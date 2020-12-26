На Черкасщине двое рыбаков провалились под лед: они спасли 14-летнюю девочку, которая тоже тонула, а сами погибли, - ГСЧС

В селе Хлипновка Черкасской области погибли мужчины 1969 и 1993 годов рождения, которые отправились на замерзшую реку рыбачить.

Во время рыбалки на реке Гнилой Тикич в селе Хлипновка Черкасской области утонули двое мужчин. Об этом проинформировало региональное подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор,НЕТ.



"Мужчины 1969 и 1993 годов рождения с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, однако сами спастись не смогли", – говорится в сообщении.

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Прибывшие на место трагедии спасатели достали из воды тело одного погибшего. Для поисков другого погибшего привлекли Смилянскую поисково-спасательную группу водолазно-спасательной службы Черкасского облсовета.