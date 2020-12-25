Если РФ нападет с Крыма, будет большая война, мобилизируют и мужчин, и женщин, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что РФ не будет нападать на Украину, в том числе и со стороны оккупированного Крыма.
Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.
"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос относительно того, задумывался ли он над тем, что Россия снова может напасть на Украину, но уже со стороны Крыма.
Ранее Цензор.НЕТ также писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен вести прямой диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.
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А ще мені цікаво, як тепер почуваються епічні 73% «позеленілого» лохторату, які обрали Зеленого Кловуна **********ом?! Ну що, «зелені» малятка, нерозумні хлопчики й дівчатка - отримали обіцянку-цяцянку на тотальну мобілізацію і чоловіків, і жінок?! Надапростапєрєстатьстрілять, еге ж! Їжте, «зелені» малятка, не обляпайтесь! Це вам не той самий «Барига» разом із тим самим «Кривавим Пастором», яких ви не побажали бачити на чолі України. Це тотальний пацифіст, який пропонував простапєрєстатьстрілять. Ваш Зелений Кловун, щойно відчувши своєю п'ятою точкою небезпеку - негайно ж заговорив про тотальну мобілізацію і чоловіків, і жінок!.. У вустах чотирикратного «уклониста» це може означати одне-єдине:
Рятуйте мене - вашого улюбленця! Захищайте мене всім миром - і чоловіки, й жінки!!! Бо ви ж мене так любите, так любите!..
От на цьому казочка моя нарешті добігла кінця. А тепер на добраніч, мої маленькі! Ідіть собі, вмивайтеся, нехай вас батьки напоять тепленьким молочком з медяниками, щоб вночі вам наснилися хороші сни про те, що Україну знов очолить достойний Гетьман, а не чотирикратний «уклонист»…
А ему некогда было, он в это время в москве шутил про отодвигание украинских границ !!
я так думаю что ОНО опять спрячется за юбку мамы Римы, судя из фото как жалко ОНО выглядит на фоне кремлевского террориста ... .....
Нонсенс страна которая воюет более шести лет неналадила производство боеприпасов.А это уже саботаж и саботаж влясти.
Украинцы, как можно было за 6 лет просрать все самоуважение? И это после «революции достоинства»? Как вот это лживое трусливое пошлое хитрое существо может представлять нашу страну? Неужели в ней кроме таких двуличных аферистов никого больше не осталось?
От дражайшей половины
Вылетел он кувырком
Назвала его скотиной
И гороховым шутом...
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
А Юля Мендель явно пытается прорваться в авторы квартала. Дешевый юморок типа "я двумя твитами всю страну спасла" - как раз нижеплинтусный уровень нынешнего квартала.