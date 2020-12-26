В Украине за сутки от COVID-19 умер 121 человек, выявлено 7 709 новых случаев, выздоровели - 5 145

За минувшие сутки, 25 декабря, в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников.

Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, за прошедшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 2 888 человек;

▪️летальних случаев - 121;

▪️выздоровело - 5 145 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 31 482 (в том числе методом ПЦР - 24621, методом ИФА - 6861).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Всего за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 019 876 человек;

🔺выздоровело - 651 917 человек;

🔺летальних случаев - 17 702;

🔺проведено ПЦР-тестов - 5453446.

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Кроме этого Степанов приводит количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 106 486 случаев;

Винницкая область - 21 858 случаев;

Волынская область - 32 300 случаев;

Днепропетровская область - 56 356 случаев;

Донецкая область - 34 586 случаев;

Житомирская область - 38 219 случаев;

Закарпатская область - 27 754 случая;

Запорожская область - 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 725 случаев;

Киевская область - 56 942 случая;

Кировоградская область - 8 205 случаев;

Луганская область - 9 906 случаев;

Львовская область - 59 551 случай;

Николаевская область - 29 117 случаев;

Одесская область - 68 447 случаев;

Полтавская область - 34 341 случай;

Ривненская область - 40 195 случаев;

Сумская область - 39 848 случаев;

Тернопольская область - 33 328 случаев;

Харьковская область - 67 655 случаев;

Херсонская область - 16 917 случаев;

Хмельницкая область - 38 333 случая;

Черкасская область - 37 321 случай;

Черновицкая область - 39 293 случая;

Черниговская область - 28 943 случая.