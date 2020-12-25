ВСУ должны поднять в воздух минимум 4 звена боевых вертолетов Ми-24, - Генштаб о задании от Зеленского на 2021 год

Вооруженные Силы Украины должны поднять в воздух по меньшей мере четыре звена боевых вертолетов Ми-24 армейской авиации Сухопутных войск.

Такое задание поставил президент Украины - верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский перед Вооруженными Силами Украины на 2021 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Успешно проведенные на "Мотор Сич" летные испытания лопастей для вертолетов Ми-24 украинского производства придают уверенности, что эта задача должна быть выполнена", - отметил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Мы получили новые возможности для армейской авиации, которые позволят восстановить до конца года 16, а возможно и больше боевых вертолетов" - подчеркнул он.

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