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Латвия остается важным партнером Украины на пути в ЕС и НАТО, - Кулеба

Латвия остается важным партнером Украины на пути в ЕС и НАТО, - Кулеба

Латвия остается важным партнером Украины на пути в Европейский Союз и НАТО.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время телефонного разговора со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИДа.

Кулеба отметил необходимость дифференциации стран инициативы Восточного партнерства в соответствии с их реальными евроинтеграционными амбициями.

"Украина выступает за введение расширенных диалогов в формате ЕС + 3 ассоциированных партнера: Украина, Грузия, Молдова", - сказал он.

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Министры выразили ожидания, что 6-й саммит Восточного партнерства в марте 2021 года даст качественно новый толчок этой инициативе.

Глава МИД Украины также отметил важность дальнейшей постепенной интеграции Украины во внутренний рынок Европейского Союза.

Кроме того, министры обсудили подготовку к запуску Крымской платформы, направленной на консолидацию международных усилий по деоккупации Крыма.

Ринкевичс приветствовал украинскую инициативу и отметил ее важность.

Он подтвердил неизменную поддержку Латвией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ, прочную поддержку европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

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Собеседники также обсудили противодействие пандемии COVID-19 и перспективы вакцинации населения.

Министры отметили активную динамику торговли и экономического сотрудничества Украины и Латвии несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19.

Автор: 

Латвия (1337) НАТО (10000) членство в НАТО (1515) Евросоюз (17147) Ринкевичс Эдгарс (143) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
тебя нет...
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26.12.2020 07:33
+1
Латвийцы,литовцы и эстонцы прекрасные люди,-я всегда был в восторге от них!
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26.12.2020 07:06
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то шоб вы не думали,шо все упоротые вкрай из окружения бубы...
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26.12.2020 00:33 Ответить
нет не все или не всегда, этому приходит раз за разом глупости, кстати регулярно как смена фаз луны.
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26.12.2020 00:59 Ответить
Латвийцы,литовцы и эстонцы прекрасные люди,-я всегда был в восторге от них!
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26.12.2020 07:06 Ответить
Люди як люди, є супер, а є повне гівно.
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26.12.2020 10:14 Ответить
Да,говно есть везде,но где-то на кончике иголки в той бочки,а где-то половина бочки.
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26.12.2020 15:07 Ответить
тебя нет...
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26.12.2020 07:33 Ответить
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26.12.2020 07:56 Ответить
Вислаті б звідти ще кацапню на свою історичну батьківщину до Козлостану, в рідні Мухосрански, щоб там на місці дрочили на путена і расєю а не в клятоi Гейропi і взагалі було б чудово
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26.12.2020 07:51 Ответить
Зелень вже каже шо нам треба нейтрально ні якого НАТО, вчора по Прямому заявила зелень носата в програмі з Ганапольським, так шо все вони брешуть
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26.12.2020 09:24 Ответить
Парламент Грузии принял резолюцию по интеграции в ЕС и НАТО , а Кулеба и дальше по указанию рашистскому форматирует то,что прописано давным давно(расширенных диалогов) "Украина выступает за введение расширенных диалогов в формате ЕС + 3 ассоциированных партнера: Украина, Грузия, Молдова", - сказал он.
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26.12.2020 10:45 Ответить
Сергій Васильківський. Україна на шляху в ЄС та НАТО.
Латвія залишається важливим партнером України на шляху в ЄС і НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 617
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26.12.2020 14:02 Ответить
Загалом не поганий пейзаж. Тебе ж і твою родину, вірогідно, приваблюють 40-градусні морози у тайзі з працею на благоустрій орків Мордору.
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26.12.2020 16:51 Ответить
На скільки я зрозумів з твоїх скрєпних установок, для новонавернених петріотів перманентного спротиву, Європа для українців є якоюсь далекою метою у кінці чумацького шляху, який вони без поводирів не здолають...
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26.12.2020 17:58 Ответить
 
 