармалея.
Украинцы, беларусы рядом, ваши соседи и с надеждой смотрят и на вас тоже.
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25.12.2020 08:03 Ответить
Ну а кто-же вам виноват? Я видел огромные манифестации в Минске, стоило этой толпе в 200 тысяч человек повернуть к резиденции Луки, так его взяли-бы голыми руками, а менты тихонечко убежали-бы. А теперь вспомни, как на Майдане люди с фанерными щитами не побоялись взбесившегося Беркута и пошли на огонь из калашей с голыми руками.
Нет, дорогой, богатыри не вы !
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25.12.2020 08:53 Ответить
вообще-то это ваше, бульбашей, дело было - свергнуть таракана
за вас это дело никто не сделает
ну, а если вам нравится на коленях перед тараканом стоять - то мы тут при чем?
вы стойте дальше, а нам - свое делать
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25.12.2020 09:01 Ответить
Поддержки в чем. С вами побегать с цветами вокруг омона? Вы с этим и сами прекрасно справляетесь. Вот если у вас начнется война с касапией, то да. Тысячи добровольцев к вам приедут помогать и оружия подкинут. Это я точно знаю. Здесь хватает людей которые не упустят возможности нафаршировать свинцом свинособак. Но вы ведь этого не хотите. Вы же с ними дружить хотите но чтоб без лукашенка. Дело ваше, страна ваша.
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25.12.2020 10:27 Ответить
Всем и так ясна цена - "союзное государство"
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25.12.2020 08:53 Ответить
Пускай окурок кормит беларусов,-сейчас самое время! Когда,последние штатовские санкции загоняют в гроб оборонку рфии,а также космос и гражданские отрасли авиастроения,промышленной электроники,и всякое другое,и когда поступления в бюджет упаду примерно на 30%,-то наступает самый подходящий момент для того чтобы кормить Лукашенко!
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25.12.2020 09:08 Ответить
Такая же история как и у нас. Думаю там союзное государство прописано. А уж опосля и рыночные цены на газ.. а скорее даже больше рыночных.
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25.12.2020 10:18 Ответить
 
 