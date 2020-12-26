В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины от коронавируса Pfizer: "Недостижимая мечта".

Молдова не может обеспечить транспортировку и хранение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разработала американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. Это связано с тем, что Молдова не может обеспечить транспортировку и хранение вакцины при температуре -70 °С.

Об этом 24 декабря заявила врио министра здравоохранения страны Виорика Думбревяну, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Pfizer – это недостижимая мечта для Республики Молдова. Мы должны проанализировать все логистические аспекты – процесс транспортировки, хранения. В разгар пандемии мы оборудовали лаборатории ANSP холодильниками. Существуют вакцины, требующие особых условий в транспортировке и хранении при температуре −70 °С, что является невозможным для Республики Молдова", – пояснила Думбревяну.

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В тоже время она заверила, что граждане Молдовы получат вакцины от коронавируса. Какие именно препараты будут использовать глава ведомства не уточнила.



По ее словам, первую партию вакцины Молдова получит уже в конце января 2021 года.



Думбревяну добавила, что в Молдове 30% населения готовы принять участие в вакцинации от COVID-19.