Минздрав о безопасном праздновании Нового года: с родственниками, с которыми вы имеете постоянный контакт

В Министерстве здравоохранения рекомендуют отмечать Новый год и Рождество в узком семейном кругу, чтобы не подвергать себя риску заболеть коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он также напомнил об опции празднования в режиме онлайн на случай, если кто-то из близких находится далеко.

"Правильное празднование новогодних праздников в коллективе - это с родственниками, с которыми вы имеете постоянный контакт. Если кто далеко проживает или вы редко встречаетесь – ничего страшного, если вы встретите Новый год и Рождество в онлайне с ними, и спокойно все пройдет. Это всего один Новый год и одно Рождество. Если мы все эти нормы выполним, то нам не стоит бояться. Если "гуляй душа", то действительно стоит бояться, потому что распространенность значительно увеличивается. Коронавирус не отступает, он бьет все рекорды, огромное количество летальных исходов", - отметил Ляшко.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что легкомысленно к такой болезни как COVID-19 относиться не нужно.

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