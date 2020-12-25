МИД: Киев будет всеми силами мешать постройке опреснительной станции в оккупированном Крыму
Украина будет блокировать реализацию проекта по строительству опреснительной станции в оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что оккупационная администрация полуострова хочет привлечь к проекту крупную международную компанию.
"Раньше было заявление незаконной оккупационной "власти" в Крыму о привлечении крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", - сказал Кулеба.
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+37 Olga A #374484
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+14 Harib Da
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+14 Olga A #374484
показать весь комментарий25.12.2020 02:19
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шо может быть красивей саратова? - тока киевская помойка...
куча дерьма, а не город...
Они же рукожопые - нихрена не получится
как и с мостом,собираются привлекать международные компании
мост строили по голландским технологиям и иностранные компании
а это уже нарушение межд санкций
А МИДу надо в новостях сообщать, что сделал, а не свои планы и фантазии.
А санкции выполняются - сам видишь, троллина.
Сначала жадно заглатывает подачку, а потом терпит, когда из курорта делают военную базу.
Ура, мост построили, "родная гавань", а потом - "денег нет, и хорошего вам настроения"...
Это как дасть собачке кусочек мяса на шнурочке, она его глотает, а его вытаскивают обратно.
Иван Тургенев, "Каштанка", вы точно не читали.
Тогда опресняй не опресняй - а бутиллированная вода вкуснее.
Это как интересно? По примеру рыжего таракана гудеть будет?
От недостатка воды или плохого её качества человек умирает не сразу, а через 5-10 лет.
У украинцев, которых страна не в состоянии освободить от оккупантов будет 2 выхода: Умереть или уехать. И Крым заселят мордвой.