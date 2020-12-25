В Украине за сутки от COVID-19 умерли 186 человек, выявлено 11 035 новых случаев, выздоровели - 15 337

За минувшие сутки, 24 декабря, в Украине зафиксировано 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровело более 15 тысяч человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, в частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 2739 человек;

▪️летальних случаев - 186;

▪️выздоровело - 15 337 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 58 874 (в том числе методом ПЦР - 37873, методом ИФА - 21001).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

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За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 012 167 человек;

🔺выздоровело - 646 772 человека;

🔺летальних случаев - 17 581;

🔺проведено ПЦР-тестов - 5428825.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 106 078 случаев;

Винницкая область - 21 698 случаев;

Волынская область - 32 149 случаев;

Днепропетровская область - 55 680 случаев;

Донецкая область - 34 225 случаев;

Житомирская область - 37 848 случаев;

Закарпатская область - 27 650 случаев;

Запорожская область - 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;

Киевская область - 56 374 случая;

Кировоградская область - 8 149 случаев;

Луганская область - 9 725 случаев;

Львовская область - 58 875 случаев;

Николаевская область - 28 805 случаев;

Одесская область - 67 934 случая;

Полтавская область - 33 997 случаев;

Ривненская область - 39 979 случаев;

Сумская область - 39 490 случаев;

Тернопольская область - 33 175 случаев;

Харьковская область - 67 417 случаев;

Херсонская область - 16 679 случаев;

Хмельницкая область - 38 004 случая;

Черкасская область - 36 947 случаев;

Черновицкая область - 39 143 случая;

Черниговская область - 28 730 случаев.