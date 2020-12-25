Наемники РФ четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, военные стреляли в ответ, - ООС
Наемники России 25 декабря четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Жертв и пострадавших среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"Все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, на Приазовье, неподалеку Водяного, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в ООС.
Отмечается, что "на многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ".
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
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тихого вечорочка, синочки ...
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Адекватный по чьим меркам и из чего?