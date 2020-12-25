В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете (СК) России.

Об этом сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный, передает Цензор.НЕТ.

"После целого дня допросов Соболь Любовь задерживают на 48 часов. Нарушила покой ФСБшного убийцы", - рассказал Навальный.

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Также Навальный опубликовал сообщение Следкома РФ о том, что против Соболь открыто дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении неприкосновенности жилища. В пресс-релизе ведомство говорит о "Л. Соболь", но без упоминания каких-либо процессуальных статусов. В сообщении говорится, что дело возбуждено по статье "нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия". СК утверждает, что группа лиц, среди которых была Соболь, "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины" в Восточном округе Москвы.

"Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора", — говорится в сообщении СК.

СК утверждает, что Соболь, чтобы войти в подъезд дома, "ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком"". Затем, по версии СК, она ворвалась в квартиру пожилой женщины, оттолкнув ее.

"Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", — сообщает СК.

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Утром 25 декабря дома у Соболь прошел обыск, ее увезли на допрос. 21 декабря Соболь задержали полицейские после того, как она пришла к квартире Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника отравления Навального. В ФБК сообщали, что Соболь звонила в квартиру Кудрявцева, но ей не открыли дверь.

Алексей Навальный написал, что Соболь звонила в дверь квартиры номер 38 в доме по улице Суздальской в Москве, "пытаясь выманить оттуда горе-отравителя из ФСБ". Из соседней квартиры — номер 37 — к ней вышла женщина по имени Галина Субботина, которую Навальный назвал тещей Кудрявцева.

Сама Соболь в своем стриме рассказывала, что ей "удалось зайти в соседнюю [с квартирой Кудрявцева] квартиру с доставщиком пиццы".

Навальный обнаружил, что квартира 37 перешла в собственность Кудрявцева через два месяца после отравления основателя ФБК. "Думаю, что мы все же видим выплату "компенсации" за операцию. За проваленную", — написал Навальный.





