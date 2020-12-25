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Разумков: Парламент может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов полномочий за "кнопкодавство"

Разумков: Парламент может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов полномочий за

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде могут повторно инициировать законопроект с изменениями в Конституцию Украины, которые предусматривают лишение народных депутатов полномочий за неперсональное голосование.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада" и газете "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Разумков считает, что закон, предусматривающий уголовную ответственность за неперсональное голосование, работает не в том объеме, в каком хотелось бы. Он напомнил, что в начале каденции текущего созыва депутаты предложили законопроект, предусматривающий лишение мандата за "кнопкодавство".

"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный суд выразил позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в Конституционный суд с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - заявил Разумков.

"Возможно, мы сможем успеть до конца этой каденции принять решение: если народный депутат замечен в таких позорных явлениях - может ему не стоит быть народным депутатом", - добавил он.

Он также напомнил, что в связи с возможными фактами неперсонального голосования на одном из недавних заседаний Рады представители фракций и руководство парламента договорились подготовить законопроект об усилении ответственности за "кнопкодавство", установить дополнительные камеры видеонаблюдения в зале заседаний, а также отключить от системы "Рада" места, которые не закреплены ни за одним народным депутатом, но позволяют голосовать.

При этом Разумков уточнил, что в текущем созыве парламента происходило немного случаев неперсонального голосования.

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Автор: 

ВР (29258) кнопкодавство (102) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+9
"...когда космические корабли ..." Не надо делать вид , что вокруг одни идиоты .
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25.12.2020 14:52
+8
Парламент может снова рассмотреть/а может снова и не рассмотреть. Хрен его, этот обезьянник Коломойского, знает. Да и какая разница: рассмотрит, не рассмотрит. Философствует барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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25.12.2020 15:05
+4
Відповідальність має бути тільки одна - тюрма. Як за фальсифікацію грошей. Від фальсифікації законів шкода не менша, ніж від фальсифікації грошових знаків.
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25.12.2020 15:21
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"...когда космические корабли ..." Не надо делать вид , что вокруг одни идиоты .
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25.12.2020 14:52 Ответить
зєлєнському це не треба. В нього завдання від закордонних ляльководів - треба посадити Порошенка.
Так що кнопкодави можуть спати спокійно.
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25.12.2020 14:55 Ответить
Так це ти з закордону ляльководиш?
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25.12.2020 15:03 Ответить
Никто не собирается Порошенко садить. Порошенко и Зеленский из одного кагала и они только имитируют вражду между собой. Зеленский продолжает начатое Порошенко.
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25.12.2020 15:26 Ответить
Ну, да Зеля для того, щоб Петра посадити, навіть прокурорів міняв. Він же прохофоб
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25.12.2020 16:56 Ответить
Парламент может снова рассмотреть/а может снова и не рассмотреть. Хрен его, этот обезьянник Коломойского, знает. Да и какая разница: рассмотрит, не рассмотрит. Философствует барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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25.12.2020 15:05 Ответить
Группа наблюдателей по этому поводу выдвинула конструктивное предложение:
ловить кнопкодавов, ставить раком и наказывать долблением в очко хором прямо на месте преступления!
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25.12.2020 15:13 Ответить
Разумков: Парламент может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов полномочий за "кнопкодавство", а может снова не рассмотреть законопроект о лишении нардепов полномочий за "кнопкодавство".
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25.12.2020 15:20 Ответить
Відповідальність має бути тільки одна - тюрма. Як за фальсифікацію грошей. Від фальсифікації законів шкода не менша, ніж від фальсифікації грошових знаків.
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25.12.2020 15:21 Ответить
Не нардепов надо наказывать в первую очередь, а глав фракций. Тех кто отдавал команду "простым" жоповцам голосовать карточками М едведчука или Суркиса.. И их самих разумеется. Только это фантастика
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25.12.2020 15:23 Ответить
Ну давайте еще,попробуйте.
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25.12.2020 15:30 Ответить
Что значит может?*****,вы давно должны были это сделать!
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25.12.2020 15:55 Ответить
И это не в последний раз....
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25.12.2020 15:58 Ответить
разумков набрал по обьявлению в ВР --и СТРОИТ ИЗ СЕБЯ ЮПИТЕРА КАПИТОЛИЙСКОГО !
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25.12.2020 16:19 Ответить
Поздно. После вашей борьбы с коррупцией ваша борьба с кнопкодавством никому не интересна
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25.12.2020 16:34 Ответить
И ещё не раз
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25.12.2020 16:38 Ответить
Так для вас(большинства)-старался.Иначе ни одного закона не примете.Казалось бы-чего проще,заметили-результат не зачли...
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25.12.2020 16:51 Ответить
Відверто, я от не бачу ніякої проблеми з кнопкодавством ...
Це як дружині свою банківську картку тимчасово дати.
Борються з вітряками
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25.12.2020 16:59 Ответить
"відмазав" те, що трапилось - конкретна відповідь років через три!!!
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25.12.2020 17:00 Ответить
Доречі, якщо вже так пре від кноподавства, то в системі Рада уже передбачена кнопка за відбитком пальця. Тільки ж не дали впровадити. Усе дуже просто, і не треба ніяких покарань.
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25.12.2020 17:02 Ответить
Принимая закон про "кнопкодавство", по инерции кнопкодавили
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25.12.2020 17:04 Ответить
шо ти там "рассмотриш", сиди вже, дібіл сказочний.
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25.12.2020 17:22 Ответить
О чем ты шлепаешь ЛУПОГЛАЗЫЙ? Этих козлов на нары лет так этак на 15 как минимум. Пусть вот этим и займется СБУ.
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25.12.2020 17:34 Ответить
бла-бла-бла
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25.12.2020 17:36 Ответить
снова, то как????? уже кого то наказивали? кто то отвечал за кнопкодавство? это же серьезное преступление как например подделка гос. печати.
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25.12.2020 17:41 Ответить
а может сначала отменить назначение министра из за нарушения регламента а потом думать что делать дальше
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25.12.2020 17:44 Ответить
Чергове бла-бла-бла. Хотіли б зробити - зробили б.
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25.12.2020 17:45 Ответить
разумный, это ты сейчас типа пугаешь? нет? ну так возьми и ставь на рассмотрение и на голосование.... только бла бла бла....
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25.12.2020 18:34 Ответить
никогда таких предложений не поступало и вот опять
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25.12.2020 19:11 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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25.12.2020 20:01 Ответить
Пчёлы против мёда
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25.12.2020 20:38 Ответить
позбавляти треба того хто нажимав чужу кнопку і того чиєю скористались
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26.12.2020 10:23 Ответить
 
 