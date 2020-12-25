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МИД опроверг заявление Лукашенко о якобы "тоннах оружия из Украины у террористов": "Очередные инсинуации"

МИД опроверг заявление Лукашенко о якобы

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о задержании якобы группы террористов. Он рассказал, что эти "террористы" якобы везли тонны оружия через территорию Украины. МИД Украины в ответ заявил, что такие слова Александра Лукашенко не соответствуют действительности.

Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали якобы "террористическую группу" Николая Автуховича. Они, по словам Лукашенко, готовили "теракты" по всей Беларуси, сообщает Белта, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. Готовили теракты по всей стране, и уже начали их осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию", - сказал Лукашенко.

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Отметим, Николай Автухович является известной личностью в Беларуси. В начале 2000-х годов он баллотировался в белорусский парламент. Социологи тогда даже прогнозировали его победу. Потом его обвинили в неуплате налогов, а позже в подготовке покушения на заместителя министра по налогам и главу Гродненского облисполкома. В тюрьме он отсидел более 5 лет.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Автор: 

Беларусь (7899) Лукашенко Александр (3613) МИД (6966) репрессии (2767) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+9
А кассаби вже бухають- празнують:)
«25 декабря 2020
Российский военный случайно выстрелил из пушки по магазину «Детский мир».
В Пскове военный выстрелил из пушки боевой машины десанта БМД-4 по https://lenta.ru/tags/organizations/detskiy-mir/ магазину «Детский мир» . Об этом пишет Baza в своем https://t.me/bazabazon/5501 Telegram -канале.
По информации издания, ефрейтор случайно дважды выстрелил из автоматической пушки. Боеприпас, предназначенный для пробития брони тяжелой техники) пробила крышу торгового центра и приземлилась на втором этаже - в «Детском мире».
Куда отлетела вторая болванка - неизвестно. МИД опроверг заявление Лукашенко о якобы "тоннах оружия из Украины у террористов": "Очередные инсинуации" - Цензор.НЕТ 3536
Из торгового центра пришлось эвакуировать около трехсот человек.»
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25.12.2020 19:49
+8
Почему МИД вообще реагирует на нелегитимного маразматика? Еще и оправдываются...бред.
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25.12.2020 19:54
+7
У страха глаза велики. А тут еще гонцы от ***** методичку прислали топить против Украины... При Порохе он бы вряд ли так борзел, а этому... можно и на голову на*рать. Печально. На него мне тоже на*****, а за страну обидно.
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25.12.2020 19:59
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Из и через, две большие разницы.
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25.12.2020 19:39 Ответить
так а откуда он знает про тонны?
если вроде бы ни одного сообщения не было о наличии у БЧБ оружия
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25.12.2020 19:45 Ответить
Сказал же: на Новый год ожидали теракты!
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25.12.2020 19:47 Ответить
та он может чо угодно под елочку ожидать от деда мороза в БЧБ тулупе .
где сообщения о конфискации оружия?у антитрехпроцентщиков даже ни одного коктейля молотова не конфисковали.
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25.12.2020 19:52 Ответить
по методичке лука шпарит,
опровергай не опровергай
так надо
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25.12.2020 19:46 Ответить
Они в наглую конституцию нарушают,тырят в наглую, а здесь так раз и раскаяние души --прям сразу и признаются! Это же и торговля при санкциях! Кто признается?
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25.12.2020 19:46 Ответить
Мегатонны !
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25.12.2020 19:46 Ответить
Вот же ж бараны (и вот такие люди сидят у нас в каждом кабинете). Заявил? Кому? Нам официально заявил? Нет? Просто пи2данул по телевизору? А это дурачьё уже бросилось оправдываться. А если оправдываются, то многие подумают подумают, что что-то, действительно, не без чего-то.
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25.12.2020 19:49 Ответить
А кассаби вже бухають- празнують:)
«25 декабря 2020
Российский военный случайно выстрелил из пушки по магазину «Детский мир».
В Пскове военный выстрелил из пушки боевой машины десанта БМД-4 по https://lenta.ru/tags/organizations/detskiy-mir/ магазину «Детский мир» . Об этом пишет Baza в своем https://t.me/bazabazon/5501 Telegram -канале.
По информации издания, ефрейтор случайно дважды выстрелил из автоматической пушки. Боеприпас, предназначенный для пробития брони тяжелой техники) пробила крышу торгового центра и приземлилась на втором этаже - в «Детском мире».
Куда отлетела вторая болванка - неизвестно. МИД опроверг заявление Лукашенко о якобы "тоннах оружия из Украины у террористов": "Очередные инсинуации" - Цензор.НЕТ 3536
Из торгового центра пришлось эвакуировать около трехсот человек.»
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25.12.2020 19:49 Ответить
Баця , верните в Украину , то что вы сказали !
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25.12.2020 19:50 Ответить
Пацька
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25.12.2020 19:50 Ответить
Поцька.
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25.12.2020 19:53 Ответить
Поцька.
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25.12.2020 19:53 Ответить
вы его к себе заберите . он ваш украинский .

https://charter97.org/ru/news/2020/12/19/404552/
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26.12.2020 00:36 Ответить
Для старого пердуна, хватило бы и одной хорошей винтовки.
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25.12.2020 19:53 Ответить
Почему МИД вообще реагирует на нелегитимного маразматика? Еще и оправдываются...бред.
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25.12.2020 19:54 Ответить
Это у них игра такая - прибавлять Бацьке легитимности
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25.12.2020 19:59 Ответить
он что взвешивал ?
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25.12.2020 19:57 Ответить
А таможня тогда на что?
Всё тщательнейшим образом было взвешено и описано ещё на границе
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25.12.2020 20:01 Ответить
Що на Коррі Різдво святкуют ???))))
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25.12.2020 20:01 Ответить
перепились все
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25.12.2020 20:03 Ответить
Нензи пшекеляті ,неохайні бидла !!)))
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25.12.2020 20:06 Ответить
тоннами пропускали , по несколько тон сразу ))
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25.12.2020 20:13 Ответить
У страха глаза велики. А тут еще гонцы от ***** методичку прислали топить против Украины... При Порохе он бы вряд ли так борзел, а этому... можно и на голову на*рать. Печально. На него мне тоже на*****, а за страну обидно.
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25.12.2020 19:59 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1342489281575718912 3 ч

Лукашенко готовил это заявление еще в июле.
Но тогда произошла утечка информации и украинские СБУ получили и огласили ее. Ну что ж, Лукшенко решил вытащить из кладовки эту версию. Лопух.
А вот задерживать украинцев там будут теперь так же, как и на Московии.
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25.12.2020 20:18 Ответить
МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито "тонни зброї з України у терористів": "Чергові інсинуації" - Цензор.НЕТ 1802
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26.12.2020 07:20 Ответить
https://ria.ru/20201225/poroshenko-1590998249.html

'Сам сядешь'. В партии Порошенко резко ответили на слова Зеленского
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25.12.2020 20:01 Ответить
по помойкам ria.ru лазаешь, бомж
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25.12.2020 20:04 Ответить
Що на твій смітник зазіхає??))
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25.12.2020 20:07 Ответить
Наш МИД и шмиаркля тоже врут для внутреннего пользования. И Лукашенко врал для внутреннего пользования в Беларуси. Путлер врёт для внутреннего пользования в Московии. Они не учитывает уровень развития нынешних коммуникаций и вообще они ещё остались в совке.
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25.12.2020 20:04 Ответить
В Луки чергове загострення параноїдальної шизофреніі !!))
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25.12.2020 20:09 Ответить
мид просто не в курсе - сепары в Белорусь повалили грузовиками, ждёт когда даст добро защищать руцкии мир и картбланш на освобождение белорусов от имущества.
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25.12.2020 20:07 Ответить
не ну если мид не считает Луганскую облость Украиной, то мид может и опроверать.
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25.12.2020 20:13 Ответить
Tak on i Polsu s Litvoj toze upomianul,mozet obidilsia sto ego sanatoriju arestovali v Druskininkai?
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25.12.2020 20:53 Ответить
A da Jurmale toze jest ego sanatorija dolzni byli toze arestovat poskolku popadajet pod sankciji ES takze
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25.12.2020 20:54 Ответить
такое ощущение, что бацька получил подарок к новому году от зе... белый и длинный...
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25.12.2020 20:08 Ответить
Хтож так картопляника налякав?!!
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25.12.2020 20:10 Ответить
"В три часа ночи Александра Рыгорыча разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, фюрер разорвал бандероль и прочел:"Графиня изменившимся лицом бежит пруду".- Какая графиня? - ошалело прошептал **********, стоя с автоматом без рожка, босиком в коридоре.В 17 ч. 35 м. того же дня прибыла вторая депеша:"Заседание продолжается зпт миллион поцелуев".Александр Ригорыч побледнел от злости и разорвал телеграмму в клочки. Но в ту же ночь принесли еще две телеграммы-молнии:"грузите оружие бочках братья автуховичи".И вторая:"лед тронулся тчк командовать парадом буду я". " (С) ))
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25.12.2020 20:10 Ответить
чергове, наразі, передноворічне загострення шизофренії у старого пердуна. тепер чим далі тим яскравішими будуть фантазії. діагноз встановлено, питання часу. утримання виключно в палаті з решітками.
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25.12.2020 20:14 Ответить
МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито "тонни зброї з України у терористів": "Чергові інсинуації" - Цензор.НЕТ 6438
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25.12.2020 20:30 Ответить
И до каких пор этот колхозный вышкребок будет клеветать на Украину?
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25.12.2020 20:18 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/12/19/404552/

.
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26.12.2020 00:37 Ответить
Инфа от Ника с Майком! 146%!
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25.12.2020 20:22 Ответить
Таракан поступово так може довести сітуацію і збройного протистояння
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25.12.2020 20:22 Ответить
болотных хороняк нужно чем то пугать а то перестанут на коленях стоять перед портретом нового болотного царька коленьки.
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25.12.2020 20:24 Ответить
МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито "тонни зброї з України у терористів": "Чергові інсинуації" - Цензор.НЕТ 7050
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25.12.2020 20:27 Ответить
в заголовке статьи сказано о тоннах оружия из Украины.а далее в статье указано через Украину.что вобщем то не одно и тоже.
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25.12.2020 20:46 Ответить
Там он и про другие страны говорил, так что суммарно. Может через вас и несколько грамм.
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25.12.2020 21:37 Ответить
"Прививаться не буду". Бульбофюрер заявил, что скептически относится к вакцинам от коронавируса.

Боится что сдохнет и что власть тогда ****** перейдёт?
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25.12.2020 21:21 Ответить
Это из шахт далбаса везут все, вон спросите и кремлёвского шизика, он подтвердит
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25.12.2020 21:37 Ответить
Не представляю каким образом.Наши таможенники из карманов заставляют всё вытаскивать,во все щели в машине лазят,муха не пролетит,а тут тонны.Может тоннель есть пад мяжой.
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25.12.2020 23:50 Ответить
ежели бы хоть одну тонну провезли , лукатая мразь, все твои менты с омоновцами лежали бы с простреленными головами а ты бы спешил на самолет .
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26.12.2020 00:39 Ответить
25 декабря Лукашенко озвучил написанные в стенах ГРУ тезисы о «тоннах оружия ввезенных через Украину», т.н. гродненской террористической группой таксиста Николая Автуховича. Якобы готовились теракты по всей стране на Новый год. Но дело в том, что украино-белорусская граница закрыта по решению Минска еще с 31 октября. А значит, цель подобного рода бредовых фантазий состоит в том, чтобы окончательно запугать народ, и скрыть реальные каналы поступления оружия в Беларусь из России. Не остается никаких сомнений, что Лукашенко это просто балаганный «Петрушка», которым руководят российские кукловоды. Что тут говорить: судьба кукольного Петрушки печальна, ведь в конце преставления черт тащит его в преисподнюю. Тоже будет и с Лукашенко, который, по правде говоря, тащит в тартарары целую страну, также как в свое время терзал Кампучию кровожадный Пол Пот.
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26.12.2020 07:31 Ответить
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
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26.12.2020 07:52 Ответить
 
 