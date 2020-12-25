Минздрав о безопасном праздновании Нового года: с родственниками, с которыми вы имеете постоянный контакт
В Министерстве здравоохранения рекомендуют отмечать Новый год и Рождество в узком семейном кругу, чтобы не подвергать себя риску заболеть коронавирусом.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Он также напомнил об опции празднования в режиме онлайн на случай, если кто-то из близких находится далеко.
"Правильное празднование новогодних праздников в коллективе - это с родственниками, с которыми вы имеете постоянный контакт. Если кто далеко проживает или вы редко встречаетесь – ничего страшного, если вы встретите Новый год и Рождество в онлайне с ними, и спокойно все пройдет. Это всего один Новый год и одно Рождество. Если мы все эти нормы выполним, то нам не стоит бояться. Если "гуляй душа", то действительно стоит бояться, потому что распространенность значительно увеличивается. Коронавирус не отступает, он бьет все рекорды, огромное количество летальных исходов", - отметил Ляшко.
Замглавы Минздрава подчеркнул, что легкомысленно к такой болезни как COVID-19 относиться не нужно.
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Зобавна мімікрія. Раніше якось не звертав увагу, а тут потрапило на очі і погуглив.
"Совєтскім" ніззя називати через закон про декомунізацію, а "шампанським" через економічні угоди з ЄС ("шампанське" - географічно-охороняєма назва), але ж паразитувати на ностальгії хочеться...
если ето все на шо сподобился минздрав,
то с легкой душой ету контору можно распускать на вольные хлеба....
двойное преступлениедвойная такса (и драгер в помощь с видеозаписью нагрудных камер)))) ...а вы смеетесь )))
Ленка говоррит Анлрей,нафиг тебе та Украина?Живи у меня,жену найдем...говорю..Лен...українки кращі у Світі
короче - всего и здоров будь!
Дороги с провинциями перекрыты
И это уже три недели в некоторых районах
Штраф 10К хозяину дома, и 800 каждому гостью
No indoor gatherings are allowed with anyone outside a person's household (the people they live with).
Individuals who live alone and single parents can have close contact with one other household.
Outdoor gatherings are limited to 10 people and must comply with physical distancing rules (i.e. face coverings must be worn if two metres of physical distancing cannot be maintained).
Religious services, funerals and weddings are limited to 10 people indoors or outdoors.
Virtual and drive-in religious services, rites and ceremonies are permitted.
Хотя от передоза "вкусным" всяко сдохнет больше, январь он обычно "урожайный".