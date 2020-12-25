Витренко пожаловался на отсутствие полномочий из-за статуса "и.о.": Не могу подписать приказы - это не нормально
Врио министра энергетики Юрий Витренко заявил, что сейчас не имеет права подписывать приказы своего ведомства, по его словам, нужно расширить управленческие полномочия и.о. министра.
Об этом он сказал в четверг в эфире "Радио НВ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не могу подписать приказ министерства. Это ситуация, которая требует разрешения, это не нормально. Особенно учитывая, что в министерстве энергетики и до этого не было постоянного министра. Без меня была такая же проблема.
Жизнь устроена так, что в министерстве есть исполняющий обязанности на период отсутствия министра. И сделать так, что исполняющий обязанности не может подписывать приказы министерства, - это не нормально", - подчеркнул Витренко.
На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякую, дуже дякую!
позже, как уманского, еще и алкоголиком обозвут...
и поставят рулить эксперта геруса
Атомные реакторы не маневрены, они не могут, в пиковые периоды, резко снижать или повышать производство э\э, поэтому без ТЕСов не обойтись. Так что э\э по 55 коп не будет!
Или точнее будет, если ты круглосуточно будешь держать постоянную нагрузку.
А то что грабят, так то отдельная тема, и этому способствует не только ЗЕбил! Свинью в виде СЕС и ВЕС, перед президентскими выборами, заложили Грося и Петя, причем на десять лет вперёд! Их тоже не мешало бы за фаберже пощупать!!
так і цей урожденний Дубінський, дав на предвиборну кампанію грошей, а тепер преться, щоб відбити гроші, а вдруг Пре піде, пропали гроші. А плаче, що не дають підписувати наказ, бо хоче привести своє шапіто (пресу, літаври,стресовиків тощо) а там свої, дістались від попередників.