Политзаключенный Шумков о пытках в РФ: "били электрическим током, надевали противогаз"
Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков, который 4 года находился в незаконном заключении в РФ, рассказал о пытках российских силовиков.
Об этом он рассказал BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
"В ФСБ прошел через разное - били электрическим током, надевали противогаз... Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Многие из тех, кто отбывает срок по 205-й или 208-й статьях (теракт, организация НВФ. - Ред.), проходили через эту процедуру", - рассказал Шумков.
После незаконного осуждения его отправили в колонию города Торжок Тверской области.
"На приеме предлагается - хотя это нельзя назвать добровольной процедурой - пройти через такое унижение, как в зад взять грязную тряпку и протереть место, где ходили сотрудники колонии. Я отказался и за это меня избили. При этом говорили, что был на Майдане, воевал на Донбассе и так далее", - вспоминает Шумков.
При этом с другими заключенными колонии у него были "даже дружеские отношения".
"Российская тюрьма сейчас - это "тюрьма народов". Там, кроме русских, можно встретить и украинцев, и кавказцев, и людей из Средней Азии. Когда был в жилой зоне колонии, то украинцев перестали называть "хохлами", - отмечает бывший политзаключенный.
Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.
Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.
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знает кошка,чье мясо сьела.
Как сообщает ГБР, в ночь на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надел на нее противогаз, наручники и стрелял из табельного оружия. После этого несколько раз изнасиловал.
ПаРаша здохне не від санкцій, не від розпаду, не від інфляції-стагнації, а від того, що в Кацапстані люди закінчаться, а прийшлі, китайці чи узбеки, чи місліми в гробу паРашу бачили, щоб за неї жили рвать.
Но как это чудо там оказалось?
Похитили?
Вот так шел-шел, а тут бац! И похитили. И через границу перевезли..Ага!
*****
А маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу...
Правительство США пришло к выводу, что 45 российских структур, среди которых оказались госкорпорация «Ростех», почти весь отечественный авиапром, а также Служба внешней разведки, Минобороны ФГУБ администрации президента, - являются «конечными потребителями товаров военного назначения» (military end users, MEU) - то есть занимаются производством, ремонтом или разработкой военной продукции, либо заказчиками таких работ и услуг.
Для них действует разрешительный режим на поставки американских технологий: для экспорта потребуется лицензия, которую предоставляет Минторг после консультаций с Госдепом.
В ограничительный список Минторга США попали Минобороны России, СВР, специальный летный отряд «Россия», перевозящий президента, а также «Рособоронэкспорт» - «дочка» «Ростеха», выполняющая функции государственного посредника по экспорту и импорту оружия.
Под технологические санкции попал и сам «Ростех», а также его другие его дочерние предприятия.
Из 45 фигурантов списка 15 относятся к авиапрому. Среди них - «Гражданские самолеты сухого», АО «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, «Вертолеты России», Миг, «Ростех-Азимут» (производитель средств навигации и связи), «Казанские вертолеты», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (производит Су-57) и корпорация «Иркут» (производит Су-30, Як-130, гражданские МС-21).
В перечне также оказался АО «ЦНИИмаш» (головной институт «Роскосмоса») и ракетно-космический центр «Прогресс», с 1960х производящий ракеты-носители «Союз».
Под экспортными ограничениями также - крупнейший в РФ разработчик противокорабельных и противорадиолокационных ракет корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и НПО «Высокоточные комплексы», выпускающий «Искандеры» и комплексы «Панцирь».
Кроме того в перечне оказалось «ВСПМО-Ависма» - крупнейший в РФ производитель титана, обеспечивающий треть потребностей мирового авиапрома.
Впервые с 2014 года под санкции США попал «Росатом». Ограничения распространятся на предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации: «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова» (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область).
Основное направление деятельности ВНИИА - разработки в области ядерного оружия, институт также участвует в создании российского квантового компьютера. НИТИ занимается прежде всего испытаниями судовых ядерных энергоустановок.
Опубликованный список не окончательный, подчеркивает Минторг в релизе: его могу пополнить новые фигуранты.
Режим экспортного контроля для «конечных потребителей товаров военного назначения» в отношении России действует с 2014 года. Аналогичные списки есть для Китай и Венесуэлы.