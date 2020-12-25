Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Глава Конституционного суда Александр Тупицкий не может и далее занимать свою должность и должен уйти в отставку.
Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - отметил Зеленский.
По мнению президента, судьи КС превысили свои конституционные полномочия.
"Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора бюро. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский отметил, что его обращение к Верховной Раде в виде законопроекта с предложением уволить весь состав КС, остановило возможные намерения судей КС отменить те или иные законы.
"Я обратился в Верховную Раду по наработке законодательных изменений, потому что какой бы ни был закон, наработанный Советом национальной безопасности и обороны, но до сих пор ни один человек в Украине и мире не нашел аналог решения этой проблемы. Мы сидели с СНБО и быстро искали решения. Нет альтернативы… Поймите, мы остановили этот процесс", - подытожил Зеленский.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
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Вот если родственник, то во время войны это имеет значение.
Как обычно - 73%?
Пан Зеленский, начать нужно с того, что вы должны написать заявление о добровольном сложении обязанностей Президента Украины, так как вы ЛИЧНО, в нарушение Конституции Украины, продавили в ВР закон о продаже земли. В нарушении Конституции подписали закон о НБУ. Я считаю, что этого вполне достаточно, чтобы вы приняли решение и добровольно ушли в отставку с поста Президента Украины.
и только один положняк у вавки есть - наконец-то Украиной правит истинный украинец, а не какой-то Этинзон Капительман или Вальцман
При порохе была освобождена 2/3 Донбасса, МВФ кредиты давал, президент - действительно ПРЕЗИДЕНТ с мозгами и стратегией, а не нелох с клоунадой, он классный комик, но как президент увы, коломойша и ко там все заправляют, или ты думаешь система куда-то делась? 4к - учителям ну круто все получила, ага щас, наобещать можно много, а ты лошара рассказываешь тут сказки...
его уход м.б. только на скамью, и это не скамья запасных
потому и будет стоять до упора
Зеленський, ти просто феєричне ніщо, повний нуль в усьому, крім ницих речей. Негайно йди у відставку, все, до чого дотягуються твої покручені рученята, перетворюється на ганебне посміховисько...