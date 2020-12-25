МИД опроверг заявление Лукашенко о якобы "тоннах оружия из Украины у террористов": "Очередные инсинуации"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о задержании якобы группы террористов. Он рассказал, что эти "террористы" якобы везли тонны оружия через территорию Украины. МИД Украины в ответ заявил, что такие слова Александра Лукашенко не соответствуют действительности.

Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали якобы "террористическую группу" Николая Автуховича. Они, по словам Лукашенко, готовили "теракты" по всей Беларуси, сообщает Белта, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. Готовили теракты по всей стране, и уже начали их осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию", - сказал Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси создали базу данных протестующих

Отметим, Николай Автухович является известной личностью в Беларуси. В начале 2000-х годов он баллотировался в белорусский парламент. Социологи тогда даже прогнозировали его победу. Потом его обвинили в неуплате налогов, а позже в подготовке покушения на заместителя министра по налогам и главу Гродненского облисполкома. В тюрьме он отсидел более 5 лет.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко "Интерфакс-Украина" в пятницу.