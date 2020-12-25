ВСУ должны поднять в воздух минимум 4 звена боевых вертолетов Ми-24, - Генштаб о задании от Зеленского на 2021 год
Вооруженные Силы Украины должны поднять в воздух по меньшей мере четыре звена боевых вертолетов Ми-24 армейской авиации Сухопутных войск.
Такое задание поставил президент Украины - верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский перед Вооруженными Силами Украины на 2021 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Успешно проведенные на "Мотор Сич" летные испытания лопастей для вертолетов Ми-24 украинского производства придают уверенности, что эта задача должна быть выполнена", - отметил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
"Мы получили новые возможности для армейской авиации, которые позволят восстановить до конца года 16, а возможно и больше боевых вертолетов" - подчеркнул он.
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Запорізьке підприємство "Мотор Січ" виконало довгоочікувані роботи з виготовлення лопатей для гелікоптерів та випробувала їх зразки на ударному гелікоптері Мі-24.
отор Січ» розпочалися льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 та металевих - для Мі-24 українського виробництва.
"Насправді, це визначна подія для України, адже вона увійшла в п'ятірку держав світу, які виготовляють лопаті для важких вертольотів! А це значить ми маємо нові можливості для української армійської авіації та перспективи для розвитку експортних ринків", - прокоментував цю подію Олег Уруський Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості у Кабінет Міністрів України.
Для організації виробництва запорізькі авіабудівники придбали унікальне високотехнологічне обладнання, аналогів якому немає на території України, а також був підготовлений персонал для роботи з ним.https://uprom.info/news/vpk/v-********-osvoyily-tehnologiyu-vyrobnycztva-lopatej-dlya-gelikopteriv-ta-vykonaly-pershyj-testovyj-polit/
а наверно Коломойше подарить ? он у вас как хозяин Бубочки патриотом числится
Здали просто москалям. Наших військових.
Прямо з кабінету президента.
Але Владімір Алєксандровіч Бубочка,вивчивши потреби авіації,стратегічні плани оборони і можливості бюджету,негайно наказав забацати чотири вертольотних ланки ! Вождь !
4 раза откосить-закосить и после всего етого стать президентом страны,
которую ты 4жды кинул и поднять в воздух непонятно зачем 4 звена вертушек?
наверное у меня понималка сламалась.....
Такое задание поставил президент Украины - верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский перед Вооруженными Силами Украины на 2021 год"
власть дебилов! Какое отношение генштаб и ВС имеют к лопостям которые изготавливает завод, устанавливают заводские техники а испытания проводят заводские летчики? иди мля директору завода ставь требования свои тупые.
До лампочки їх можливості, якщо їх розвалять, продадуть, закриють ... тощо.