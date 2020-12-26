Латвия остается важным партнером Украины на пути в ЕС и НАТО, - Кулеба

Латвия остается важным партнером Украины на пути в Европейский Союз и НАТО.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время телефонного разговора со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИДа.

Кулеба отметил необходимость дифференциации стран инициативы Восточного партнерства в соответствии с их реальными евроинтеграционными амбициями.

"Украина выступает за введение расширенных диалогов в формате ЕС + 3 ассоциированных партнера: Украина, Грузия, Молдова", - сказал он.

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Министры выразили ожидания, что 6-й саммит Восточного партнерства в марте 2021 года даст качественно новый толчок этой инициативе.

Глава МИД Украины также отметил важность дальнейшей постепенной интеграции Украины во внутренний рынок Европейского Союза.

Кроме того, министры обсудили подготовку к запуску Крымской платформы, направленной на консолидацию международных усилий по деоккупации Крыма.

Ринкевичс приветствовал украинскую инициативу и отметил ее важность.

Он подтвердил неизменную поддержку Латвией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ, прочную поддержку европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

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Собеседники также обсудили противодействие пандемии COVID-19 и перспективы вакцинации населения.

Министры отметили активную динамику торговли и экономического сотрудничества Украины и Латвии несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19.