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Киевсовет принял новый бюджет. Кличко заявил, что больше всего расходов на образование, дороги и медицину

Киевсовет принял новый бюджет. Кличко заявил, что больше всего расходов на образование, дороги и медицину

Киевсовет одобрил инициированный мэром Виталием Кличко бюджет столицы на 2021. Больше всего средств город направит на образование, инфраструктуру, медицину, ЖКХ и соцзащиту.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и социальную защиту.

На образование выделили 24,7 млрд грн. Это – 43% от всех расходов городского бюджета, говорится в сообщении.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города. На здравоохранение - почти 6,2 млрд грн, социальну защиту – 5,1 млрд грн, ЖКХ – почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство – около 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт – почти 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга – 415,5 млн грн, строительство – 235,2 млн грн.

По словам городского головы Виталия Кличко, пандемия коронавируса пока не отступила и городу еще предстоит преодолевать ее последствия, в том числе и экономические. Зато в бюджете Киева-2021 заложены расходы и на полноценное функционирование, и на развитие города. "Мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, больниц, восстановление киевских парков и скверов, туристических объектов столицы. Планируем увеличить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Это очень важно. Из масштабных проектов - мы должны достроить Подольско-Воскресенский мост и две станции метро на Виноградарь. И конечно же, мы и в дальнейшем будем поддерживать наших медиков. Поэтому большую часть средств направим и на противодействие коронавирусу", – отметил мэр Виталий Кличко.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы – около 57,8 млрд. О своей неподдержке бюджета заявила партия Порошенко "Европейская солидарность", получив за это порцию критики. Политолог Вадим Карасев отметил, что в выборе: интересы людей или жадность, "ЕС" выбрала второе.

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Автор: 

бюджет (4838) Киевсовет (1373) Кличко Виталий (4644)


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Топ комментарии
+6
Ну що ж, дурні і дороги - це єдине, що все-таки поєднує нас з козломордими. І коли ці два поняття йдуть у парі, час для розвитку ще не настав. Дорогами мають займатися не лише розумні, але й чесні.
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25.12.2020 10:28
+4
Розібрався з цим голосуванням самостійно. https://kmr.gov.ua/sites/default/files/_24.12.2020_.pdf
, стор 235,236. Не голосували за нього партії Європейська Солідарність та Єдність (Омельченкв); а також хворі, які були відсутні на засіданні. Отже, фактичну коаліцію в Київраді склали всі інші, включно зі слугами уродів і зажопами.
Віталік - злигався.
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25.12.2020 10:59
+3
А на хрустальный мост, не забыли?
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25.12.2020 10:18
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А на хрустальный мост, не забыли?
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25.12.2020 10:18 Ответить
В разваливающемся городе этот мост выглядит как пластиковые окна в старом прогнившем сарае. Дорого и глупо.
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25.12.2020 11:04 Ответить
Глупо выглядит только твой комент, а мост - отлично вписался в ландшафт города. Особенно по-идиотски выглядит твое мнение в выходные или в праздничные дни, когда мост реально забит приезжими и киевлянами, которые там гуляют.
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25.12.2020 12:36 Ответить
"Больше всего средств город направит на образование, инфраструктуру, медицину, ЖКХ и соцзащиту."
https://censor.net/ru/n3239087
https://censor.net/ru/n3239087
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25.12.2020 10:26 Ответить
Ну що ж, дурні і дороги - це єдине, що все-таки поєднує нас з козломордими. І коли ці два поняття йдуть у парі, час для розвитку ще не настав. Дорогами мають займатися не лише розумні, але й чесні.
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25.12.2020 10:28 Ответить
Комарницкий и Тищенко сколько с бюджета получат? Не уточнил?
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25.12.2020 10:31 Ответить
В питаннях бюджету партія ЄС пішла в опозицію. Видать, з прицілом на майбутні вибори мера Києва.
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25.12.2020 10:35 Ответить
До речі, чого віталік не каже, хто саме підтримав саме такий бюджет? Які партії?
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25.12.2020 10:36 Ответить
Розібрався з цим голосуванням самостійно. https://kmr.gov.ua/sites/default/files/_24.12.2020_.pdf
, стор 235,236. Не голосували за нього партії Європейська Солідарність та Єдність (Омельченкв); а також хворі, які були відсутні на засіданні. Отже, фактичну коаліцію в Київраді склали всі інші, включно зі слугами уродів і зажопами.
Віталік - злигався.
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25.12.2020 10:59 Ответить
Альянс СН-ОЗЖ-Матьківщина фактично по всій Україні !!! Кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" втілюється в життя !!!))))
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25.12.2020 11:14 Ответить
Боксер навсегда останется боксером, как фермер фермером у О'Генри, что подтверждают усики, ломаченки, да и его брат Владимир, ставший кумом Шуфрича (у боксеров мозги утекают в руки, у футболистов в ноги).
Він не злигався, він маскувався, допоки йому це було вигідно. А після виборів, коли на 5 років працевлаштувався на посаді голови Києва, він одразу зрадив більшість киян і поперся на похорони українофоба-сепаратиста, який ніколи не сказав жодного слова про український народ, але завжди у різних формах підтримував знищення України московським імперіалізмом.
Це була маніфестація його нинішніх поглядів, а голосування по бюджету у Київраді засвідчує, що це була спланована продумана акція, а не випадок.
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25.12.2020 11:30 Ответить
якщо злигається з рижою мраззю - то це ще не найгірший варіант. Бо ще гірший - з уродами або з зажопами.
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25.12.2020 11:53 Ответить
А может кроме пересказа бюджета стоило дать ссылочку и на сам бюджет?
Я бы полюбопытствовал!
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25.12.2020 10:39 Ответить
логічно
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25.12.2020 10:41 Ответить
Цікаво знати про кількість пиломатеріала на пилорамі !!))
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25.12.2020 11:16 Ответить
 
 