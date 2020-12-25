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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, военные стреляли в ответ, - ООС

Наемники РФ четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, военные стреляли в ответ, - ООС

Наемники России 25 декабря четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Жертв и пострадавших среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, на Приазовье, неподалеку Водяного, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в ООС.

Отмечается, что "на многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ".

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Автор: 

Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Хлопці , бийте кремлівську наволоч не шкодуючи патронів !!
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25.12.2020 18:53
+15
Наемники РФ четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, военные стреляли в ответ, - ООС - Цензор.НЕТ 6063

тихого вечорочка, синочки ...
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25.12.2020 18:57
+7
Давно Бубочка не оглашал народу какой по счету сегодня день перемирия.
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25.12.2020 19:09
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Хлопці , бийте кремлівську наволоч не шкодуючи патронів !!
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25.12.2020 18:53 Ответить
так командування ж оштрафує
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25.12.2020 20:35 Ответить
Наемники РФ четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, военные стреляли в ответ, - ООС - Цензор.НЕТ 6063

тихого вечорочка, синочки ...
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25.12.2020 18:57 Ответить
А я б, того, хто обладнував бліндаж, матюками-б, "обклав". Вдень пічку не розпалиш - дим буде демаскувать місце розташування. Вночі те саме буде робить, у світлі тепловізора, нагріта димом труба... І там, і там - хороший орієнтир, для артилерії... В рекомендаціях з обладнання позицій, ще в Першу світову, писалося, що для підвищення рівня маскування варто димохід виводить вбік від бліндажа, і, бажано, маскувать його в гіллі дерева чи кущів, щоб він розсіювався, а не піднімався стовпом...
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25.12.2020 19:39 Ответить
Тепловізор і в день працює і навіть влітку. Практично так і є. Окоп, нора.
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25.12.2020 20:49 Ответить
Вдень там режим тишини більш менш, все починається з настанням темряви
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25.12.2020 20:51 Ответить
А я що написав?
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25.12.2020 22:22 Ответить
Нормальное фото. Вот так стоишь в полный рост возле окопа, перемирие всё таки и хоп в репу прилетает от снайпера.
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25.12.2020 19:44 Ответить
так там жеж безопасно...вон нашемуфсё даже каску на котелок не натянули ))))
Найманці РФ чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, воїни стріляли у відповідь, - ООС - Цензор.НЕТ 8975

...
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25.12.2020 20:17 Ответить
Якщо неможливо припинити обстріли росіянами, треба замовчувати обстріли і втрати на фронті.
Наемники РФ четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, военные стреляли в ответ, - ООС - Цензор.НЕТ 766
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25.12.2020 18:59 Ответить
Давно Бубочка не оглашал народу какой по счету сегодня день перемирия.
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25.12.2020 19:09 Ответить
люстры снимал, золото сбивал, стены красил по-серому
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25.12.2020 20:38 Ответить
Очень надеюсь, что наши воины - герои замочили ответными неприцельными выстрелами несколько десятков путинско-кадыровских выродков и ранили в разы больше....Боже, Храни наших воинов - защитников..... Кремлёвская крыса, сдохни и гори в Аду!!!
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25.12.2020 19:15 Ответить
Так красиво расписано из чего и чем стреляли лапти... И так загадочно об ответке - "адекватный ответ".
Адекватный по чьим меркам и из чего?
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25.12.2020 19:27 Ответить
Из чего не скажу, но бывает громко.
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25.12.2020 20:12 Ответить
В ответ надо вот этим прыснуть на тараканов:
Найманці РФ чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, воїни стріляли у відповідь, - ООС - Цензор.НЕТ 6126
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25.12.2020 20:35 Ответить
боевой клоун **********
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25.12.2020 21:29 Ответить
Невже дозволили стріляти у відповідь . А напевно холостими патронами. Щоб )(уйла не дратувати, а то ще розгнівається він на свого ... резидента - капітулянта ЗЕ. І не дасть тому вірно віданно подивитися в його більма.
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25.12.2020 21:12 Ответить
то есть это всё еще перемирие и прекращение огня
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25.12.2020 21:26 Ответить
это же режим был с привлечением ответственных, и как привлекли?
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25.12.2020 21:27 Ответить
Не у відповідь українці повинні стріляти, а #уярити як тіки висунуть носа, щоби вони боялись ворухнутись, а не наші військові... ми на своїй землі!!!
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26.12.2020 00:26 Ответить
І рубає наш козак Голота мечем наліво та направо, та все більше летять голови с чубами та оселедцями..." Так писал историк .Вот и сейчас гибнут украинцы ЛНР , ДНР и оставшейся части страны. С кем дальше так званые патриоты воевать с крымчанами или с приграничными районами ,где повыдавали румынские и венгерские паспорта и карты поляка!!! Украину в домайдановских границах!!! ( с г. Львов в 1939), с Крымом и Донбасом сделал СССР и Советская власть!!!
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26.12.2020 15:56 Ответить
Ну и шо?А нечего было валить СССР. А разошлись по обоюдному согласию, с соблюдением всех юридических процедур в пределах существующих границ, все законно. Но потом татаро-московской орде не понравилось, она положила член на все договоренности и начала быковать и воровать. Врпчем, орда всегда так поступает.
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26.12.2020 16:23 Ответить
Рашенфашисты и донецкие урки таки добились чего хотели - ответной стрельбы .
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26.12.2020 16:14 Ответить
 
 