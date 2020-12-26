"Укравтодор" опроверг, что дороги "Большого строительства" станут платными: В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы
В "Укравтодоре" опровергают информацию, что ряд дорог, обновленных и построенных в рамках "Большого строительства", вскоре станут платными.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"23 декабря 2020 года на заседание правительства утверждено постановление, которое устанавливает максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, которые построены в рамках концессии. В Украине еще нет ни одной построенной за средства частных инвесторов дороги.
То есть ни одна из дорог "Большого строительства" в этом году не может стать платной. Единственная цель постановления - создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине", - пояснили в "Укравтодоре".
Там добавили, что строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы.
В "Укравтодоре" напомнили, что в ноябре совместно с IFC и Мининфраструктуры презентовали программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.
"На первом этапе планируется передать инвесторам 6 пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 километров. На этих участках инвестор не имеет права взимать плату за проезд, зато он будет зарабатывать на придорожной инфраструктуре и availability payments (плате за доступность) из государственного дорожного фонда", - говорится в сообщении.
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