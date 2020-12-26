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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине официально пока не фиксировали новый "британский" штамм коронавируса, - Степанов

В Украине официально пока не фиксировали новый

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм коронавируса, который распространяется в Великобритании и еще нескольких странах, действительно более заразный, но нет информации, подтверждающей, что он вызывает более сильные осложнения или более тяжелое течение болезни.

В Украине пока не фиксировали официально новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется в Великобритании. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы постоянно в контакте с нашими международными экспертами, коллегами по борьбе с COVID-19 из других стран. Вообще количество мутаций коронавируса достигло 12 тыс. Они разного характера", – сказал министр.

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Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм вируса действительно более заразный, но нет информации, подтверждающей, что он вызывает более сильные осложнения или более тяжелое течение болезни.

"Мы сейчас усилили контроль над секвенированием, чтобы мы сразу могли выделить, что это именно этот штамм. Наши тест-системы (ПЦР-тестирование) позволяют не пропустить вид, даже если это этот штамм. В Украине пока официально не зафиксированы случаи. В мире, кроме Великобритании, случаи зарегистрированы в Австралии, Дании, Нидерландах", – заявил глава Минздрава.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
В Украине официально пока не фиксировали новый "британский" штамм коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 8987
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26.12.2020 06:37
+3
У нас и старый штамм не у всех больных фиксируется.
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26.12.2020 10:18
+2
Успокоительное для тыпилов.
Как можно зафиксировать мутации вируса, если их можно отличить только генетическими исследованиями, которые у нас НЕ ДЕЛАЮТ?
У нас даже примитивные быстрые тесты до сих пор проблематично сделать.
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26.12.2020 08:27
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беспокоиться не о чем...
это этот чувак на досуге строительством дорог занимается?
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26.12.2020 01:43 Ответить
Порошки: не верим!
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26.12.2020 02:05 Ответить
В Украине официально пока не фиксировали новый "британский" штамм коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 8987
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26.12.2020 06:37 Ответить
Собственно так снимаются все сюжеты о "СТРАШНОЙ ПАНДЕМИИ".
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26.12.2020 10:01 Ответить
ключевое слово - официально.
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26.12.2020 07:56 Ответить
ты суслика видишь?...
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26.12.2020 08:15 Ответить
МАУ остановите привезет
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26.12.2020 08:25 Ответить
Успокоительное для тыпилов.
Как можно зафиксировать мутации вируса, если их можно отличить только генетическими исследованиями, которые у нас НЕ ДЕЛАЮТ?
У нас даже примитивные быстрые тесты до сих пор проблематично сделать.
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26.12.2020 08:27 Ответить
Ваши цены на тесты распугали всех желающих тестироваться
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26.12.2020 09:08 Ответить
Извините, а можно вопрос? А с какой целью тестироваться на Ковид? Что дает плюс или минус теста для лечения?
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26.12.2020 10:02 Ответить
Цель простая - начать лечение раньше, до того как вирус развился в организме и запустил не обратимые процессы проявив симптомы через две недели. (нюх, отдышка, температура...)
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26.12.2020 11:16 Ответить
У нас и старый штамм не у всех больных фиксируется.
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26.12.2020 10:18 Ответить
А що, таки є чим виявляти???
Ну Степанов порадував!..
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26.12.2020 10:37 Ответить
В Украине пока не фиксировали официально новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется в Великобритании Источник: https://censor.net/ru/n3239158

Только он "забыл" сказать, что проверить на генетическом уровне мутации вируса у нас не на чем и некому((
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26.12.2020 11:19 Ответить
А неофициально?
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26.12.2020 12:40 Ответить
Ща кредиторы из мвф позвонят и скажут срочно найти новый штамм, а так же всех закрыть.
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26.12.2020 19:37 Ответить
 
 