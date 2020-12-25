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Пришествие Сына Божия дает возможность людям измениться к лучшему, - митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Пришествие Сына Божия дает возможность людям измениться к лучшему, - митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством.

Поздравление митрополит опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сердечно поздравляю наших братьев и сестер во Христе из других Поместных Православных Церквей, Экзарха Вселенского Патриарха в Украине, христиан латинского обряда и всех, кто сегодня празднует радостное событие для всего человечества - Рождество нашего Спасителя! В этот день вместе с вами мы ощущаем счастье, единение в любви и добре, которым является для нас всемилостивый Господь", - отметил он.

Кроме этого митрополит Епифаний подчеркивает, что "пришествие Сына Божия в мир" дает возможность людям измениться к лучшему.

"Рождество Христово напоминает нам о безграничной к нам любови Бога, который сошел с небес и стал Человеком, чтобы мы могли обожиться по благодати и достичь вечной и блаженной жизни. Не боимся жить с Богом, открыв Ему двери в свои сердца. Поэтому мы никогда не будем одинокими в радости, а также в испытаниях, которые должны преодолевать ради духовного роста. Вечный Бог всегда с нами и делает все ради нашего блага", - сказано в поздравлении митрополита Епифания.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что событие Рождества Христова объединяет всех в мире и согласии друг с другом.

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Автор: 

Рождество (381) Епифаний (347) ПЦУ (789)


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Топ комментарии
+32
ВІТАЄМО !
...Пришествие Сына Божия дает возможность людям измениться к лучшему, - митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством - Цензор.НЕТ 3687...
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25.12.2020 10:14
+25
А ще якихось 90 років тому , в сисисири , Різдво Христове святкувалось саме - 25-26 грудня . .

Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 6873 .
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25.12.2020 10:41
+21
Вітаю з Різдвом Христовим!!
Всім щастя та добробуту! Здоров'я та затишку в родинах, і в душі !
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25.12.2020 10:33
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А когда Варфоломей отмечает эту годовщину? Неужели по Григорианскому календарю? Но в нём нет высокосных годов и дата должна постоянно смещаться...
Кто в курсе?
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25.12.2020 10:12 Ответить
я думаю об этом были в курсе ещё пару тысячелетий назад..
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25.12.2020 10:14 Ответить
Пару тысячилетий... )))
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25.12.2020 10:53 Ответить
ТЫ НИЧЕГО НЕ ПОПУТАЛ????? 😅🤣😂
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25.12.2020 10:37 Ответить
слушай, у тебя кот в ключил КАПС? чего верещать то?
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25.12.2020 11:52 Ответить
Смещается! Один день плюс, каждые 128 лет! И высокосные года, тоже есть! То есть, с грубой ошибкой! Потому весь православный мир и отказался, кроме маасковских "православных" шаманов (иначе назвать не могу)...
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25.12.2020 11:00 Ответить
В григорианском високосных (вернее бисокосных) столько сколько нужно. А в юлианском избыток.
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25.12.2020 12:47 Ответить
Вселенська Патріархія, як і більшість православних церков відмічає Різдво Христово за Новоюліанським календарем, 25 грудня. Докладніше можете подивитись роз'яснення в відео https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ&t=535s "Вперше за останні 300 років": Кремль зазнав чергових поразок від світового православ'я" .
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25.12.2020 19:49 Ответить
Ось, знайшов, здається найкраще роз'яснення в Радіо Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/30304497.html Коли святкуватимемо Різдво: вибір між Москвою і Європою?
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25.12.2020 20:03 Ответить
поздравить может униатов??? Добра всем, Мира и Света с Верой.. кому Света, кому Мира, кому Вера..)
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25.12.2020 10:13 Ответить
ВІТАЄМО !
...Пришествие Сына Божия дает возможность людям измениться к лучшему, - митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством - Цензор.НЕТ 3687...
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25.12.2020 10:14 Ответить
Християни України, що відзначають різдво 7січня - то малороси
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25.12.2020 10:15 Ответить
и где тебя такого грамотного откопали??
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25.12.2020 10:19 Ответить
Це маасковська церква поставила все з ніг на голову.
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25.12.2020 10:28 Ответить
мацковская церковь от православия очень далека.. мацквы то и не было, когда эти моменты уточнялись..
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25.12.2020 10:39 Ответить
ПРАВИЛЬНО. СНАЧАЛА ПРАЗДНУЕМ НОВЫЙ ГОД, И ТОЛЬКО ПОТОМ РОЖДЕСТВО ОТ НОВОГО ГОДА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА..... 😅🤣😂😝😋
И ДА НАДЕЮСЬ НЕГРАМОТНЫЕ ЧЕСТНО СООБЛЮДАЮТ СТРОГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ НА НОВЫЙ ГОД. ВЕДЬ ИМ ЕЩЁ ШЕСТЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ НИКАПЛИ И НИГРАММА В РОТ НИЗЗЯ. 😅🤣😂😝😛
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25.12.2020 10:42 Ответить
ты чё, накурился?? послушай, счастливый, не тобой и не мной это придумано.. и не тебе, и не мне это менять..
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25.12.2020 10:52 Ответить
Это вы хорошо сказали про придумано. Большевики таки придумали отличаться от всего остального мира и решили Рождество праздновать 7 января. Чтобы Новый год был главным праздником. Потому что до революции именно Рождество было главным событием года. Впрочем, как и сейчас и в Европе и в Америке. Да и летоисчисление
наше мы ведём от Рождества Христова.
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25.12.2020 11:07 Ответить
ты может удивишься, но до большевиков тоже была жизнь.. причём жизнь разумная..
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25.12.2020 11:15 Ответить
Вас плохо родители воспитали, если вы тыкаете незнакомым людям. Позор вам.
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25.12.2020 11:20 Ответить
Та більшовики, й Новий Рік спаплюжили, бо це в першу чергу Християнське свято, пов'язане з Новою Християнською ерою.
Бо ж зараз йде 2020рік вд Різдва Христового -Р.Х., а «новую еру, -Н.Е.», то вже вигадали противники християнства.
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25.12.2020 12:31 Ответить
я ТО УЖЕ ДАВНО ОПРЕДЕЛИЛСЯ. И ПОМЕНЯЛ ПРИОРИТЕТЫ И ЖИВУ ОДНИМ ЕДИНЫМ КАЛЕНДАРЁМ БЕЗ РАЗДВОЯЯНИЯ. 😅🤣😂😝😛
А ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И НАПОМИНАЮ ТЕБЕ ПРО САМЫЙ СТРОГИЙ 40 ДНЕВНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ, ТО ЕСТЬ КОРОЧКУ СУХАРИКА И КРУЖЕЧКУ ВОДИЧКИ НА НОВЫЙ ГОД. ИБО НЕ ТОБОЙ ЭТО ПРИДУМАНО, И НЕ ТЕБЕ ЭТО МЕНЯТЬ. 😅🤣😂😝😛
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ТЫ ТАКОЙ ЖЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАНИН КАК БОБИК С ЖУЧКОЙ...... 😅🤣😂😝😝
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25.12.2020 11:13 Ответить
та понятно и видно что определился.. в гомики пошёл???
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25.12.2020 11:17 Ответить
НУ ЕСЛИ ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР И 99% ХРИСТИАН - ,,ГОМИКИ", ТО я ТОЖЕ. И ГОРЖУСЬ ЭТИМ. 😅🤣😂😝☺
ЭТО ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫТЬ МОСКОВСКИМ В ПОПУ АСОМ, ИЛИ ЕЩЁ ЗАПУТАННЕЙ ИЗОБРАЖАТЬ ИЗ СЕБЯ ,,ПАТРИОТА" УКРАИНЫ, НО ЧАСЫ И КАЛЕНДАРЬ СВЕРЯТЬ С масквой И масковскими-кгбШНЫМИ ПОПАМИ. И ХОДИТЬ И ЗНАТЬ ШО СЕГОДНЯ 11 ДЕКАБ-НЕТ 25 ДЕКАБРЯ-НЕТ 12 И ДО РОЖДЕСТВА ЕЩЁ 13 ДНЕЙ, А НОВЫЙ ГОД НЕ НОВЫЙ ГОД А ПОНАРОШКК ПАТАМУ ЧТО НОВЫЙ ГОД 14 ЯНВАРЯ..... ОДНИМ СЛОВОМ В ПОПУ АСЫ С КАШЕЙ В ГОЛОВЕ. 😅🤣😂😝😄
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25.12.2020 11:55 Ответить
Я убираю капслок - глаза режет.
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25.12.2020 12:51 Ответить
слухай, Друже, а ти не міг би писати звичайними літерами. Ну, реально, враження таке, ніби читаєш "газєту Правда" )). Навіть, якщо ти правильні речі пишеш, ну не піднімається рука лайк тицьнути, бо дуже вже дивна форма "ізложенія" )) Чи це така форма протесту?))))
З Різдвом Христовим! ))
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25.12.2020 13:38 Ответить
Чому "корочку сухарика"? 12 страв на стіл ставлять, смачних і поживних. За винятком тваринного походження. Причому, дітям, вагітним і хворим дозволяється їсти все. Пости Богом заведені у всіх релігіях світу -- і це також на користь здоров'я тілесного і духовного. З Різдвом Хрестовим усіх!
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26.12.2020 07:03 Ответить
ПРО ЯКi СМАЧНi i СПОЖИВНi СТРАВИ У ВЕЛИКИЙ ПiСТ ВИ КАЖЕТЕ???? ТА ЩЕ Й АЖ ЦiЛИХ 12 ??????? 😅😂🤣😝😛
ТО МОЖЕ ЩЕ Й ГОРiЛКУ МОЖНА БЕЗ МiРИ У ПiСТ?????? АБИ НЕ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ???? 😅🤣😂😝😛
ТО МОЖЕ Й ЧОЛОВiК-ПРАВОСЛАВНИЙ i ЖiНЦi МОЖЕ ИЗМЕНЯТЬ, АБИ НЕ З ТВАРИНКОЮ????? 😅🤣😂😝😛
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26.12.2020 09:03 Ответить
Вітаю з Різдвом Христовим!!
Всім щастя та добробуту! Здоров'я та затишку в родинах, і в душі !
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25.12.2020 10:33 Ответить
в мене за вікном якесь крижане царство.. всі вікна вкрились шаром льоду, навіть не видно що за вікном відбувається ((.. І вітер такий, що вода з бурульок "капає" горизонтально((. Ото так свято ))..
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25.12.2020 10:35 Ответить
Это где такое?
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25.12.2020 10:42 Ответить
Дніпро ((. Місто перетворилось на велику ковзанку.
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25.12.2020 11:09 Ответить
В Киеве такое было неделю назад. Когда после морозов пошёл дождь.
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25.12.2020 11:46 Ответить
мда.. неприємно і небезпечно. А зараз в вас такого немає? В Полтаві оно теж саме що і в нас.
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25.12.2020 12:37 Ответить
Было дня три, потом лёд сошёл. Сегодня +5
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25.12.2020 15:50 Ответить
А зараз ніби весна прийшла , не холодно і трава зелена де-не-де видніється .
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25.12.2020 13:49 Ответить
В мене те ж саме .. Полтава
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25.12.2020 10:43 Ответить
я такого "армагедону" в житті не бачила ще ))).. Красиво, але страшно)). Дерева стоять як скляні, від вітру гілки стукають одна об одну і шурхіт стоїть такий, що чути за зачиненими вікнами. Бо вікно відкрити не можливо.
Скляне Різдво якесь ))
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25.12.2020 11:08 Ответить
От же ж не повезло, а в Луцьку два дні до +8, сьогодні +4 ні дощу, ні вітру, тільки хмари низько.
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25.12.2020 16:30 Ответить
та і нам обіцяють скоро +10.. У грудні..!! + 10... !! Все якось через одне місце в цьому році
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25.12.2020 20:33 Ответить
А ще якихось 90 років тому , в сисисири , Різдво Христове святкувалось саме - 25-26 грудня . .

Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 6873 .
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25.12.2020 10:41 Ответить
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 6138
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25.12.2020 10:47 Ответить
Єдина мудра людина нагорі виявилась Главою церкви. Всі інші у владі або крадуни, або шпигуни, або ідіоти.
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25.12.2020 10:47 Ответить
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 2660
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25.12.2020 10:57 Ответить
Христос Народився! славімо Його!

Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 1550
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25.12.2020 11:07 Ответить
Сегодня начинается Солнечный Новый год.
Какого лешего мы его празднуем через 6 дней?
Я конечно понимаю, начался год и Господь 6 дней создавал ... а на 7-й отдыхал.
Именно поэтому 1 января выходной?
Но мы же не Он. Значит Все арбайтен!
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25.12.2020 11:07 Ответить
Я конечно понимаю, начался год и Господь 6 дней создавал ... а на 7-й отдыхал.\\\\\\\\\\


6700 лет назад создал землю и вообще все, да?
а кости динозавров - сотона подбрасывает шоп "искушать", да?
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25.12.2020 11:48 Ответить
Если динозавры были миллион лет назад, откуда они на некоторых гербах?
Устная передача информации в былинах, сказках ... теряется (заменяется новой) максимум за 150 лет.
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25.12.2020 12:55 Ответить
ну все верно, планете не 5млрд лет а в миллион раз меньше бо на каких-то гербах ящерицу нацарапали)
может у кого-то видение было, вот и нарисовал , или тупо придумал, чего же по твоему египтяне придумали всяких шакалоголовых божков? шоб страшно было рабам.
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25.12.2020 19:44 Ответить
"Все не все", а комусь треба і хліб пекти, і коров доїти, і готувати, прибирати, охороняти, воювати... Білети продавати, транспортом керувати... Не всім святкувати на Новий рік.
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26.12.2020 07:15 Ответить
Гундяевские антихристы просто физически не могут праздновать Рождество Христово! Это - не их праздник. Это - их горе и их погибель.... Поэтому они шифруют свою сущность, "празднуя" этот день 7 января... Очень жаль ,что миллионы украинцев отравлены гундяевской КГБистской пропагандой и не хотят переходить на сторону Света...
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25.12.2020 11:08 Ответить
Всі інші Православні церкви і Вселенський патріарх святкують Різдво сьогодні, а Українська Православна Церква буде святкувати разом з гундяєм. Не зрозуміла позиція Епіфанія, чого у питанні святкування Різдва він орієнтується на московських попів. ФСБешна секта гундяєва нехай святкує коли хоче. Якби Православна Церква України, Греко-католицька церква і лютеранські церкви перейшли б святкувати Різдво 25 грудня, а Католицька церква і так його святкує 25-го, то ніякого розколу в суспільстві, якого так боїться Епіфаній не було б. Думаю, що це не віряни не готові до переходу на григоріанський календар, а самі священники не готові.
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25.12.2020 11:20 Ответить
до 1928 було саме з 25-го,але пізніше як відомо йося сралін все порішав на користь московської секти куди відрядили служити агентів в рясах.Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 2704
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25.12.2020 12:16 Ответить
І Філарет між ними.
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26.12.2020 07:25 Ответить
Да не - попы, конечно, свое гнут, но основная причина - все та же инерция скотостада. Вот я поздравил сегодня сестру с Рождеством. Зря поздравил - наслушался бреда про "католическое" Рождество, про (!) еврейское Рождество... Сказала - мы все привыукли праздновать как привыкли и менять не собираемся. Неправильная дата? А нам пофиг - пусть хоть три раза неправильная. Мы привычку свою менять не намерены, хоть и знаем что дата, допустим, неправильная.
Вот вам глас народа. Ну скот есть скот, что поделать. С них и христиане такие же - нажраться вотки как свинья на Пасху - это для них главный христианский подвиг.
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25.12.2020 14:54 Ответить
Очевидно, що вона ходить у московський патріархат тому така реакція. Всі мої знайомі хто ходить у Православну церкву України або у Греко-католицьку церкву підтримують святкування Різдва 25 грудня.
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25.12.2020 21:07 Ответить
Да она вообще никуда не ходит, как и подавляющая масса т. н. "верующих". Их "вера" - это Колядки и Пасха с поминальным днем, некоторые про Троицу еще знают, но хотя не понимают что она такое. И все. Это вся вера у народа. А в саму церковь народ ходит исключительно ОДИН РАЗ В ГОД - на Пасху.
Понятное дело, что та паства, которая ходит в церковь любого патриархата или конфессии будет соблюдать правила этой церкви т. к. в каждой церкви есть штатные работники, которые обязаны контролировать все это (попы и др.). А для простого народа, который ходит в церковь лишь "святить яйца" мозги вправлять некому - они живут домыслами, слухами и предрассудками. В этом отношении даже дремучие крепостные 18 века были образованнее сегодняшнего народа.
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29.12.2020 07:22 Ответить
Не пишіть дурниць, голова нашої церкви Епіфаній ясно сказав, що це питання часу. Ставити руба не можна, бо церква і віруючі ще "не дозріли". Це про тих сумнозвісних 73 %.
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26.12.2020 07:23 Ответить
Пастух веде отару йдучи попереду, а не навпаки. "Не дозріли" попи, а списують на вірян. Згадаємо Референдум про збереження СРСР 17 березня 1991 року, - 70,2% сказали "так", 28% сказали "ні" совку. А коли через п'ять місяців 24 серпня 1991 Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України, то на референдумі це рішення підтримали 90,32%.

Як ви гадаєте, скільки років треба було чекати, щоб більшість населення "дозріла" до Незалежності без проголошення Акту у ВР?
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26.12.2020 13:27 Ответить
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 8850
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25.12.2020 11:42 Ответить
лицемеры.

\\\\\ "пришествие Сына Божия в мир" дает возможность людям измениться к лучшему. Источник: https://censor.net/ru/n3239086\\\\\,

из-за этого "сына" погибла куча миллионов. - возможно без оного было бы лучше?
какой "вечный Бок"? - планету который создал 6700 лет назад?
какие же эти попы лживые
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25.12.2020 11:46 Ответить
Зараз дуже багато сімей і цілих родин не чекають поки "блаженнійший" роздуплиться ,
а долучаються до всього Християнського світу - САМОСТІЙНО 👍😁🎄🥂
Хороший пастух веде овець , а паскудний - плентається позаду отари . Як кажуть : вівці ведуть "пастуха" . Бо в них більше розуму .
Всім гарного Різдва і щасливого Нового року !
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25.12.2020 12:36 Ответить
Христиан НОРМАЛЬНОГО обряда.
А не ортодоксального ордынского, использующего календарь майя.
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25.12.2020 12:43 Ответить
Во-во. Мацкалы отмечают Рождество не по христианскому, а по допотопному ЯЗЫЧЕСКОМУ календарю - по Юлианскому. Это ересь.
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25.12.2020 13:14 Ответить
Коли вже митрополит проявить волю та наспраді обєднає українських людей і ми перестанемо тягнутися за нашими вбивцями з мордору і приєднаємось до спражнього Хрестиянського світу,з святом всіх українців , миру , здоров'я, добробуту
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25.12.2020 13:06 Ответить
ГАЙД ПО ПОВОДУ ПУТАНИЦЫ В НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ПОНЯТИЯХ - "Католическое" и "Православное" Рождество - существуют ли эти понятия официально?
А почему это только христиан западного обряда?? И вообще при чем здесь обряд?? Разновидность обрядов, конфессий и сект совершенно не влияют на исчисление дат. Настоящее Рождество все умственно полноценные христиане (всех обрядов) празднуют 25 декабря. А инерционная привычка праздновать Рождество 7 января - это не из-за обряда, а из-за тупо своевольного нежелания отмечать Рождество по уже 600 лет общепринятому на планете Земля календарю (Григорианскому). Но в России строптивые попы в свое время чисто из яхотелки и безо всяких вменяемых оснований отказались менять допотопный юлианский календарь на прогрессивный григорианский вслед за государством. И стала имбецильная Россия жить на два календаря как конченые олигофрены в отличие от остальных нормальных людей. И по инерции вся эта дебилоидная катавасия с календарем докатилась аж до независимой Украины через позорный Совок.
Для особо одаренных дебилоидов, мычащих что Рождество 25 декабря это типа католическое, а 7 января это типа православное - повторяю на пальцах: НЕ ОТНОСИТСЯ СЧИСЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ СТАРОГО И НОВОГО СТИЛЯ К РЕЛИГИИ ВООБЩЕ! От слова СОВСЕМ. Это часть астрономической дисциплины безо всякой религии и теологии - тупо просто цифры и исчисления. Одни исчисляют правильно, а другие неправильно (по допотопной системе). Только и всего.
Кроме этого, для очень глубоких имбецилов добавлю последний гвоздь в крышку гроба этого календарного недоразумения: Рождество по типа "католической" дате официально празднуют и многие православные конфессии. Это только в России и в Сербии убогие умом попы извратили даты чисто ради напакостить и насрать в скукоженный мозжечок тупому народу. И получилось - народ взаправду уверовал в ересь о том, что есть какое-то типа "католическое" Рождество и какое-то типа "православное" Рождество, хотя на деле этих понятий в церкви официально не существует - любого попа спросите и он неохотно, но подтвердит, что никакого "католического" и "православнгого" Рождества в природе нет и никогда не было. Рождество одно, но празднуют его некоторые с нарушением календарного исчисления (по юлианскому стилю). Ну это то же самое как Новый год вы же празднуете 14 января? Да, празднуете. Так а когда настоящий Новый год - 1 или 14 января?? Сразу скажете - "Первого! А 14 то по старому стилю, это все знают". Во-во - все это знают, а вот насчет аналогичного счисления для Рождества по совершенно непонятной причине почти все прикидываются закончеными олигофренами и верят во всякие ереси - в какое-то "католическое" и "православное" Рождество
И чтобы ни у кого из олигофренов не возникло даже намека на поползновение поспорить, вот перечень ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ, в которых ОФИЦИАЛЬНО принято празднование типа "католического" Рождества:
Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская православные церкви и др.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - вы какого патриархата? Правильно, Константинопольского. Так вот, Константинопольский патриархат (САМЫЙ ГЛАВНЫЙ В ПРАВОСЛАВИИ) официально празднует Рождество... 25 декабря..., а не 7 января.
Это только убогий мацковский каганат до сих пор сидит в ересях и отмечает Рождество как имбецилы не по христианскому календарю, а по календарю ЯЗЫЧНИКОВ (Юлианскому)!
Соответственно, когда у нас Рождество? Правильно, 25 декабря, с чем я вас и поздравляю!
А 7 января можно ли праздновать Рождество? Можно! Вы же Новый год 14-го всю жизнь празднуете и ничего. Например, в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - 25 декабря основное и 7 января дополнительно. Это уже для клинических идиотов пример.
Итак, поздравляю с Рождеством Христовым всех православных украинцев!
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 8577
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25.12.2020 13:12 Ответить
ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ УКРАИНЦЕВ ПОЗДРАВЛЯЮ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
ПО ОБЩЕПРИНЯТОМУ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ И В МИРОВОМ ПРАВОСЛАВИИ ХРИСТИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ (ГРИГОРИАНСКОМУ), А НЕ ПО ДОПОТОПНОМУ ЯЗЫЧЕСКОМУ (ЮЛИАНСКОМУ).
ПО ДОПОТОПНОМУ КАЛЕНДАРЮ ЖИВУТ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОТСТАЛЫЕ НАЦИИ - МАЦКАЛЫ И ИХ ХОЛОПИ (СЕРБЫ, СЯБРЫ И Т. П. СМЕРДЫ).
С РОЖДЕСТВОМ!!!
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 287
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25.12.2020 13:18 Ответить
06Пришествие Сына Божия дает возможность людям измениться к лучшему, - митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством -- опят русская пропаганда , делит христиан на западных и восточных?
Зачем вы это повторяете ? Нет в мире западных и восточных христиан, есть только христиане которые сегодня радуются рождению сына Божьего.

Христиане , братья и сестры, с Рождеством Христово Вас ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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25.12.2020 13:18 Ответить
Ага - Епифаний косит под идитину. Он что не может просто взять и объяснить пастве что к чему на пальцах с календарями случилось в свое время и почему украинцы вслед за мацкалами привыкли праздновать Рождество по, как сказал выше один комментатор, по календарю Майя.
Это же очень просто взять и объяснить, что никакого "Православного" и "Католического" Рождества никогда нигде не было, нет и не будет, что это просто путаница и миф, что нужно праздновать Рождество 25 декабря ОБЯЗАТЕЛЬНО, как все нормальные христиане, а 7 января по желанию дополнительно, как делают чехи и словаки и др.
Константинопольский патриархат и многие другие православные церкви официально празднуют Рождество 25 декабря. А Епифаний кому подчиняется? Мацкве или Константинополю? Так с какого же ляда он сегодня только католиков и протестантов поздравил??
Епифанию предъяву серьезную по этому поводу нужно вкатить!
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25.12.2020 13:36 Ответить
Константинопольский патриархат и многие другие православные церкви официально празднуют Рождество как и положено - 25 декабря. А Епифаний кому подчиняется? Мацкве или Константинополю? Так с какого же ляда он сегодня только католиков и протестантов поздравил??
Епифанию предъяву серьезную по этому поводу нужно вкатить!
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25.12.2020 13:40 Ответить
Россия Украине голодомор устроила. Что на это скажешь, Фильков, сосатель путинского куя?
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25.12.2020 14:22 Ответить
А че не Омэрика? У )(уйлостана же все проблемы от Омэрики на все 100%. Очень удобно жить, когда для всех своих косяков есть один бессменный козел отпущения. .
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25.12.2020 14:59 Ответить
А Зеленский с Коломойским тоже изменятся к лучшему, или неверующим евреям это не грозит?
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25.12.2020 14:19 Ответить
При Порошенкові був зроблений крок у правильному напрямку - 25 грудня стало вихідним днем.
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25.12.2020 14:58 Ответить
Самый правильный крок Порошенко - это уничтожение позорных камуняк и их людоедско-жидовской идеологии юридически. Это исторический шаг и важнейшее решение для Украины.
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25.12.2020 15:02 Ответить
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 4528
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25.12.2020 18:10 Ответить
Вітаю з Різдвом! Долучайтесь до святкування разом із цивілізованним Світом

https://www.youtube.com/watch?v=Pu1v9tqRFK4
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25.12.2020 18:31 Ответить
 
 