В Украине официально пока не фиксировали новый "британский" штамм коронавируса, - Степанов

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм коронавируса, который распространяется в Великобритании и еще нескольких странах, действительно более заразный, но нет информации, подтверждающей, что он вызывает более сильные осложнения или более тяжелое течение болезни.

В Украине пока не фиксировали официально новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется в Великобритании. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Мы постоянно в контакте с нашими международными экспертами, коллегами по борьбе с COVID-19 из других стран. Вообще количество мутаций коронавируса достигло 12 тыс. Они разного характера", – сказал министр.

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Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм вируса действительно более заразный, но нет информации, подтверждающей, что он вызывает более сильные осложнения или более тяжелое течение болезни.



"Мы сейчас усилили контроль над секвенированием, чтобы мы сразу могли выделить, что это именно этот штамм. Наши тест-системы (ПЦР-тестирование) позволяют не пропустить вид, даже если это этот штамм. В Украине пока официально не зафиксированы случаи. В мире, кроме Великобритании, случаи зарегистрированы в Австралии, Дании, Нидерландах", – заявил глава Минздрава.