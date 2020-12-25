Зеленский о деле Татарова: Это сказывается на мне лично. Мы говорим, чтобы шел и доказывал, что ни в чем не виноват

Заместителя главы Офиса президента Олега Татарова с текущей недели отстранили от дел НАБУ и прокуратуры во избежание конфликта интересов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.

"Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе (президента. - Ред.). Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" - нечестные. Это наносит раны, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже", - отметил Зеленский.

При этом глава государства отмечает, что как только появились новости о Татарова, он вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти".

"Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-ом. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили", - добавил он.

"С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры. Все эти полномочия передали Андрею Смирнову. Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват", - отметил Зеленский.

"Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали", - подытожил Зеленский, отвечая на вопрос относительно дела замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

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22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".