В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный
Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете (СК) России.
Об этом сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный, передает Цензор.НЕТ.
"После целого дня допросов Соболь Любовь задерживают на 48 часов. Нарушила покой ФСБшного убийцы", - рассказал Навальный.
Также Навальный опубликовал сообщение Следкома РФ о том, что против Соболь открыто дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении неприкосновенности жилища. В пресс-релизе ведомство говорит о "Л. Соболь", но без упоминания каких-либо процессуальных статусов. В сообщении говорится, что дело возбуждено по статье "нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия". СК утверждает, что группа лиц, среди которых была Соболь, "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины" в Восточном округе Москвы.
"Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора", — говорится в сообщении СК.
СК утверждает, что Соболь, чтобы войти в подъезд дома, "ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком"". Затем, по версии СК, она ворвалась в квартиру пожилой женщины, оттолкнув ее.
"Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", — сообщает СК.
Утром 25 декабря дома у Соболь прошел обыск, ее увезли на допрос. 21 декабря Соболь задержали полицейские после того, как она пришла к квартире Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника отравления Навального. В ФБК сообщали, что Соболь звонила в квартиру Кудрявцева, но ей не открыли дверь.
Алексей Навальный написал, что Соболь звонила в дверь квартиры номер 38 в доме по улице Суздальской в Москве, "пытаясь выманить оттуда горе-отравителя из ФСБ". Из соседней квартиры — номер 37 — к ней вышла женщина по имени Галина Субботина, которую Навальный назвал тещей Кудрявцева.
Сама Соболь в своем стриме рассказывала, что ей "удалось зайти в соседнюю [с квартирой Кудрявцева] квартиру с доставщиком пиццы".
Навальный обнаружил, что квартира 37 перешла в собственность Кудрявцева через два месяца после отравления основателя ФБК. "Думаю, что мы все же видим выплату "компенсации" за операцию. За проваленную", — написал Навальный.
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"Кость, а Кость, тут к тебе какая-то Соболь пришла !"
ФСБ-шник, заглядывая в глазок:
"Нет дорогая, это не Соболь, это Песец пришёл ..."
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https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.
В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...
"...Уточняется, что похищено было $1 066 638, полученных российским МИД за консульские услуги от Ирана и доставленных в Москву диппочтой.
Где сейчас находятся похищенные деньги - неизвестно.
В сообщении говорится, что сначала деньги хранились в коробке из-под водки. Позже Агальцова якобы купили сейф, деньги положили в него, а сам сейф - в картонную коробку, в которой он продавался."
https://m.haqqin.az/news/197080