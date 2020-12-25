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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки ранены двое воинов, террористы стреляли из гранатометов вблизи Водяного и Шумов, - штаб ООС

За сутки ранены двое воинов, террористы стреляли из гранатометов вблизи Водяного и Шумов, - штаб ООС

За минувшие сутки, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны террористов было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.

Как подчеркивается, вблизи Водяного, на разных направлениях, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки. Обоим защитникам оказана медицинская помощь, после чего они оперативно доставлены в лечебные учреждения", - отмечают в штабе ООС.

"На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. С начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток ранены двое воинов, наемники РФ 5 раз открывали огонь возле Водяного и Шумов, - пресс-центр ОС

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За сутки ранены двое воинов, террористы стреляли из гранатометов вблизи Водяного и Шумов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1895
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25.12.2020 08:11 Ответить
Так ***......й же, сер.
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25.12.2020 08:27 Ответить
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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25.12.2020 08:14 Ответить
Устойчивое перемирие от Галабародьки продолжается...
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25.12.2020 08:45 Ответить
За добу поранено двох воїнів, терористи стріляли з гранатометів поблизу Водяного і Шумів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8780
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25.12.2020 08:59 Ответить
Нічого святого нема
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25.12.2020 09:18 Ответить
Блин, Цензор! Вы или крестик снимите, или трусы оденьте. В одной новости и российско- оккупационные войска и террористы. Так с кем мы воюем ? Таким словоблудием вы вводите людей в заблуждение. А почему бы не написать правду? Что в результате боев с армейскими корпусами рф ранено 2 военнослужащих ВС Украины?
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25.12.2020 10:06 Ответить
А на Херсонщине в это время "Смерчи" по воробьям лупят...
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25.12.2020 10:59 Ответить
У наркомана в голове мир под крышей дома.
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01.01.2021 20:54 Ответить
 
 