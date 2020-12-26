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Новости Коронавирус и карантин
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В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины от коронавируса Pfizer: "Недостижимая мечта"

В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины от коронавируса Pfizer:

Молдова не может обеспечить транспортировку и хранение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разработала американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. Это связано с тем, что Молдова не может обеспечить транспортировку и хранение вакцины при температуре -70 °С.

Об этом 24 декабря заявила врио министра здравоохранения страны Виорика Думбревяну, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Pfizer – это недостижимая мечта для Республики Молдова. Мы должны проанализировать все логистические аспекты – процесс транспортировки, хранения. В разгар пандемии мы оборудовали лаборатории ANSP холодильниками. Существуют вакцины, требующие особых условий в транспортировке и хранении при температуре −70 °С, что является невозможным для Республики Молдова", – пояснила Думбревяну.

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В тоже время она заверила, что граждане Молдовы получат вакцины от коронавируса. Какие именно препараты будут использовать глава ведомства не уточнила.

По ее словам, первую партию вакцины Молдова получит уже в конце января 2021 года.

Думбревяну добавила, что в Молдове 30% населения готовы принять участие в вакцинации от COVID-19.

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вакцина (3815) карантин (16729) Молдова (1876) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Эта овца Виорика,самый инкомпетентный министр из некомпетентного,соССиалистического кабинета министров,премьер-министра кику. По образованию она юрист,причем сомнительного образования. ВО ВРЕМЯ ВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ эти идиоты у власти поставили такого специалиста в кресло министра здравоохранения! Раньше она работала по линии соцобеспечения юристом,между прочим работала с Е. Чебану,мамой нынешнего социалистического примара Кишинева И. Чебану,которая раньше была директором Управления соцобеспечения Примэрии. Кстати,нынешним директором Управления Соцобеспечения Примэрии г. Кишинев -является нанашка И.Чебану. Это назначение Виорики (кстати,имя Виорика в Молдове очень часто дают коровам!),было сделано для того чтобы воровать большие деньги предназначенные для борьбы с пандемией! Сейчас же она вместе со всем руководством Правительства и Министерства здравоохранения (будут исполнять свои обязанности только до Нового Года) ушла ,оставив министерство обезглавленным.Разве это не преступление? По сути вопроса. У нас были,и я думаю еще есть криогенные центры для производства жидкого азота,есть хорошие инженеры,электронщики,которые могли бы в авральном режиме подготовить все для приема Вакцины. Но об этом надо было заранее ДУМАТЬ! А они об этом не думали,а готовились испытать Спутник V на нашем народе...Этих преступников надо судить.
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26.12.2020 06:53
+6
Дежавю - это когда гражданин *********, под немецким флагом, пишет коменты на украинском сайте
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26.12.2020 07:22
+4
Спутник с битым стеклом клизмой вводиться! Раздвигай пошире жопу...)
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26.12.2020 01:06
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Если Степанов такое скажет, представляю, что здесь начнется...
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26.12.2020 00:59 Ответить
Спутник с битым стеклом клизмой вводиться! Раздвигай пошире жопу...)
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26.12.2020 01:06 Ответить
Кто тебе такое сказал? Там чип "скрепа". Хотя, ты и так чипанутый на всю голову.
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26.12.2020 01:07 Ответить
Майя Санду вчера стала новым президентом Молдовы,вполне возможно что меценаты или благотворительные организации могут оказать помощь в этом деле....
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26.12.2020 01:01 Ответить
молдова стремится упасть на хвост еэсовской румынии или украине у,
которой самолет мрия и радуцкий уже посчитал, сколько она может всем вакцин перевозить
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26.12.2020 10:52 Ответить
и первым своим указом расширила полномочия русского языка, дав ему чуть ли не 2е официальное в стране
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26.12.2020 11:14 Ответить
Мне кажется, ближайшим соседям Молдовы- Румынии и Украине надо решить, как оказать помощь в доставке, хранении и логистике. Все равно рядом, в Одесскую, Винницкую области будут доставляться партии вакцины.
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26.12.2020 01:02 Ответить
Ну, а уж Путин пусть сам думает, как доставить "Новичок" в Приднестровье...
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26.12.2020 01:03 Ответить
Украине кто бы помог... Хотя, Украине помогут поляки. Молдове - румыны.
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26.12.2020 01:09 Ответить
в отличии от молдовы, украина очень большая. чтобы поляки смогли помагать...даже вместе с румынами, словаками и всеми прибалтами вместе взятыми..
венгрия может помочь закарпатью
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26.12.2020 10:55 Ответить
Уже ведуться переговоры о поставках излишек вакцины из Польши в Украину. И это называется помощь.
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26.12.2020 11:26 Ответить
не верю
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26.12.2020 11:40 Ответить
Украинцам с Польским и Венгерскими паспортами они помогут, не сомневайтесь.
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27.12.2020 01:03 Ответить
авжеж, адже для тих та інших віра, мова, не порожні балачки
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27.12.2020 06:31 Ответить
От РАБссии кроме дерьма ждать нечего,как говорит Андрей Илларионов на носу на РАБссии полная ЖО... Денег нет,но вы держитесь...
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26.12.2020 01:05 Ответить
и тут бедная РАБссия подпортила в доставке вакцин Молдове. Забавно
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26.12.2020 01:12 Ответить
На РАБссии есть только Быдломицин Путлера типа Новичок для стада баранов Поллоний -210 и Рицин в резерве
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26.12.2020 01:15 Ответить
Забавно! Душевный ты человек - по любой теме рабсию вспоминаешь - сильно она в твоей башке засела, прям покоя не дает, дежавю .
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26.12.2020 04:43 Ответить
Дежавю - это когда гражданин *********, под немецким флагом, пишет коменты на украинском сайте
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26.12.2020 07:22 Ответить
Не, ну он прав. Эта недострана, не имеющая ни истории, ни языка, ни этноса пыжится всюду быть на виду. Видишь, кое в чем преуспела...
В 4:43 по Украине, это скока в Германии? Рождественская ночь была вчера, сосиски, кислая капуста, грудастые румяные баварки... но это все - в Германии. Твое время - 5:46 на мацквабаде или и того раньше в твоих затундренных ипинях на расии...
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26.12.2020 07:50 Ответить
Та засунь свою рабсию себе в задницу - носишься с ней как с гавном на палочке...
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26.12.2020 10:10 Ответить
как не вспоминать, исконные же земли украинцев захватила, невзирая на мирный договор...
расширились, подонки
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27.12.2020 06:35 Ответить
непонятно хто теперь завалит молдову морозильниками...
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26.12.2020 01:18 Ответить
В 1996 году вышла книга Фрэнка Герберта "Белая чума",пророческий роман о короне с вирусом ....
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26.12.2020 01:22 Ответить
Pfizer стоит $20 а Модерна где-то $35 обе будут реально доступны только для первой десятки западных стран и ими закроют потребности групп риска сейчас - в Штатах 100 миллионов человек. Но к весне-лету появится английская АстраЗенека за $5 и Джонсон за $10 вот их остальным и будут колоть
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26.12.2020 02:37 Ответить
Это одна доза. А колют два раза.
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26.12.2020 04:04 Ответить
Это на выходе. А сколько она будет стоить после попадания в розничные сети каждой страны один бог знает - логистика для них дело не простое и реализовывать при хранении -20 не более 5 дней. Не каждая поликлиника оборудована холодильником -70, да и если такие холодильники еще вопрос - это почти температура жидкого азота, т.е. надо хранить в специальных термокамерах.
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26.12.2020 04:50 Ответить
Температура жидкого азота -195.75 градусов по Цельсию! Не путайте -77.4 по Кельвину!
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26.12.2020 06:58 Ответить
Это понятно, я к тому что для среднестатистического украинца это неподъемная цена и государство не сможет обеспечить Пфайзер или Модерну до лета. Надо ждать более доступных а это будет 2022
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26.12.2020 07:13 Ответить
Готовятся к одной вакцине. Вероника советник Дондона.

В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины от коронавируса Pfizer: "Недостижимая мечта" - Цензор.НЕТ 3266
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26.12.2020 03:52 Ответить
Навіть в Молдові задумуються про логістику при вакцинуванні РНК-вакциною. А брехливий злодюга Стєпанов нам про якісь мегаплани розповідає.
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26.12.2020 06:03 Ответить
Эта овца Виорика,самый инкомпетентный министр из некомпетентного,соССиалистического кабинета министров,премьер-министра кику. По образованию она юрист,причем сомнительного образования. ВО ВРЕМЯ ВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ эти идиоты у власти поставили такого специалиста в кресло министра здравоохранения! Раньше она работала по линии соцобеспечения юристом,между прочим работала с Е. Чебану,мамой нынешнего социалистического примара Кишинева И. Чебану,которая раньше была директором Управления соцобеспечения Примэрии. Кстати,нынешним директором Управления Соцобеспечения Примэрии г. Кишинев -является нанашка И.Чебану. Это назначение Виорики (кстати,имя Виорика в Молдове очень часто дают коровам!),было сделано для того чтобы воровать большие деньги предназначенные для борьбы с пандемией! Сейчас же она вместе со всем руководством Правительства и Министерства здравоохранения (будут исполнять свои обязанности только до Нового Года) ушла ,оставив министерство обезглавленным.Разве это не преступление? По сути вопроса. У нас были,и я думаю еще есть криогенные центры для производства жидкого азота,есть хорошие инженеры,электронщики,которые могли бы в авральном режиме подготовить все для приема Вакцины. Но об этом надо было заранее ДУМАТЬ! А они об этом не думали,а готовились испытать Спутник V на нашем народе...Этих преступников надо судить.
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26.12.2020 06:53 Ответить
Крэдэ мэ, аморэ, крэдэ мэ, как-то образуется. Вы выбрали, вроде, прогрессивного президента. Она производит оч.положительное впечатление...
ПыСы как альтернативу коровьему имени Виорике попробуйте ЛенкаЗеленка для телок и ЗеленыйПоц для бычков...
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26.12.2020 07:57 Ответить
Чем больше народа превьют кацапским фуфломоем, тем меньше в Украине будет сторонников у петушария, зеленского и бойка с мертведчуком. Так сказать - это естественный отбор, когда выживает тот у которого есть мозги.
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26.12.2020 07:26 Ответить
Это относится не только к Украине!
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26.12.2020 07:54 Ответить
сміцкий, пошевели своїми тараканами і дай відповідь- чому ВСІ найкращі виробники створили вакцину, яка вимагає температурного режиму зберігання, а москальська - НІ.
Ти що нам пропонуєш фуфлом українців колоти ?
Собі краще вколи. Шоби прочувствовать всім попом. Не лише ж з дрючками тобі бавитись.
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26.12.2020 08:07 Ответить
Тэбэ фуфлом колоты нэлзя, + 28 и не меньше. Есть такие и больше, но редкость.
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26.12.2020 08:19 Ответить
Цыгане и то понимают, что такое минус 70.
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26.12.2020 08:15 Ответить
Ты что,цыган?
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26.12.2020 15:32 Ответить
Да "мрия" все привезет...сам разумков сказал...😃
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26.12.2020 09:10 Ответить
она от ковакс вакцину развезет, которая и стоит дешево и проблем с температурой не имеет.
ВОЗ не дураки, зачем им закупать дорогие вакцины. За деньги этих же стран кстати.
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26.12.2020 11:18 Ответить
Эти хоть признались ( тоже нужно иметь определенную "политическую волю") А в Украине будут вкалывать уже испорченную вакцину ( потому что хранить при температуре минус 75-90 градусов нет возможности, за редким исключением нескольких серьезных клиник) но никто об этом не признается. И это проблема не меньшая чем сам ковид.
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26.12.2020 10:04 Ответить
Украина получит вакцину от Ковакс, врятли кто то в стране свяжется с Pfizer.
ну единичные поставки конечно не исключены, рефрежераторами например.
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26.12.2020 11:20 Ответить
Згоден на 100%.
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26.12.2020 12:41 Ответить
нелох, ирмак, степанов, шмыгля, могут обеспечить - 70
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26.12.2020 18:36 Ответить
Молдавани хитрі
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26.12.2020 21:41 Ответить
БРЕХУНЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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27.12.2020 08:46 Ответить
26.12.20 00:51
В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины от коронавируса Pfizer: "Недостижимая мечта".
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14.01.2021 06:00 Ответить
 
 