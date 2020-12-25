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В России к 13 годам тюрьмы осудили супругов, на свадьбе которых сфотографировали сотрудника ФСБ

В России к 13 годам тюрьмы осудили супругов, на свадьбе которых сфотографировали сотрудника ФСБ

Суд Калининградской области РФ приговорил супругов к 13 и 12,5 года тюрьмы за госизмену. Они прислали друзьям в Латвию фото со своей свадьбы, на котором капитан Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".

В 2015 году Антонина Зимина и Константин Антонец сыграли свадьбу в одном из калининградских ресторанов. Без приглашения на праздник пришел их знакомый Максим Денисенко, в то время капитан ФСБ.

Без водки, конечно, не обошлось, а уже выпивший спецслужбист начал щеголять перед гостями, что он работает в ФСБ. В частности, друзьям Зиминой из Латвии. Все это время гостей снимал фотограф. Через некоторое время после свадьбы супруги направило друзьям фото с праздника, в частности, друзьям из Латвии.

Уже в 2018 году, то есть через три года после свадьбы, в дом супругов и родителей Зиминой ворвались две группы силовиков, которые провели обыски и задержали Зимину. Ее мужа задержали позже.

Их обвинили в государственной измене, дело засекретили. Позже в ней появился еще один эпизод, не только фото.

По данным следствия, Зимину завербовала латвийская разведка, которой она передала секретные документы. А раздобыл эти документы ее муж, работавший юристом в правительстве Калининградской области.

Отец Зиминой Константин рассказал, что речь идет о постановлении правительства РФ от ноября 2014 о предоставлении бюджета Калининградской области субсидий для поддержки местных предпринимателей.

Бывшая министр экономического развития области Анастасия Кузнецова подтвердила, что доступа к более секретным документам у Антонца не было. А этот документ о субсидии есть в открытом доступе на сайте министерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в РФ приговорил бывшего украинского футболиста Василенко к 12 годам колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины"

Автор: 

Калининград (107) фото (1360) ФСБ (1939) шпионаж (1392)


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Топ комментарии
+58
в принципе наплевать-забыть как там кацапня развлекается..
но накопился вопрос - а на кацапии хоть одна свадьба без сотрудника фсбы вообще возможна?
такое впечатление, шо етих сотрудников на кацапии больше чем крыс...
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25.12.2020 01:57
+40
Расстрелять их надо было. Шото слишком гуманно НКВДшники поступили.
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25.12.2020 01:56
+40
Крысчанам и отдыхающим в окупированном крыму которые любят фоткаться на пляжах, приготовиться.... Там каждый второй ФСБист попадает в кадр
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25.12.2020 02:03
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це мабуть іспанською?
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25.12.2020 02:00 Ответить
То якийсь вулкан чи гора є з подібною назвою. А саме "nahuj".
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25.12.2020 02:05 Ответить
В России к 13 годам тюрьмы осудили супругов, на свадьбе которых сфотографировали сотрудника ФСБ - Цензор.НЕТ 9486
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25.12.2020 07:08 Ответить
На турнире ММА в Москве произошла массовая драка, вмешалась полиция

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Матч ТВ

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25.12.2020 09:15 Ответить
У Росії до 13 років в'язниці засудили подружжя, на весіллі якого сфотографували співробітника ФСБ - Цензор.НЕТ 9838
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25.12.2020 10:55 Ответить
Расстрелять их надо было. Шото слишком гуманно НКВДшники поступили.
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25.12.2020 01:56 Ответить
Чекистам дано задание: нужна огромная масса бесплатной рабсилы для строительства очередных беломорканалов...
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25.12.2020 03:05 Ответить
Они кстати "дорогу в никуда" как раз собрались возрождать.(Салехард-Игарка) и это не шутка!
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25.12.2020 11:37 Ответить
в принципе наплевать-забыть как там кацапня развлекается..
но накопился вопрос - а на кацапии хоть одна свадьба без сотрудника фсбы вообще возможна?
такое впечатление, шо етих сотрудников на кацапии больше чем крыс...
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25.12.2020 01:57 Ответить
а агентів більше ніж населення
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25.12.2020 01:59 Ответить
Ну уже не совсем наплевать.
Учитывая тенденции, с ЗЕ такое же положение вещей - вопрос времени.
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25.12.2020 02:40 Ответить
Как в бывшей ГДР, всё население сотрудники ШТАЗИ, На Расии и раньше стучали друг на друга.
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25.12.2020 04:33 Ответить
упс, сралін жил, сралін жив, сралін буде жить на рашці *********
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25.12.2020 01:58 Ответить
Крысчанам и отдыхающим в окупированном крыму которые любят фоткаться на пляжах, приготовиться.... Там каждый второй ФСБист попадает в кадр
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25.12.2020 02:03 Ответить
Не хай ще іноземних туристів посадять, бо вони Кремль і мавзолей фоткають.😂
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25.12.2020 08:05 Ответить
Новини із іпанаріума.
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25.12.2020 02:05 Ответить
Из античеловеческого зазеркалья. В которое небезуспешно тянут и Украину.
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25.12.2020 02:36 Ответить
Їм цього дійсно дуже хочеться, але зебіли скоріше в Європу повтікають, а ніж на расєю. Неньку ще довго будуть шматувати ці малороси, але цілком її параша не отримає. Головне, що Трампакс вже всьо, а без цього юного путєнца параша не буде так борзєть.
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25.12.2020 03:04 Ответить
В России к 13 годам тюрьмы осудили супругов, на свадьбе которых сфотографировали сотрудника ФСБ - Цензор.НЕТ 8527
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25.12.2020 04:38 Ответить
Людоеды проклятые!
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25.12.2020 02:08 Ответить
Я вас умоляю. Сейчас любой пранкер может позвонить сотруднику ФСБ и выведать все тайны.
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25.12.2020 02:13 Ответить
Я куею! 13 лет за селфи...
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25.12.2020 02:28 Ответить
Дебилам нравится...
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25.12.2020 08:33 Ответить
Ну дык Рассея -щедрая страна.Царский подарок молодым-13 лет бесплатно кормить будут.
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25.12.2020 15:35 Ответить
ПОЗОР РОССИИ !!!
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25.12.2020 02:41 Ответить
Не, как раз-таки в этом контексте, слава расеи! Шо б они там перегрызли друг друга!!!
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25.12.2020 02:43 Ответить
Та хрен с ними, теми кацапами... Больше сядет - меньше будет. А вот ненависть друг к другу хай таким образом растёт, может, перережут друг друга нахрен...
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25.12.2020 02:41 Ответить
Фатальная ошибка. Таких агентов надо мочить, а не водкой угошать
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25.12.2020 02:45 Ответить
"- Да, кстати, барон, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово - наушник и шпион. ...
мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать все, что можно."
Мастер и Маргарита. Булгаков.
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25.12.2020 02:57 Ответить
"В Крымском Гаспре рабочие разнесли школу, которую сами же ремонтировали, а всё потому, что им не выплатили зарплату за полгода"

"Госдума запретила пользователям соцсетей заниматься политагитацией"
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25.12.2020 03:57 Ответить
Надо думать, что самого капитана ФСБ похоронили живьем в назидание.
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25.12.2020 04:31 Ответить
Лучше бы они капитана ФСБ в сортире замочили.
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25.12.2020 04:36 Ответить
Не треба поганити відхоже місце.
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25.12.2020 08:43 Ответить
В кацапії все як з часів сраліна-берії - була б людина, а стаття знайдеться. Було б добре, якби за таку хрінь закрили б іще пару-трійку ватанів Лугандонії і Донбабве, у яких була полюція від того, що расєйські "братушкі" їх "асвабаділі" і вони на радощах з ними фоткались (а серед тих "братушків" кожен другий - фсб-шник).
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25.12.2020 04:32 Ответить
Если судебный процесс и расследования были секретными, то откуда "Новая газета" знает за что их посадили?
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25.12.2020 05:21 Ответить
ФСБ цікавиться?
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25.12.2020 06:46 Ответить
Любознательная свинособачка
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25.12.2020 08:05 Ответить
І нащо мені новини з Північної Кореї?
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25.12.2020 06:46 Ответить
Щоб ми не переживали, що гулаг йле в вірному курсі.
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25.12.2020 07:01 Ответить
Если бы эта пара убила сотрудника ФСБ то может и меньше получили бы сроку
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25.12.2020 07:12 Ответить
"Товарищ Сталин, со мной произошло чудовищное недоразумение".
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25.12.2020 07:30 Ответить
ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО! Другого определения нет!
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25.12.2020 07:32 Ответить
Жеще. Гебнявое.
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25.12.2020 10:30 Ответить
В России к 13 годам тюрьмы осудили супругов, на свадьбе которых сфотографировали сотрудника ФСБ - Цензор.НЕТ 6114
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25.12.2020 07:33 Ответить
а орден фраер получил?
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25.12.2020 07:38 Ответить
А фото есть?
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25.12.2020 08:00 Ответить
Вам що, Альонушки недостатньо? Чи "танкіста"?
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25.12.2020 08:49 Ответить
А вот якби на їх місці був би якийсь "завгосп".
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25.12.2020 08:32 Ответить
Зато у них офигенный президент , бункерный дед шизик, этим они будут гордиться на зоне тупые кацапские дебилы)))))
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25.12.2020 08:56 Ответить
Супертрешак. Всё, что нужно знать о кацапском мордоре.
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25.12.2020 08:58 Ответить
Вот за это народ и любит своего вождя......))
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25.12.2020 09:13 Ответить
не просто любит - боготворит (и его и все его 8-9 копий-двойников ))))
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25.12.2020 09:43 Ответить
Це не фейк? Шось не віриться... Але абсурд все більше материалізується в реалі , хз...
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25.12.2020 09:16 Ответить
Оце бачите панове добродії, до чого призводить любов до можновладців, не взаємна вона.
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25.12.2020 09:33 Ответить
Поделом им. Нехрен с ФСБшниками бухать.
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25.12.2020 09:40 Ответить
а мне чего-то сразу Софийка Федина и Маруся Звиробий вспомнились....от чего так?
(аналогия с нашимвсё ...шо ли?))))
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25.12.2020 09:45 Ответить
А за распространение фотографий сотрудника ФСБ Хутина, всех рабсиян посадили в большой концлагерь - Рабсию. Пожизненно.
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25.12.2020 10:08 Ответить
Там скоро будет токо два вида граждан. ФСБэшники и те кто сидит.
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25.12.2020 10:08 Ответить
А вот наши журналисты выбрасывающие фото наших ребят с АТО до сих пор ходят на свободе.
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25.12.2020 10:13 Ответить
Узкие друг друга не брасают ☝😷
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25.12.2020 10:49 Ответить
Я считаю что это хорошо и правильно что посадили. Чем больше посадят, тем меньше на Донбасс припрется.
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25.12.2020 11:39 Ответить
Ахахаха))) Новини з Мордору як завжди радують)))
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25.12.2020 12:06 Ответить
ФСБ-шника отправили к давней знакомой вербовать ее контакты, так как она активно общалась с иностранными общественниками. Он провалил миссию и засветился. Видимо, чтобы не полетели погоны у его начальников, состряпали такое дело, что это не он засветился и провалился, а его его засветили. Вместо конфуза, решили сделать плюс, мол, разоблачили изменника.
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25.12.2020 13:34 Ответить
ага, и он был с большой надписью ФСБ на спине, как на фото в заголовке статьи
хотя это не палево - они были обязаны делать вид, что не замечают
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25.12.2020 17:43 Ответить
А в Украине условно за референдум об отделении. Дебилы,*ля.
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25.12.2020 18:08 Ответить
Суд Калининградской области РФ приговорил супругов к 13 и 12,5 года тюрьмы за госизмену. Они прислали друзьям в Латвию фото со своей свадьбы, на котором капитан Федеральной службы безопасности (ФСБ). Источник: https://censor.net/ru/n3239070

Ну що тут казати СКРЄПНОЄ БОЛОТО, а кожен кацап думає "Зі мною такого не скоїться"
так і живуть сторіччями
" - А де Степан ?

- Та його ж на каторгу забрали...
- Значить було за що"
Занавєс.
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25.12.2020 22:13 Ответить
гебня есть гебня...
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25.12.2020 23:13 Ответить
 
 