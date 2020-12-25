За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 14 человек, выявлено 1 038 случаев, среди заболевших 24 медика, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки, 24 декабря, выявили 1 038 больных коронавирусом, 14 жителей столицы умерли из-за COVID-19, 1208 человек выздоровели.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Кличко, среди заболевших 568 женщин от 18 до 89 лет, 413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 31 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет. Заболели также 24 медика.

Кроме этого Кличко отмечает, что в больницы столицы госпитализирован 91 пациент, остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 293, в Днепровском – 175, и в Деснянском районе – 115 случаев.

При этом Кличко отмечает, что подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 106 078, за все время пандемии зафиксировано 1816 летальных случаев. Всего коронавирус преодолели 36 969 жителей столицы.

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