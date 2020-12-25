Разумков: Парламент может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов полномочий за "кнопкодавство"
Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде могут повторно инициировать законопроект с изменениями в Конституцию Украины, которые предусматривают лишение народных депутатов полномочий за неперсональное голосование.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада" и газете "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Разумков считает, что закон, предусматривающий уголовную ответственность за неперсональное голосование, работает не в том объеме, в каком хотелось бы. Он напомнил, что в начале каденции текущего созыва депутаты предложили законопроект, предусматривающий лишение мандата за "кнопкодавство".
"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный суд выразил позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в Конституционный суд с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - заявил Разумков.
"Возможно, мы сможем успеть до конца этой каденции принять решение: если народный депутат замечен в таких позорных явлениях - может ему не стоит быть народным депутатом", - добавил он.
Он также напомнил, что в связи с возможными фактами неперсонального голосования на одном из недавних заседаний Рады представители фракций и руководство парламента договорились подготовить законопроект об усилении ответственности за "кнопкодавство", установить дополнительные камеры видеонаблюдения в зале заседаний, а также отключить от системы "Рада" места, которые не закреплены ни за одним народным депутатом, но позволяют голосовать.
При этом Разумков уточнил, что в текущем созыве парламента происходило немного случаев неперсонального голосования.
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Так що кнопкодави можуть спати спокійно.
ловить кнопкодавов, ставить раком и наказывать долблением в очко хором прямо на месте преступления!
Це як дружині свою банківську картку тимчасово дати.
Борються з вітряками
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?