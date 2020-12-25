Витренко пожаловался на отсутствие полномочий из-за статуса "и.о.": Не могу подписать приказы - это не нормально

Врио министра энергетики Юрий Витренко заявил, что сейчас не имеет права подписывать приказы своего ведомства, по его словам, нужно расширить управленческие полномочия и.о. министра.

Об этом он сказал в четверг в эфире "Радио НВ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не могу подписать приказ министерства. Это ситуация, которая требует разрешения, это не нормально. Особенно учитывая, что в министерстве энергетики и до этого не было постоянного министра. Без меня была такая же проблема.

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Жизнь устроена так, что в министерстве есть исполняющий обязанности на период отсутствия министра. И сделать так, что исполняющий обязанности не может подписывать приказы министерства, - это не нормально", - подчеркнул Витренко.

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.