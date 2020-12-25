МИД опроверг заявление Лукашенко о якобы "тоннах оружия из Украины у террористов": "Очередные инсинуации"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о задержании якобы группы террористов. Он рассказал, что эти "террористы" якобы везли тонны оружия через территорию Украины. МИД Украины в ответ заявил, что такие слова Александра Лукашенко не соответствуют действительности.
Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали якобы "террористическую группу" Николая Автуховича. Они, по словам Лукашенко, готовили "теракты" по всей Беларуси, сообщает Белта, передает Цензор.НЕТ.
"Недавно мы задержали группу Автуховича. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. Готовили теракты по всей стране, и уже начали их осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию", - сказал Лукашенко.
Отметим, Николай Автухович является известной личностью в Беларуси. В начале 2000-х годов он баллотировался в белорусский парламент. Социологи тогда даже прогнозировали его победу. Потом его обвинили в неуплате налогов, а позже в подготовке покушения на заместителя министра по налогам и главу Гродненского облисполкома. В тюрьме он отсидел более 5 лет.
"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко "Интерфакс-Украина" в пятницу.
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если вроде бы ни одного сообщения не было о наличии у БЧБ оружия
где сообщения о конфискации оружия?у антитрехпроцентщиков даже ни одного коктейля молотова не конфисковали.
опровергай не опровергай
так надо
«25 декабря 2020
Российский военный случайно выстрелил из пушки по магазину «Детский мир».
В Пскове военный выстрелил из пушки боевой машины десанта БМД-4 по https://lenta.ru/tags/organizations/detskiy-mir/ магазину «Детский мир» . Об этом пишет Baza в своем https://t.me/bazabazon/5501 Telegram -канале.
По информации издания, ефрейтор случайно дважды выстрелил из автоматической пушки. Боеприпас, предназначенный для пробития брони тяжелой техники) пробила крышу торгового центра и приземлилась на втором этаже - в «Детском мире».
Куда отлетела вторая болванка - неизвестно.
Из торгового центра пришлось эвакуировать около трехсот человек.»
https://charter97.org/ru/news/2020/12/19/404552/
Всё тщательнейшим образом было взвешено и описано ещё на границе
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1342489281575718912 3 ч
Лукашенко готовил это заявление еще в июле.
Но тогда произошла утечка информации и украинские СБУ получили и огласили ее. Ну что ж, Лукшенко решил вытащить из кладовки эту версию. Лопух.
А вот задерживать украинцев там будут теперь так же, как и на Московии.
'Сам сядешь'. В партии Порошенко резко ответили на слова Зеленского
.
Боится что сдохнет и что власть тогда ****** перейдёт?