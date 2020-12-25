РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7762 посетителя онлайн
Новости
6 835 36

Политзаключенный Шумков о пытках в РФ: "били электрическим током, надевали противогаз"

Политзаключенный Шумков о пытках в РФ:

Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков, который 4 года находился в незаконном заключении в РФ, рассказал о пытках российских силовиков.

Об этом он рассказал BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В ФСБ прошел через разное - били электрическим током, надевали противогаз... Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Многие из тех, кто отбывает срок по 205-й или 208-й статьях (теракт, организация НВФ. - Ред.), проходили через эту процедуру", - рассказал Шумков.

После незаконного осуждения его отправили в колонию города Торжок Тверской области.

"На приеме предлагается - хотя это нельзя назвать добровольной процедурой - пройти через такое унижение, как в зад взять грязную тряпку и протереть место, где ходили сотрудники колонии. Я отказался и за это меня избили. При этом говорили, что был на Майдане, воевал на Донбассе и так далее", - вспоминает Шумков.

При этом с другими заключенными колонии у него были "даже дружеские отношения".

"Российская тюрьма сейчас - это "тюрьма народов". Там, кроме русских, можно встретить и украинцев, и кавказцев, и людей из Средней Азии. Когда был в жилой зоне колонии, то украинцев перестали называть "хохлами", - отмечает бывший политзаключенный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политзаключенный Шумков, отсидевший 4 года в российской тюрьме, вернулся в Украину, - Денисова

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.

Автор: 

пытки (838) россия (95660) политзаключенные (1622) Шумков Александр (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Скоты кацапские, изолировать ********** от цивилизованного мира.
показать весь комментарий
25.12.2020 17:41
+7
В ЦАР местные аборигены взяли в плен приезжих российских (вагнеровцы). Пока непонятно, что произошло. Но...смачного.
показать весь комментарий
25.12.2020 17:59
+5
кацапа,сиди на бутылке ровно...а то ка дырка осерчает
показать весь комментарий
25.12.2020 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоты кацапские, изолировать ********** от цивилизованного мира.
показать весь комментарий
25.12.2020 17:41 Ответить
А ещё называли земляным червяком...!
показать весь комментарий
25.12.2020 17:48 Ответить
кацапа,сиди на бутылке ровно...а то ка дырка осерчает
показать весь комментарий
25.12.2020 18:04 Ответить
гыга, у тебя бутылки больная тема? Не переноси свои болезни на других.
показать весь комментарий
25.12.2020 18:31 Ответить
та то вы переносите болезни,не дезинфицируя после себя горлышки
показать весь комментарий
25.12.2020 18:33 Ответить
ого ты спец, тады ясна откуда тута столько санитаров-проктологов. Гыга озвучил свои влажные мечты, бутылочки ему снятся.
показать весь комментарий
25.12.2020 18:38 Ответить
ты бы лучше предохранялся,чем мечтательно слюни распускать.а то кто его знает,на каких приспособлениях этот https://censor.net/ru/user/479994 сиживал
показать весь комментарий
25.12.2020 18:40 Ответить
не виляй, проктолог, о бутылочках твой пост был, а на https://censor.net/ru/user/479994 ссылаться негоже, он такого не говорил
показать весь комментарий
25.12.2020 18:43 Ответить
кроме вас,сладкой парочки,никого та бутылка не обрадовала...или то поминание ка дырки тебя так возбудило?

знает кошка,чье мясо сьела.
показать весь комментарий
25.12.2020 18:46 Ответить
гыг, ты же тут ветеран, тебе не блюет от собственных постов? Столько лет быть на цензе и скатиться до бутылок. Гыг покайся.
показать весь комментарий
25.12.2020 18:49 Ответить
блюют,кто в близких отношениях с ка дыркой...
показать весь комментарий
25.12.2020 18:52 Ответить
****** отсюда, и не вылазь, Гнида...
показать весь комментарий
25.12.2020 23:12 Ответить
мне пох. что ты там кавкаешь петров, забейся в угол
показать весь комментарий
26.12.2020 01:07 Ответить
да ну на...... ((((((
показать весь комментарий
25.12.2020 17:54 Ответить
видно что били током, напрочь сгорела растительность на лице, выгорела
показать весь комментарий
25.12.2020 17:54 Ответить
А ты в какую розетку злектробритву всовывал ??? В 380 штоле ?!
показать весь комментарий
25.12.2020 18:06 Ответить
..пшел бы ты, чучкацое ничтожество, накуЙЙ и не теребил бы нас...))
показать весь комментарий
25.12.2020 23:10 Ответить
чем здешние мусора отличаются?
Как сообщает ГБР, в ночь на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надел на нее противогаз, наручники и стрелял из табельного оружия. После этого несколько раз изнасиловал.
показать весь комментарий
25.12.2020 17:55 Ответить
Цікаво б почути версію,як він там опинився.
показать весь комментарий
25.12.2020 17:57 Ответить
Россия далека от цивилизации , -это как совдепия в извращенном Виде и посещая мордодор это как рулетка испытующая свою Судьбу , - а может не нужно просто Туда Ехать.
показать весь комментарий
25.12.2020 17:58 Ответить
В ЦАР местные аборигены взяли в плен приезжих российских (вагнеровцы). Пока непонятно, что произошло. Но...смачного.
показать весь комментарий
25.12.2020 17:59 Ответить
мухосранскіє, як всюди де б вони не були, почали бикувати. Вялічіє та всяка інша лабуда.
показать весь комментарий
25.12.2020 18:07 Ответить
та ладно, нас так мусора в пятнадцатилетнем возрасте разминали, перед раздачей взрослой..
показать весь комментарий
25.12.2020 18:00 Ответить
ну так,с кем поведешься-на того и ребенок похож...
показать весь комментарий
25.12.2020 18:06 Ответить
Меня тупо били , но со знанием дела , - синяков - почти нигде не оставляли . До эл. тока менты в то время ещё не опускались . )) . Слава Богу и адвокату , - я был только в сизо , в суде оправдали .. .
показать весь комментарий
25.12.2020 18:20 Ответить
их нравы. за ****** даже в париж едут свои унитазоносы, которые после выхода его из параши, не только всё его с собой забирают, но и своими жопами с тряпками стирают все его следы, где он там бродил и обмочился ))
показать весь комментарий
25.12.2020 18:07 Ответить
На ********** это обычные методы. ********** наследница сэрэсэровского совка, где НКВДэшники и КГБшники пытали более зверскими методами, чем гестапо фюрера
показать весь комментарий
25.12.2020 18:07 Ответить
А чого гуманного можна чекати від паРаші котра своїх невинуватих громадян клала мільйонами в могили!
ПаРаша здохне не від санкцій, не від розпаду, не від інфляції-стагнації, а від того, що в Кацапстані люди закінчаться, а прийшлі, китайці чи узбеки, чи місліми в гробу паРашу бачили, щоб за неї жили рвать.
показать весь комментарий
25.12.2020 18:31 Ответить
кацапы фашисты и подонки 21 века
показать весь комментарий
25.12.2020 18:46 Ответить
не накручивай, они просто на всю голову советские
показать весь комментарий
25.12.2020 19:51 Ответить
Політв'язень Шумков про тортури в РФ: "били електричним струмом, одягали протигаз" - Цензор.НЕТ 7607
показать весь комментарий
25.12.2020 19:14 Ответить
Ну, то, что кацапы - твари, всем известно. Хороший рашист - дохлый рашист.
Но как это чудо там оказалось?
Похитили?
Вот так шел-шел, а тут бац! И похитили. И через границу перевезли..Ага!
*****
А маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу...
показать весь комментарий
25.12.2020 19:38 Ответить
Что такое НВФ? Пишите, чтобы люди понимали!
показать весь комментарий
25.12.2020 19:50 Ответить
Россия - Говно!
показать весь комментарий
25.12.2020 19:51 Ответить
Министерство торговли США в понедельник https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/12/commerce-department-will-publish-first-military-end-user-list-naming опубликовало перечень российских компаний, организаций и ведомств, для которых вводится особый экспортный режим.
Правительство США пришло к выводу, что 45 российских структур, среди которых оказались госкорпорация «Ростех», почти весь отечественный авиапром, а также Служба внешней разведки, Минобороны ФГУБ администрации президента, - являются «конечными потребителями товаров военного назначения» (military end users, MEU) - то есть занимаются производством, ремонтом или разработкой военной продукции, либо заказчиками таких работ и услуг.
Для них действует разрешительный режим на поставки американских технологий: для экспорта потребуется лицензия, которую предоставляет Минторг после консультаций с Госдепом.
В ограничительный список Минторга США попали Минобороны России, СВР, специальный летный отряд «Россия», перевозящий президента, а также «Рособоронэкспорт» - «дочка» «Ростеха», выполняющая функции государственного посредника по экспорту и импорту оружия.
Под технологические санкции попал и сам «Ростех», а также его другие его дочерние предприятия.
Из 45 фигурантов списка 15 относятся к авиапрому. Среди них - «Гражданские самолеты сухого», АО «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, «Вертолеты России», Миг, «Ростех-Азимут» (производитель средств навигации и связи), «Казанские вертолеты», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (производит Су-57) и корпорация «Иркут» (производит Су-30, Як-130, гражданские МС-21).
В перечне также оказался АО «ЦНИИмаш» (головной институт «Роскосмоса») и ракетно-космический центр «Прогресс», с 1960х производящий ракеты-носители «Союз».
Под экспортными ограничениями также - крупнейший в РФ разработчик противокорабельных и противорадиолокационных ракет корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и НПО «Высокоточные комплексы», выпускающий «Искандеры» и комплексы «Панцирь».
Кроме того в перечне оказалось «ВСПМО-Ависма» - крупнейший в РФ производитель титана, обеспечивающий треть потребностей мирового авиапрома.
Впервые с 2014 года под санкции США попал «Росатом». Ограничения распространятся на предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации: «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова» (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область).
Основное направление деятельности ВНИИА - разработки в области ядерного оружия, институт также участвует в создании российского квантового компьютера. НИТИ занимается прежде всего испытаниями судовых ядерных энергоустановок.
Опубликованный список не окончательный, подчеркивает Минторг в релизе: его могу пополнить новые фигуранты.
Режим экспортного контроля для «конечных потребителей товаров военного назначения» в отношении России действует с 2014 года. Аналогичные списки есть для Китай и Венесуэлы.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:19 Ответить
 
 