Если РФ нападет с Крыма, будет большая война, мобилизируют и мужчин, и женщин, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что РФ не будет нападать на Украину, в том числе и со стороны оккупированного Крыма.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос относительно того, задумывался ли он над тем, что Россия снова может напасть на Украину, но уже со стороны Крыма.

Ранее Цензор.НЕТ также писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен вести прямой диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.