МИД: Киев будет всеми силами мешать постройке опреснительной станции в оккупированном Крыму

Украина будет блокировать реализацию проекта по строительству опреснительной станции в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что оккупационная администрация полуострова хочет привлечь к проекту крупную международную компанию.

"Раньше было заявление незаконной оккупационной "власти" в Крыму о привлечении крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", - сказал Кулеба.

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