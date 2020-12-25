Пришествие Сына Божия дает возможность людям измениться к лучшему, - митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством.

Поздравление митрополит опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сердечно поздравляю наших братьев и сестер во Христе из других Поместных Православных Церквей, Экзарха Вселенского Патриарха в Украине, христиан латинского обряда и всех, кто сегодня празднует радостное событие для всего человечества - Рождество нашего Спасителя! В этот день вместе с вами мы ощущаем счастье, единение в любви и добре, которым является для нас всемилостивый Господь", - отметил он.

Кроме этого митрополит Епифаний подчеркивает, что "пришествие Сына Божия в мир" дает возможность людям измениться к лучшему.

"Рождество Христово напоминает нам о безграничной к нам любови Бога, который сошел с небес и стал Человеком, чтобы мы могли обожиться по благодати и достичь вечной и блаженной жизни. Не боимся жить с Богом, открыв Ему двери в свои сердца. Поэтому мы никогда не будем одинокими в радости, а также в испытаниях, которые должны преодолевать ради духовного роста. Вечный Бог всегда с нами и делает все ради нашего блага", - сказано в поздравлении митрополита Епифания.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что событие Рождества Христова объединяет всех в мире и согласии друг с другом.

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