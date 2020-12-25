РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9456 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 246 39

Коронавирус психологически убивал министров. Степанов - самый прочный из всех, кто был, но вакцинация станет проверкой, - Зеленский об увольнении главы МОЗ

Коронавирус психологически убивал министров. Степанов - самый прочный из всех, кто был, но вакцинация станет проверкой, - Зеленский об увольнении главы МОЗ

Процесс получения Украиной вакцины от COVID-19 будет своеобразной проверкой для министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.

"Коронавирус - это война. А на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира. Если командира убили, надо чтобы появился другой. Здесь то же самое. Я считаю, что вирус психологически убивал министров. Они не могли очень быстро выполнять задачи не потому, что плохие, а потому что были министрами в такое время", - заявил Зеленский. 

При этом глава государства отметил, что не имеет претензий к предыдущим министрам здравоохранения Зоряне Скалецкой и Илье Емце. По его словам, они были хорошими министрами, но им было сложно работать в условиях пандемии. 

"Сегодня работает Степанов. Мне очень сложно оценивать. Он самый прочный из всех, кто был. Это точно. Он пытается. Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой. Мне кажется, что это важно", - утверждает Зеленский.

Кроме этого, он также отметил, что поставил для министра здравоохранения Максима Степанова задачу по срокам поступления вакцины от COVID-19 в Украину.

"Я поставил ему задание: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", - отметил Зеленский. 

"Вакцинация. Считаю, это будет самый сложный вызов для министра Степанова. Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут оказывается - министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину... ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка...Результат мы с вами увидим в феврале и марте следующего года", - добавил глава государства. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеемся заключить контракты на поставку вакцин от коронавируса до конца года, - Степанов

При этом Зеленский также отметил прогресс Украины в борьбе с пандемией. 

"Мы очень быстро наладили производство масок, дезинфекторов, халатов. После этого помогали Италии и еще многим странам. Достали всех инфекционистов из разных уголков страны, дали им работу, зарплату. Сейчас готовится предложение по новому современному инфекционному институту, начнем строить в следующем году", - подытожил президент. 

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) карантин (16729) увольнение (2679) Степанов Максим (2062) Зоряна Скалецкая (116) COVID-19 (18608) Емец Илья (47) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Любопытны рассуждения уклониста о командирах, ведущих солдат в атаку. Это нечто
показать весь комментарий
25.12.2020 11:29
+9
Коронавирус психологически убивал министров. Степанов - самый прочный из всех, кто был, но вакцинация станет проверкой, - Зеленский об увольнении главы МОЗ - Цензор.НЕТ 2843
показать весь комментарий
25.12.2020 11:18
+8
"на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира" - Зеля придурок . это в каменном веке в атаку первым бежал вождь . а сейчас задача командира подготовить солдат . правильно спланировать операцию и контролировать ход боя и взаимодействие подразделений
показать весь комментарий
25.12.2020 11:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😁😂😍😎🤗😪🤐😝🤑😭😤😷🤬😡😱🤡🤡😇😈👹💀☠👻🐁🦔🦘🐇🐿🐿🐿
показать весь комментарий
25.12.2020 11:13 Ответить
матюков уже не хватает?
показать весь комментарий
25.12.2020 11:48 Ответить
Краще було б, щоб Мендель щось "твітувала".
показать весь комментарий
25.12.2020 12:48 Ответить
"на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира" - Зеля придурок . это в каменном веке в атаку первым бежал вождь . а сейчас задача командира подготовить солдат . правильно спланировать операцию и контролировать ход боя и взаимодействие подразделений
показать весь комментарий
25.12.2020 11:16 Ответить
Що пане Зеленський Степанов витримає вакцинацію Спутником, якуий завезуть під кітайським брендом???
показать весь комментарий
25.12.2020 11:16 Ответить
Ну ладно, министр по делам ковида он хороший.
Но ведь помимо ковида есть масса куда более опасных болезней: инфаркты, инсульты, рак и т.д.
Кто будет заниматься другими болезнями-то ?
показать весь комментарий
25.12.2020 11:16 Ответить
не кому не будет у анерала из тим мастера спирта по борьбе с короно вирусом
показать весь комментарий
25.12.2020 11:20 Ответить
"Коронавирус - это война. А на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира. Если командира убили, надо чтобы появился другой. Здесь то же самое. Я считаю, что вирус психологически убивал министров. Они не могли очень быстро выполнять задачи не потому, что плохие, а потому что были министрами в такое время"


Кокс?
показать весь комментарий
25.12.2020 11:16 Ответить
Коронавирус психологически убивал министров. Степанов - самый прочный из всех, кто был, но вакцинация станет проверкой, - Зеленский об увольнении главы МОЗ - Цензор.НЕТ 2843
показать весь комментарий
25.12.2020 11:18 Ответить
савєтскіх кіношек надивився, де камандіром може стать будь яка кухарка
показать весь комментарий
25.12.2020 11:57 Ответить
Самый прочный из всех. Характеристика от Босса. Железный Макс!
показать весь комментарий
25.12.2020 11:18 Ответить
Зеленський попрацював на славу: в 2020 році звільнилося 50 000 медиків( Дорогобудівник сраний(
показать весь комментарий
25.12.2020 11:24 Ответить
Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира.Источник: https://censor.net/ru/n3239090 ------- а як цю фразу зрозуміти?? )) Якась нісенітниця..

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.. Це точно НЕ про бубочку ))
показать весь комментарий
25.12.2020 11:18 Ответить
ну, що перехворів, то не показник, може і знову зачумлитись через півроку
показать весь комментарий
25.12.2020 11:59 Ответить
Любопытны рассуждения уклониста о командирах, ведущих солдат в атаку. Это нечто
показать весь комментарий
25.12.2020 11:29 Ответить
Звідки воно так багато про війну знає? З кіна?
показать весь комментарий
25.12.2020 11:30 Ответить
Коронавірус психологічно вбивав міністрів. Степанов - найміцніший з усіх, хто був, але вакцинація стане перевіркою, - Зеленський про звільнення глави МОЗ - Цензор.НЕТ 3681

...
показать весь комментарий
25.12.2020 11:33 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
25.12.2020 14:29 Ответить
осел назначил " козла отпущения" за свой дебилизм.
показать весь комментарий
25.12.2020 11:34 Ответить
"... А на войне солдат в атаку ведет за собой командир."

Голова обвязана, кровь на рукаве
Зеля, весь обосцаный, прячется в траве.
показать весь комментарий
25.12.2020 11:35 Ответить
Кто бы мог подумать что прессухи этого нелоха в роли презЕдента будут вызывать больше ржача чем все шутки 95 квратла вместе взятые за все время его существования.
показать весь комментарий
25.12.2020 11:42 Ответить
ну, це ще не саме погане, он Єльцин іноді міг тільки мичать та сцяти на колеса літаку
показать весь комментарий
25.12.2020 12:02 Ответить
А может ему просто побоку?
он с бумажки читает блин как второклассник - ээээ, ыыыы, ммммм, аааа..
тьху! позорище
показать весь комментарий
25.12.2020 11:53 Ответить
Кажется у Вовы передоз! Хорошо, хоть помнит, что в стране ковид и министр здравоохранения - Степанов!
показать весь комментарий
25.12.2020 12:25 Ответить
Степанов не прочный, он просто деревянный. Рассказывает прямо противоположные вещи с видом аквариумной рыбки которая не помнит что было 5 минут назад. Достойный министр для команды Зеленского
показать весь комментарий
25.12.2020 12:32 Ответить
Большое спасибо Маме Римме , что она в такое тяжелейшее время для Украины дала нам такого Гения...., Мудрейшего из Мудрейших, Честнейшего из Честнейших- он постоянно говорит , " я скажу вам честно...." ....Лидер сегоднешнего Планетарного Масштаба...- Мама Римма , почему так поздно- почему не еще лет так 29-ть назад не.....- мы бы уже ВСЕХ догнали и обогнали....Но все равно спасибо - за то что сегодня "дали"...
показать весь комментарий
25.12.2020 12:38 Ответить
«Склад КС нам з вами зрозумілий - це як діти Віктора Януковича, так і племінники Петра Порошенка. Ще є далекі родичі Юлії Тимошенко. Це правда, з якою ми живемо», - повідомив глава держави.
показать весь комментарий
25.12.2020 12:42 Ответить
Степанов не "самий прочний", а самий "міднолобий" і "чавуннозадий"... Та ще й "У Сірка очі позичив...".
показать весь комментарий
25.12.2020 12:43 Ответить
До слёз...
показать весь комментарий
25.12.2020 13:21 Ответить
"вирус психологически убивал министров", - психологически устойчивые в стране закончились? Или в окружении Зе все с проблемами психики, другие туда не попадают?
показать весь комментарий
25.12.2020 14:31 Ответить
"на войне солдат в атаку ведет за собой командир" - ясно, почему наш главнокомандующий приказал своим солдатам сидеть в окопах, не высовываться е не стрелять.А то вдруг не дайбоже в атаку пойдут- Бубочке придется это дело возглавить,то есть быть впереди.
показать весь комментарий
25.12.2020 14:36 Ответить
"Він намагається".
У школі, коли хтось з учнів казав: Я ж вчів! - вчителька завжди відповідала: Вчів, да не вивчив. І ставила ту відмітку, на яку учень заслуговував.
Ну чому міністрами стали ті, хто завжди все виконує не більше, ніж на трійку?!
показать весь комментарий
25.12.2020 15:51 Ответить
Ну що, Стебанов придумав, як маніпулювати статистікою і "переміг" ковід "віртуальних карантином" )
показать весь комментарий
25.12.2020 18:29 Ответить
Три раза перечитал. Про прочность министров. Сам я не молодой очень давно. перечитал в четвёртый раз по этой причине. *Шо воно мэлэ?*. И что будет дальше?
показать весь комментарий
25.12.2020 20:26 Ответить
Коронавірус психологічно вбивав міністрів. Степанов - найміцніший з усіх, хто був, але вакцинація стане перевіркою, - Зеленський про звільнення глави МОЗ - Цензор.НЕТ 3995Величайший президент и главнокомандующий галактики готовится к боям на сцене 95-го хвартала?
показать весь комментарий
26.12.2020 07:41 Ответить
 
 