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Новости Агрессия России против Украины
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Если РФ нападет с Крыма, будет большая война, мобилизируют и мужчин, и женщин, - Зеленский

Если РФ нападет с Крыма, будет большая война, мобилизируют и мужчин, и женщин, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что РФ не будет нападать на Украину, в том числе и со стороны оккупированного Крыма.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос относительно того, задумывался ли он над тем, что Россия снова может напасть на Украину, но уже со стороны Крыма.

Ранее Цензор.НЕТ также писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен вести прямой диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

Автор: 

агрессия (1704) Зеленский Владимир (20474) Крым (26410) россия (95652) мобилизация (2777)


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Топ комментарии
+139
"Мы все"....ога, особенно зеленский со своей женой.
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25.12.2020 11:43
+88
))))боец уев
Если РФ нападет с Крыма, будет большая война, мобилизируют и мужчин, и женщин, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9550
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25.12.2020 11:45
+81
И в смертный бой всех поведёт за собой четырежды уклонист от армии Бубочка Янелох.
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25.12.2020 11:45
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Страница 7 из 7
да не вопрос, но кроме ЗЕленского
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25.12.2020 23:38 Ответить
ЧЕТЫРЕЖДЫ-УКЛОНИСТ, ТРУСЛИВЫЙ НАРИК еще что-то вякает?!!
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25.12.2020 23:19 Ответить
+ 100
Путин: Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей...
Зеленский: Наши ЗЕ-дезертиры станут ПОЗАДИ мобилизованных мужчин и женщин....
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25.12.2020 23:36 Ответить
С путиным и с зеленским все понятно. А ты то мобилизуешсья??
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27.12.2020 01:51 Ответить
Ти і в війну від війська отбрешешся!!!
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25.12.2020 23:34 Ответить
Ты и вийну от вийська отбрешешься !!1
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25.12.2020 23:36 Ответить
Война будет .Даже не сомневайтесь.
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25.12.2020 23:40 Ответить
... за*бали уже, когда же она широкомасштабно нападёт, какого хера она тянет тогда так долго, уже неся многомиллиардные убытки?! Сколько можно об этом болтать впустую, в очередной раз сотрясая украинскую общественность, для чего это делается непонятно, но то что риторика г-на Зеленского такая же как и у Петра Алексеевича, это уже очевидно, что эти оба "президента", подкаблучники хитрожопого запада, воюющего с Россией нашими же руками, такие же циничные политики, как и те кто продвигает подобную риторику на западе, толкая Россию к большой войне, надеясь её потом усмирить (возможно даже развалить, как и СССР) всем миром, наивные однако, видать история мало чему их учит, что славяне далеко несгибаемый народ, ну-ну, поживём-увидим (надеюсь, что мы доживём до логической развязки, этого проклятого конфликта)!?!
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25.12.2020 23:55 Ответить
Если скотомордые попытаются лезть из Крыма, то Крым сразу станет островом, потому что Черное море уже давно под прицелом НАТО.
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26.12.2020 00:09 Ответить
неумный штоль...
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26.12.2020 10:04 Ответить
Якщо РФ нападе з Криму, буде велика війна, мобілізують і чоловіків, і жінок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4551
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26.12.2020 00:14 Ответить
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26.12.2020 00:21 Ответить
будете его 3 оставшиеся года терпеть ?
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26.12.2020 00:27 Ответить
Сам тон процитованого пасажу засвідчує, що ********** наш бачить сам себе вже навіть не хвельдмаршалом, а цілим ЗЮ-нералісімусом. Щонайменше! Бо на другому році свого **********ства воно нарешті второпало, що простапєрєстатьстрілять не вийде - а це саме й означає, що «всі будемо воювати… - і чоловіки, і жінки». Бо не ми війну розпочали, а Росія. І війна ця не припиниться, скільки не дивись в очко… ой, перепрошую - в очі лисому московському пахлу…
А ще мені цікаво, як тепер почуваються епічні 73% «позеленілого» лохторату, які обрали Зеленого Кловуна **********ом?! Ну що, «зелені» малятка, нерозумні хлопчики й дівчатка - отримали обіцянку-цяцянку на тотальну мобілізацію і чоловіків, і жінок?! Надапростапєрєстатьстрілять, еге ж! Їжте, «зелені» малятка, не обляпайтесь! Це вам не той самий «Барига» разом із тим самим «Кривавим Пастором», яких ви не побажали бачити на чолі України. Це тотальний пацифіст, який пропонував простапєрєстатьстрілять. Ваш Зелений Кловун, щойно відчувши своєю п'ятою точкою небезпеку - негайно ж заговорив про тотальну мобілізацію і чоловіків, і жінок!.. У вустах чотирикратного «уклониста» це може означати одне-єдине:
Рятуйте мене - вашого улюбленця! Захищайте мене всім миром - і чоловіки, й жінки!!! Бо ви ж мене так любите, так любите!..
От на цьому казочка моя нарешті добігла кінця. А тепер на добраніч, мої маленькі! Ідіть собі, вмивайтеся, нехай вас батьки напоять тепленьким молочком з медяниками, щоб вночі вам наснилися хороші сни про те, що Україну знов очолить достойний Гетьман, а не чотирикратний «уклонист»…
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26.12.2020 00:43 Ответить
Зеклоун рассказывает про всеобщую мобилизацию в случае нападения росии, а что ж он сам не мобилизовался в 2014, получив 4 повестки в военкомат?
А ему некогда было, он в это время в москве шутил про отодвигание украинских границ !!
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26.12.2020 00:53 Ответить
Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает, - заявил Зеленский .- Типа Россия понимает и поэтому с Украиной не воюет и воевать не будет. Зеленский двадцать лет долбил чужие тексты и не умеет мыслить самостоятельно в процессе интервью. К тому же он думает на русском и перевод на украинский для него работа не посильная. Отсюда и та херня которую он несёт экспромтом.
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26.12.2020 05:44 Ответить
А чем будет плохо?Когда из страны убегал Янукович по оф.данным в Украине было 220 миллионеров,как вольт в разетке.Когда заканчивал свое президентсто Порошенко и при войне в Украине уже их стало 738 а при властвовании ЗЕ ежегодную информацию об количестве официальных миллионеров уже два кгода как засекретили.
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26.12.2020 09:25 Ответить
P.S.А если будем тупо молчать то нам будет не плохо а пи---ц.
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26.12.2020 09:26 Ответить
непосильная
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26.12.2020 11:08 Ответить
Это я так понял что ни дня не служивший и отказник от повесток кварталовец станет в первые ряды защитников Украины ?
я так думаю что ОНО опять спрячется за юбку мамы Римы, судя из фото как жалко ОНО выглядит на фоне кремлевского террориста ... .....
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26.12.2020 06:52 Ответить
Нуууууу, если мобилизация и женщин и детей, то господин президент с шашкой наголо в первых рядах как главнокомандующий.
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26.12.2020 07:29 Ответить
Где там про детей написано?
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26.12.2020 10:36 Ответить
мужчины - вечные дети
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26.12.2020 12:30 Ответить
Отмазалась по женски
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26.12.2020 19:44 Ответить
Зебариги і інші корупціонери будуть в штраф батальйоні в перших рядах.
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27.12.2020 13:40 Ответить
Не, ну мы то пойдем! Но и вас гнид жирных с Банковой и Велюров повытаскиваем и в первые ряды поставим!
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26.12.2020 07:37 Ответить
сначала он был клоуном, потом стал шизофреников, а сейчас, выполняя задания упыря путенина, стал параноиком...вопрос - сколько такого поца, синьора голодомора, можно терпеть...
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26.12.2020 08:09 Ответить
А кто тебя заставляет терпеть?
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26.12.2020 13:20 Ответить
Для таких деловаров и с другой стороны ( нападение ) не было войны, уже сколько лет!!!
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26.12.2020 08:31 Ответить
Как-то намедни прошла новость: "Кокаин обнаружил таможенный пес Кэп. Правоохранители приписали себе и потеряли 9 кг наркотика". Видать, там где надо потеряли - Сиплоголосый ШимпанЗЕ тут же в космос засобирался, обещавши взять с собою Америку. Теперь бабские батальоны мерещатся. Может дЕрЬмаку стоит для БлаЗЕня дорожки покороче насыпать?
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26.12.2020 08:32 Ответить
И здесь ЗЕ или тупит или просачывается его черный юмор.Чем он будет воевать,что даст в руки защитникам Родины если придется всем встать на защиту,тазве чо каменные топоры и палки а вместо патронов в орухие которое есть будем впихивать горох вместо патронов.
Нонсенс страна которая воюет более шести лет неналадила производство боеприпасов.А это уже саботаж и саботаж влясти.
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26.12.2020 09:18 Ответить
господи, бред какой оно несет
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26.12.2020 09:33 Ответить
Ну... я думаю, что наше говнокамадавающее оставило себе пару тузов в рукаве. Не сказало открыто (гостайна, однако!) об огромном скрытом резерве уже после того, как оно призовет всех мужчин и женщин. В горячем резерве остнуться дети. Затем бабушки и дедушки, их у нас много и они очень злые от нищей жизни впроголодь. Так что они, по расчетам *******************, будут драться в основном за продсклады противника и успешно уничтожать их. Но и это не все! Дальше будут призваны коты и собаки. Помните, ОПа выдавала идею, что котов нужно регистрировать? Вооот... Потом шиншиллы, хомяки и прочие грызуны. Представляете, сколько танков могут взорвать хомяки, обвязанные взрывчаткой?! Сейчас в ****************** штабе бубочка придумывает планы битв для аквариумных рыбок. Вот тут-то бубочка, конечно, блеснет и развернется, интеллект у него с рыбками на равных.
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26.12.2020 09:38 Ответить
Козыри говнокомандующих не в рукаве а в забугорных банках,а на живность рачитывать не стоит так как большая часть пойдет на оплату за транспортировку газа а оставшиеся с нового года пойдут на транспортировку электричества.
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26.12.2020 09:48 Ответить
Схоже на те, що Зеленський залякує українців. Чи я помиляюсь?
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26.12.2020 09:43 Ответить
Скорее обнадеживает,народ страны уже был пуган в 13-14- годах.
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26.12.2020 09:50 Ответить
слюнявая речь главнокомандующего *****.......
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26.12.2020 09:52 Ответить
вы прослушали новогоднее обращение недопрезидента к его избирателям
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26.12.2020 10:59 Ответить
Дядя вова мы с тобой?
Украинцы, как можно было за 6 лет просрать все самоуважение? И это после «революции достоинства»? Как вот это лживое трусливое пошлое хитрое существо может представлять нашу страну? Неужели в ней кроме таких двуличных аферистов никого больше не осталось?
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26.12.2020 11:18 Ответить
И немного о былом:

От дражайшей половины
Вылетел он кувырком
Назвала его скотиной
И гороховым шутом...
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26.12.2020 11:23 Ответить
Зеля, про тебя песня ?
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
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26.12.2020 11:26 Ответить
Есть устойчивое впечатление, что все лучшие юмористы авторскогоо цеха квартала-95 сейчас работают спичрайтерами в ОПе. Перетащило их за собой бубочка. Сами посудите, юмор квартала скатился ниже приколов школоты 3-5 классов. Зато каждый высер бубочки вызыват хохот во всем мире.
А Юля Мендель явно пытается прорваться в авторы квартала. Дешевый юморок типа "я двумя твитами всю страну спасла" - как раз нижеплинтусный уровень нынешнего квартала.
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26.12.2020 11:35 Ответить
Что может уклонист, прятавшийся от военкомата,знать о войне? Зачем Чмо открывает рот на эту тему? Трус,он и есть трус...
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26.12.2020 11:41 Ответить
Вроде всё сказали правильно....даже очень. И редкое единодушие. Спрашивается ,- а кто за поцика голосовал ? Кто вручал ему булаву? А-у!
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26.12.2020 11:45 Ответить
ТАК УЖЕ ВОЙНА И УЖЕ НЕОБХОДИМА ПОЛНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ !!! ПРОИЗВОДСТВО 1000 РАКЕТ В ДЕНЬ !!!
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26.12.2020 11:48 Ответить
Для серьёзного противостояния России нужен Президент с железными Яйцами! Зеленский отбил свои игрой на пианино...
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26.12.2020 12:52 Ответить
***** стримує не українська армія,через яку він би переступив і пішов далі ще в 2014 му.Навіть зараз,поклавши гори кацапських трупаків,воно б спокусилось загарбати всю Україну. ***** боїться тільки США і НАТО,які реально можуть помножити його на "0",(як казала харківська мавпа). І зважаючи на українську корупцію,нам дійсно настане п..ць,якщо не дай бог,наші поки що друзі відвернуться від нас. Не було б мафії-Україну чекала б набагато краща доля, і ніяке ***** навіть не смикнулось би в нашу сторону.Але українцям байдуже,що роблять з ними і країною олігархи. Вони вже пристосувались давати і брати хабарі,згодились бути обкраденими,і хибно вважають себе захищеними українською армією.Все це може закінчитися дуже сумно,але схоже всі чекають смаженого півня!
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26.12.2020 13:23 Ответить
Дурачок этот ничего не понимает: терминология пятилетнего ребёнка.
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26.12.2020 13:40 Ответить
В принципе он сказал правильно. Что мы используем все возможности для защиты территорий. Чтобы хутин не подумал, что ему так легко все обойдется. Но такая тактика на практике у нас была бы намного успешнее, если бы в нашей стране было бы все по принципу "один за всех и все за одного". Хотя бы как в Польше, где Туск на работу в городском автобусе ездил и где власть патриоты. Но у нас всем управляют ворюги олигархи и не все захотят идти в армию под командование ворюг олигархов, которые демонстративно презирают простых людей и нагло обкрадывают их.
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26.12.2020 13:41 Ответить
Тогда, как показывает практика, одни воюют, а другие ездят на Мальдивы и в Оман. Но за территории надо воевать, а таких выбрасывать.
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26.12.2020 13:44 Ответить
Тільки на 7-му році війни і на 42-му життя до нього ніби-то щось тільки почало доходити...
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26.12.2020 22:17 Ответить
Не за пізно?!!
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26.12.2020 22:20 Ответить
2 семьи могут решить задачу обороны Херсона.Националистам необходимо провести вече и открыто заявить о том что в случае нападения РФ мы будем действовать таким же образом как говорил путин, а именно,вывезти на передовую 2 семьи- рабиновича и мертветчука,дать в руки автоматы и пусть обороняются,тогда эти семьи лишний раз подумают прежде чем варить воду внутри Украины!
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27.12.2020 22:54 Ответить
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