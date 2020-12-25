Киевсовет принял новый бюджет. Кличко заявил, что больше всего расходов на образование, дороги и медицину

Киевсовет одобрил инициированный мэром Виталием Кличко бюджет столицы на 2021. Больше всего средств город направит на образование, инфраструктуру, медицину, ЖКХ и соцзащиту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и социальную защиту.

На образование выделили 24,7 млрд грн. Это – 43% от всех расходов городского бюджета, говорится в сообщении.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города. На здравоохранение - почти 6,2 млрд грн, социальну защиту – 5,1 млрд грн, ЖКХ – почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство – около 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт – почти 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга – 415,5 млн грн, строительство – 235,2 млн грн.

По словам городского головы Виталия Кличко, пандемия коронавируса пока не отступила и городу еще предстоит преодолевать ее последствия, в том числе и экономические. Зато в бюджете Киева-2021 заложены расходы и на полноценное функционирование, и на развитие города. "Мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, больниц, восстановление киевских парков и скверов, туристических объектов столицы. Планируем увеличить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Это очень важно. Из масштабных проектов - мы должны достроить Подольско-Воскресенский мост и две станции метро на Виноградарь. И конечно же, мы и в дальнейшем будем поддерживать наших медиков. Поэтому большую часть средств направим и на противодействие коронавирусу", – отметил мэр Виталий Кличко.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы – около 57,8 млрд. О своей неподдержке бюджета заявила партия Порошенко "Европейская солидарность", получив за это порцию критики. Политолог Вадим Карасев отметил, что в выборе: интересы людей или жадность, "ЕС" выбрала второе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год