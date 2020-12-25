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Недопустимо строить на местах захоронений: Украинские евреи во второй раз обратились к обществу по поводу мемориализации Бабьего Яра

Недопустимо строить на местах захоронений: Украинские евреи во второй раз обратились к обществу по поводу мемориализации Бабьего Яра

Украинские евреи во второй раз обратились к гражданскому обществу с призывами осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти и не допустить осквернения памяти жертв Бабьего Яра. Первое обращение было обнародовано в сентябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Историческую правду.

Обращение вызвано попыткой Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" возвести в Бабьем Яре на месте православного кладбища временную синагогу. Глава Ассоциации еврейских общин и организаций в Украине Иосиф Зисельс сообщил, что такую попытку предприняли 19 декабря вопреки решению Министерства культуры и информационной политики.

"Мы, украинские евреи, как и многие евреи разных стран, безусловно, поддерживаем идею увековечения памяти десятков тысяч евреев и людей, других национальностей и конфессий, убитых нацистами в Бабьем Яре в годы Второй мировой войны. Лучшие представители нашего и других народов боролись за это многие годы. Но нам не все равно, кто и какой ценой воплотит эту идею в жизнь. Считаем невозможным и недопустимым любое решение, предусматривающее строительство на территории кладбищ и мест массовых захоронений - это абсолютно противоречит еврейской и общечеловеческой традиции и морали", - говорится в сообщении. 

Подписанты подчеркивают, что поддерживают "украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, который не предусматривает никакого фундаментального строительства на земле, где находились православное, еврейское, караимское и мусульманское кладбища, и где похоронены останки десятков тысяч жертв нацистских палачей".

"Именно поэтому нас возмутили планы инициаторов создания российского проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (МЦГБ) построить так называемую временную поминальную синагогу на территории бывшего Кирилловского православного кладбища в урочище Бабий Яр, сразу за памятником "Менора". Это уже не первая попытка руководства российского проекта циничная и неприемлема для религиозных евреев, как и для верующих всех конфессий, и вообще, для нормальных, порядочных людей, использовать территорию кладбищ и заповедника "Бабий Яр" для продвижения своих провокационных идей и пиар-акций.

Напомним сомнительную в эстетическом плане арт-инсталляцию, посвященную годовщине начала расстрелов в Бабьем Яре и установленную в сентябре текущего года, вопреки протестам общественности, непосредственно на земле разрушенного Еврейского кладбища. Именно на этом месте инициаторы МЦГБ обещают построить огромный комплекс мемориала-музея в нарушение всех возможных запретов и ограничений еврейской религии, а также украинского законодательства и международных обязательств Украины", - объясняется в обращении.

Читайте также: В Бабьем Яре представители "российского проекта" мемориализации пытались возвести синагогу без разрешения Минкультуры, - Зисельс

В письме напомнили, что еврейская религиозная традиция однозначно запрещает любое строительство на местах кладбищ и массовых захоронений:

"Попытка построить синагогу на земле Православного кладбища является оскорблением еврейских духовных и нравственных ценностей, а также откровенной провокацией против православных верующих, против всех, чьи родные и близкие упокоены на Кирилловской кладбище. Безнаказанность вдохновляет. Похоже, что российские миллиардеры - спонсоры проекта (Фридман, Хан и Фукс) больше, чем в строительстве мемориала, заинтересованы в провоцировании общественного возмущения против его создания. Цель подобных провокаций - нарушить межконфессиональный и межэтнический мир в Украине, а тех, кто выступает против подобного кощунственного строительства, на весь мир объявить "ужасными Украинский антисемитами". Люди, объявляют себя ревнителями памяти жертв Холокоста, еще больше, чем другие, не смеют осквернять захоронения - ни места, где мученической смертью гибли жертвы нацистов, ни территории разрушенных советской властью кладбищ. Порядочный человек не может, не имеет права примириться с подобным святотатством".

В данный момент обращение подписали 443 человека.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Согласно документу, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в г. Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Бабий Яр (188) евреи (311) память (1496)


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Топ комментарии
+15
Справа в тому, що у Бабиному Яру загинули справжні євреї, а за "увіковічнення їх пам"яті" ухопились, як за "ласий шматок", "професійні євреї"... Їх в одесі "маланцями" називають... Івриту не знають, ритуалів не дотримуються, а замість бога в душі - гроші у "калитці"...
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25.12.2020 09:40
+13
Бабий яр - это Киев. С какого боку здесь российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс?, Даже если они сами иудеи?
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25.12.2020 09:40
+9
буде, як з МАФом московської церкви на фундаменті десятинної церкви...розростеться... чекатиме. поки небайдужі не рознесуть
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25.12.2020 09:58
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Спочатку тимчасову поминальну синагогу, потім до неї комплекс господарських споруд (кухня-лазня-гараж-гуртожиток для персоналу) та інших інфраструктурних будівель...
І "здєсь будєт город-сад".©
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25.12.2020 09:39 Ответить
буде, як з МАФом московської церкви на фундаменті десятинної церкви...розростеться... чекатиме. поки небайдужі не рознесуть
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25.12.2020 09:58 Ответить
ля-ля-ля, ооп, новий поворот..!

https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 23 ч

В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ. Ничего удивительного, это самое малое, в чем замешано это шакальё...

Неприпустимо будувати на місцях поховань: Українські євреї вдруге звернулись до товариства з приводу меморіалізації Бабиного Яру - Цензор.НЕТ 653
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25.12.2020 14:25 Ответить
Так важко провести з цього приводу опитування серед киян??
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25.12.2020 09:39 Ответить
І 73% скажуть "А какая разніца" ?
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25.12.2020 09:53 Ответить
Впевнена, що не скажуть.
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25.12.2020 10:33 Ответить
Раніше я теж, як киянин, десь завищував свої оцінки відносно своїх земляків, вважаючи їх найкращими. Та останні вибори стали тим холодним дощем, який протверезив мою уяву. Як пояснити, що в окрузі, в якому раніше депутатом ВР було обрано Андрія Іллєнка, тепер переважною більшістю обирають тоді нікому невідомого (з такою неприємною зовнішністю) члена СН, любителя повій, некиянина Р. Стефанчука. І так весь Київ... Для мене ці вибори стали тим моментом, який послужив поштовхом для переосмислення багатьох речей. Тепер я чітко усвідомив, що найкращі завжди в меншості і безглуздо чекати від охлоса розумних рішень.
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25.12.2020 12:22 Ответить
Ну, там еще при совдепии построили высшую партийную школу, архив ЦК КПУ, телецентр, спорткомплекс и подземный ход.
А пару лет назад еще и жилой комплекс.
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25.12.2020 09:39 Ответить
може, там збудувати підземний комплекс?...це не порушить ні традицій, ні ландшафту
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25.12.2020 10:02 Ответить
Весъ підземний простір там заповнений кістками померлих. До чого тут взагалі ландшафт? Саме традиції і нагло порушуються, щоб потім виставити українців негідниками.
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25.12.2020 19:00 Ответить
Справа в тому, що у Бабиному Яру загинули справжні євреї, а за "увіковічнення їх пам"яті" ухопились, як за "ласий шматок", "професійні євреї"... Їх в одесі "маланцями" називають... Івриту не знають, ритуалів не дотримуються, а замість бога в душі - гроші у "калитці"...
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25.12.2020 09:40 Ответить
Бабий яр - это Киев. С какого боку здесь российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс?, Даже если они сами иудеи?
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25.12.2020 09:40 Ответить
В Украіні своіх пахатих геп і доп вистарчає, а тут ще й російські провокатори.
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25.12.2020 09:49 Ответить
це гебня у третьому коліні, а решта - камуфляж

...Вони вже дощенту «вижерли» свою країну і тепер лізуть по нашу.
Це габешна імперія, диктатура спецслужб. Спецслужби не воюють, вони розкладають країни зсередини, купують, займаються терактами, організовують інформвійни, деморалізують. Це - їхнє. А у відкритих боях вони не виграють. Хоча звичайно, вони вчинили руйнацію. І цей ефект руїни ми мусимо мінімізувати. А все решта - інформаційні видування, блеф та понти: «Да, мы жуткие, мы страшные, мы непобедимые». Це все технологія. - О. Забужко
https://rozmova.wordpress.com/2014/09/17/oksana-zabuzko-8/
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25.12.2020 10:26 Ответить
Ну і як це "нєдопустімо", коли освоєні кошти на розробку проектно-кошторисної документації і відома цихверка, яку можна покласти до карману при будівництві?
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25.12.2020 09:49 Ответить
Йосип Зісельс - дисидент ще з радянських часів. Я його думці довіряю абсолютно. Треба робити так як він радить.
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25.12.2020 09:49 Ответить
Гы-гы-гы.
Он просит, что бы его тоже включили в кагал к фуксам, если что.
Тогда будет расхваливать ейный проект.
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25.12.2020 09:53 Ответить
Ні, він якраз критикує цей проект постійно...
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25.12.2020 09:57 Ответить
Не свисти.
Смотрел его выступление по зомбоящику и он однозначно просится делать совместный проект.
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25.12.2020 10:01 Ответить
Не брешіть. Він не просить цього, а пропонує як компроміс, щоб російскі жиди не наробили лиха Україні.
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25.12.2020 19:02 Ответить
пускай посоветует державе израиль признать голодомор Украинцев
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25.12.2020 11:52 Ответить
Підтримую.
STOP ворожим маніпуляціям на кістках померлих. У Бабиному Яру поховані люди різних етнічних груп України і маніпулювання перевагою одної з них є не гуманним кроком.
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25.12.2020 10:05 Ответить
Но под шумок трагедии нужно возвести именно синагогу!
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25.12.2020 13:16 Ответить
дарма ви вважаєте ***** не здатне вести розбрат в Україні через єврейське питання. Просто етнічні євреї в нас патріоти
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25.12.2020 14:01 Ответить
"Неприпустимо будувати на місцях поховань" - беззаперечна теза. А далі треба думати головою і мати серце і совість. Не можна танцювати на могилах. "Жовтневий палац культури" - місце регулярних розстрілів киян, українців, які тривали аж до смерті Й. Сталіна. Трупи розстріляних вночі, перед світанком, на вантажівках відвозили в Бабій Яр. Не буде щастя тим, хто не шанує пам'ять мучеників.
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25.12.2020 10:09 Ответить
В Быковню, а не в Бабий Яр!
Того яра всего 200 метров!
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25.12.2020 10:16 Ответить
Читав спогади старих киян. Один розповідав, що вже в кінці 40-х років, як завжди на світанку, з вантажівки, яка прямувала з Жовтневого палацу саме до Бабиного Яру, випав труп чоловіка. Зібрались люди, пошепки обговорювали подію. А потім чекісти швиденько прибрали тіло.
https://www.youtube.com/watch?v=*****-kVS9c Бабин яр був місцем масового поховання жертв сталінських репресій з початку 30-х років минулого сторіччя. Тепер це не таємниця. Биковня - то зовсім інша трагічна історія. Від Жовтневого палацу до Бабиного яру - 20 хвилин їзди. А відносно розмірів Бабиного Яру, то некияни зможуть уявити собі, яким він був якщо https://www.youtube.com/watch?v=Ac6c9D4C57Q подивляться відео про Куренівську трагедію.
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25.12.2020 11:44 Ответить
https://stalingrad.tv/articles/byl-li-babiy-yar/ БАБИЙ ЯР НЕ ИМЕЕТ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.
1. Отсутствуют тела. Их должно быть не менее 30 000. Их не нашли.
2. Отсутствуют документальные свидетельства события.
3. Отсутствуют обвиняемые в совершении этого преступления.
4. Отсутствуют судебные процессы, доведенные до конца.
Для того, чтобы признать наличие или отсутствие события преступления нужны ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.
В случае с Бабьим Яром их нет. Именно поэтому СССР в Нюрнберге получил отказ принять к рассмотрению, в частности:
1. Обвинения немецкой стороны в расстреле польских офицеров в Катыни.
2. Обвинения немецкой стороны в расстреле советских граждан в Бабьем Яре.
Поэтому Нюрнбергский процесс не рассматривал ни Катынь, ни Бабий Яр. https://stalingrad.tv/articles/byl-li-babiy-yar/
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25.12.2020 10:14 Ответить
Зато, есть повод построить синагогу!
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25.12.2020 13:25 Ответить
Так...але й є привід притягти за надання наперед неправдивої інформації. Люди, що постійно брешуть, поступово починають вірити у власну брехню. Вже їм ніхто не вірить, а вони все ще переконують самих себе у тому, які вони розумні, що всіх обдурили.
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25.12.2020 13:43 Ответить
прям как про кости мамонтов..
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25.12.2020 10:16 Ответить
Я вообще не понимаю, причём тут "общество"? Обращайтесь к властям! Центральным и киевским. У них- полиция, ГПУ/СБУ и т.д. Есть ВСЕ рычаги для того, чтобы прекратить этот беспредел. Что предлагается делать "обществу"? Биться с застройщиками так, как бились в Протасовом яру?
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25.12.2020 10:30 Ответить
Зисельс прав. А путинским кошелькам вобще нечего делать в Украине. Никаких "поминальных синагог" в иудаизме не существует, да ещё на христианском кладбище - это полный абсурд. Синагоги строят там, где евреи живут, а не на кладбищах. Они будут фундамент ставить на костях? Это (помимо этики) запрещено еврейским религиозным законом - кости оскверняют. В эту синагогу евреям нельзя будет заходить. Весь этот фарс - очередная попытка московии стравить евреев и православных украинцев. Раввин Ариэль Лотоцкий.
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25.12.2020 10:50 Ответить
Неприпустимо будувати на місцях поховань: Українські євреї вдруге звернулись до товариства з приводу меморіалізації Бабиного Яру - Цензор.НЕТ 3454
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25.12.2020 13:20 Ответить
Опять евреи жертвы самый пострадавший народ которому все должны. Когда это прекратится?
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25.12.2020 10:53 Ответить
Почти весь Киев (и не только Киев) построены на местах захоронений.
Кладбища были за территорией города, далее город разрастался ... и так тысячи лет.
Десятки миллионов могил, даже если 4 метра квадратных каждая ...
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25.12.2020 11:10 Ответить
Вот пример адекватных евреев, а строятся там - ж*ды и сионисты, которым надо самоутвердится унижая коренной народ Украины - нас с вами, своими символами и памятниками, чтоб потом обвинить нас и наших предков в сотрудничестве с немцами в период оккупации, и доить нашу страну так же, как они доят Германию. Мое мнение граничит с фашизмом, это у цыган нет своего государства, поэтому их еще можно терпеть рядом с нами, но у для таких отбитых иудо-ортодоксов, апологетов секты Холокоста - есть Израиль, дать им чемодан, медаль "За освобождение Украины", и пинка под зад, чтоб остановилсиь только в Тель-Авиве.
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25.12.2020 11:13 Ответить
А в Умани строят на местах захоронений и ничего ..ничт и никто не останавливает.
Неприпустимо будувати на місцях поховань: Українські євреї вдруге звернулись до товариства з приводу меморіалізації Бабиного Яру - Цензор.НЕТ 8076
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25.12.2020 11:33 Ответить
Правильно, нужно провести раскопки и собрать всех в одну братскую могилу, негоже трупам по всему парку валяться! А часть можно даже отправить на историческую родину к родственникам, чтоб им ближе было оплакивать!
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25.12.2020 13:35 Ответить
Самое интересное, что русских в Бабьем Яру, расстрелянных чекистами советских людей до второй мировой войны, на много больше. Даже на Нюрнбергском процессе после просьбы СССР рассмотреть массовые расстрелы фашистами евреев в Бабьем Яру, суд отклонил просьбу ввиду того , что масштабы случившегося раздуты и нет фактов, доказывающих такое количество жертв. Это уже после войны КГБ вплотную займется этим вопросом и раскрутит тему, найдет и свидетелей тех событий и посчитает количество убитых. Но тот факт, что расстрелянных чекистами советских людей за время репрессий там на много больше-твердый факт.
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25.12.2020 14:02 Ответить
построить еврейский мемиориал на месте православного кладбища? я правильно поняли суть новости
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25.12.2020 20:08 Ответить
А почему евреи не соберутся, и не выйдут на протест? Почему обращаются к обществу?
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25.12.2020 20:41 Ответить
 
 