Пришествие Сына Божия дает возможность людям измениться к лучшему, - митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством.
Поздравление митрополит опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сердечно поздравляю наших братьев и сестер во Христе из других Поместных Православных Церквей, Экзарха Вселенского Патриарха в Украине, христиан латинского обряда и всех, кто сегодня празднует радостное событие для всего человечества - Рождество нашего Спасителя! В этот день вместе с вами мы ощущаем счастье, единение в любви и добре, которым является для нас всемилостивый Господь", - отметил он.
Кроме этого митрополит Епифаний подчеркивает, что "пришествие Сына Божия в мир" дает возможность людям измениться к лучшему.
"Рождество Христово напоминает нам о безграничной к нам любови Бога, который сошел с небес и стал Человеком, чтобы мы могли обожиться по благодати и достичь вечной и блаженной жизни. Не боимся жить с Богом, открыв Ему двери в свои сердца. Поэтому мы никогда не будем одинокими в радости, а также в испытаниях, которые должны преодолевать ради духовного роста. Вечный Бог всегда с нами и делает все ради нашего блага", - сказано в поздравлении митрополита Епифания.
Предстоятель ПЦУ также отметил, что событие Рождества Христова объединяет всех в мире и согласии друг с другом.
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И ДА НАДЕЮСЬ НЕГРАМОТНЫЕ ЧЕСТНО СООБЛЮДАЮТ СТРОГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ НА НОВЫЙ ГОД. ВЕДЬ ИМ ЕЩЁ ШЕСТЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ НИКАПЛИ И НИГРАММА В РОТ НИЗЗЯ. 😅🤣😂😝😛
наше мы ведём от Рождества Христова.
Бо ж зараз йде 2020рік вд Різдва Христового -Р.Х., а «новую еру, -Н.Е.», то вже вигадали противники християнства.
А ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И НАПОМИНАЮ ТЕБЕ ПРО САМЫЙ СТРОГИЙ 40 ДНЕВНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ, ТО ЕСТЬ КОРОЧКУ СУХАРИКА И КРУЖЕЧКУ ВОДИЧКИ НА НОВЫЙ ГОД. ИБО НЕ ТОБОЙ ЭТО ПРИДУМАНО, И НЕ ТЕБЕ ЭТО МЕНЯТЬ. 😅🤣😂😝😛
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ТЫ ТАКОЙ ЖЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАНИН КАК БОБИК С ЖУЧКОЙ...... 😅🤣😂😝😝
ЭТО ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫТЬ МОСКОВСКИМ В ПОПУ АСОМ, ИЛИ ЕЩЁ ЗАПУТАННЕЙ ИЗОБРАЖАТЬ ИЗ СЕБЯ ,,ПАТРИОТА" УКРАИНЫ, НО ЧАСЫ И КАЛЕНДАРЬ СВЕРЯТЬ С масквой И масковскими-кгбШНЫМИ ПОПАМИ. И ХОДИТЬ И ЗНАТЬ ШО СЕГОДНЯ 11 ДЕКАБ-НЕТ 25 ДЕКАБРЯ-НЕТ 12 И ДО РОЖДЕСТВА ЕЩЁ 13 ДНЕЙ, А НОВЫЙ ГОД НЕ НОВЫЙ ГОД А ПОНАРОШКК ПАТАМУ ЧТО НОВЫЙ ГОД 14 ЯНВАРЯ..... ОДНИМ СЛОВОМ В ПОПУ АСЫ С КАШЕЙ В ГОЛОВЕ. 😅🤣😂😝😄
З Різдвом Христовим! ))
ТО МОЖЕ ЩЕ Й ГОРiЛКУ МОЖНА БЕЗ МiРИ У ПiСТ?????? АБИ НЕ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ???? 😅🤣😂😝😛
ТО МОЖЕ Й ЧОЛОВiК-ПРАВОСЛАВНИЙ i ЖiНЦi МОЖЕ ИЗМЕНЯТЬ, АБИ НЕ З ТВАРИНКОЮ????? 😅🤣😂😝😛
Всім щастя та добробуту! Здоров'я та затишку в родинах, і в душі !
Скляне Різдво якесь ))
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Какого лешего мы его празднуем через 6 дней?
Я конечно понимаю, начался год и Господь 6 дней создавал ... а на 7-й отдыхал.
Именно поэтому 1 января выходной?
Но мы же не Он. Значит Все арбайтен!
6700 лет назад создал землю и вообще все, да?
а кости динозавров - сотона подбрасывает шоп "искушать", да?
Устная передача информации в былинах, сказках ... теряется (заменяется новой) максимум за 150 лет.
может у кого-то видение было, вот и нарисовал , или тупо придумал, чего же по твоему египтяне придумали всяких шакалоголовых божков? шоб страшно было рабам.
Вот вам глас народа. Ну скот есть скот, что поделать. С них и христиане такие же - нажраться вотки как свинья на Пасху - это для них главный христианский подвиг.
Понятное дело, что та паства, которая ходит в церковь любого патриархата или конфессии будет соблюдать правила этой церкви т. к. в каждой церкви есть штатные работники, которые обязаны контролировать все это (попы и др.). А для простого народа, который ходит в церковь лишь "святить яйца" мозги вправлять некому - они живут домыслами, слухами и предрассудками. В этом отношении даже дремучие крепостные 18 века были образованнее сегодняшнего народа.
Як ви гадаєте, скільки років треба було чекати, щоб більшість населення "дозріла" до Незалежності без проголошення Акту у ВР?
\\\\\ "пришествие Сына Божия в мир" дает возможность людям измениться к лучшему. Источник: https://censor.net/ru/n3239086\\\\\,
из-за этого "сына" погибла куча миллионов. - возможно без оного было бы лучше?
какой "вечный Бок"? - планету который создал 6700 лет назад?
какие же эти попы лживые
а долучаються до всього Християнського світу - САМОСТІЙНО 👍😁🎄🥂
Хороший пастух веде овець , а паскудний - плентається позаду отари . Як кажуть : вівці ведуть "пастуха" . Бо в них більше розуму .
Всім гарного Різдва і щасливого Нового року !
А не ортодоксального ордынского, использующего календарь майя.
А почему это только христиан западного обряда?? И вообще при чем здесь обряд?? Разновидность обрядов, конфессий и сект совершенно не влияют на исчисление дат. Настоящее Рождество все умственно полноценные христиане (всех обрядов) празднуют 25 декабря. А инерционная привычка праздновать Рождество 7 января - это не из-за обряда, а из-за тупо своевольного нежелания отмечать Рождество по уже 600 лет общепринятому на планете Земля календарю (Григорианскому). Но в России строптивые попы в свое время чисто из яхотелки и безо всяких вменяемых оснований отказались менять допотопный юлианский календарь на прогрессивный григорианский вслед за государством. И стала имбецильная Россия жить на два календаря как конченые олигофрены в отличие от остальных нормальных людей. И по инерции вся эта дебилоидная катавасия с календарем докатилась аж до независимой Украины через позорный Совок.
Для особо одаренных дебилоидов, мычащих что Рождество 25 декабря это типа католическое, а 7 января это типа православное - повторяю на пальцах: НЕ ОТНОСИТСЯ СЧИСЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ СТАРОГО И НОВОГО СТИЛЯ К РЕЛИГИИ ВООБЩЕ! От слова СОВСЕМ. Это часть астрономической дисциплины безо всякой религии и теологии - тупо просто цифры и исчисления. Одни исчисляют правильно, а другие неправильно (по допотопной системе). Только и всего.
Кроме этого, для очень глубоких имбецилов добавлю последний гвоздь в крышку гроба этого календарного недоразумения: Рождество по типа "католической" дате официально празднуют и многие православные конфессии. Это только в России и в Сербии убогие умом попы извратили даты чисто ради напакостить и насрать в скукоженный мозжечок тупому народу. И получилось - народ взаправду уверовал в ересь о том, что есть какое-то типа "католическое" Рождество и какое-то типа "православное" Рождество, хотя на деле этих понятий в церкви официально не существует - любого попа спросите и он неохотно, но подтвердит, что никакого "католического" и "православнгого" Рождества в природе нет и никогда не было. Рождество одно, но празднуют его некоторые с нарушением календарного исчисления (по юлианскому стилю). Ну это то же самое как Новый год вы же празднуете 14 января? Да, празднуете. Так а когда настоящий Новый год - 1 или 14 января?? Сразу скажете - "Первого! А 14 то по старому стилю, это все знают". Во-во - все это знают, а вот насчет аналогичного счисления для Рождества по совершенно непонятной причине почти все прикидываются закончеными олигофренами и верят во всякие ереси - в какое-то "католическое" и "православное" Рождество
И чтобы ни у кого из олигофренов не возникло даже намека на поползновение поспорить, вот перечень ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ, в которых ОФИЦИАЛЬНО принято празднование типа "католического" Рождества:
Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская православные церкви и др.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - вы какого патриархата? Правильно, Константинопольского. Так вот, Константинопольский патриархат (САМЫЙ ГЛАВНЫЙ В ПРАВОСЛАВИИ) официально празднует Рождество... 25 декабря..., а не 7 января.
Это только убогий мацковский каганат до сих пор сидит в ересях и отмечает Рождество как имбецилы не по христианскому календарю, а по календарю ЯЗЫЧНИКОВ (Юлианскому)!
Соответственно, когда у нас Рождество? Правильно, 25 декабря, с чем я вас и поздравляю!
А 7 января можно ли праздновать Рождество? Можно! Вы же Новый год 14-го всю жизнь празднуете и ничего. Например, в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - 25 декабря основное и 7 января дополнительно. Это уже для клинических идиотов пример.
Итак, поздравляю с Рождеством Христовым всех православных украинцев!
ПО ОБЩЕПРИНЯТОМУ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ И В МИРОВОМ ПРАВОСЛАВИИ ХРИСТИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ (ГРИГОРИАНСКОМУ), А НЕ ПО ДОПОТОПНОМУ ЯЗЫЧЕСКОМУ (ЮЛИАНСКОМУ).
ПО ДОПОТОПНОМУ КАЛЕНДАРЮ ЖИВУТ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОТСТАЛЫЕ НАЦИИ - МАЦКАЛЫ И ИХ ХОЛОПИ (СЕРБЫ, СЯБРЫ И Т. П. СМЕРДЫ).
С РОЖДЕСТВОМ!!!
Зачем вы это повторяете ? Нет в мире западных и восточных христиан, есть только христиане которые сегодня радуются рождению сына Божьего.
Христиане , братья и сестры, с Рождеством Христово Вас ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Это же очень просто взять и объяснить, что никакого "Православного" и "Католического" Рождества никогда нигде не было, нет и не будет, что это просто путаница и миф, что нужно праздновать Рождество 25 декабря ОБЯЗАТЕЛЬНО, как все нормальные христиане, а 7 января по желанию дополнительно, как делают чехи и словаки и др.
Константинопольский патриархат и многие другие православные церкви официально празднуют Рождество 25 декабря. А Епифаний кому подчиняется? Мацкве или Константинополю? Так с какого же ляда он сегодня только католиков и протестантов поздравил??
Епифанию предъяву серьезную по этому поводу нужно вкатить!
Епифанию предъяву серьезную по этому поводу нужно вкатить!
https://www.youtube.com/watch?v=Pu1v9tqRFK4