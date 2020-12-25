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Офис Президента заставил министра культуры разрешить "российскому проекту" мемориализации Бабьего Яра проводить земляные работы на территории бывшего православного кладбища, - Зисельс (обновлено)

Офис Президента заставил министра культуры разрешить

Министерство культуры и информационной политики под давлением Офиса президента предоставило Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" разрешение на проведение земляных работ на месте бывшего православного кладбища. На этом месте МЦХБЯ планирует воздвигнуть временную синагогу.

Об этом в Фейсбуке написал глава Ассоциации еврейских общин и организаций Иосиф Зисельс, сообщает Цензор.НЕТ.

"По полученной информации, несмотря на протесты общественности, ОПУ заставил министра культуры предоставить российскому проекту мемориализации БЯ разрешение на проведение поисковых земляных работ на территории Кириловского православного кладбища в Бабьем Яре. Работы должны начаться завтра, 25 декабря - католическое Рождество", - написал он.

Офис Президента заставил министра культуры разрешить российскому проекту мемориализации Бабьего Яра проводить земляные работы на территории бывшего православного кладбища, - Зисельс (обновлено) 01

По последней информации, сегодня МЦХБЯ начал раскопки, в ходе которых были найдены кости.

"Представители российского проекта сегодня начали раскопки на Кирилловском православном кладбище в Бабьем Яре. По информации наших наблюдателей, уже в первые часы раскопок, найдены кости с прошлых захоронений. Что будет теперь? Или они будут пытаться скрыть эти находки или с целью сохранить лицо скажут, что теперь понятно, что здесь строить нельзя", - отметил глава ВААД Украины.

Офис Президента заставил министра культуры разрешить российскому проекту мемориализации Бабьего Яра проводить земляные работы на территории бывшего православного кладбища, - Зисельс (обновлено) 02

Позже Зисельс добавил, что "украинское общество очень вяло реагирует на циничные вызовы российской команды":

"Когда в сентябре российский проект построил временную инсталляцию на земле еврейского кладбища, только около 2000 подписей было собрано против этого надругательства над еврейской религиозной традицией. В последние дни, когда российская команда. которую вдохновляет безнаказанность, планирует построить временную поминальную синагогу на земле Кирилловского православного кладбища, начался сбор протестных подписей против новоГО надругательства и украинские евреи обратились к гражданскому обществу с призывом защитить православное кладбище от строительства, которое грозит межнациональным и мижконфесйним конфликтом в Украине - на радость московским правителям . Посмотрим, удастся ли гражданскому обществу совместными усилиями остановить русских вандалов и их местных прислужников".

Цензор.НЕТ направляет запрос в Министерство культуры и информационной политики с просьбой разъяснить выдачу МЦХБЯ разрешения и его условия.

Офис Президента заставил министра культуры разрешить российскому проекту мемориализации Бабьего Яра проводить земляные работы на территории бывшего православного кладбища, - Зисельс (обновлено) 03
Офис Президента заставил министра культуры разрешить российскому проекту мемориализации Бабьего Яра проводить земляные работы на территории бывшего православного кладбища, - Зисельс (обновлено) 04

Читайте также: Недопустимо строить на местах захоронений: Украинские евреи во второй раз обратились к обществу по поводу мемориализации Бабьего Яра

Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Согласно документу, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в г. Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Бабий Яр (188) Министерство культуры и информационной политики (777) Зисельс Иосиф (18) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+33
Країною керують вороги.
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25.12.2020 13:54
+30
Финал . Почему ему не сиделось в цирке ?
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25.12.2020 13:47
+24
Что значит "офис президента"? Фамилия ублюдка? Д'ерьмак? Его подручный? Кто?
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25.12.2020 13:59
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Финал . Почему ему не сиделось в цирке ?
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25.12.2020 13:47 Ответить
Бо йому не дали! 73% вимагали російського реваншу, а для нього потрібен був васал!
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25.12.2020 14:02 Ответить
Это ужас. Для Зеленского главная работа на посту президента - мемориализация Бабьего Яра и все. Больше его ничего не интересует, никакие памятники, исторические события, текущая война, ничего вообще. Его избрали во власть для мемориальзации Бабьего Яра. Точка.
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25.12.2020 14:06 Ответить
какой Мемориал он в худших традициях фашистов коммунистов россиян вяликороссов будучи недоделанным малороссом с примесью еврейской крови испытывая ненависть к евреям игнорируя возмущение евреев мира и Украины выступающих ПРОТИВ МЕМОРИАЛА..на костях умерших евреев православных русских украинцев ромов и иных-- поклал свой прибор на всех и все и начал строить с таким же ушлебком Ткаченко..тыпа Мемориалу...
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25.12.2020 14:59 Ответить
Зеля делает все,чтобы ополчить всех против Украины.Идеальный сценарий лаптеногой конторы....а он просто исполнитель их приказов.Он реально ненавидит Украину.Все поступки и действия ведут к гражданской войне....реальной.73% выбрали идеального врага Родины.
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25.12.2020 15:09 Ответить
Коли зеленського хвилювала думка спільноти?
Він створений своїми ляльководами і на них та їхню думку заточений.
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25.12.2020 13:50 Ответить
так от для чого йому Татаров в офісі потрібен .
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25.12.2020 13:52 Ответить
У ВАЗеленського працюють лише такі, як татаров та дерьмак.
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25.12.2020 13:58 Ответить
Офис Президента заставил министра культуры. Я не понимаю этой безликости. Необходимо конкретно знать ФИО героя, чтобы ему надрать жопу. И это имя есть
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25.12.2020 13:52 Ответить
Имя ему еврей-украинофоб Вазеленский и еще некоторые московские проекты типа Дерьмака и Трататарова. Зебилы-терпилы привели к власти ничтожество, которое за их же деньги их ненавидит и всячески пакостит, а они до сих пор продолжают петь ему дифирамбы.
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25.12.2020 15:00 Ответить
Принимает со всех сторон как актриса немецких фильмов для взрослых
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25.12.2020 13:54 Ответить
Країною керують вороги.
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25.12.2020 13:54 Ответить
Причому багато років.
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25.12.2020 14:25 Ответить
Что значит "офис президента"? Фамилия ублюдка? Д'ерьмак? Его подручный? Кто?
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25.12.2020 13:59 Ответить
подручный дерьмака - зеленский.
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25.12.2020 14:13 Ответить
Вряд ли. Даже подручные имеют определённый авторитет. А это судя по всему просто "шестёрка", которую ни о чём не спрашивают,а просто ставят перед фактом,написав сценарий.
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25.12.2020 16:01 Ответить
Ну от нахера їм давати в руки додаткові ричаги тиску, маніпуляцій і провокацій?
Ви що там плануєте потратити квадрильйон доларів, що це треба аж цілих російських олігархів залучати до цього проекту? В країні, де і своїх олігархів вистарчає не можна то все якось організувати? Меморіал Майдану так і не побудований, Музей Голодомору не добудований, тут російські олігархи беруться за справу. Це нормально?
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25.12.2020 14:00 Ответить
Только саботирование этих идиотских решений - спасет Украину !!!
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25.12.2020 14:02 Ответить
Це недолуге чмо обставило себе московитською агентурою.
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25.12.2020 14:05 Ответить
опять распил как и велике крадивництво
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25.12.2020 14:13 Ответить
Бабий Яр на территории какой-то громады. Получается, что и она согласна с этим строительство на кладбище.
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25.12.2020 14:13 Ответить
Так Виталя дал согласие на это строительство вместе с киевской радой? ОП и минкульт без них ничего делать не могут.
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25.12.2020 14:32 Ответить
Під егідою Віталі зокрема цей проект і штовхають, а брат Віталі - у наглядовій раді.
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25.12.2020 15:47 Ответить
вот так пишется история
сперва затоптать историю местных аборигенов
поставить свои символы
через 1000 - другую лет написать правдивую историю
были исконные земли избранного нарида

были там 300 еврейцев, которые победили чудовище - хитлера, а перед этим храбро убили иго, трус чингиз бежал в сторону другой исторической земли биробиджан
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25.12.2020 14:16 Ответить
Историю пишут победители. Побежденные втаптываются в грязь и забываются.
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25.12.2020 14:19 Ответить
це гебня у третьому коліні, а решта - камуфляж

...Вони вже дощенту «вижерли» свою країну і тепер лізуть по нашу.
Це габешна імперія, диктатура спецслужб. Спецслужби не воюють, вони розкладають країни зсередини, купують, займаються терактами, організовують інформвійни, деморалізують. Це - їхнє. А у відкритих боях вони не виграють. Хоча звичайно, вони вчинили руйнацію. І цей ефект руїни ми мусимо мінімізувати. А все решта - інформаційні видування, блеф та понти: «Да, мы жуткие, мы страшные, мы непобедимые». Це все технологія. - О. Забужко
https://rozmova.wordpress.com/2014/09/17/oksana-zabuzko-8/
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25.12.2020 14:21 Ответить
кацaбы нагадили, а попадет евреям: долго та синагога простоит на чужих костях? ну и мы заодно станем "антисемиты" - коцабам двойная выгода.
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25.12.2020 14:30 Ответить
Зеленский видать не шибко умный, если не видит что дЕрмак его подставляет под цугундер
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25.12.2020 14:35 Ответить
Офіс Президента змусив міністра культури дозволити "російському проєкту" меморіалізації Бабиного Яру проводити земляні роботи на території колишнього православного кладовища, - Зісельс - Цензор.НЕТ 6576
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25.12.2020 14:36 Ответить
чем больше мы его ненавидим,тем больше оно нам мстит
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25.12.2020 17:56 Ответить
Кожен день Fuck up!!!
Жодного дня ця влада не може без Fuck up.

Патологічні ідіоти.
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25.12.2020 14:38 Ответить
Просто Россия спешит скрыть факт массовых расстрелов советских людей, работниками ЧК и НКВД в Бабьем Яру за годы репрессии, на Нюрнбергском процессе СССР так и не предоставила факты расстрела в Бабьем Яру 300 тысяч евреев, а при раскопках, доказательств такой масштабной трагедии так и не было найдено.
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25.12.2020 14:38 Ответить
про їхні витівки прочитайте тут----''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови'
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25.12.2020 21:26 Ответить
Вова, ти скот і брехло.
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25.12.2020 15:01 Ответить
Мемориал Небесной Сотни саботируют, а кацапские проекты - полная поддержка. Такой он, ОП Украины..
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25.12.2020 15:13 Ответить
Є ООН. Є ЮНЕСКО. Нехай вони розберуться, для початку. Брехню про Київське Динамо під час німецької окупації розкрили. І жоден з творців цієї брехні навіть не вибачився. Треба розуміти, з ким ми маємо справу.
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25.12.2020 16:02 Ответить
Министр культури подчиняется Премьеру, а не Офису президента. У нас ведь не монархия? Или мы что-то пропустили и страной правит Ермак-регент при недеспособном царьке?
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25.12.2020 17:26 Ответить
Министр культури подчиняется Премьеру, а не Офису президента. У нас ведь не монархия? Или мы что-то пропустили и страной правит Ермак-регент при недеспособном царьке?
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25.12.2020 17:29 Ответить
ключевые слова: ОП заставили министва. это уголовная статья. нге болье и не менье. тем более компания из рф
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25.12.2020 17:54 Ответить
зебіли хочуть міжнаціональної бійні?
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25.12.2020 19:48 Ответить
ЖДЫ !!!
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26.12.2020 12:06 Ответить
 
 