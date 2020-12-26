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"Укравтодор" опроверг, что дороги "Большого строительства" станут платными: В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы

В "Укравтодоре" опровергают информацию, что ряд дорог, обновленных и построенных в рамках "Большого строительства", вскоре станут платными.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"23 декабря 2020 года на заседание правительства утверждено постановление, которое устанавливает максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, которые построены в рамках концессии. В Украине еще нет ни одной построенной за средства частных инвесторов дороги.

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То есть ни одна из дорог "Большого строительства" в этом году не может стать платной. Единственная цель постановления - создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине", - пояснили в "Укравтодоре".

Там добавили, что строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы.

В "Укравтодоре" напомнили, что в ноябре совместно с IFC и Мининфраструктуры презентовали программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

"На первом этапе планируется передать инвесторам 6 пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 километров. На этих участках инвестор не имеет права взимать плату за проезд, зато он будет зарабатывать на придорожной инфраструктуре и availability payments (плате за доступность) из государственного дорожного фонда", - говорится в сообщении.

Укравтодор опроверг, что дороги Большого строительства станут платными: В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы 01
Укравтодор опроверг, что дороги Большого строительства станут платными: В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы 02

Автор: 

дороги (2512) концессия (67) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+10
"Укравтодор" опроверг, что дороги "Большого строительства" станут платными: В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы - Цензор.НЕТ 9492
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26.12.2020 06:28
+7
Усі електростанції, облгази - це все також будувалось не за гроші приватних інвесторів, але належать Ахметову і Фірташу - це так, для роздумів...
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26.12.2020 04:28
+4
Вы статью читали вообще? Дороги, построенные в Украине, не находятся в концессии. Но такие дороги есть везде. Только у нас их нет. И чего вы ещё сюда церковь приплели.
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26.12.2020 08:44
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есть информация что 1 км большого распила это джип для распильщика и его курицы, ждем засилия джипов на улицах...
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26.12.2020 00:46 Ответить
укр-авто-зе = лох = рпспил = преступники
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26.12.2020 00:47 Ответить
"В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы"
Всі гроші платників податків належать бені та його кварталу 95, а не платникам податків, тому дороги були побудовані за кошти "приватних" інвесторів і крапка. Як каже Нєвзоров: "У бидла та лохів повинне бути тільки одне право - кріпосне"
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26.12.2020 00:54 Ответить
Усі електростанції, облгази - це все також будувалось не за гроші приватних інвесторів, але належать Ахметову і Фірташу - це так, для роздумів...
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26.12.2020 04:28 Ответить
"Укравтодор" опроверг, что дороги "Большого строительства" станут платными: В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы - Цензор.НЕТ 9492
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26.12.2020 06:28 Ответить
Простими словами,дороги,відремонтовані за рахунок держави,здаються в оренду,після чого орендар буде брати плату за "комфорт" availability payments. Ловко.
Нагадує історію з орендою православних церков чотирьохсотрічної давнини...
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26.12.2020 07:04 Ответить
Вы статью читали вообще? Дороги, построенные в Украине, не находятся в концессии. Но такие дороги есть везде. Только у нас их нет. И чего вы ещё сюда церковь приплели.
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26.12.2020 08:44 Ответить
Які дороги єсть вєздє ? платні ? Так,давно назріла необхідність.
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26.12.2020 09:16 Ответить
Есть разные варианты дорог. Дурака не включайте. Если есть платная дорога, то к такой дороге прилагается обязательно альтернативная дорога. Что в этом дивного такого,что вы аж знаки вопроса понаставили
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26.12.2020 09:20 Ответить
Та справді нічого дивного: платити за проїзд державною свіжовідремонтованою дорогою.
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26.12.2020 10:05 Ответить
Вам уже говорят- нет- и даже показывают рукой , куда вам идти- но вы упорно мычите о своём
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26.12.2020 10:10 Ответить
А Зекі вже показали проект УКАЗу із цінами по всіх напрямках!??? - " все вокруг колхозное, все вокруг мое" - собаки.
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26.12.2020 08:17 Ответить
 
 