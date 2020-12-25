Оснований для досрочных выборов Рады нет, но надо быть готовыми, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что оснований для досрочных парламентских выборов в Украине нет.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

"Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной Рады Украины, как в зале, так и за ее пределами и много других вещей. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным", - сказал Разумков.

Глава ВР также выразил надежду, что и в дальнейшем причин для досрочных парламентских выборов не появится.

Впрочем, по словам Разумкова, если же предпосылки таки возникнут, он будет действовать в рамках закона.

"Любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам", - отметил он.

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