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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский о платной вакцине от коронавируса: Это нормально. Есть сегмент людей, которые не будут обращать внимания на цену

Зеленский о платной вакцине от коронавируса: Это нормально. Есть сегмент людей, которые не будут обращать внимания на цену

Президент Владимир Зеленский не исключает платной вакцинации от коронавируса в Украине. По словам президента, получить COVID-вакцину платно смогут те, кто может себе это позволить.

Об этом глава государства сказал в интервью журналу "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Зеленский, сейчас Украина ведет переговоры с международными партнерами относительно помощи с получением вакцины от коронавируса, еще 8 млн доз рассчитывают получить в рамках глобального механизма COVAX. Этой вакциной будут бесплатно прививать группы риска.

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Президент добавил, что компании, с которыми Украина договаривается о поставках вакцины, просят открыть для них коммерческий рынок. Как отметил Зеленский, есть люди, которые сами могут купить себе вакцину от коронавируса. В частности, сам президент планирует вакцинироваться за деньги.

"Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения - это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально", - пояснил он.

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вакцина (3815) Зеленский Владимир (20482) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+42
Блазень барига та й ще...
Зеленский о платной вакцине от коронавируса: Это нормально. Есть сегмент людей, которые не будут обращать внимания на цену - Цензор.НЕТ 5768
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25.12.2020 19:21
+24
По словам президента, получить COVID-вакцину платно смогут те, кто может себе это позволить ОСТАЛЬНЫЕ ПУСКАЙ ПОДОХНУТ.
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25.12.2020 19:23
+20
ну а тех ,кто не состоянии купить себе вакцину,будут грамотно морковкой впереди ишака стимулировать...вот так примерно.

https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe

https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu
Взять у мудрого нарида деньги, отремонтировать на них дороги, чтоб потом этому же мудрому нариду продавать. Нет, это не анекдот про хитрых евреев, это правда про тупых малоросов, и платные дороги из ковидного фонда.
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25.12.2020 19:27
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Теперь стало ясно, кто поощряет коррупцию...осталось подождать открытие "черного" рынка!
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25.12.2020 20:45 Ответить
А ковидный фонд создавали для чего (на распил?)
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25.12.2020 21:02 Ответить
Президент добавил, что компании, с которыми Украина договаривается о поставках вакцины, просят открыть для них коммерческий рынок.

Ох и брешет сволочь зеленая! Компаниям в сто раз выгоднее продать все оптом стране, чем торговать в розницу.
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25.12.2020 21:10 Ответить
Тепер зрозуміло чому Україна "не закупила" вакцину - Щоб крадуцьким бізнес не підісрать.
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25.12.2020 21:23 Ответить
А почему такое возмущение? Ведь это тоже самое что есть люди которые катаются на люксовых тачках .обедают в 5 зв.ресторанах .отдыхают очень и очень далеко**** а есть приближающиеся к нищебродам .Неужели можно допустить что выше названые будут ждать подачки
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25.12.2020 21:44 Ответить
идет зачистка Украины для дюрбальной рассы
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25.12.2020 22:26 Ответить
Есть сегмент людей из квартала 95, у которых жена матпомощью от Украины в размере 2000 грн, вроде, не брезговала.
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25.12.2020 22:26 Ответить
....а папеньке професору назначили государственуню пенсию из налоговых денег украинцев...ведь папеньке же маловато его профессорской пенсии на жизнь...а украинцы, отработав 40 лет по рабочим специальностям, получают 2000 гривен пенсии....
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26.12.2020 12:00 Ответить
"Слуга народу" служить тому сегменту "народу" який їх найняв та може дорого платити.
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26.12.2020 00:01 Ответить
Зелений барига наживається на пандемії.
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26.12.2020 00:35 Ответить
Правильно. В городах есть много людей которые могут и готовы заплатить. Таким образом вакцинация начнёться раньше.
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26.12.2020 00:44 Ответить
През был туп.
Вопрос не о том, кто будет покупать, но о тех, кто будет продавать.
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26.12.2020 01:50 Ответить
Да нет бесплатной вакцины, эти 8млн. доз оплачены участием Украины в ВОЗ.
потому всего столько и получает. каждая страна в рамках ВОЗ имеет право получить самую дешевую правда вакцину от ковид ( определенное количество) в зависимости от годовой платы в ВОЗ.
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26.12.2020 10:43 Ответить
Пенсионеры Украины на свои 3000 смогут и лечиться от вируса за 10000, и прививки делать за 20 доляров, и томограф проходить за 1100 и многое другое, но только в другой жизни или на сцене 95 квартала...............
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26.12.2020 15:28 Ответить
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