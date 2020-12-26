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Новости
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На Черкасщине двое рыбаков провалились под лед: они спасли 14-летнюю девочку, которая тоже тонула, а сами погибли, - ГСЧС

На Черкасщине двое рыбаков провалились под лед: они спасли 14-летнюю девочку, которая тоже тонула, а сами погибли, - ГСЧС

В селе Хлипновка Черкасской области погибли мужчины 1969 и 1993 годов рождения, которые отправились на замерзшую реку рыбачить.

Во время рыбалки на реке Гнилой Тикич в селе Хлипновка Черкасской области утонули двое мужчин. Об этом проинформировало региональное подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор,НЕТ.

"Мужчины 1969 и 1993 годов рождения с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, однако сами спастись не смогли", – говорится в сообщении.

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Прибывшие на место трагедии спасатели достали из воды тело одного погибшего. Для поисков другого погибшего привлекли Смилянскую поисково-спасательную группу водолазно-спасательной службы Черкасского облсовета.

Автор: 

смерть (9230) рыбалка (73) ГСЧС (4982) река (111) Черниговская область (1139)


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Топ комментарии
+25
У нас взимку постійне видовище, коли їдеш мостом через Самару (це річка-притік Дніпра, а не кацапське місто ) - відлига, плюсова температура, крига навіть візуально дуже варівка... Але все одно всюди сидять дарвіністи з вудками та рибалять.
А ми дивуємося безмасочникам...
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26.12.2020 03:44
+23
Хлопці, не ходіть на "лід". Його немає... Побережіть своїх рідних
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26.12.2020 01:37
+12
за спасение девочки,конечно,спасибо....
но шагать на лёд при таких температурах ненормально..
На Черкасщине двое рыбаков провалились под лед: они спасли 14-летнюю девочку, которая тоже тонула, а сами погибли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1232
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26.12.2020 01:32
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Царство Небесне вони здобули!
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26.12.2020 01:28 Ответить
Я тоже думаю, что они свою глупость искупили сполна.
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26.12.2020 08:33 Ответить
за спасение девочки,конечно,спасибо....
но шагать на лёд при таких температурах ненормально..
На Черкасщине двое рыбаков провалились под лед: они спасли 14-летнюю девочку, которая тоже тонула, а сами погибли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1232
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26.12.2020 01:32 Ответить
Хлопці, не ходіть на "лід". Його немає... Побережіть своїх рідних
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26.12.2020 01:37 Ответить
У нас взимку постійне видовище, коли їдеш мостом через Самару (це річка-притік Дніпра, а не кацапське місто ) - відлига, плюсова температура, крига навіть візуально дуже варівка... Але все одно всюди сидять дарвіністи з вудками та рибалять.
А ми дивуємося безмасочникам...
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26.12.2020 03:44 Ответить
Дони думають, що ловлять на вудку рибу, а їх в цей час ловить на вудку старина Дарвін...
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26.12.2020 10:48 Ответить
Сейчас в Горищних Плавнях, у них тут пруд посреди города, та же самая картина) Детвору нагнали со льда, а дарвинистам с удочками что либо говорить бесполезно...
P.S. Планшет не мой, перелогиниваться не стал) Павел Стрембовский.
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26.12.2020 14:00 Ответить
там льда всего то сантимета 3-4 .. еще и ребенка за собой потянули..естественный отбор
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26.12.2020 01:49 Ответить
та от куда лед ни снега ни мороза не было
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26.12.2020 07:47 Ответить
Есть лёд, сам удивился. Некоторые уникалы видно пробовали его пробить бутовым камнем, с соседней стройки, то у них ничего не вышло)))
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26.12.2020 14:16 Ответить
у нас нет ни снегов ни морозов как всегда
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28.12.2020 10:43 Ответить
Хоть бы спасательные жилеты с собой брали.
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26.12.2020 02:00 Ответить
и гидрокостюмы
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26.12.2020 02:27 Ответить
Они скорее всего умерли от переохлаждения
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26.12.2020 06:04 Ответить
Не скорее всего,-а ТОЧНО от переохлаждения. Мне рассказывал знакомый,который попал в такую ситуацию и которого спасли в последний момент. Когда к нему подплыли спасатели,то он от переохлаждения уже засыпал и ему уже все было безразлично. Это,скорее всего,происходит от того,что организм начинает гнать кровь к конечностям которые замерзают,из за чего мозгу начинает не хватать кислорода,и он начинает засыпать,что происходит,похоже,и при обильном обеде,когда кровь хлынет к ЖКТ для усвоения пищи,и мозгу начинает не хватать кислород. Я так думаю.
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26.12.2020 06:17 Ответить
Если нажраться от пузо и упасть под лёд, то это гарантированный пц. А если ещё и сксом перед этим заняться? Кровь забудет дорогу к голове ваще
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26.12.2020 07:09 Ответить
Знаешь анекдот,про опытного рыбака,который определял дни когда идти на рыбалку,по стороне наклона путина?
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26.12.2020 07:22 Ответить
?????
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26.12.2020 09:44 Ответить
Просыпается рыбак утром, смотрит - путин налево лежит - иду, направо - не иду.
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26.12.2020 09:52 Ответить
- Слышал, у Мойши инсульт?
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло...
- А ***?
- Успел направо перебросить...
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26.12.2020 10:11 Ответить
(подражая Виталию Кличко) - он что с путиным спит?
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26.12.2020 10:51 Ответить
Ну, если не пережил оскопление, то да
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26.12.2020 11:40 Ответить
Вспомните кличку хутина и все станет на свои места)))
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26.12.2020 14:05 Ответить
Дошло.

На Черкащині двоє рибалок провалилися під лід: вони врятували 14-річну дівчинку, яка теж тонула, а самі загинули, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8560 +++++++++

Только ***** с большой буквы - всё таки президент.
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26.12.2020 14:41 Ответить
Немного не так.Если на правом боку,то надо ловить на червя,если на левом -то на кашу. Молодой рыбак его спрашивает -А если он по стойке смирно? На что дед ему говорит,- А какой дурак в таком случае идет на рыбалку?!
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26.12.2020 14:58 Ответить
На Черкащині двоє рибалок провалилися під лід: вони врятували 14-річну дівчинку, яка теж тонула, а самі загинули, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3715 Шото вы меня совсем запутали. А Путин где?
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26.12.2020 15:37 Ответить
В гульфике!
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26.12.2020 15:49 Ответить
Может быть. Может быть. Потому что спрашивала у гинеколога. там его точно нет.
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26.12.2020 16:00 Ответить
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26.12.2020 16:03 Ответить
думаю как таковой дороги нет ваще бо нема к чему
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26.12.2020 12:18 Ответить
Главнейший закон при ловле со льда -это иметь при себе "спасалки" и обязательно длинную, крепкую веревку с грузом на конце,чтобы ее можно было бросить попавшему в беду человеку.
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26.12.2020 06:21 Ответить
найголовніший закон під час підльодного лову це те що рано чи пізно провалишся і втопнеш.
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26.12.2020 06:41 Ответить
Лучше вообще не выходить на лед до 10 см. на озере На реке,я бы вообще не вышел бы при толщине льда менее 30 см.
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26.12.2020 07:03 Ответить
если их там трое всего было, то веревки с грузами не помогут((
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26.12.2020 10:40 Ответить
Люди, которые отправляясь на зимнюю рыбалку или ловлю из лодки берут с собой только удочки и водку, наверняка автомобильные ремни безопасности накидывают только перед постом ГАИ и уверены, что тормоза придумали трусы ...
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26.12.2020 11:54 Ответить
какой такой летэто что озеро байкал в вк видел --премию дарвина обоим
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26.12.2020 07:47 Ответить
річці Гнилий Тікич
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26.12.2020 07:49 Ответить
Бо нічого пхатись на тонкий лід
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26.12.2020 07:56 Ответить
Никогда не понимал от чего эти рыбаки ловят кайф. Ну ладно еще летом с гадочки или лодки посидеть. Но блин зимой на льду..... какого хрена они там делают? Побухать и в гараже можно.
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26.12.2020 11:25 Ответить
Царство Небесне...
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26.12.2020 12:24 Ответить
 
 