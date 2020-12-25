Зеленский о платной вакцине от коронавируса: Это нормально. Есть сегмент людей, которые не будут обращать внимания на цену

Президент Владимир Зеленский не исключает платной вакцинации от коронавируса в Украине. По словам президента, получить COVID-вакцину платно смогут те, кто может себе это позволить.

Об этом глава государства сказал в интервью журналу "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Зеленский, сейчас Украина ведет переговоры с международными партнерами относительно помощи с получением вакцины от коронавируса, еще 8 млн доз рассчитывают получить в рамках глобального механизма COVAX. Этой вакциной будут бесплатно прививать группы риска.

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Президент добавил, что компании, с которыми Украина договаривается о поставках вакцины, просят открыть для них коммерческий рынок. Как отметил Зеленский, есть люди, которые сами могут купить себе вакцину от коронавируса. В частности, сам президент планирует вакцинироваться за деньги.

"Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения - это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально", - пояснил он.