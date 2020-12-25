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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав о безопасном праздновании Нового года: с родственниками, с которыми вы имеете постоянный контакт

Минздрав о безопасном праздновании Нового года: с родственниками, с которыми вы имеете постоянный контакт

В Министерстве здравоохранения рекомендуют отмечать Новый год и Рождество в узком семейном кругу, чтобы не подвергать себя риску заболеть коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он также напомнил об опции празднования в режиме онлайн на случай, если кто-то из близких находится далеко.

"Правильное празднование новогодних праздников в коллективе - это с родственниками, с которыми вы имеете постоянный контакт. Если кто далеко проживает или вы редко встречаетесь – ничего страшного, если вы встретите Новый год и Рождество в онлайне с ними, и спокойно все пройдет. Это всего один Новый год и одно Рождество. Если мы все эти нормы выполним, то нам не стоит бояться. Если "гуляй душа", то действительно стоит бояться, потому что распространенность значительно увеличивается. Коронавирус не отступает, он бьет все рекорды, огромное количество летальных исходов", - отметил Ляшко.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что легкомысленно к такой болезни как COVID-19 относиться не нужно.

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Автор: 

карантин (16729) Новый год (934) Рождество (381) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
пнх
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25.12.2020 14:37
+4
Если кум в Польше, то можно.
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25.12.2020 14:39
+4
Тут самое главное уйти из кабака не позднее 7-00...потому что в 7-01....вирус нападет...😃
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25.12.2020 14:47
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А куму можна?
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25.12.2020 14:32 Ответить
Если кум в Польше, то можно.
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25.12.2020 14:39 Ответить
А якщо кум в буде в олів`є?)
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25.12.2020 15:09 Ответить
це те саме що і в Польщі. Кум задає хропака в салаті, а його дружина по-кумівськи бавиться з кумом. Це ж майже по-сімейному.
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25.12.2020 15:20 Ответить
пнх
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25.12.2020 14:37 Ответить
Золотые слова. Присоединяюсь.
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25.12.2020 14:38 Ответить
Мені цікаво як зустрічатиме Новий рік узеленська банда.
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25.12.2020 14:40 Ответить
мендель заявила, что в этом году преЗЕдент будет обязательно с семьей встречать Новый год (где пока не скажет.(интрига))))..но это Украина) (говорят р-н оз. Синевир???) и обязательно с ними будет (тадам!!) ермак (нах??? я ж говори он один тайную норму (дозу) знает)))) и еще кто-то там (а может.... и сама манделька))))...
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25.12.2020 14:51 Ответить
з паразитизмом ностальгійним

https://mobile.twitter.com/compdemon

https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе @compdemon

https://mobile.twitter.com/compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon



Зобавна мімікрія. Раніше якось не звертав увагу, а тут потрапило на очі і погуглив.
"Совєтскім" ніззя називати через закон про декомунізацію, а "шампанським" через економічні угоди з ЄС ("шампанське" - географічно-охороняєма назва), але ж паразитувати на ностальгії хочеться...

МОЗ про безпечне святкування Нового року: з родичами, з якими ви маєте постійний контакт - Цензор.НЕТ 3166
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25.12.2020 14:54 Ответить
Зелемойские...я сначала подумал вы Шариковы....но дело гораздо хуже...
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25.12.2020 14:43 Ответить
дык швондеры ж, ****
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25.12.2020 15:52 Ответить
спасибо - ето было познавательно.
если ето все на шо сподобился минздрав,
то с легкой душой ету контору можно распускать на вольные хлеба....
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25.12.2020 14:43 Ответить
Якісь новини пусті. Краще пограю в доміно з компом.
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25.12.2020 14:43 Ответить
В кабаке...до 7 утра...самое безопасное место...доказано зеленым кабмином...
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25.12.2020 14:44 Ответить
да? а в кабаках (не ну если там контингент постоянный (как в велюре) ))) то это одно)...а если совсем прохожие??? да до 7 утра???
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25.12.2020 14:46 Ответить
Тут самое главное уйти из кабака не позднее 7-00...потому что в 7-01....вирус нападет...😃
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25.12.2020 14:47 Ответить
а чего Вы смеетесь ))))) сидит оно себе с секундомером и караулит тепленьких под дверь кабака ))) а дальше по улице сидят копы и тоже караулят отход публики без масок и погрузку пьяных за руль своих порше и мерсов - а это ж двойное преступление двойная такса (и драгер в помощь с видеозаписью нагрудных камер)))) ...а вы смеетесь )))
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25.12.2020 14:56 Ответить
Бросаю я вас на целую неделю...еду в Чехию к сестре Элен на НГ....
Ленка говоррит Анлрей,нафиг тебе та Украина?Живи у меня,жену найдем...говорю..Лен...українки кращі у Світі
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25.12.2020 14:48 Ответить
отпразнуй как положено - чешек нихт абижатен-щипатен.
короче - всего и здоров будь!
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25.12.2020 15:54 Ответить
Удачи вам Панове...
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25.12.2020 14:49 Ответить
МОЗ про безпечне святкування Нового року: з родичами, з якими ви маєте постійний контакт - Цензор.НЕТ 2716
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25.12.2020 15:10 Ответить
Неужели кто-то еще верит этой Ковид-брехне? 9 месяцев вам льют лайно в мозг и вы еще верите? Пандемия? Где, в каком месте?
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25.12.2020 15:19 Ответить
Один в один сказал примерно

Дороги с провинциями перекрыты

И это уже три недели в некоторых районах
Штраф 10К хозяину дома, и 800 каждому гостью

No indoor gatherings are allowed with anyone outside a person's household (the people they live with).
Individuals who live alone and single parents can have close contact with one other household.
Outdoor gatherings are limited to 10 people and must comply with physical distancing rules (i.e. face coverings must be worn if two metres of physical distancing cannot be maintained).
Religious services, funerals and weddings are limited to 10 people indoors or outdoors.
Virtual and drive-in religious services, rites and ceremonies are permitted.
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25.12.2020 16:51 Ответить
А **** в кабаке до утра не? Тож можно уже. Типа все "в домике", и зараза не возьмет.

Хотя от передоза "вкусным" всяко сдохнет больше, январь он обычно "урожайный".
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25.12.2020 19:09 Ответить
 
 