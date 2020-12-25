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Новости Коронавирус и карантин
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Ведутся переговоры по транспортировке вакцины от COVID-19 на борту "Мрии" в различные страны. Это может ускорить получение препарата Украиной, - Радуцкий

Ведутся переговоры по транспортировке вакцины от COVID-19 на борту

Украина предложит производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете "Мрия", чтобы ускорить поставки препаратов в страну.

Об этом ообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий ("Слуга народа") в эфире "Украина24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины", - сказал депутат.

Депутат отметил, что согласно договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля - начале марта.

"Но на сегодня усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше", - пояснил он.

Радуцкий рассказал, что правительство готовит предложение для таких производителей, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca, чтобы использовать для транспортировки вакцины по миру украинскую "Мрию".

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Мрия (69) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Надеюсь, после этого, ее не будут в "Эпицентре" продавать?....
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25.12.2020 15:41
+12
Вы натурально приятно заблуждаетесь.
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25.12.2020 15:49
+9
Попросили б Порошенка, він би допоміг вирішити з вакциною. А вам, гопнікам, ніхто і снігу взимку не дасть.
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25.12.2020 15:44
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Надеюсь, после этого, ее не будут в "Эпицентре" продавать?....
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25.12.2020 15:41 Ответить
Вы натурально приятно заблуждаетесь.
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25.12.2020 15:49 Ответить
Радуцкий, ****, на что бюджетные деньги собрался тратить? На непонятную вакцину, от которой в Великобритании только повысилась заболеваемость и смертность? Сам прививай себя и семью свою, чучело.
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25.12.2020 15:57 Ответить
Для тебя лично Новичек!!!
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25.12.2020 16:09 Ответить
Ведуться переговори з транспортування вакцини проти COVID-19 на борту "Мрії" в різні країни. Це може прискорити отримання препарату Україною, - Радуцький - Цензор.НЕТ 2475
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25.12.2020 17:03 Ответить
А может СпутникV это антидот от Новичка? Или наоборот.
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25.12.2020 17:17 Ответить
Надо проверить эту гипотезу на вжопучленцах....
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25.12.2020 17:20 Ответить
Хто скуштує "спутнік", тому "новічок" по барабану.
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25.12.2020 18:42 Ответить
Астру точно.. это тот же спутник.. кацапский.
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25.12.2020 17:35 Ответить
Наші вміють торгуватись, коли є власний інтерес. Базар, він і в Африці базар.
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25.12.2020 18:40 Ответить
Глупости это. Таких огромных объемов просто не будет одноразово. Тем более делать холодильник размером с футбольное поле - идиотизм.
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25.12.2020 15:42 Ответить
Я думаю , что ампулы с вакциной уже должны быть упакованы производителем с учётом всевозможной перевозки и хранения в различных климатических условиях . Наверное , львиная доля стоимости препарата от этого и зависит , а не от той химии , что содержится в самой ампуле . " Мрія " , как самый грузоподъёмный и недорогой в аренде самолёт , может спокойно справиться с задачей доставки груза на любой континент . ( Он для этого и создавался ) .
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25.12.2020 16:50 Ответить
Она...мрия.. создавалась что бы "буран" на себе таскать...а грузы то вторично..и ее конек перевозка габаритных грузов...не габаритные можно перевезти чем угодна за несколько раз...
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25.12.2020 17:01 Ответить
Да , правильно говоришь , - " буран " давно сгнил ржавчиной . А " Мрію " - модернизировали и она возит грузы на все континенты . Кстати , ты не подумал о том , что попутно с вакциной , можно перевезти и любой другой груз ? )
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25.12.2020 17:25 Ответить
Грузоподъемность Мрии - 250 тонн. Думаю такого количества вакцины и за 10 лет не сделают. А гонять почти пустой самолет из-за 2-3 тонн - идиотизм.
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25.12.2020 17:13 Ответить
так это идиотам и надо- пыль в глаза
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25.12.2020 18:02 Ответить
Попросили б Порошенка, він би допоміг вирішити з вакциною. А вам, гопнікам, ніхто і снігу взимку не дасть.
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25.12.2020 15:44 Ответить
***** даст вакцину но не уверен что она безопасней коронавируса. Хотя ослов зелёных ею прививать можно!
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25.12.2020 15:47 Ответить
Не, там диагноз психиатров))
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25.12.2020 16:03 Ответить
Майже, як у кацапні, це коли "за дорученням президента ВАЗеленського ми ...".
І так кожного дня, кожна привладна сявка.
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25.12.2020 16:23 Ответить
Ведуться переговори з транспортування вакцини проти COVID-19 на борту "Мрії" в різні країни. Це може прискорити отримання препарату Україною, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4106
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25.12.2020 17:18 Ответить
хвото мендель, навіть фотожоплене, не зможе вилікувати, зовсім
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25.12.2020 17:53 Ответить
) твиты, они как полоски. по ним можно кой-шо узнать. один твит - это одно, а два твита - это уже совсем другое!!
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25.12.2020 17:55 Ответить
де ти там віру в "царя" побачив. Петя хороший менеджер і якщо щось можна зробити то він зробить. Безвіз і Томос тому докази.
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25.12.2020 16:09 Ответить
який "безвіз"? туристом так, але з баблом. Томос? ЯК він вплинув на тих хто ходив до церкви ДО Томоса і після? НІЯК. Ні і про томаса. ага, сойера. при свиночолому кількість гральних свианрників виросал десятикрато від ригоаналів. так, що з томасом у сатаниста вальцмана - нізачет, разом з усіма його сектантами. Не парь моск. .
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25.12.2020 20:29 Ответить
Вірити в казки, це не до нас, а до 73% населення. Ми віримо фактам.
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25.12.2020 16:22 Ответить
до чого тут віра в царя? Порошенко - один з кращих топ-менеджерів і переговорщиків в Україні. Якщо вам треба вирішити якесь складне питання, кого ви наймете - клоуна чи спеціаліста?
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25.12.2020 17:19 Ответить
небескорыстно
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25.12.2020 15:46 Ответить
Бескорысно тебе только ***** Новичка отсыпать может! Бесплатный сыр только в мышеловке!
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25.12.2020 15:49 Ответить
И каким же образом это ускорит за сказанное? Экипаж будет тырить вакцину в полете? По чуть чуть?
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25.12.2020 15:47 Ответить
Ну да. А вас удивляют идеи этой власти?
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25.12.2020 15:59 Ответить
Нет, не удивляет. За 33 года на ниве психиатрии, я насмотрелся на разного род идеи параноиков, шизофреников и прочей клиентур. Так, что меня сложно удивить бредовыми идеями. Все зависит от остроты заболевания подающего такого толка идеи. Удивляет % тех, кто поверил и верит этим пациентам палаты N6 в ЗЕленых больничных пижамах.
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25.12.2020 16:08 Ответить
Параноїдальна маячня безмежна і неосяжна !!))
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25.12.2020 16:16 Ответить
Зачем по чуть-чуть?? В полете развернуть "Мрию" на Борисполь..
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25.12.2020 19:47 Ответить
Как уголь с ОРДЛО через Роттердам?
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25.12.2020 15:50 Ответить
Вротендам через попенгаген по палкенштассэ
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25.12.2020 16:10 Ответить
Куда же без "Мрии".
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25.12.2020 15:48 Ответить
Ведуться переговори з транспортування вакцини проти COVID-19 на борту "Мрії" в різні країни. Це може прискорити отримання препарату Україною, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1942
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25.12.2020 16:20 Ответить
Вобщето про Мрию бред можно спокойно возить вакцину на серийных самолётах
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25.12.2020 15:50 Ответить
может ускорить/ В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ./ Что личный охранник Коломойского Баканов не ускорит расследование так это точно.
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25.12.2020 15:52 Ответить
пока ведутся переговоры про "мрию" ,итальянцы уже начали таскать вакцину оборудованными для этого , микроавтобусами
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25.12.2020 15:53 Ответить
Розумний на Мрії багатіє.
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25.12.2020 16:06 Ответить
прям со штатов?
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25.12.2020 18:36 Ответить
с Австри
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25.12.2020 19:55 Ответить
АВСТРИИ
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25.12.2020 19:56 Ответить
Все, про що гнусавить найдебільніший,то є хня! І про вакцину також! Помножте того бєдоносця з квартальними дибіламі , та дорогобудівництвом на нуль. Може й вірус від нас втече!
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25.12.2020 15:57 Ответить
GLOVO в масштабах страны? Креативненько
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25.12.2020 16:04 Ответить
юбер також напрягся.
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25.12.2020 16:07 Ответить
а може і не прискорити
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25.12.2020 16:08 Ответить
Депутат отметил, что согласно договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля - начале марта. Источник: https://censor.net/ru/n3239118
https://twitter.com/tZEinform/status/1342316844527607811?s=20 Сообщения о закупке Польшей 80 млн. доз вакцины для собственной вакцинации не соответствуют действительности. На самом деле речь шла о подписании соглашения о намерениях с шестью возможными производителями вакцин в мире. На сегодняшний момент единственной зарегистрированной вакциной в Европе является вакцина производства BioNTech и Pfizer (прошла регистрацию в США). Moderna прошла регистрацию в США , но пока не зарегистрирована в ЕС. Квота Польши по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 10,2 млн. доз. Ни о каких перепродажах Украине не может быть и речи. Квота Украины по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 1,2 млн. доз с третьим уровнем термина выполнения. Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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25.12.2020 16:40 Ответить
справжні українці на рівні підсвідомості відчувають брехню, особливо від різноманітних ...с(ц)ьких
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25.12.2020 17:46 Ответить
В смысле ,запах останется или будут тырить по дороге , 🤣🤣🤣🤣🤣
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25.12.2020 16:12 Ответить
навар від яєць
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25.12.2020 17:27 Ответить
Будем всей Страной Украиной надеяться, что кацапы нам в Украину это свое кацапское дерьмо не довезут.
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25.12.2020 16:15 Ответить
Что ящичек припрячут от чужой партии))))
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25.12.2020 16:19 Ответить
)) в "эпицентрах" срочно освобождают полки для продаж бесплатной вакцины. братья Люмьер готовятся снять новый видосик "прибытие Мрии" ))
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25.12.2020 16:26 Ответить
Капец, может ускорить, может не ускорить.
Сплошные лозунги
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25.12.2020 16:34 Ответить
какое вообще отношение єта ворюга к Мрие и переговорам по доставке?
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25.12.2020 16:38 Ответить
Про маски вже забуто! - нова афера! Всвіті один літак - "безкоштовний"!?
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25.12.2020 16:40 Ответить
University of Oxford/AstraZeneca, ще на другій/третій фазі тестування, а з цього місяця почали співробітничати з кацапами, творцями Спутник-V
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25.12.2020 17:03 Ответить
І знову він в заявах розділяє альянс Pfizer/BioNTech... "ето жжж нєспроста"(с)
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25.12.2020 17:14 Ответить
дело в том,что не все аэропорты могут мрию принимать.и там,где есть такие-давно уже продумали логистику.иуже получают вакцину.
а там куда могла бы мрия привезти-нет нормальных посадочных полос...
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25.12.2020 17:22 Ответить
Это может ускорить получение препарата Украиной, - Радуцкий

ааа,прискорення....я зрозумів,а коли на кастинг піратів буде набір?
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25.12.2020 17:53 Ответить
Каким образом поможет...? Если ток с каждой перевезенной партии спистить пару ящиков...?
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25.12.2020 18:01 Ответить
Наша нынешнея власть рассуждает как кацапы. То есть пытаеться давить на запад моветским металлоломом. Обидно, осень обидно. Еще мед в европу перепектойте постачю меда на обмен с вакциной.
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25.12.2020 18:19 Ответить
Це надія на те що десь на борту загубиться ящик чи два з вакциною, чи наш екіпаж стирить те що перевозить, до чого ці заяви Радуцького
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25.12.2020 22:29 Ответить
 
 