Коронавирус психологически убивал министров. Степанов - самый прочный из всех, кто был, но вакцинация станет проверкой, - Зеленский об увольнении главы МОЗ
Процесс получения Украиной вакцины от COVID-19 будет своеобразной проверкой для министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.
"Коронавирус - это война. А на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира. Если командира убили, надо чтобы появился другой. Здесь то же самое. Я считаю, что вирус психологически убивал министров. Они не могли очень быстро выполнять задачи не потому, что плохие, а потому что были министрами в такое время", - заявил Зеленский.
При этом глава государства отметил, что не имеет претензий к предыдущим министрам здравоохранения Зоряне Скалецкой и Илье Емце. По его словам, они были хорошими министрами, но им было сложно работать в условиях пандемии.
"Сегодня работает Степанов. Мне очень сложно оценивать. Он самый прочный из всех, кто был. Это точно. Он пытается. Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой. Мне кажется, что это важно", - утверждает Зеленский.
Кроме этого, он также отметил, что поставил для министра здравоохранения Максима Степанова задачу по срокам поступления вакцины от COVID-19 в Украину.
"Я поставил ему задание: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", - отметил Зеленский.
"Вакцинация. Считаю, это будет самый сложный вызов для министра Степанова. Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут оказывается - министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину... ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка...Результат мы с вами увидим в феврале и марте следующего года", - добавил глава государства.
При этом Зеленский также отметил прогресс Украины в борьбе с пандемией.
"Мы очень быстро наладили производство масок, дезинфекторов, халатов. После этого помогали Италии и еще многим странам. Достали всех инфекционистов из разных уголков страны, дали им работу, зарплату. Сейчас готовится предложение по новому современному инфекционному институту, начнем строить в следующем году", - подытожил президент.
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Но ведь помимо ковида есть масса куда более опасных болезней: инфаркты, инсульты, рак и т.д.
Кто будет заниматься другими болезнями-то ?
Кокс?
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.. Це точно НЕ про бубочку ))
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Голова обвязана, кровь на рукаве
Зеля, весь обосцаный, прячется в траве.
он с бумажки читает блин как второклассник - ээээ, ыыыы, ммммм, аааа..
тьху! позорище
У школі, коли хтось з учнів казав: Я ж вчів! - вчителька завжди відповідала: Вчів, да не вивчив. І ставила ту відмітку, на яку учень заслуговував.
Ну чому міністрами стали ті, хто завжди все виконує не більше, ніж на трійку?!