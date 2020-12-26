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Новости Агрессия России против Украины
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Террористы обстреливали из крупнокалиберных минометов и гранатометов позиции ВСУ и частный сектор вблизи Водяного. За сутки 4 нарушения режима тишины, - ООС

Террористы обстреливали из крупнокалиберных минометов и гранатометов позиции ВСУ и частный сектор вблизи Водяного. За сутки 4 нарушения режима тишины, - ООС

В течение минувших суток, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.

По данным штаба, все нарушения были отмечены вблизи Водяного, на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал", - подчеркивается в сообщении.

На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме этого подчеркивается, что с начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: "Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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боевик (16779) обстрел (27351) Донбасс (26956)


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Зеля !
Піди в окоп і урезонь терористів !
Хвать спать !
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26.12.2020 08:02 Ответить
Відчепиться від Бубочки, вона вже зазирнула в очі *****. Вам цього замало???
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26.12.2020 08:28 Ответить
Не просто зазирнуло, воно в тих очах втопилося.
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26.12.2020 09:26 Ответить
Кацапские террористы уже в США шалят. Машину взорвали в Нешвилле. Трампец будет военное положение вводить?
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26.12.2020 08:11 Ответить
ЦАХАЛ нанес ответный удар по сектору Газы
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26.12.2020 08:29 Ответить
Надо просить Мендель, а шо делать. Глаза Путина не помогают. Пусть своими двумя титьк...твитами остановит обстрелы.
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26.12.2020 08:30 Ответить
Терористи обстрілювали з великокаліберних мінометів і гранатометів позиції ЗСУ і приватний сектор поблизу Водяного. За добу 4 порушення режиму тиші, - ООС - Цензор.НЕТ 3693
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26.12.2020 08:49 Ответить
Це не москальські дєди марози,
Це наші Санта Клауси!
Терористи обстрілювали з великокаліберних мінометів і гранатометів позиції ЗСУ і приватний сектор поблизу Водяного. За добу 4 порушення режиму тиші, - ООС - Цензор.НЕТ 7526
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26.12.2020 08:52 Ответить
 
 