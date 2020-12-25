РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9761 посетитель онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
32 698 203

Зеленский о деле Татарова: Это сказывается на мне лично. Мы говорим, чтобы шел и доказывал, что ни в чем не виноват

Зеленский о деле Татарова: Это сказывается на мне лично. Мы говорим, чтобы шел и доказывал, что ни в чем не виноват

Заместителя главы Офиса президента Олега Татарова с текущей недели отстранили от дел НАБУ и прокуратуры во избежание конфликта интересов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.

"Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе (президента. - Ред.). Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" - нечестные. Это наносит раны, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже", - отметил Зеленский.

При этом глава государства отмечает, что как только появились новости о Татарова, он вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти".

"Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-ом. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили", - добавил он.

"С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры. Все эти полномочия передали Андрею Смирнову. Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват", - отметил Зеленский.

"Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали", - подытожил Зеленский, отвечая на вопрос относительно дела замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

Читайте также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) коррупция (8562) Офис Президента (1799) Татаров Олег (366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+117
Це якраз той випадок, коли Ярослава Журавля зе покинув на полі бою, а за друга портнова Татарова зеленський бореться до останньої краплі крові. Про пріоритети можна вже не говорити, справи клоуна говорять самі за себе.
показать весь комментарий
25.12.2020 08:56
+71
І каже воно своєму завгоспу Єрмаку: "якщо Татаров винен, попросив його піти!" Лютй треш!!! Дитячий садок! Зєлєнскій справді нічим не керує.
показать весь комментарий
25.12.2020 09:03
+61
затонебарига!
Найгидкіше в тому всьому те, що то все було зрозуміло ще до 21.04.19. Тільки повні дебіли того не могли то зрозуміти. Але на жаль, в нас таких 73%...
показать весь комментарий
25.12.2020 08:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
"Без повної заміни "злоохоронної", судової системи на правову" - это лишь часть правды.В феврале 2014 года на майдане люди погибли не за Порошенко ,не за Зеленского , они погибли за то - что бы ИХ ДЕТИ ЖИЛИ В НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ! А не в этом говне!Майдан стоял за ПОЛНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ СИСТЕМЫ! А не за смену имен и морд в этой системе. Первым обманул людей - Порошенко , и это именно он привел к власти Зеленского , который вообще наплевал на всех - его девиз Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
показать весь комментарий
26.12.2020 01:28 Ответить
Да пора уже януковоща вернуть , ведь его выгоняли тоже не при Зеленском!
показать весь комментарий
26.12.2020 01:22 Ответить
Зеленский, выйди разбойник!
показать весь комментарий
26.12.2020 05:56 Ответить
Страница 3 из 3
 
 