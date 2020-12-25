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Замсекретаря СНБО Кривонос об идее Зеленского мобилизовать женщин и мужчин: "Мы же не воюем мясом"

Замсекретаря СНБО Кривонос об идее Зеленского мобилизовать женщин и мужчин:

Идея президента массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России, которую он озвучил в интервью СМИ, нереалистичная, потому что большинство украинцев не готовы к такому и не обучены воевать. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу

 Об этом рассказал в интервью НВ генерал-майор Сергей Кривонос, заместитель секретаря СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что окружение президента Украины Владимира Зеленского убеждает главу государства, что мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России возможно. Однако если это и можно сделать в теории, то на практике этого не произойдет.

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"Это [окружение президента] рассказывают президенту, что они это способны сделать [массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России]. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", — сказал Кривонос.

По словам генерал-майора, в Украине патриотизм "не поддерживается на уровне государства" и 2014 год — этому показатель. Кривонос считает, что государство должно воспитывать мобилизационный резерв, в частности идеологически.

"У нас патриотизм не поддерживается на уровне государства, и 2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество — убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается. Это во-первых", — констатировал заместитель секретаря СНБО.

Также Кривонос отметил, что, даже полностью мобилизовав людей, их надо научить, что и как на поле боя:

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"Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу".

Владимир Зеленский в интервью изданию Фокус заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма "будет большая война" и всеобщая мобилизация — мужчин и женщин.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) патриотизм (227) россия (95671) СНБО (4435) мобилизация (2777) Кривонос Сергей (97)


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Топ комментарии
+74
Идея Зеленского не в том, чтобы мобилизовать всех мужчин и женщин, а том, чтобы напугать войной и заранее оправдать свою будущию капитуляцию путину.
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25.12.2020 22:24
+46
Замсекретаря СНБО Кривонос об идее Зеленского мобилизовать женщин и мужчин: "Мы же не воюем мясом" - Цензор.НЕТ 2456
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25.12.2020 22:25
+36
Все правильно Кривонос сказал. В Израиле например, сражаются и женщины и мужчины Но есть маленький нюанс, там и женщины и мужчины проходят все через трех годичную службу в армии. Они полностью подготовлены в военном плане. Шапкозакидательство во время боевых действий, не сработает. А Зеленский демагог, популист і невіглас.
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25.12.2020 22:31
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Пане Кривонос треба піднімати справи проти мертвечуків- ВОВКА УЖЕ ФСЬО! Не боріться з розтлівшим гівном !
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26.12.2020 17:50 Ответить
Воно ВЖЕ тільки тхне , бо плаває по болоту й опирається ЩЕ ПОКИ ЩО на підтримку й страх ЗЕболота.
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26.12.2020 17:52 Ответить
Мобилизировать надо 74%, поднять бюллетени, и в окопы!!!
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26.12.2020 18:10 Ответить
мобілізувати всіх? а танкісту зеленському супер танк вже побудували?
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26.12.2020 18:16 Ответить
АГА - броньована ванна на двох з Єрмаком накрита такою ж броньованою башктою со звездой, аналогічній кремлівській.
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26.12.2020 18:19 Ответить
всегда он у него был ... броньована ванна на двох з Єрмаком накрита такою ж броньованою бронелобой башктою со звездой, аналогічній кремлівській


Заступник секретаря РНБО Кривонос про ідею Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків: "Ми ж не воюємо м'ясом" - Цензор.НЕТ 2911
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29.12.2020 22:27 Ответить
Замісник секретаря РНБО може ініціювати розслідування справи про зраду тими ж мертвечуківцями. Чому Портнов може заважати каналам працювати а Кривоніс ні? Чому Кривоніс може дискутувати з Лохдауном у ролі презика , а не може ініцтювати розслідування зради опозицією?
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26.12.2020 18:17 Ответить
Весь квартал, як один, стане на захист дверей, куди буде ломитись бубочка, з мобілізацією...
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26.12.2020 18:36 Ответить
А пусть те 73% проголосовавших мобилизуют.
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26.12.2020 19:17 Ответить
" еще большее количество - убегало от мобилизации" - ну клоун в курсе...
Он 4 раза это применял на себе...
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26.12.2020 19:24 Ответить
"Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. Источник: https://censor.net/ru/n3239146

Для совкодрочера зеленського жуков це кращий поководєц

Заступник секретаря РНБО Кривонос про ідею Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків: "Ми ж не воюємо м'ясом" - Цензор.НЕТ 1723
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26.12.2020 20:07 Ответить
Кадровая красная армия была уничтожена Гитлером за 3 месяца,но Сралин и Жюков не застрелились...
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26.12.2020 21:16 Ответить
Всі коменти не читав - нема часу,але одне запитання -в запалі суперечок ,не критикуючі ,а обсераючі діючого Президента ,яким би він не був, чи не кидаєте ви ,сподіваюсь шановні співгромадяни, плями на імідж Украіни та не сієте сильний разбрат ?
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26.12.2020 22:51 Ответить
12 тисяч навчених македонських воїнів , які вів навчений полководець - увійшли у багатоміліонну Персицьку Імперію - і та пала скільки років то було назад - навіть і не порахую ...
Ней так буде і зараз !
А москалі ней гонять міліони мяса на знищення
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26.12.2020 23:08 Ответить
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