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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 186 человек, выявлено 11 035 новых случаев, выздоровели - 15 337

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 186 человек, выявлено 11 035 новых случаев, выздоровели - 15 337

За минувшие сутки, 24 декабря, в Украине зафиксировано 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровело более 15 тысяч человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, в частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 2739 человек;

▪️летальних случаев - 186;

▪️выздоровело - 15 337 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 58 874 (в том числе методом ПЦР - 37873, методом ИФА - 21001).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине, - Степанов. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 012 167 человек;

🔺выздоровело - 646 772 человека;

🔺летальних случаев - 17 581;

🔺проведено ПЦР-тестов - 5428825.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 106 078 случаев;

Винницкая область - 21 698 случаев;

Волынская область - 32 149 случаев;

Днепропетровская область - 55 680 случаев;

Донецкая область - 34 225 случаев;

Житомирская область - 37 848 случаев;

Закарпатская область - 27 650 случаев;

Запорожская область - 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;

Киевская область - 56 374 случая;

Кировоградская область - 8 149 случаев;

Луганская область - 9 725 случаев;

Львовская область - 58 875 случаев;

Николаевская область - 28 805 случаев;

Одесская область - 67 934 случая;

Полтавская область - 33 997 случаев;

Ривненская область - 39 979 случаев;

Сумская область - 39 490 случаев;

Тернопольская область - 33 175 случаев;

Харьковская область - 67 417 случаев;

Херсонская область - 16 679 случаев;

Хмельницкая область - 38 004 случая;

Черкасская область - 36 947 случаев;

Черновицкая область - 39 143 случая;

Черниговская область - 28 730 случаев.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Брехня уведена в ранг державної політики. Реальна цифра захворюваності - в 10-15 разів більша. Смертність - значно вища, оскільки більшість старших людей з ускладненнями померають ще до того, як отримується тест на ПЛР (а ці випадки не враховуються як "ковідні", тести або спеціально не робляться, або результати зптягуються на 1-1,5 тижня)). Брехня, з політичних міркувань, щоб продовжити агонію паразитуючого злодійського режиму.
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25.12.2020 09:19
+1
Смертность от КОВИД в Украине занижают.Пусть сообщат общую статистику смертности за последние 3 месяца этого года и 3 месяца 2019 года и она значительно превышает без учета Ковид. Идет скрытие реальной картины смертности.
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25.12.2020 09:00
+1
за 10 месяцев 2020 смертность в Украине ниже чем за 2019,
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
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25.12.2020 09:07
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Украина договаривается о COVID-вакцине с Китаем
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25.12.2020 08:34 Ответить
А що з Кіровоградською і Луганською областями? Подивіться і замислитесь.
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25.12.2020 08:55 Ответить
Нет данных по количеству там жителей . Процент инфицированных от количества
жителей это гораздо более точный показатель ,но его не указывают ,поэтому
эти цифры ни о чём реальном не говорят.
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25.12.2020 10:36 Ответить
Смертность от КОВИД в Украине занижают.Пусть сообщат общую статистику смертности за последние 3 месяца этого года и 3 месяца 2019 года и она значительно превышает без учета Ковид. Идет скрытие реальной картины смертности.
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25.12.2020 09:00 Ответить
за 10 месяцев 2020 смертность в Украине ниже чем за 2019,
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
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25.12.2020 09:07 Ответить
https://www.liga.net/health/articles/5942-ukraintsa-izbytochno-umerli-v-sentyabre-kovidom-vse-ne-obyasnit-chto-proishodit В Украине "избыточная смертность" в сентябре - 14%. И далеко не все можно объяснить коронавирусом. По крайней мере, официальной статистикой На прошлой неделе Государственная служба статистики опубликовала данные о смертности в Украине за первые девять месяцев 2020-го. За это время в нашей стране умерло почти 426 700 человек, это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это стало поводом для скептиков карантинных мер, мол, эпидемия привела к тому, что украинцы стали чаще мыть руки и меньше умирать. Это не так. В сентябре (последний месяц, по которому есть статистика) ситуация значительно ухудшилась. За первый осенний месяц умерло 48 372 человек, это на 4300 больше, чем в августе и на 6000 больше, чем в сентябре 2019-го.

Если от коронавируса в сентябре погибли 1700 человек, что послужило причиной "избыточности" оставшихся 4200 смертей? Мы не знаем и, похоже, в Украине никто толком не знает.
Экс-руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита объясняет, что статистика смертности в Украине, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, не всегда точна. "Довольно часто там много недиагностированных случаев смертей, и я не исключаю, что там есть и невыявленный COVID-19", - говорит Курпита.
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25.12.2020 10:40 Ответить
"Закрывают кардиологии и другие отделения и так уже полгода" именно полгода? Сердечно-сосудистыми болезнями люди болеют годами, а подавляющее большинство лечится амбулаторно. Закрытие отделений кардиологии, даже если бы и произошло - очень слабо влияет на текущую смертность Она скажется через довольно отдаленный период времени и не резко, а постепенно.
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25.12.2020 11:15 Ответить
к другим гипертоникам, сердечникам скорая и не приезжает,
только к короновирусникам отвечают на вызов
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25.12.2020 13:34 Ответить
Смертність від ковіду - це фальшивка, така ж як і плр-тести на коронавірус.
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25.12.2020 18:58 Ответить
Брехня уведена в ранг державної політики. Реальна цифра захворюваності - в 10-15 разів більша. Смертність - значно вища, оскільки більшість старших людей з ускладненнями померають ще до того, як отримується тест на ПЛР (а ці випадки не враховуються як "ковідні", тести або спеціально не робляться, або результати зптягуються на 1-1,5 тижня)). Брехня, з політичних міркувань, щоб продовжити агонію паразитуючого злодійського режиму.
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25.12.2020 09:19 Ответить
Ради справедливости . Заболела вся семья родственников в Черновцах.
Тесты им сделали бесплатно ,результаты ,старшей родственнице ,ей 80 лет ,через день ,
молодым через два. Старшая в больнице с двухсторонним воспалением лёгких ,
второй день ,пока все лекарства ,в т.ч. антибиотик бесплатно.
Может уже система со скрипом ,но начинает перестраиваться ,или это новые
местные власти стартуют ,не знаю.
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25.12.2020 10:43 Ответить
Ярема. Сейчас у нас заболевших было больше миллиона. По вашим словам получается 10-15 миллионов у нас реально заболевших. Это каждый третий - четвёртый у нас был и есть больные коронавирусом?
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25.12.2020 13:20 Ответить
Плр-тест на коронавірус - фальшивка, за допомогою якої на будь-якого хворого незалежно від реальної хвороби вішається діагноз "ковід". Реальна цифра захворюваності в 10-15 разів мменша.
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25.12.2020 18:57 Ответить
и что они собираются вчухивать, чтобы развести страну на локдаун??
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25.12.2020 10:18 Ответить
Цифры по короновирусу - чистой воды блеф. Сейчас у квартала95 горячая пора корпоративов и концертов, поэтому цифры будут писать любые, чтобы клоуны выступали без проблем. А вот когда корпоративчики закончатся, зебилы введут локдаун как раз до дня рождения янелоха43 года.
К слову, почти во всех европейских странах как раз на период рождественских праздников, вводят жесткий локдаун. а для зебилов лишь бы бабла срубить, на народ им похер.
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25.12.2020 10:30 Ответить
Звичайно - блеф, бо ця статистика спирається на фальшиві тести.
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25.12.2020 18:56 Ответить
Вранье.

Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.

https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf
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25.12.2020 13:20 Ответить
А в реальності тих, що загинули в ДТП, записують в померлих від ковіду.

https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
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25.12.2020 18:55 Ответить
Странные люди.. Ковид вам хочет.... Я знаю что много инсультников с ковид в архив те?
У меня вопрос для шибко умных..ин ульт вызчсл ков д? Или ковид вызвал инсульт?
И да.. У меня остатки двусторонний пневмонии.. Это раз... А два.. ВОспалание тройничнного нерва.. И я на лекарства.. И хожу на работу)))) и все благодаря ковид
При этом на имею никскиж побочек. Врач говорит т то вы хо тип.. Э о со то, рип на полгода??? Да? МоЯ подруга с дАбетом перенесла ковид... У нее тоже херово со то, ние... Те кто легко перенес эту бол,чку...им не понять... А врачам наплевать. ..на ваши пОследствия..., сообщать считаю Что нужен ковидрый центр.. Для больных которые тяжело Ппрпнесли этоТ ковид.. К о ра был в э ой шкуре на поймет...у мпп, со работа ьаоао ********* пила Немесил и все.. И летает на работе. А я.. Разбитая кукла
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25.12.2020 11:33 Ответить
Організм, ослаблений інсультом, не справився з ковідом. Отак правильно.
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25.12.2020 18:53 Ответить
таблетки выпить забыл, посмотри они там на столике в чашечке все
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25.12.2020 20:07 Ответить
вот я болел легкой формой. Отослал семврачу копию теста. Лечение вода и витаминки. Потом взял больничный для работы. Фиг она написала, что был ковид. Просто какое то орви.
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25.12.2020 16:19 Ответить
 
 