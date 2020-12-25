Решение следственного судьи о передаче дела Татарова СБУ не подлежит обжалованию, - Верховный Суд
Действующее законодательство не предусматривает возможности обжаловать решение следственного судьи об удовлетворении жалобы на бездействие прокурора и обязательстве совершить определенные действия, заявили в Верховном Суде, комментируя решение о смене подследственности дела о хищении имущества Нацгвардии.
"23 декабря 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии кассационного производства по делу № 757/55167/20-к по кассационным жалобам защитника одного из подозреваемых и Генерального прокурора на судебные решения апелляционного суда об оставлении в силе решения Печерского районного суда г. Киева от 14 декабря 2020 года, которым Генеральный прокурор обязуется решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить осуществление досудебного расследования в нем другому органу досудебного расследования", - сообщает пресс-служба Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отмечается, что это решение Печерского районного суда обжаловали в апелляционном суде как сторона защиты, так и Генеральный прокурор.
"Постановлениями Киевского апелляционного суда от 18 декабря 2020 года обоим жалобщикам отказано в открытии производства по их апелляционными жалобами в связи с тем, что эти жалобы были поданы на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке", - подчеркнули в суде.
Защитник одного из подозреваемых и Генеральный прокурор подали кассационные жалобы на судебные решения апелляционного суда. Кассационный уголовный суд Верховного Суда отказал в открытии кассационного производства по жалобам как защитника, так и Генпрокурора.
"Как указано в постановлениях КУС ВС, статьями 307 и 309 УПК Украины установлен перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования. В то же время этими статьями не предусмотрена возможность обжаловать постановление следственного судьи об удовлетворении жалобы на бездействие прокурора и обязательстве совершить определенные действия", - подчеркнули в суде.
Как сообщалось, заместитель Генпрокурора Алексей Симоненко 23 декабря 2020 года вынес постановление об изменении подследственности дела о хищениях имущества в Нацгвардии и передаче его из НАБУ в СБУ. В Офисе Генпрокурора заявили, что решение было принято на основании определения Печерского районного суда от 14 декабря 2020 года по жалобе защиты, которое обязывает Генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу. Решение было обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, однако определением Верховного Суда, поступившим в Офис Генпрокурора 23 декабря, оставлено в силе.
В Офисе Генпрокурора указали, что суд обосновывал свое решение тем, что ни один из фигурантов не принадлежит к субъектам, подследственным НАБУ, а "размер предмета преступления в 250 тыс грн" (сумма предполагаемых хищений в 250 тыс. грн. - Ред.) также ниже, чем для преступлений, расследуемых НАБУ.
Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.
В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как "беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро" со стороны Офиса Генпрокурора.
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Алексей познакомился с Юлией во время учебы в международной школе INSEAD, Франция, в 2012-м году (тогда было их первое знакомство), а свадьба состоялась в 2013-м году.
Там в бюлетені написано було:
[ ] Я не за Зеленський Владімір Ліксандравічь, а проти Порошенка, погоджуюсь хоч посміятись, хужє нє будєт, смоктати хер через півтора року, їсти його ж без солі, долар по 8 (+30 за доставку), потрійні комунальні і копати окопи під Кримом.
это до сих пор надо противсихам втолковывать?
а аваков...тому ваще гловняк...надо тайный отдых всемогущего и семейства (плюс ермак туды просються))))) готовить... (хватит прошлогоднего Омана))) налажались... до сих пор не отмылись))))
нафиг ему то зелебеня
У вас люди, збиті машиною на пішоходному переході, теж завжди самі винуваті?
а курочка по зернышку-и весь двор в помете
вся країна вже років 20 мовчки спостерігає за цим "безпределом" і навіть не намагається щось зробити, всі ці *****, САПИ-тяпи здохли не народившись бо так і планувалось, тому, бовтатися нам у цьому лайні ще дуже довго. можливо і до нескінченності.
одне цікавить, якого наступного персонажа в якості президента втюхкає народу злодійське олігархічне шобло. ще не було бомжа, такого собі "мудрого", "інтелігентного" якого ще не до кінця зламало життя.... .
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Отец Солдата
@uspenovka19632
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А не пошли бы вы на юг,НАБУ и САП?!-перевод,на общедоступный, решения суда о передаче дела в СБУ.А ниже:юг вам всем тут,а не Татаров!Подписи:Ермак,Зеленский.
"Козир" сказав це моя шістка, а козирна шістка туза б"є!!!!!!!!
73% шісток таке з рук не зійде. Мухи окремо.