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Решение следственного судьи о передаче дела Татарова СБУ не подлежит обжалованию, - Верховный Суд

Решение следственного судьи о передаче дела Татарова СБУ не подлежит обжалованию, - Верховный Суд

Действующее законодательство не предусматривает возможности обжаловать решение следственного судьи об удовлетворении жалобы на бездействие прокурора и обязательстве совершить определенные действия, заявили в Верховном Суде, комментируя решение о смене подследственности дела о хищении имущества Нацгвардии.

"23 декабря 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии кассационного производства по делу № 757/55167/20-к по кассационным жалобам защитника одного из подозреваемых и Генерального прокурора на судебные решения апелляционного суда об оставлении в силе решения Печерского районного суда г. Киева от 14 декабря 2020 года, которым Генеральный прокурор обязуется решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить осуществление досудебного расследования в нем другому органу досудебного расследования", - сообщает пресс-служба Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что это решение Печерского районного суда обжаловали в апелляционном суде как сторона защиты, так и Генеральный прокурор.

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"Постановлениями Киевского апелляционного суда от 18 декабря 2020 года обоим жалобщикам отказано в открытии производства по их апелляционными жалобами в связи с тем, что эти жалобы были поданы на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке", - подчеркнули в суде.

Защитник одного из подозреваемых и Генеральный прокурор подали кассационные жалобы на судебные решения апелляционного суда. Кассационный уголовный суд Верховного Суда отказал в открытии кассационного производства по жалобам как защитника, так и Генпрокурора.

"Как указано в постановлениях КУС ВС, статьями 307 и 309 УПК Украины установлен перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования. В то же время этими статьями не предусмотрена возможность обжаловать постановление следственного судьи об удовлетворении жалобы на бездействие прокурора и обязательстве совершить определенные действия", - подчеркнули в суде.

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Как сообщалось, заместитель Генпрокурора Алексей Симоненко 23 декабря 2020 года вынес постановление об изменении подследственности дела о хищениях имущества в Нацгвардии и передаче его из НАБУ в СБУ. В Офисе Генпрокурора заявили, что решение было принято на основании определения Печерского районного суда от 14 декабря 2020 года по жалобе защиты, которое обязывает Генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу. Решение было обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, однако определением Верховного Суда, поступившим в Офис Генпрокурора 23 декабря, оставлено в силе.

В Офисе Генпрокурора указали, что суд обосновывал свое решение тем, что ни один из фигурантов не принадлежит к субъектам, подследственным НАБУ, а "размер предмета преступления в 250 тыс грн" (сумма предполагаемых хищений в 250 тыс. грн. - Ред.) также ниже, чем для преступлений, расследуемых НАБУ.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как "беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро" со стороны Офиса Генпрокурора.

Автор: 

НАБУ (4222) Верховный Суд (1099) СБУ (19924) Национальная гвардия (2131) Микитась Максим (154) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+21
Суддівсько- портновський (кацапський) державний заколот, в співпраці з ОПою ВАЗеленського.
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25.12.2020 18:30
+20
А нахрена тоді ті НАБУ, САП, та інші високооплачувані, за наш рахунок, "грізні стражі антикорупція", якщо якийсь нікчемний суддя, типу тупицького, може своїм рішенням, яке "не обжалуется" перекреслити всю їхню роботу?
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25.12.2020 18:27
+15
Портнов, заходи. Тебе ничего УЖЕ не угрожает.
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25.12.2020 18:23
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А два ніколи не зачиняющихся рота - Аваков і Геращенко? Хтось знає, чому їх не видно й не чутно?
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25.12.2020 18:20 Ответить
Да и Гончаренко еще не получил команду ФАС!!!
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25.12.2020 18:21 Ответить
Ты, чучело, не против всех. Ты за кодло зелёное. Не стыдно за страну? Или ты кацапчик?
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25.12.2020 18:28 Ответить
Читать умеешь??? https://news24ua.com/yavlyayus-odnim-iz-osnovateley-partii-regionov-v-interesah-rossii-zanimayus-privlecheniem-investiciy
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25.12.2020 18:31 Ответить
Ты, недалёкое, даже ссылки здесь давать не можешь. Изыди!
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25.12.2020 18:33 Ответить
Опять старый баян. Не позорься, там столько фейков...... Ещё пол года назад разобрали всё по "косточкам".
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25.12.2020 18:36 Ответить
дебилка, ищи на Цензоре......
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25.12.2020 18:43 Ответить
Зачем искать- ты первый!!!
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25.12.2020 18:44 Ответить
Свино-рус иди уже отсюда, здесь не наливают и не подают. А, то что ответил мне - это хорошо. Старожили форума знают для чего это надо мне.
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25.12.2020 18:50 Ответить
Ты сам запостил руснявые фейки, а меня называешь - ольгинским.... Ну ты и дебббббил
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25.12.2020 19:07 Ответить
Дебилка, ты хоть знаешь когда Алексей (в каком году) познакомился со своей женой. Это раз. А когда они расписались, т.е. когда свадьба была? Это я к тому, что см. скрин (выделено красным). Это из твоих ссылок:
Рішення слідчого судді про передачу справи Татарова СБУ не підлягає оскарженню, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 9727
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25.12.2020 19:03 Ответить
Додано:
Рішення слідчого судді про передачу справи Татарова СБУ не підлягає оскарженню, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 4517
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25.12.2020 19:04 Ответить
Ты предурь, не угадало ключевое слово. А Свадьба состоялась https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 7 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 года .
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25.12.2020 19:09 Ответить
Дебилка, твой фейк от 2007 года, а свадьба была в 2013. Смотри оба скрина дебилка и прочитай там текст - "где проижвают родители жены моего старшего сына.....".
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25.12.2020 19:18 Ответить
проживают
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25.12.2020 19:19 Ответить
http://news24ua.com/sites/default/files/styles/large/public/snimok_ekrana_2018-01-13_v_23.52.28_0.png?itok=JS14b7n1
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25.12.2020 20:18 Ответить
Календарик возьми и попробуй в своей тупой голове даты и возрасты сопоставить. И не позорься так по тупому? Где вас таких недоумков в Ольгино набирают, специально разводят?
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25.12.2020 20:52 Ответить
Для особо одарённого Дебила и свино-руса => https://censor.net/ru/user/479940
Алексей познакомился с Юлией во время учебы в международной школе INSEAD, Франция, в 2012-м году (тогда было их первое знакомство), а свадьба состоялась в 2013-м году.
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25.12.2020 21:51 Ответить
ПТН-ПНХ.
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26.12.2020 09:18 Ответить
І, що це доводить? Навальний теж пише "ПТН - ПНХ", але від цього він як був имперец, так ним і залишився. Або інакше кажучи:

Рішення слідчого судді про передачу справи Татарова СБУ не підлягає оскарженню, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 453
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26.12.2020 10:46 Ответить
https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™

Там в бюлетені написано було:
[ ] Я не за Зеленський Владімір Ліксандравічь, а проти Порошенка, погоджуюсь хоч посміятись, хужє нє будєт, смоктати хер через півтора року, їсти його ж без солі, долар по 8 (+30 за доставку), потрійні комунальні і копати окопи під Кримом.
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25.12.2020 18:57 Ответить
А не при порохе ли бакс скаканул до 36-42 грн.?
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25.12.2020 19:00 Ответить
нет,в результате пустой казны после чивакуни и агрессии ***** в крыму и на донбассее.
это до сих пор надо противсихам втолковывать?
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25.12.2020 19:03 Ответить
херащкнко вроде приболел ковидом (не знаю переболел или еще мается...с его лишним весом лишняя угроза организму)
а аваков...тому ваще гловняк...надо тайный отдых всемогущего и семейства (плюс ермак туды просються))))) готовить... (хватит прошлогоднего Омана))) налажались... до сих пор не отмылись))))
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25.12.2020 18:31 Ответить
та ну на....оваков делит гепино наследство и пытается избавиться от гепиных долгов .
нафиг ему то зелебеня
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25.12.2020 19:04 Ответить
Рука руку моет!
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25.12.2020 18:20 Ответить
все буде шито й крито)
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25.12.2020 18:20 Ответить
Решение следственного судьи о передаче дела Татарова СБУ не подлежит обжалованию, - Верховный Суд - Цензор.НЕТ 8733
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25.12.2020 18:34 Ответить
Менты правильно работать будут.

Решение следственного судьи о передаче дела Татарова СБУ не подлежит обжалованию, - Верховный Суд - Цензор.НЕТ 6882
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25.12.2020 18:20 Ответить
Так потихеньку, потихеньку з"ясовується за які такі можливі справи у майбутньому отримував інвестиції цей тіпок.
Решение следственного судьи о передаче дела Татарова СБУ не подлежит обжалованию, - Верховный Суд - Цензор.НЕТ 6124
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25.12.2020 18:25 Ответить
Портнов, заходи. Тебе ничего УЖЕ не угрожает.
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25.12.2020 18:23 Ответить
А нахрена тоді ті НАБУ, САП, та інші високооплачувані, за наш рахунок, "грізні стражі антикорупція", якщо якийсь нікчемний суддя, типу тупицького, може своїм рішенням, яке "не обжалуется" перекреслити всю їхню роботу?
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25.12.2020 18:27 Ответить
Як гарно ви стрілки переводите. По-вашому, не андони і рєшали винуваті, а НАБУ і САП?

У вас люди, збиті машиною на пішоходному переході, теж завжди самі винуваті?
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25.12.2020 18:31 Ответить
То вопрос до Пети, эти и на это не способны, все идет по накатанной.
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25.12.2020 18:34 Ответить
Є метод оскаржити. Спочатку потрібно відкрити справу на суддю, що він діяв не в межах своєї компетенції і порушив закон, виграти справу. А вже потім повернутися до справи з Татаровим. Але при цій владі цього не станеться, яка і є злочинцями на яких НАБУ відкриває справи, і не при цих настроях у людей які не готові помінятися і стати вільними та щасливими.
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26.12.2020 00:45 Ответить
Суддівсько- портновський (кацапський) державний заколот, в співпраці з ОПою ВАЗеленського.
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25.12.2020 18:30 Ответить
но осадочек все равно остается...
а курочка по зернышку-и весь двор в помете
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25.12.2020 18:30 Ответить
а делов то прописать возможность подать жалобу на такой вердикт суда явно "забыли" для таких схематозов...
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25.12.2020 18:32 Ответить
во развалы.. как будто эти службы работают в разных странах и по разным законам...
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25.12.2020 18:39 Ответить
"Нынешнее законодательство не предусматривает возможности обжалования решения следственного судьи". Печерский суд завидует. Это как охренительно рисуют законы в ВР.
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25.12.2020 18:55 Ответить
Абсолютна корупція, в нормальній державі всіх цих людей взяли б під варту. Чому той же Антоненко(який буцім то може вплинути на слідство) сидить, а татаров який має величезну владу спокійно продовжує свої чвари, теж про суддів вони повинні негайно бути арештовані.
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25.12.2020 19:04 Ответить
Вишенка на торте. Эй, гражданское общество. Живо ли ты?
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25.12.2020 19:06 Ответить
Сумма в 250 тыс.грн. выведенного яйца не стоит, чтобы вы так кудахтали уважаемые комментаторы. Вот миллионов 50-80, другое дело! Кстати закон есть закон, в чем проблема, уважаемые?
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25.12.2020 19:27 Ответить
ПОРА ВВОДИТЬ СУД "ТРОЙКИ".
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25.12.2020 19:28 Ответить
Во *** и под залог не работает. Цирк в действии.
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25.12.2020 19:35 Ответить
той факт що в цій країні для високопосадовців, олігархів і їх холуїв закони не писані знають усі без виключення, далі, для тих хто має купу грошей, через продажну і наскрізь корумповану судову систему, продажних прокурорів, слідчих можна купити будь-яке рішення судді, СБУ і інші силовики обслуговують перших і при цьому постійно і "організовано" доять других.
вся країна вже років 20 мовчки спостерігає за цим "безпределом" і навіть не намагається щось зробити, всі ці *****, САПИ-тяпи здохли не народившись бо так і планувалось, тому, бовтатися нам у цьому лайні ще дуже довго. можливо і до нескінченності.
одне цікавить, якого наступного персонажа в якості президента втюхкає народу злодійське олігархічне шобло. ще не було бомжа, такого собі "мудрого", "інтелігентного" якого ще не до кінця зламало життя.... .
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25.12.2020 20:05 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1342535561895178240 1 ч

А не пошли бы вы на юг,НАБУ и САП?!-перевод,на общедоступный, решения суда о передаче дела в СБУ.А ниже:юг вам всем тут,а не Татаров!Подписи:Ермак,Зеленский.
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25.12.2020 21:34 Ответить
Вообще то странно. Зачем такие сложные игры, если все равно на законодательство Украины наплевали и Верховный суд Украины это освятил? Могли ведь просто закрыть уголовное дело по Микитасю и Татарову,без права обжалования. Делов то! А заодно приняли бы решение об неприкосновенности всех работников офиса президента. Ну и вынесли бы приговоры Черновол, Федыне, Зверобий, Антоненко.. И да, Зеленский очень хотел еще и Порошенку посадить. Даже без рассмотрения дел по существу. Что мешает то?
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25.12.2020 21:58 Ответить
Значить, не треба хвилюватись. Фсьо па панятіям, пардон, па закону...
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25.12.2020 22:09 Ответить
да просто кодексы рихтовали под себя..((- а тут уже х.. шо попишешь, только стрелять...)))
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25.12.2020 23:21 Ответить
да просто кодексы рихтовали под себя..((- а тут уже х.. шо попишешь, только стрелять...)))
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25.12.2020 23:45 Ответить
Украинские так называемые "суды",- преступные организации, покрывающие коррупцию и тем самым грабящие народ Украины. Так называемые "верховный суд", "конституционный суд", "оаск" и прочие "суды" должны быть ликвидированы, все их "судьи" должны быть объявлены вне закона, лишены всех прав и состояний, - это первоочередная задача Новой Революции Достоинства.
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26.12.2020 03:30 Ответить
"Но делу дать законньій від и толк спешат..." КРЬІЛОВ
"Козир" сказав це моя шістка, а козирна шістка туза б"є!!!!!!!!
73% шісток таке з рук не зійде. Мухи окремо.
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26.12.2020 15:35 Ответить
А чи не можна цю справу передати до офісу містера Лінча? Transfer to Mr. Lynch"s offise...
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26.12.2020 17:06 Ответить
 
 