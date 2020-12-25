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Оснований для досрочных выборов Рады нет, но надо быть готовыми, - Разумков

Оснований для досрочных выборов Рады нет, но надо быть готовыми, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что оснований для досрочных парламентских выборов в Украине нет.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

"Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной Рады Украины, как в зале, так и за ее пределами и много других вещей. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным", - сказал Разумков.

Глава ВР также выразил надежду, что и в дальнейшем причин для досрочных парламентских выборов не появится.

Впрочем, по словам Разумкова, если же предпосылки таки возникнут, он будет действовать в рамках закона.

"Любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам", - отметил он.

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Автор: 

ВР (29258) выборы (24733) Разумков Дмитрий (1521) досрочные выборы (127)


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Топ комментарии
+12
Готуйтесь. Бо приЗЕдент буде в тюрьмі.
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25.12.2020 15:36
+12
Оснований для досрочных выборов Рады нет, но надо быть готовыми, - Разумков - Цензор.НЕТ 547
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25.12.2020 15:38
+12
шо значить "нет"? К предыдущей доверие было больше чем к вам а основания у вас "были"
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25.12.2020 15:51
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Готуйтесь. Бо приЗЕдент буде в тюрьмі.
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25.12.2020 15:36 Ответить
Треба набої вже забивати на ОЦЕ лупоглазеньке чудо ПР , ЗЕлька фсьо , справа часу. А от млапдой ПРихвостень кремлівської влади Януковича ЗАРАЗ НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИЙ! Не тому що крутий дуже лідер, а тому шо керую крутою гілкою влади - сценаристи для її захоплення йому знайдуться у поміч дуже оперативно. СВЯТА ІДУТЬ СВЯТА ІДУТЬ!!!
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25.12.2020 17:04 Ответить
Ну так готовьтесь, олухи!
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25.12.2020 15:37 Ответить
Оснований для досрочных выборов Рады нет, но надо быть готовыми, - Разумков - Цензор.НЕТ 547
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25.12.2020 15:38 Ответить
Это у вас нет...
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25.12.2020 15:41 Ответить
Мудрому наріду олігархи готують чергового месію.
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25.12.2020 15:43 Ответить
спалити і забути
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25.12.2020 15:45 Ответить
Не дождетесь, как бы вам не хотелось, уважаемые!
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25.12.2020 15:46 Ответить
Так само, як і у 19-му жодних підстав не було, а вибори - відбулися. Бо так кортіло, що аж майже на рік вкоротили повноважень новій Раді (Закон "Про вибори народних депутатів України", Стаття 16. Строки проведення виборів: 1. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.) Тобто 29 жовтня 23 року...
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25.12.2020 15:50 Ответить
шо значить "нет"? К предыдущей доверие было больше чем к вам а основания у вас "были"
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25.12.2020 15:51 Ответить
переклад:

"тіха укрАінская ночь, но хапнутоє сало лучше пєрєпрятать"...
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25.12.2020 18:32 Ответить
- Софа, а шо Яша, таки жив или еще нет?
- Дорогая, таки нет, но надо быть за то готовыми.
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25.12.2020 15:51 Ответить
В стране откормленных ЛЖЕЦОВ- РОЗУМКОВ-ПАД!ЛО
МЫ видим только НАГЛЕЦОВ,
и возмущенью нет предела,
уж и слов не подберешь,
а к НАМ - совсем у НИХ нет дела,
в стране мечтаний, грез и СЛЕЗ...
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25.12.2020 15:52 Ответить
Кстати, обратите внимание на возросшее колличество упоминаний еще одной, следующей, бениной мартышки в прессе
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25.12.2020 15:52 Ответить
Другий політик висловився стосовно дострокових виборів.
https://censor.net/ru/forum/3239017/nasklki_vrogdn_dostrokov_vibori_dumki_poltikv_ta_ekspertv
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25.12.2020 15:53 Ответить
До речі, а коли злетить уряд Шмигаля, і у рижої мразі не буде управи на кабмін - яку команду отримає Разумков стосовно дострокових виборів ВР?
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25.12.2020 15:56 Ответить
нет, но/ чтобы да так нет (евр).
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25.12.2020 15:56 Ответить
Разумков на фото такий загадковий. І що б це означало?
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25.12.2020 16:03 Ответить
Только невероятную хитрожопость и коварство
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25.12.2020 18:55 Ответить
Пришло новое поколение молодых циников.
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25.12.2020 16:07 Ответить
Новые выборы в ВР нужны, слуг урода надо бы обновить слегка:
Підстав для дострокових виборів Ради немає, але треба бути готовими, - Разумков - Цензор.НЕТ 9979
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25.12.2020 16:09 Ответить
Разумков --СИДИТ В БОЛОТЕ И ЖДЕТ КОГДА ПРИЙДЕТ СВЕЖАЯ ВОДА ???? !!! ХА-ХА-ХА !!!
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25.12.2020 16:16 Ответить
А тИ ******* дуже хітрожопий!!!
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25.12.2020 16:17 Ответить
Понятно, готовится новая свистопляска.
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25.12.2020 16:40 Ответить
Вже пора, бо буде піздно!
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25.12.2020 16:43 Ответить
Разумков умный, он готовится и правильно делает.
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25.12.2020 16:48 Ответить
Коли о обрубаногоо недумка с бубенчіками на голові замість всього необхідного в шатанях, вів до влади політтехнолог , лідер молодих у ПР, ніхто не здогадувався, а особливо Петро Олексійович, що воно перетворить владу у ПРитон януковечивських покидьок та консерв рашистської мафії . ВОНО ДЛЯ ТОГО ВЕЛО ОЦЬОГО НЕДОУМКА! Ще й сіло в голвне крісло однієї з гілок влади в Україні. ТО ХОЧА Б ЗАРАЗ, НЕ СХИБТЕ, ЗНАЙТЕ ЦІНУ РАЗУМКОВУ!
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25.12.2020 16:56 Ответить
Він, як політтехнолог ПРиввів, технологічно видсторонився від ЗЕленого гівна, а зараз торує шлях голловним ворогам України , техесенько так лупоглазенько граючи у чистенького хлопчика у політиці...
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25.12.2020 16:59 Ответить
В разі відсторонення Вови від влади, саме він буде виконувати обов'язки президента. звісно ж до виборів.... про це теж потрібно пам'ятати.
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25.12.2020 17:28 Ответить
Раз сумел привести, значит в двойне умный, а ПОП в двойне не доу.........., раз не догадывался. Так что жалеть не о чем, ничего хорошего не сделал, раз спихнули. Кернес, какой не плохой, а третий раз избрали и никто не продвигал, с первого раза.
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25.12.2020 17:14 Ответить
Я не знаю чи здогадувався, я не боватаюсь по соціальних мережах , стара для вже в таке гівно влазити. А от на цензорі КРИЧАЛА першоюточно й двого-довго єдиною про вилупка ПРазумков його папашку . Чомусь уся патріотична передвиборча тусовка цієї теми не чіпали. Й зараз гавкають на ЗЕленого який вже фсьо! Й не бачать Дімочку.
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25.12.2020 18:51 Ответить
Разумков ще не накоїв таких дурниць і помилок, як Зеленський і Порошенка, його власний рейтинг поки ще буде тільки підвищуватися, що не сподобається ані опі дєрьмака (про зелю вже мовчу, бо він у вату запакований, та нічого не чує), ані порохоботам. То кількість лайна, що поллється тут на Розумкова теж буде зростати по експоненті.
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25.12.2020 17:42 Ответить
Ото і вся його заслуга, що не накоїв дурниць? А у Вови заслуга, що ще не накрав! Та все це в обох випадках дуже проблематично - не накоїв, не накрав!
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25.12.2020 18:04 Ответить
АЛЬО! Як каже Вереснь- ПРазумков привів в Україну проект ХАОС (БУРАТІНО; ВИРОК) с бубєнчіками!
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25.12.2020 18:53 Ответить
По факту ні один важливий закон слуги народа не можуть провести самостійно. По суті така фракція фіговий листок і Розумков це знає.
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25.12.2020 17:08 Ответить
Очевидно, сам разумков на такий випадок уже має заброньоване місце в партії ахметова або іншого олігарха.
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25.12.2020 17:51 Ответить
Нам врут за наши деньги
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25.12.2020 17:54 Ответить
Підстав для дострокових виборів Ради немає, але треба бути готовими, - Разумков - Цензор.НЕТ 4004
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25.12.2020 17:55 Ответить
где то мы подобное слышали. типа альтернативы мыролюбности нету.
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25.12.2020 17:59 Ответить
А вот и безальтернативный пригожинский говнометчик ,чморите его,друзья, безжалостно
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25.12.2020 19:01 Ответить
Конституція України - Розділ IV

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.

О чем оно разговаривает? Вас, бл@дей ждет еще за - не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
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25.12.2020 18:02 Ответить
Они просто хотят сделать внеочередные и немножко продлить этот балаган...и очень громко, потом, кричать про нарушение Конституции!
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25.12.2020 18:14 Ответить
Беленюків понавибирали у ВР і підстав для виборів немає!
Цікаво куди вони будуть тікати після 2023 року, в паРашу?
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25.12.2020 18:04 Ответить
В Україні є дві смішні речі: заява голови ВР Разумкова про дострокове припинення функціонування ВР і прогноз центру ім. Разумкова про ріст рейтингів голови ВР Разумкова! ВСе інше, навіть жарти колективу "Квартал - 95" вже не смішно!
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25.12.2020 18:09 Ответить
Головне зараз наголошувати на одному - якщо ЗЕленський розчарування України - то Разумков ідеологічне добриво для його ПРишестя на політичне поле з урожаєм у 73 відсотки . Чи може бути слабким чи теж дурнуватим той іеолог-технолог , який привів недоумка як спасєніє України? Гівенний канал, БЄня - то усьо бабки й ПРосування ідеології. хтось забув,
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25.12.2020 19:51 Ответить
Рожевий янукович помиляється. Існування вр не вирішує вр. Чи нагадати?
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25.12.2020 18:30 Ответить
Шось воно, той нєдоРазумков, якась така трішечки падлюча єхідна...
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25.12.2020 18:36 Ответить
Хтось забув, як оце дитя антиукраїнця батька УСЮ КОМПАНІЮ виборів ЗЕ проводив РОСІЙСЬКО ВИКЛЮЧНО! А потім став керівником однієї з двох головних гілок влади. Аб"єдєнітель страни ******...
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25.12.2020 20:52 Ответить
 
 