В России к 13 годам тюрьмы осудили супругов, на свадьбе которых сфотографировали сотрудника ФСБ
Суд Калининградской области РФ приговорил супругов к 13 и 12,5 года тюрьмы за госизмену. Они прислали друзьям в Латвию фото со своей свадьбы, на котором капитан Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".
В 2015 году Антонина Зимина и Константин Антонец сыграли свадьбу в одном из калининградских ресторанов. Без приглашения на праздник пришел их знакомый Максим Денисенко, в то время капитан ФСБ.
Без водки, конечно, не обошлось, а уже выпивший спецслужбист начал щеголять перед гостями, что он работает в ФСБ. В частности, друзьям Зиминой из Латвии. Все это время гостей снимал фотограф. Через некоторое время после свадьбы супруги направило друзьям фото с праздника, в частности, друзьям из Латвии.
Уже в 2018 году, то есть через три года после свадьбы, в дом супругов и родителей Зиминой ворвались две группы силовиков, которые провели обыски и задержали Зимину. Ее мужа задержали позже.
Их обвинили в государственной измене, дело засекретили. Позже в ней появился еще один эпизод, не только фото.
По данным следствия, Зимину завербовала латвийская разведка, которой она передала секретные документы. А раздобыл эти документы ее муж, работавший юристом в правительстве Калининградской области.
Отец Зиминой Константин рассказал, что речь идет о постановлении правительства РФ от ноября 2014 о предоставлении бюджета Калининградской области субсидий для поддержки местных предпринимателей.
Бывшая министр экономического развития области Анастасия Кузнецова подтвердила, что доступа к более секретным документам у Антонца не было. А этот документ о субсидии есть в открытом доступе на сайте министерства.
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Матч ТВ
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но накопился вопрос - а на кацапии хоть одна свадьба без сотрудника фсбы вообще возможна?
такое впечатление, шо етих сотрудников на кацапии больше чем крыс...
Учитывая тенденции, с ЗЕ такое же положение вещей - вопрос времени.
мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать все, что можно."
Мастер и Маргарита. Булгаков.
"Госдума запретила пользователям соцсетей заниматься политагитацией"
(аналогия с нашимвсё ...шо ли?))))
хотя это не палево - они были обязаны делать вид, что не замечают
Ну що тут казати СКРЄПНОЄ БОЛОТО, а кожен кацап думає "Зі мною такого не скоїться"
так і живуть сторіччями
" - А де Степан ?
- Та його ж на каторгу забрали...
- Значить було за що"
Занавєс.