В России к 13 годам тюрьмы осудили супругов, на свадьбе которых сфотографировали сотрудника ФСБ

Суд Калининградской области РФ приговорил супругов к 13 и 12,5 года тюрьмы за госизмену. Они прислали друзьям в Латвию фото со своей свадьбы, на котором капитан Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".

В 2015 году Антонина Зимина и Константин Антонец сыграли свадьбу в одном из калининградских ресторанов. Без приглашения на праздник пришел их знакомый Максим Денисенко, в то время капитан ФСБ.

Без водки, конечно, не обошлось, а уже выпивший спецслужбист начал щеголять перед гостями, что он работает в ФСБ. В частности, друзьям Зиминой из Латвии. Все это время гостей снимал фотограф. Через некоторое время после свадьбы супруги направило друзьям фото с праздника, в частности, друзьям из Латвии.

Уже в 2018 году, то есть через три года после свадьбы, в дом супругов и родителей Зиминой ворвались две группы силовиков, которые провели обыски и задержали Зимину. Ее мужа задержали позже.

Их обвинили в государственной измене, дело засекретили. Позже в ней появился еще один эпизод, не только фото.

По данным следствия, Зимину завербовала латвийская разведка, которой она передала секретные документы. А раздобыл эти документы ее муж, работавший юристом в правительстве Калининградской области.

Отец Зиминой Константин рассказал, что речь идет о постановлении правительства РФ от ноября 2014 о предоставлении бюджета Калининградской области субсидий для поддержки местных предпринимателей.

Бывшая министр экономического развития области Анастасия Кузнецова подтвердила, что доступа к более секретным документам у Антонца не было. А этот документ о субсидии есть в открытом доступе на сайте министерства.

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