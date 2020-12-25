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Новости Агрессия России против Украины
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ВСУ должны поднять в воздух минимум 4 звена боевых вертолетов Ми-24, - Генштаб о задании от Зеленского на 2021 год

ВСУ должны поднять в воздух минимум 4 звена боевых вертолетов Ми-24, - Генштаб о задании от Зеленского на 2021 год

Вооруженные Силы Украины должны поднять в воздух по меньшей мере четыре звена боевых вертолетов Ми-24 армейской авиации Сухопутных войск.

Такое задание поставил президент Украины - верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский перед Вооруженными Силами Украины на 2021 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Успешно проведенные на "Мотор Сич" летные испытания лопастей для вертолетов Ми-24 украинского производства придают уверенности, что эта задача должна быть выполнена", - отметил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Мы получили новые возможности для армейской авиации, которые позволят восстановить до конца года 16, а возможно и больше боевых вертолетов" - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские вертолеты впервые полетели на отечественных лопастях. Сегодня были испытания, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ВС (6322) Зеленский Владимир (20474) Мотор Січ (126) Хомчак Руслан (250) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+19
Сейчас заплачу. Отэц народа.
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25.12.2020 08:18
+12
А без задания осла генштаб сам не мог поднять четыре звена вертолетов?? Что мешало??
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25.12.2020 08:30
+10
А за зелі провалено кілька спецоперацій.
Здали просто москалям. Наших військових.
Прямо з кабінету президента.
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25.12.2020 08:54
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Сейчас заплачу. Отэц народа.
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25.12.2020 08:18 Ответить
Ага! При Пєті Мі-24 не літали. Зовсім. То всьо у інтернеті - монтаж. 😁
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25.12.2020 08:29 Ответить
А із лопатями Зєлєнского того Мі-24 жоден кацап не зіб'є. Нє? А знаєте, чому? Бо то не для війни проти кацапів. Зєля з кацапами мириться.
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25.12.2020 08:35 Ответить
А розкажи, розкажи, чому щбвали. А заодно і про перемовини з ****** і про причини головне.
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25.12.2020 08:40 Ответить
Я т знаю, тому цікаво твою версію тут почитати. Нехай і інші, особливо ті, хто в вали, з нею познайомляться.
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25.12.2020 08:45 Ответить
Я ще раз пишу - так, знаю. Але цікаво вашу ватну версію почитати. Чи методику загубив?
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25.12.2020 08:48 Ответить
Тобі видніше, на що здатні 73 відсотки ватних зебілів.
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25.12.2020 09:09 Ответить
В Илловайске парней подставили, подставили с выходом. Оставшись там, парни много могли бы намесить кацапов. А в чистом поле это был расстрел. А кто виноват - нужно разбираться...
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25.12.2020 08:44 Ответить
І хто ж це зробив? Не поц на прізвище Хомчак? От Шапошриков стверджую, що він таки. А Шапошриков на відміну від тебе там був.
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25.12.2020 08:46 Ответить
А хто дзвонив *****? Це перше. І друге - українські блогер "хвйло" пишуть з маленької. І на кінець трєтж. Команду на рух колон віддав командуючи сектору Хомчак. Про що є дофіга свідчень.
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25.12.2020 08:51 Ответить
Ватан, українці "*****" пишуть з маленької букви. А про свої міркування таки напиши. Цікаво. 😊
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25.12.2020 09:11 Ответить
хомчака не могу обвинить в организации этой бойни! скорее виновен Генштаб и главнокомандующий! Хомчак просто с Березой сбежали, бросив солдат. я видел это видео Шапошникова, там все ясно с нашими бравыми генералами((
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25.12.2020 15:34 Ответить
виноват мужеложенко скорее всего, ну и гетьман сывочолый! без согласования пети никто бы такой приказ не отдал... а там еще и сговор с пуйлом просматривается без бинокля...
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25.12.2020 15:36 Ответить
Та так, так! Це Мкженко з Порошенком в Іловпйську були і виходили з Шапошниковим, ко рий яскраво все описав! 😊 Ти, Мудрий хоч ткмою б цікавився не з рекламних і пропагандистських буклетів, а читаючи свідчення безпосередніх очевидців. Їх дуже багато. Ти лише не лінуйся. 😊
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25.12.2020 17:08 Ответить
баран! Хомчак сам никогда такого решения бы не принял! почитай историю, сколько раз мужеложенко с кацапами общался о зеленом коридоре! а вот сколько потрох с пуйлом говорил - это за семью печатями! но факт в том, что поверили пуйлу и решили идти! а кто принял решение? естественно главнокомандующий, потрох! его сажать надо за такие вещи, тем более, уверен, пуйло так и планировал с самого начала, а потрох ему подыграл!
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25.12.2020 19:19 Ответить
Те, що Хомчак баран, думаю схоже на правду. Як і те, що ти не мудрий. 😊 Тешеш тут те, що доводять на різних паблікпх зачаровані зєлєбоба. Тільки от свої власні домисли підтвердити не можуть. Ні фактами, ні свідченнями. Хіба що іншими домислами таких самих зебілів.
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26.12.2020 00:14 Ответить
Літали,Але в країні багато гелікоптерів МІ-24, які невзмозі літати із-за проблеми з лопатями, тому в 2017-му році було дано завдання Мотор-Січі створити лопаті українського виробництва і ось зараз, зелень, пожинає плоди цієї роботи.
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25.12.2020 12:07 Ответить
Хто що "робе" ? Можна , так щоб не тільки зебілам було зрозуміло ?
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25.12.2020 08:31 Ответить
крузенштерн ? это у тебя кликуха такая ? иди лечись зеленый зомби !!!!
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25.12.2020 08:37 Ответить
Та! Сам Зєлєн кій рибе! Лобзиком з фанери *******. Між записами відосіків.
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25.12.2020 08:37 Ответить
Не знав, що він ще й склади з ************ підривав. 🤔Спасибі за інформацію.
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25.12.2020 08:42 Ответить
Ремонтує вертольоти ? От хазяйська дитина ! Хай до мене зайде- бубличка дам.
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25.12.2020 08:33 Ответить
ты действительно считаешь что наладить производство лопастей это легко ? пришел клоун и завертелось ? задачу поставили при Порохе . а закончили при Зельке . его заслуга только в том что к нашему счастью ни он . ни какой нибудь Ермак про это не знали и не отменили работы
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25.12.2020 08:46 Ответить
Да в этом точно повезло, что дермаки,демченки ,трофимовы и зели про это не знали .Программу начатую ,в 2015 году возможно завершили. Если это опять не брехня и дермаки не вмешаются.
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25.12.2020 10:29 Ответить
Напевне ці лопаті з гранвтної скелі зубами вигризав. Той рейтинг піднімають і Ляшко зі Степановим, в цілий химчаківський Генштаб, і навіть молода здорова Мєндєль, а він, як причандали у сторічного діда - годиться лише для мочевипускання. Та й то з проблемами.
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25.12.2020 08:27 Ответить
не плач,скажи отецу зеленої шобли нехай забирає перший комплект лопастей на свій гелікоптер і вйо6ує як яник на ростов."отход" забезпечать патріотіческі налаштовані зебоби.
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25.12.2020 08:56 Ответить
В Україні освоїли технологію виробництва лопатей для гелікоптерів та виконали перший тестовий політ

Запорізьке підприємство "Мотор Січ" виконало довгоочікувані роботи з виготовлення лопатей для гелікоптерів та випробувала їх зразки на ударному гелікоптері Мі-24.
отор Січ» розпочалися льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 та металевих - для Мі-24 українського виробництва.

"Насправді, це визначна подія для України, адже вона увійшла в п'ятірку держав світу, які виготовляють лопаті для важких вертольотів! А це значить ми маємо нові можливості для української армійської авіації та перспективи для розвитку експортних ринків", - прокоментував цю подію Олег Уруський Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості у Кабінет Міністрів України.
Для організації виробництва запорізькі авіабудівники придбали унікальне високотехнологічне обладнання, аналогів якому немає на території України, а також був підготовлений персонал для роботи з ним.https://uprom.info/news/vpk/v-********-osvoyily-tehnologiyu-vyrobnycztva-lopatej-dlya-gelikopteriv-ta-vykonaly-pershyj-testovyj-polit/
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25.12.2020 08:18 Ответить
Скоро уже будет как путлер втирать-"времени на раскачку нет".
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25.12.2020 08:20 Ответить
Може спершу побудувати літак, яким "будем бомбити усіх"?
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25.12.2020 08:20 Ответить
Ні , у крівому раґу !
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25.12.2020 08:28 Ответить
Ленкузня сейчас собственность Тигипка . на ней разве что таких баранов как ты можно клонировать
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25.12.2020 08:50 Ответить
вас зебобов хер поймешь . не продал Порох бизнес плохо . продал бизнес опять плохо . вы там хоть определитесь шо ему делать то

а наверно Коломойше подарить ? он у вас как хозяин Бубочки патриотом числится
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25.12.2020 09:00 Ответить
А без задания осла генштаб сам не мог поднять четыре звена вертолетов?? Что мешало??
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25.12.2020 08:30 Ответить
Ти впевнений? То Ютуб бреше і фейки показує? 😁
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25.12.2020 08:39 Ответить
Те, що і т можеш побасючити. Як у попередні 5 років українські гелікоптери літали і без участі Зєлєнского. Чи заперечувати будеш?
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25.12.2020 08:43 Ответить
Це повірю, що на тому все. Бо це у новинах на Г+Г показували. Між "Сватами" і "Слугою народа" Інакше т б і цього не побачив.
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25.12.2020 08:54 Ответить
слышь ты дебил. ты заткнешься? ты говноед имеешь еще наглость тут вякать? засохни в углу сопля
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25.12.2020 09:03 Ответить
Після "сазданія брігади зеблогєров" на Цензор почали нападати зграї зебілоботів . Тільки мені це здається ? Але вони такі тупі , що чим більше їх читаєш , тим більше нудить від їхнього зе . В оновному одна "тєма" : "віновєн Пєтя!".
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25.12.2020 08:37 Ответить
ВСУ должны поднять в воздух минимум 4 звена боевых вертолетов Ми-24, - Генштаб о задании от Зеленского на 2021 год - Цензор.НЕТ 3965
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25.12.2020 08:45 Ответить
А лише за рік правління Зеленського ,на "Великому будівництві" збудували три патронних і один пороховий завод !
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25.12.2020 08:48 Ответить
А за зелі провалено кілька спецоперацій.
Здали просто москалям. Наших військових.
Прямо з кабінету президента.
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25.12.2020 08:54 Ответить
Пральна, зебоьа! Томкюу Зєлєнскій просто не заеуповує **********, щоб не було що підривпюати.
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25.12.2020 09:07 Ответить
З повідомлення нам стає зрозуміло,що Генштаб з Хомчаком не збирались ремонтувати вертольоти.
Але Владімір Алєксандровіч Бубочка,вивчивши потреби авіації,стратегічні плани оборони і можливості бюджету,негайно наказав забацати чотири вертольотних ланки ! Вождь !
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25.12.2020 08:46 Ответить
а какже ему летать эскадрильии головостиков мало надо ещё 2 звена крокодилов и закинувшись кокосом в ноздри лететь бомбить
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25.12.2020 09:15 Ответить
и все таки буба маладец - не перестаю удивляться..
4 раза откосить-закосить и после всего етого стать президентом страны,
которую ты 4жды кинул и поднять в воздух непонятно зачем 4 звена вертушек?
наверное у меня понималка сламалась.....
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25.12.2020 08:56 Ответить
у гундосого 2й год оборон заказ проваленный а оно приказы отдаёт- ну прям рабинович в штабе норотной китайской милиции в 1924 м
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25.12.2020 09:17 Ответить
какая подлая анти-кондитерская зрада.
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25.12.2020 09:10 Ответить
***... так воно ще і авіатор-вертольотчік?
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25.12.2020 09:20 Ответить
он радио-точка. помнишь были такие в каждом доме - рупор пропаганды совка "сельский час", "вести с полей" и "запад загнивает"... ото и воно... "догнать и перегнать"... пони бегают по кругу
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25.12.2020 09:28 Ответить
"Вооруженные Силы Украины должны поднять в воздух по меньшей мере четыре звена боевых вертолетов Ми-24 армейской авиации Сухопутных войск.
Такое задание поставил президент Украины - верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский перед Вооруженными Силами Украины на 2021 год"

власть дебилов! Какое отношение генштаб и ВС имеют к лопостям которые изготавливает завод, устанавливают заводские техники а испытания проводят заводские летчики? иди мля директору завода ставь требования свои тупые.
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25.12.2020 09:27 Ответить
Лопасти, это хорошо, но какую роль выполняют ударные вертолёты в современной войне? В 14 году вертушки хорошо отработали по аэропорту, но это только потому, что у сепаров на тот момент не было ПЗРК. В дальнейшем, что-то не припоминаю ничего выдающегося. А уж сейчас, полетать на вертолёте в районе боевых действий, это почти самоубийство.
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25.12.2020 10:00 Ответить
И не только вертолеты. Активные боевые действия закончились в 15 г. И как же мы используем эти 5 лет "передышки"? Восстанавливаем советский металлолом прошлого века. И при этом очень активно используем запчасти и комплектующие из россии. Так строится современная Армия? Так мы собираемся победить Мордор?
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25.12.2020 11:19 Ответить
Какая отвратительная новость! Очередная собачья будка от Зе.
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25.12.2020 10:17 Ответить
Вони вирішили Янелоха зализати до дірок? Самим не гидко?
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25.12.2020 10:22 Ответить
Так що буде з Мотор-Січ ??
До лампочки їх можливості, якщо їх розвалять, продадуть, закриють ... тощо.
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25.12.2020 11:12 Ответить
Хорошая новость . И про лопасти и про восстановленные вертолеты . НО тролли и в ней нашли зраду . Хочу их спросить , а где ваши Апачи которые нам обещал папередник ? Или будете морозиться что ему еще 5 лет не хватило , чтобы дурить всех и рассказывать свои сказки попутно набивая себе карманы
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25.12.2020 11:45 Ответить
Хммм...чтобы вы понимали звено это 3-6 боевых машин. Даже если по минимуму это 4 звена по три машины = двенадцать Мишек. В умелых руках это очень серьезное средство.
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25.12.2020 11:50 Ответить
він не уточнив - додатково чотири ланки нових, чи мають залишитись лише чотири ланки з існуючих?
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25.12.2020 11:54 Ответить
 
 