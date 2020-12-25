В Украине за сутки от COVID-19 умерли 186 человек, выявлено 11 035 новых случаев, выздоровели - 15 337
За минувшие сутки, 24 декабря, в Украине зафиксировано 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровело более 15 тысяч человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Степанова, в частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.
Также за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 2739 человек;
▪️летальних случаев - 186;
▪️выздоровело - 15 337 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 58 874 (в том числе методом ПЦР - 37873, методом ИФА - 21001).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболело - 1 012 167 человек;
🔺выздоровело - 646 772 человека;
🔺летальних случаев - 17 581;
🔺проведено ПЦР-тестов - 5428825.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 106 078 случаев;
Винницкая область - 21 698 случаев;
Волынская область - 32 149 случаев;
Днепропетровская область - 55 680 случаев;
Донецкая область - 34 225 случаев;
Житомирская область - 37 848 случаев;
Закарпатская область - 27 650 случаев;
Запорожская область - 50 805 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;
Киевская область - 56 374 случая;
Кировоградская область - 8 149 случаев;
Луганская область - 9 725 случаев;
Львовская область - 58 875 случаев;
Николаевская область - 28 805 случаев;
Одесская область - 67 934 случая;
Полтавская область - 33 997 случаев;
Ривненская область - 39 979 случаев;
Сумская область - 39 490 случаев;
Тернопольская область - 33 175 случаев;
Харьковская область - 67 417 случаев;
Херсонская область - 16 679 случаев;
Хмельницкая область - 38 004 случая;
Черкасская область - 36 947 случаев;
Черновицкая область - 39 143 случая;
Черниговская область - 28 730 случаев.
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жителей это гораздо более точный показатель ,но его не указывают ,поэтому
эти цифры ни о чём реальном не говорят.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
Если от коронавируса в сентябре погибли 1700 человек, что послужило причиной "избыточности" оставшихся 4200 смертей? Мы не знаем и, похоже, в Украине никто толком не знает.
Экс-руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита объясняет, что статистика смертности в Украине, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, не всегда точна. "Довольно часто там много недиагностированных случаев смертей, и я не исключаю, что там есть и невыявленный COVID-19", - говорит Курпита.
только к короновирусникам отвечают на вызов
Тесты им сделали бесплатно ,результаты ,старшей родственнице ,ей 80 лет ,через день ,
молодым через два. Старшая в больнице с двухсторонним воспалением лёгких ,
второй день ,пока все лекарства ,в т.ч. антибиотик бесплатно.
Может уже система со скрипом ,но начинает перестраиваться ,или это новые
местные власти стартуют ,не знаю.
К слову, почти во всех европейских странах как раз на период рождественских праздников, вводят жесткий локдаун. а для зебилов лишь бы бабла срубить, на народ им похер.
Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
У меня вопрос для шибко умных..ин ульт вызчсл ков д? Или ковид вызвал инсульт?
И да.. У меня остатки двусторонний пневмонии.. Это раз... А два.. ВОспалание тройничнного нерва.. И я на лекарства.. И хожу на работу)))) и все благодаря ковид
При этом на имею никскиж побочек. Врач говорит т то вы хо тип.. Э о со то, рип на полгода??? Да? МоЯ подруга с дАбетом перенесла ковид... У нее тоже херово со то, ние... Те кто легко перенес эту бол,чку...им не понять... А врачам наплевать. ..на ваши пОследствия..., сообщать считаю Что нужен ковидрый центр.. Для больных которые тяжело Ппрпнесли этоТ ковид.. К о ра был в э ой шкуре на поймет...у мпп, со работа ьаоао ********* пила Немесил и все.. И летает на работе. А я.. Разбитая кукла