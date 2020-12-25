Ведутся переговоры по транспортировке вакцины от COVID-19 на борту "Мрии" в различные страны. Это может ускорить получение препарата Украиной, - Радуцкий
Украина предложит производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете "Мрия", чтобы ускорить поставки препаратов в страну.
Об этом ообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий ("Слуга народа") в эфире "Украина24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины", - сказал депутат.
Депутат отметил, что согласно договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля - начале марта.
"Но на сегодня усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше", - пояснил он.
Радуцкий рассказал, что правительство готовит предложение для таких производителей, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca, чтобы использовать для транспортировки вакцины по миру украинскую "Мрию".
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І так кожного дня, кожна привладна сявка.
https://twitter.com/tZEinform/status/1342316844527607811?s=20 Сообщения о закупке Польшей 80 млн. доз вакцины для собственной вакцинации не соответствуют действительности. На самом деле речь шла о подписании соглашения о намерениях с шестью возможными производителями вакцин в мире. На сегодняшний момент единственной зарегистрированной вакциной в Европе является вакцина производства BioNTech и Pfizer (прошла регистрацию в США). Moderna прошла регистрацию в США , но пока не зарегистрирована в ЕС. Квота Польши по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 10,2 млн. доз. Ни о каких перепродажах Украине не может быть и речи. Квота Украины по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 1,2 млн. доз с третьим уровнем термина выполнения. Група зовнішнього моніторингу tZE inform
Сплошные лозунги
а там куда могла бы мрия привезти-нет нормальных посадочных полос...
ааа,прискорення....я зрозумів,а коли на кастинг піратів буде набір?