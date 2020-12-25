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Задержана банда фальшивомонетчиков на Киевщине. Подделки "проходили" контроль в пунктах обмена, государству грозил ущерб на 20 млн грн, - СБУ. ФОТО

Задержана банда фальшивомонетчиков на Киевщине. Подделки

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая специализировалась на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах на территории столичного региона. Незаконная деятельность фигурантов могла нанести государству ущерб почти на 20 миллионов в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.

В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности злоумышленников.

По предварительным выводам специалистов Национального банка Украины, реализованные "подделки" имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют. Во время обысков по месту жительства участников группировки изъяты купюры неизвестного происхождения на общую сумму почти 600 тысяч в гривневом эквиваленте, огнестрельное оружие и наркотические средства. Также обнаружено удостоверение работников органов власти и правоохранительных структур.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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Задержана банда фальшивомонетчиков на Киевщине. Подделки проходили контроль в пунктах обмена, государству грозил ущерб на 20 млн грн, - СБУ 01
Задержана банда фальшивомонетчиков на Киевщине. Подделки проходили контроль в пунктах обмена, государству грозил ущерб на 20 млн грн, - СБУ 02
Задержана банда фальшивомонетчиков на Киевщине. Подделки проходили контроль в пунктах обмена, государству грозил ущерб на 20 млн грн, - СБУ 03

Автор: 

Киевсовет (1373) СБУ (19924) фальшивомонетчики (92)


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Топ комментарии
+10
К работе на урановых рудниках.
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25.12.2020 13:08
+9
Видать в кацапии на монетном дворе печатали, для подрыва экономики Украины.
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25.12.2020 13:07
+4
Более серьёзная проверка возможна только в настоящем банке а не в шарагах под названием "банк",именно там и аккумулируются фальшивые бабки которые эти "банки" собирают,перепаковывают в фирменные обёртки и впускают в оборот на тех же обменках. Не один раз попадалась банковская валюта которая не проходила тесты за рубежом. Обычная синяя лампочка против подделок на высоком уровне абсолютно бесполезна а выявить может лишь фальшивку сделанную подростками на принтере из обычной бумаги.Фальшивки же которые печатает вражеское государство определить можно лишь в ооочень серьёзной криминалистической лаборатории специализирующейся на этом и не обычным анализом водяных знаков а углубленным анализом самого материала на котором её изготовили,вывести все параметры до сотен тысячных процента,изучить и даже запросить помощи у страны распорядителя такой валюты ведь многие параметры изготовления валюты под строжайшим государственным грифом совершенно секретно. То что эти фальшивки хоть и изготовлены на надлежащем уровне но они явно продукт местных умельцев если даже в Украине их свободно выявили.Наказание должно быть самое жёсткое и суровое вплоть до высшей меры с конфискацией всего имущества даже у ближайших родственников,как правило именно на них всё награбленное и оформляется. Мамы уборщицы и истопницы в котельной стают в один момент миллиардершами а папы успешными бизнесменами сидя в тюрьме.
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25.12.2020 13:45
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Копайте глубже наверняка пррдукция "института органической химии" федеральной службы белья.
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25.12.2020 13:01 Ответить
Таких талантов надо привлекать к работе по изготовлению денег .
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25.12.2020 13:01 Ответить
К работе на урановых рудниках.
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25.12.2020 13:08 Ответить
Видать в кацапии на монетном дворе печатали, для подрыва экономики Украины.
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25.12.2020 13:07 Ответить
нельзя подорвать подорванное Нечего подрывать..Экономики у нас нет..Ее олигархи подорвали так что никто больше них ее не подорвет. Даже репоеды..
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25.12.2020 15:31 Ответить
Не олигархи, а оскотинившееся население на избирательных участках.
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25.12.2020 17:04 Ответить
Странная техника стоит в наших пунктах обмена.
Поддельную валюту пропускают, а настоящие доллары не всегда.
На Алибабе покупали?
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25.12.2020 13:11 Ответить
Более серьёзная проверка возможна только в настоящем банке а не в шарагах под названием "банк",именно там и аккумулируются фальшивые бабки которые эти "банки" собирают,перепаковывают в фирменные обёртки и впускают в оборот на тех же обменках. Не один раз попадалась банковская валюта которая не проходила тесты за рубежом. Обычная синяя лампочка против подделок на высоком уровне абсолютно бесполезна а выявить может лишь фальшивку сделанную подростками на принтере из обычной бумаги.Фальшивки же которые печатает вражеское государство определить можно лишь в ооочень серьёзной криминалистической лаборатории специализирующейся на этом и не обычным анализом водяных знаков а углубленным анализом самого материала на котором её изготовили,вывести все параметры до сотен тысячных процента,изучить и даже запросить помощи у страны распорядителя такой валюты ведь многие параметры изготовления валюты под строжайшим государственным грифом совершенно секретно. То что эти фальшивки хоть и изготовлены на надлежащем уровне но они явно продукт местных умельцев если даже в Украине их свободно выявили.Наказание должно быть самое жёсткое и суровое вплоть до высшей меры с конфискацией всего имущества даже у ближайших родственников,как правило именно на них всё награбленное и оформляется. Мамы уборщицы и истопницы в котельной стают в один момент миллиардершами а папы успешными бизнесменами сидя в тюрьме.
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25.12.2020 13:45 Ответить
За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані "підробки" мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют. Джерело: https://censor.net/ua/n3239100

Дивне речення, та "підробки" в лапках, значить, що якість не розрізниш? Чи що саме?
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25.12.2020 13:23 Ответить
Ущерб на 20 млн.? Какая мелочь. Каждое решение нашего правительства наносит ущерб на миллиарды и при этом все на воле и чувствуют себя прекрасно.
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25.12.2020 13:48 Ответить
забыли добавить что обменники левые, которые под ментами. но об этом низззяяяя...
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25.12.2020 17:57 Ответить
20 мільйонів, це крапля в морі, розкрадання нашої економіки. Ясно, що ці "гроші" не клепали на коліні в якомусь гаражі, а це робили професіонали на професійному обладнанні. напевне, це елемент "гібридної війни"!.
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25.12.2020 18:01 Ответить
удостоверение не поддельное, а сувенирное. На нем надпись "милиция", а такой структуры в Украине не существует.
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25.12.2020 19:25 Ответить
Зразок тупісті уркагана!
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26.12.2020 12:39 Ответить
 
 