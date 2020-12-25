Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Глава Конституционного суда Александр Тупицкий не может и далее занимать свою должность и должен уйти в отставку.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - отметил Зеленский.

По мнению президента, судьи КС превысили свои конституционные полномочия.

"Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора бюро. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что его обращение к Верховной Раде в виде законопроекта с предложением уволить весь состав КС, остановило возможные намерения судей КС отменить те или иные законы.

"Я обратился в Верховную Раду по наработке законодательных изменений, потому что какой бы ни был закон, наработанный Советом национальной безопасности и обороны, но до сих пор ни один человек в Украине и мире не нашел аналог решения этой проблемы. Мы сидели с СНБО и быстро искали решения. Нет альтернативы… Поймите, мы остановили этот процесс", - подытожил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнародованные СМИ пленки дают основания для отстранения главы КС Тупицкого от должности, - Вениславский

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Читайте также: "Не предусматривает лишения свободы", - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Также читайте: Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель