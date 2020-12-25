Замсекретаря СНБО Кривонос об идее Зеленского мобилизовать женщин и мужчин: "Мы же не воюем мясом"

Идея президента массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России, которую он озвучил в интервью СМИ, нереалистичная, потому что большинство украинцев не готовы к такому и не обучены воевать. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу

Об этом рассказал в интервью НВ генерал-майор Сергей Кривонос, заместитель секретаря СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что окружение президента Украины Владимира Зеленского убеждает главу государства, что мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России возможно. Однако если это и можно сделать в теории, то на практике этого не произойдет.

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"Это [окружение президента] рассказывают президенту, что они это способны сделать [массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России]. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", — сказал Кривонос.

По словам генерал-майора, в Украине патриотизм "не поддерживается на уровне государства" и 2014 год — этому показатель. Кривонос считает, что государство должно воспитывать мобилизационный резерв, в частности идеологически.

"У нас патриотизм не поддерживается на уровне государства, и 2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество — убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается. Это во-первых", — констатировал заместитель секретаря СНБО.

Также Кривонос отметил, что, даже полностью мобилизовав людей, их надо научить, что и как на поле боя:

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"Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу".

Владимир Зеленский в интервью изданию Фокус заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма "будет большая война" и всеобщая мобилизация — мужчин и женщин.