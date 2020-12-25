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В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный

В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете (СК) России.

Об этом сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный, передает Цензор.НЕТ.

"После целого дня допросов Соболь Любовь задерживают на 48 часов. Нарушила покой ФСБшного убийцы", - рассказал Навальный.

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Также Навальный опубликовал сообщение Следкома РФ о том, что против Соболь открыто дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении неприкосновенности жилища. В пресс-релизе ведомство говорит о "Л. Соболь", но без упоминания каких-либо процессуальных статусов.  В сообщении говорится, что дело возбуждено по статье "нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия". СК утверждает, что группа лиц, среди которых была Соболь, "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины" в Восточном округе Москвы.

"Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора", — говорится в сообщении СК.

СК утверждает, что Соболь, чтобы войти в подъезд дома, "ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком"". Затем, по версии СК, она ворвалась в квартиру пожилой женщины, оттолкнув ее.

"Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", — сообщает СК.

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Утром 25 декабря дома у Соболь прошел обыск, ее увезли на допрос. 21 декабря Соболь задержали полицейские после того, как она пришла к квартире Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника отравления Навального. В ФБК сообщали, что Соболь звонила в квартиру Кудрявцева, но ей не открыли дверь.

Алексей Навальный написал, что Соболь звонила в дверь квартиры номер 38 в доме по улице Суздальской в Москве, "пытаясь выманить оттуда горе-отравителя из ФСБ". Из соседней квартиры — номер 37 — к ней вышла женщина по имени Галина Субботина, которую Навальный назвал тещей Кудрявцева.

Сама Соболь в своем стриме рассказывала, что ей "удалось зайти в соседнюю [с квартирой Кудрявцева] квартиру с доставщиком пиццы".

Навальный обнаружил, что квартира 37 перешла в собственность Кудрявцева через два месяца после отравления основателя ФБК. "Думаю, что мы все же видим выплату "компенсации" за операцию. За проваленную", — написал Навальный.

В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный 01
В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный 02
В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный 03

Автор: 

репрессии (2767) россия (95671) Навальный Алексей (855) Следком рф (277)


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Топ комментарии
+58
Бойовик днр Джумаєв, вихвалявся вбивствами кіборгів в Донец. аеропорту, брав участь при взятті Дебальцево Український суд відпустив його під домашній арешт. Невідомий подзвонив у двері квартири Джумаєва, і всадив в падло сім куль!В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный - Цензор.НЕТ 9868
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25.12.2020 20:38
+38
ще б в того суддю випустити декілька куль...
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25.12.2020 20:41
+10
Жена ФСБ-шника стоя возле двери у глазка:
"Кость, а Кость, тут к тебе какая-то Соболь пришла !"
ФСБ-шник, заглядывая в глазок:
"Нет дорогая, это не Соболь, это Песец пришёл ..."
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25.12.2020 20:47
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Навальний- чий Крим?
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25.12.2020 20:38 Ответить
Крым не бутрброд же
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25.12.2020 20:41 Ответить
Он уже много раз говорил, что Крым не бутерброт и считает его исконно сруским! И в случае прихода к власти вся Украина станет сруской! Мирно без крови войдет в состав РФ!
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25.12.2020 21:00 Ответить
Бойовик днр Джумаєв, вихвалявся вбивствами кіборгів в Донец. аеропорту, брав участь при взятті Дебальцево Український суд відпустив його під домашній арешт. Невідомий подзвонив у двері квартири Джумаєва, і всадив в падло сім куль!В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный - Цензор.НЕТ 9868
показать весь комментарий
25.12.2020 20:38 Ответить
ще б в того суддю випустити декілька куль...
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25.12.2020 20:41 Ответить
Нашли бы, было бы, как с Соболь. У нас тут с кацапами отличия небольшие.
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25.12.2020 20:41 Ответить
Тобто, 2 доби арешту за 7 куль? Тю! Так це нормально
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25.12.2020 21:40 Ответить
Нормально будет, если она оттуда выйдет.
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25.12.2020 21:42 Ответить
всем подохшим за ЛУГАНДОН!!! крепкого здоровья..........

В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный - Цензор.НЕТ 6893
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25.12.2020 20:44 Ответить
Згадалися слова Тараса Бульби: Добре синку, добре!
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25.12.2020 21:15 Ответить
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25.12.2020 21:25 Ответить
это х у й лостан детка!
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25.12.2020 20:38 Ответить
Пю-лю-вать!
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25.12.2020 20:39 Ответить
Да и хрен с ней! кацапы пол страны, потерпевших и сидельцев, пол страны мусоров и вертухаев! Они это любят!!!
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25.12.2020 20:40 Ответить
терпилы вертухаев кормят
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25.12.2020 21:59 Ответить
всем топящим за рузький мир, вы такого хоите а шановни????
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25.12.2020 20:40 Ответить
Это уже не интересно, в ******** каждый день такое происходит, я жду когда они начнут мочить друг друга.
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25.12.2020 20:40 Ответить
Жена ФСБ-шника стоя возле двери у глазка:
"Кость, а Кость, тут к тебе какая-то Соболь пришла !"
ФСБ-шник, заглядывая в глазок:
"Нет дорогая, это не Соболь, это Песец пришёл ..."
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25.12.2020 20:47 Ответить
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.

В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...

В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный - Цензор.НЕТ 4823
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25.12.2020 20:52 Ответить
ЛаптеМид похудел на млн)()
"...Уточняется, что похищено было $1 066 638, полученных российским МИД за консульские услуги от Ирана и доставленных в Москву диппочтой.

Где сейчас находятся похищенные деньги - неизвестно.

В сообщении говорится, что сначала деньги хранились в коробке из-под водки. Позже Агальцова якобы купили сейф, деньги положили в него, а сам сейф - в картонную коробку, в которой он продавался."

https://m.haqqin.az/news/197080
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25.12.2020 21:19 Ответить
Назад к Сталину, в 1937 год. Москали именно этого хотели.
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25.12.2020 21:44 Ответить
Примерно так, но смысл другой. Отняли у народа даже это- некую справедливость и возмездие если поймали на воровстве. При Сталине ченуши так бы не смогли воровать. Он такое не терпел. А тут воровство-как главный ключ к удобному управлению страной, где можно воровать всем чиновникам, но только для того чтобы ФСБ имело на каждого отдельную "папочку с информацией" (для шантажа- в случае чего). Чтобы по умолчанию всех ченуш сделать лояльными и "лизунами" действующей власти. Другие там не нужны от слова "совсем". И опубликовывать компромат на них, можно только самой власти и то, если только "взбрыкнёт". А Навальному и др. никак нельзя, это уже "посягательство" на своих "с@кинов сынов". А право на них, есть только у путьки- поэтому то Навального и траванули.
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25.12.2020 21:53 Ответить
Если она насильно ворвалась в квартиру то это нарушение закона.
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25.12.2020 21:54 Ответить
Навальный сейчас истерически гадит на русских сидя на Западе, это совсем не то, когда он разоблачал коррупционеров живя в РФ. Запад явно поставил на нем крест, использует в качестве камикадзе который вбегает к врагу с гранатами в трусах.
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25.12.2020 22:35 Ответить
Руссиш швайн, какой орден получил ты за стирку трусов Навального?
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26.12.2020 07:08 Ответить
Награда то,что вместо 20 пинков под зад в день,-получит только 19!
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26.12.2020 07:17 Ответить
Блин...Прекратил пить спиртное,чтобы не подлили,что нибудь,прекратил кушать разные "угощения",прекратил пить чай (без дозиметра!)... Сейчас,что, -ходить без трусов,"особенно голубых" ? Надо пристальнее смотреть за соседями,чтобы не брызнули что нибудь...
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26.12.2020 07:15 Ответить
все правильно. и 15 лет ей строгого режима, врагу народа!
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26.12.2020 10:56 Ответить
Да,да,да! За то что в дверь позвонила!
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26.12.2020 15:38 Ответить
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
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26.12.2020 17:37 Ответить
 
 