Офис Президента заставил министра культуры разрешить "российскому проекту" мемориализации Бабьего Яра проводить земляные работы на территории бывшего православного кладбища, - Зисельс (обновлено)

Министерство культуры и информационной политики под давлением Офиса президента предоставило Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" разрешение на проведение земляных работ на месте бывшего православного кладбища. На этом месте МЦХБЯ планирует воздвигнуть временную синагогу.

Об этом в Фейсбуке написал глава Ассоциации еврейских общин и организаций Иосиф Зисельс, сообщает Цензор.НЕТ.

"По полученной информации, несмотря на протесты общественности, ОПУ заставил министра культуры предоставить российскому проекту мемориализации БЯ разрешение на проведение поисковых земляных работ на территории Кириловского православного кладбища в Бабьем Яре. Работы должны начаться завтра, 25 декабря - католическое Рождество", - написал он.

По последней информации, сегодня МЦХБЯ начал раскопки, в ходе которых были найдены кости.

"Представители российского проекта сегодня начали раскопки на Кирилловском православном кладбище в Бабьем Яре. По информации наших наблюдателей, уже в первые часы раскопок, найдены кости с прошлых захоронений. Что будет теперь? Или они будут пытаться скрыть эти находки или с целью сохранить лицо скажут, что теперь понятно, что здесь строить нельзя", - отметил глава ВААД Украины.

Позже Зисельс добавил, что "украинское общество очень вяло реагирует на циничные вызовы российской команды":

"Когда в сентябре российский проект построил временную инсталляцию на земле еврейского кладбища, только около 2000 подписей было собрано против этого надругательства над еврейской религиозной традицией. В последние дни, когда российская команда. которую вдохновляет безнаказанность, планирует построить временную поминальную синагогу на земле Кирилловского православного кладбища, начался сбор протестных подписей против новоГО надругательства и украинские евреи обратились к гражданскому обществу с призывом защитить православное кладбище от строительства, которое грозит межнациональным и мижконфесйним конфликтом в Украине - на радость московским правителям . Посмотрим, удастся ли гражданскому обществу совместными усилиями остановить русских вандалов и их местных прислужников".

Цензор.НЕТ направляет запрос в Министерство культуры и информационной политики с просьбой разъяснить выдачу МЦХБЯ разрешения и его условия.





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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Согласно документу, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в г. Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста "Бабий Яр".