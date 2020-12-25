Политзаключенный Шумков о пытках в РФ: "били электрическим током, надевали противогаз"

Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков, который 4 года находился в незаконном заключении в РФ, рассказал о пытках российских силовиков.

Об этом он рассказал BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В ФСБ прошел через разное - били электрическим током, надевали противогаз... Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Многие из тех, кто отбывает срок по 205-й или 208-й статьях (теракт, организация НВФ. - Ред.), проходили через эту процедуру", - рассказал Шумков.

После незаконного осуждения его отправили в колонию города Торжок Тверской области.

"На приеме предлагается - хотя это нельзя назвать добровольной процедурой - пройти через такое унижение, как в зад взять грязную тряпку и протереть место, где ходили сотрудники колонии. Я отказался и за это меня избили. При этом говорили, что был на Майдане, воевал на Донбассе и так далее", - вспоминает Шумков.

При этом с другими заключенными колонии у него были "даже дружеские отношения".

"Российская тюрьма сейчас - это "тюрьма народов". Там, кроме русских, можно встретить и украинцев, и кавказцев, и людей из Средней Азии. Когда был в жилой зоне колонии, то украинцев перестали называть "хохлами", - отмечает бывший политзаключенный.

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Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.