Оснований для досрочных выборов Рады нет, но надо быть готовыми, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что оснований для досрочных парламентских выборов в Украине нет.
Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
"Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной Рады Украины, как в зале, так и за ее пределами и много других вещей. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным", - сказал Разумков.
Глава ВР также выразил надежду, что и в дальнейшем причин для досрочных парламентских выборов не появится.
Впрочем, по словам Разумкова, если же предпосылки таки возникнут, он будет действовать в рамках закона.
"Любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам", - отметил он.
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"тіха укрАінская ночь, но хапнутоє сало лучше пєрєпрятать"...
- Дорогая, таки нет, но надо быть за то готовыми.
МЫ видим только НАГЛЕЦОВ,
и возмущенью нет предела,
уж и слов не подберешь,
а к НАМ - совсем у НИХ нет дела,
в стране мечтаний, грез и СЛЕЗ...
https://censor.net/ru/forum/3239017/nasklki_vrogdn_dostrokov_vibori_dumki_poltikv_ta_ekspertv
Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
О чем оно разговаривает? Вас, бл@дей ждет еще за - не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
Цікаво куди вони будуть тікати після 2023 року, в паРашу?