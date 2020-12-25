РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10056 посетителей онлайн
Новости Конституционный кризис
14 211 150

Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого, - Зеленский

Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Глава Конституционного суда Александр Тупицкий не может и далее занимать свою должность и должен уйти в отставку.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - отметил Зеленский.

По мнению президента, судьи КС превысили свои конституционные полномочия.

"Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора бюро. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что его обращение к Верховной Раде в виде законопроекта с предложением уволить весь состав КС, остановило возможные намерения судей КС отменить те или иные законы.

"Я обратился в Верховную Раду по наработке законодательных изменений, потому что какой бы ни был закон, наработанный Советом национальной безопасности и обороны, но до сих пор ни один человек в Украине и мире не нашел аналог решения этой проблемы. Мы сидели с СНБО и быстро искали решения. Нет альтернативы… Поймите, мы остановили этот процесс", - подытожил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнародованные СМИ пленки дают основания для отстранения главы КС Тупицкого от должности, - Вениславский

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Читайте также: "Не предусматривает лишения свободы", - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Также читайте: Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель

Автор: 

НАБУ (4222) Зеленский Владимир (20474) КС (2248) НАПК (1221) Тупицкий Александр (234)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+47
Я так іне зрозумів, Зєлєнскій не пам'ятає, що сам змусив попереднього Голову КС Шевчука піти і сам же лобіював призначення Тупіцкого? Це клініка, чи кокс?
показать весь комментарий
25.12.2020 10:33
+27
"Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого, - Зеленский" - если Зеленский может быть президентом, то почему Тупицкий не может быть главой КС?
показать весь комментарий
25.12.2020 10:33
+13
что президент тупицкий что глава кс тупицкий
показать весь комментарий
25.12.2020 10:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Мало ли я, например, с кем вместе учился и служил.
Вот если родственник, то во время войны это имеет значение.
показать весь комментарий
25.12.2020 18:48 Ответить
Не власть, а сборище идиотов, наркоманов и подонков
показать весь комментарий
25.12.2020 12:26 Ответить
Начиная с презика.
показать весь комментарий
25.12.2020 12:47 Ответить
нормальный срез общества
показать весь комментарий
25.12.2020 20:08 Ответить
Тупицкий давал в очко еще в школе за 50 копеек
показать весь комментарий
25.12.2020 12:28 Ответить
Как думаете, кто победит в эпической схватке двух йокодзун: Тупицкий против Разумкова?
Как обычно - 73%?
показать весь комментарий
25.12.2020 12:50 Ответить
Зеля не может судью Волка отправить на покой, а тут замахивается на Тупицкого, про кторого вообще молчать ещё 5 лет положено в тряпочку. Ну разгоним мы Конституционный Суд и сразу добьёмся больших успехов под руководством Гаранта Конституции шмаркли ?
показать весь комментарий
25.12.2020 12:52 Ответить
Тупицькому залишилось півтора року
показать весь комментарий
25.12.2020 18:37 Ответить
Если клоун может быть президентом,, то почему вор не может стать судьёй КС?? не вижу препятствий!
показать весь комментарий
25.12.2020 13:37 Ответить
Рейган был актер, а воров, в цивилизованных странах, среди судей я что то не знаю.
показать весь комментарий
25.12.2020 19:34 Ответить
Зеленский должен одеть табличку - "Тупицкий - это Я"
показать весь комментарий
25.12.2020 14:30 Ответить
На фуфел не бери . Тупицкий это Порошенко и олигархат. Зеленский его(тупицкого)реально хочет снять з должности.
показать весь комментарий
25.12.2020 19:31 Ответить
Нащо тоді призначав? Чи цей, як Рябошапка, - недостатньо "свій", всі забаганки презика не хоче виконувати?
показать весь комментарий
25.12.2020 21:53 Ответить
Не может Зе снятьТупицкого. Нет такого закона.Потому и просит,чтобы Тупицкий ушел сам- но дудки, с самого хлебного места-?ни за что
показать весь комментарий
25.12.2020 22:20 Ответить
дуже треба продати землю ...і КС остання тому перешкода , бо тому лайну що обирала зелупу з порхатим офшорником пойух майбутнє цієї країни
показать весь комментарий
25.12.2020 14:40 Ответить
Рынок земли это альтернатива бардаку и безисходности которые творятся в селе. Иметь возможность что то продать это лучше чем не иметь таковой. Арендаторы платят мизер,люди в селах бедные до крайности,жизнь в селах не выносимая, плюс многие арендаторы угробили землю неправильными подходами к обработке почвы,лучше не будет и многим проще продать землю. К стати Порошенко большой арендатор который платит с аренды меньше других.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:35 Ответить
ви для початку зрозумійте відмінність між орендою та власністю ...тут мова не про паї де орендатор домовляється з власником паю а державні землі і "каргіл" наприклад ... держава сама може встановити вартість оренди а власник пошле "державу" найух і буде робити на власній землі що захоче ...у всьому світі "власнику" надають право на користування землею по обумовленим законом правилам у нас землю ПРОДАЮТЬ ... а у всьому світі право власності має преорітетне значення ...і якщо "вдруг" держава захочу повернути землю то це вона буде робити у "лондонському" суді бо "каргіл" нічого повертати не захоче ...або продасть її у такому стані що то й землею не назвеш
показать весь комментарий
26.12.2020 15:06 Ответить
Тупицкому пофиг что будет с землей, ему бы барахлишко свое уберечь да и взятки олигархов отработать.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:38 Ответить
Пане президенте.Реформу суду треба почати із їх кубла -КС і їх голові-Тупицкого.Це буде початок очищення суду.якій був куплений олігархами .Вам будуть заважати робити це ОПЗЖ на чолі з Медведчуком та ЄС на чолі з Порошенком.У НИХ РІЗНИ ПОГЛЯДИ але ЦІЛІ ОДНАКОВІ.Дійте рішуче.Наш народ буде за Вас.
показать весь комментарий
25.12.2020 16:12 Ответить
а че? так хорошо пристроился , на зарплату маетков настроил, а теперь уходи?
показать весь комментарий
25.12.2020 16:12 Ответить
Пане президенте.Реформу суду треба почати із їх кубла -КС і їх голові-Тупицкого.Це буде початок очищення суду.якій був куплений олігархами .Вам будуть заважати робити це ОПЗЖ на чолі з Медведчуком та ЄС на чолі з Порошенком.У НИХ РІЗНИ ПОГЛЯДИ але ЦІЛІ ОДНАКОВІ.Дійте рішуче.Наш народ буде за Вас.
показать весь комментарий
25.12.2020 16:13 Ответить
"Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора бюро. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить", - подчеркнул Зеленский.

Пан Зеленский, начать нужно с того, что вы должны написать заявление о добровольном сложении обязанностей Президента Украины, так как вы ЛИЧНО, в нарушение Конституции Украины, продавили в ВР закон о продаже земли. В нарушении Конституции подписали закон о НБУ. Я считаю, что этого вполне достаточно, чтобы вы приняли решение и добровольно ушли в отставку с поста Президента Украины.
показать весь комментарий
25.12.2020 18:51 Ответить
Покинути президентський пост є теж нормальним чоловічим кроком.
показать весь комментарий
25.12.2020 18:57 Ответить
А я не хочу чтобы Зеленский покидал свой пост,да и рейтинг у него самый высокий.
показать весь комментарий
25.12.2020 19:22 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2020 22:21 Ответить
Тебя устраивает такой главнокомандующий, который 4 раза косил от призыва? Который при обстреле наших позиций запрещает стрелять в ответ? Который запрещает эвакуировать раненного с поля боя? Ты тетенька, дальше собственного дивана и Сватов и 95-к4вартала ничего не видящая- тогда ясно.Только что ты делаешь на этом сайте? - тебе " про котиков" или " светскую жизнь"
показать весь комментарий
25.12.2020 22:46 Ответить
Просто интересно кто верит порохоботам кроме самих порохоботов? Клоуны (порохоботы) ваша песочница ********* не кому не нужна. Ну если вы за Тупицкого ,а Тупицкий за коррупцию то кому нужны вы и Порошенко? Ответ очевиден. Только коррупционерам. Пора начинать войну против коррупции , а политикой пускай занимаются порохоботы когда у них не встанет орган.
показать весь комментарий
25.12.2020 19:29 Ответить
о мудрий нарит! зеленский научит вас сосат
показать весь комментарий
25.12.2020 19:30 Ответить
А кому ты поклоняешься? Наверное великому фаллосу.))))
показать весь комментарий
25.12.2020 19:36 Ответить
да, своему великому фаллосу))) а вы, простите, поклоняетесь зеленскому?
показать весь комментарий
25.12.2020 20:10 Ответить
Откуда такая ненависть к первому не ворующиму президенту? Или сколько вам платят?
показать весь комментарий
25.12.2020 20:26 Ответить
во-первых, у зеленского нет опыта государственного управления, во-вторых у него нет яиц, в-третьих, он не из сказки (про доброго царя, где все вокруг воруют, а он нет) иначе бы он с пеной у рта не защищал бы махровых коррупционеров типа татарова, в-четвертых он не патриот, в - пятых уклоняется от налогов и всё такое.

и только один положняк у вавки есть - наконец-то Украиной правит истинный украинец, а не какой-то Этинзон Капительман или Вальцман
показать весь комментарий
25.12.2020 21:59 Ответить
кстати, Этинзон когда станет президентом даст почувствовать Вавке, почему его называли Dr.Ironfist там внутренностей не останется от слова фистинг
показать весь комментарий
25.12.2020 22:02 Ответить
мрачная шутка про украинца Зеленского.
показать весь комментарий
25.12.2020 23:05 Ответить
есть охренненое интервью Максима Грищука - сегодня
показать весь комментарий
26.12.2020 00:06 Ответить
Не понял? О каком это истинном украинце идёт речь? Это Зеленский, что ли, истинный украинец!? Тогда я пойду сделаю обрезание тоже, раз уж они у нас истинные украинцы, а я думаю, с чего бы это они у нас так во власть зачастили, оказывается яркие представители титульной нации. Это ж надо, а я и не догадывался, твою мать!
показать весь комментарий
26.12.2020 00:46 Ответить
ты уверен что там не воруют при нем? и что там не покрывают коррупционеров? или его офшоры? ну ну
показать весь комментарий
25.12.2020 22:27 Ответить
Не ворует сам? Но друзьям дает возможность воровать и за себя и"за того парня" Отдых (переговоры с *********** шавками) в Омане всей семьей, который мендельша назвала служебной командировкой для поиска инвесторов- за наш, налогоплательщиков счет? Не воровство? А жизнь на госдаче, а кортежи числом поболее, чем у Януковича- за наши налоги? Вояжи по Украине с многочисленной свитой для перерезания ленточек в детсадиках, цехах, на мосту?- объектам, к которым по рангу и обязанностям президент не имеет отношения и проч. И главное- продажа Украины врагу -это воровство страны, воровство будущего у нас и у наших детей.
показать весь комментарий
25.12.2020 22:36 Ответить
73 процента такие же?
показать весь комментарий
25.12.2020 19:35 Ответить
Чуєш, полуумок. 73% - це якраз ті, що не крадуть. Обкрадають саме цю більшість. І ти сьогодні ідеш проти переважної більшості. До злодіїв, по-перше входять представники влади, особливо верхніх ешолонів, та олігархи. Саме ці категорії громадян України і складають пресловуті 26%. І в першу чергу яркими представниками ціх корупціонерів були Янукович та Порошенко.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:57 Ответить
Слыш дебилоид с мозгом макаки, хоть я и голосовал за него, но увы многие разочаровались...
При порохе была освобождена 2/3 Донбасса, МВФ кредиты давал, президент - действительно ПРЕЗИДЕНТ с мозгами и стратегией, а не нелох с клоунадой, он классный комик, но как президент увы, коломойша и ко там все заправляют, или ты думаешь система куда-то делась? 4к - учителям ну круто все получила, ага щас, наобещать можно много, а ты лошара рассказываешь тут сказки...
показать весь комментарий
25.12.2020 22:18 Ответить
Порохоботы!!!!! Не палитесь на Тупицком. Тупых в интернете мало, вам наверное к бабушкам на лавочку.
показать весь комментарий
25.12.2020 19:39 Ответить
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ!!!!! Порохоботы!!!!! Почему меня не спамим. А то у вас нет единодушия как в КПСС.
показать весь комментарий
25.12.2020 19:56 Ответить
еще вопрос, кто из вас тупицкее
его уход м.б. только на скамью, и это не скамья запасных
потому и будет стоять до упора
показать весь комментарий
25.12.2020 20:00 Ответить
Хорошо. Правильно.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:00 Ответить
Суддя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тупицький Олександр Миколайович Голова суду з 17 вересня 2019 року Квота https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України

Зеленський, ти просто феєричне ніщо, повний нуль в усьому, крім ницих речей. Негайно йди у відставку, все, до чого дотягуються твої покручені рученята, перетворюється на ганебне посміховисько...
показать весь комментарий
25.12.2020 21:51 Ответить
Во харю то нажрал падло, так и смотри, вот-вот треснет от жира.
показать весь комментарий
25.12.2020 22:54 Ответить
А если бы Тупицкого скрестить с Дурицкой...
показать весь комментарий
26.12.2020 11:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 