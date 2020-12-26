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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умер 121 человек, выявлено 7 709 новых случаев, выздоровели - 5 145

В Украине за сутки от COVID-19 умер 121 человек, выявлено 7 709 новых случаев, выздоровели - 5 145

За минувшие сутки, 25 декабря, в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников.

Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, за прошедшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 2 888 человек;

▪️летальних случаев - 121;

▪️выздоровело - 5 145 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 31 482 (в том числе методом ПЦР - 24621, методом ИФА - 6861).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Всего за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 019 876 человек;

🔺выздоровело - 651 917 человек;

🔺летальних случаев - 17 702;

🔺проведено ПЦР-тестов - 5453446.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине официально пока не фиксировали новый "британский" штамм коронавируса, - Степанов

Кроме этого Степанов приводит количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 106 486 случаев;

Винницкая область - 21 858 случаев;

Волынская область - 32 300 случаев;

Днепропетровская область - 56 356 случаев;

Донецкая область - 34 586 случаев;

Житомирская область - 38 219 случаев;

Закарпатская область - 27 754 случая;

Запорожская область - 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 725 случаев;

Киевская область - 56 942 случая;

Кировоградская область - 8 205 случаев;

Луганская область - 9 906 случаев;

Львовская область - 59 551 случай;

Николаевская область - 29 117 случаев;

Одесская область - 68 447 случаев;

Полтавская область - 34 341 случай;

Ривненская область - 40 195 случаев;

Сумская область - 39 848 случаев;

Тернопольская область - 33 328 случаев;

Харьковская область - 67 655 случаев;

Херсонская область - 16 917 случаев;

Хмельницкая область - 38 333 случая;

Черкасская область - 37 321 случай;

Черновицкая область - 39 293 случая;

Черниговская область - 28 943 случая.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Главное 95ом кварталу дать возможность новогодними корпоративами офшоры пополнить.
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26.12.2020 08:38
+4
Это клоуны рисуют. А госпитализация, как и в будние дни - почти 3 тысячи.
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26.12.2020 08:55
+2
Диагноз запретили ставить. Заболевших меньше а число умерших растет. Называется "делать хорошее выражение лица-при плохой игре"
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26.12.2020 08:42
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Правила форума Совет форумчан
только вопрос хотел задать -шо там за добу ?
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26.12.2020 08:29 Ответить
Главное 95ом кварталу дать возможность новогодними корпоративами офшоры пополнить.
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26.12.2020 08:38 Ответить
В выходной день всегда такие цифры.
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26.12.2020 08:40 Ответить
Это клоуны рисуют. А госпитализация, как и в будние дни - почти 3 тысячи.
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26.12.2020 08:55 Ответить
Не, отдыхает старуха с косой
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26.12.2020 09:45 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умер 121 человек, выявлено 7 709 новых случаев, выздоровели - 5 145 - Цензор.НЕТ 6993
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26.12.2020 08:41 Ответить
заболело - 1 019 876 человек;

сейчас болеют - 350 257 человек
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26.12.2020 08:41 Ответить
Диагноз запретили ставить. Заболевших меньше а число умерших растет. Называется "делать хорошее выражение лица-при плохой игре"
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26.12.2020 08:42 Ответить
ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧКИ 2.0 ? Шел второй год результатов голосования по-приколу?
>>>
Юмористы студии "Квартал-95" в программе Чисто NEWS высмеяли протест предпринимателей

Так, ведущий программы Степан Казанин назвал протест ФОПов "концертом".

"22 декабря во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием Дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и вне его стен", - сказал он.

"Не совсем понятна неудовлетворенность протестующих. Пикеты ФОПов уже идут несколько дней, поэтому некоторые ФОПы уже заработали больше, чем им пообещал Зеленский", - сказала актриса Ирина Сопонару.
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26.12.2020 08:42 Ответить
(Работу общепитов в новогоднюю ночь разрешили, чтобы снять социальное напряжение)
Это для "социально напряженных", о которых побеспокоился Степанов.
Студия "Квартал 95" даст выступление 30 декабря во Freedom Hall. Стоимость размещения за столиком от 2000 до 4000 грн.
В саму новогоднюю ночь во Freedom Hall тоже запланирована шоу-программа с угощениями.Цена с человека 4000-6000 гривен.
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26.12.2020 09:03 Ответить
Вот есть все же у ковида и положительные моменты... Теперь такую деликатную проблему, как метеоризм, можно считать экспресс-тестом... гордыню человечества немного поумерил... а вот с жадностью пока совладать никак, скорее разжигает...
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26.12.2020 09:05 Ответить
Странно, что так мало. Надо тысяч 100.
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26.12.2020 09:11 Ответить
Количество людей, которые смогут посетить такие мероприятия, или провести ночь в ресторанах будет намного меньше, чем потом окажется зараженных Но власть об этом не сейчас не думает, а потом будет обвинять людей, в последствиях новогодних празднеств.
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26.12.2020 09:37 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померла 121 людина, виявлено 7 709 нових випадків, одужали - 5 145 - Цензор.НЕТ 3398
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26.12.2020 09:25 Ответить
Зачем тот локдаун, количество заболевших стабильно уменьшается
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26.12.2020 09:31 Ответить
При этом количество госпитализаций удивительно стабильно. До сих пор делаете вид, что не замечаете?
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26.12.2020 13:07 Ответить
Украина ведет переговоры о закупке китайской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, конкретной информацией владеет министерство здравоохранения. Сейчас МИД помогает этому ведомству установить контакты с представителями компании-изготовителя.

По словам Кулебы, у Украины есть три варианта получения вакцины против коронавируса. Первый вариант - программа COVAX.

"Можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые нам выдадут через программу COVAX", - отметил Кулеба в интервью Украина 24.

Второй вариант - попросить у стран, которые закупили значительно больше вакцин, чем им необходимо, продать или передать ее излишек.

Третий способ - переговоры с компанией-производителем и правительством той страны, где она находится.

"Есть политическое влияние, то есть ты приходишь в компанию-производитель вакцины, они говорят "мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", - отметил Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что переговоры по вакцинам сейчас ведутся с Индией, Великобританией, Францией и другими странами.
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26.12.2020 09:36 Ответить
Кулеба уже так китайцам залез языком в ....у, что просто неприлично.......
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26.12.2020 10:07 Ответить
Неужели кто-то еще верит в эту 9месячную Ковид-брехню?
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26.12.2020 10:03 Ответить
‎26.‎12.‎2020

Ни одна из предлагаемых Украине по программе COVAX вакцин, до сих пор, официально не сертифицированны в Украине согласно требованиям законодательства. .

В планируемых на первое полугодие мероприятий по линии министерств иностранных дел Франции и Германии нет упоминаний о проведении каких-либо мероприятий в рамках "нормандской четверки".‎ (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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26.12.2020 10:15 Ответить
Пора переставать тестировать и все кронвирус, победили,,ГДЕ 70 ТЫС. ТЕСТОВ В МЕСЯЦ?
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26.12.2020 10:46 Ответить
На Донеччині у Селидівській міській лікарні в рамках проєкту «Велике будівництво» після відновлення відкрилося відділення екстреної медичної допомоги.
Відділення готове приймати пацієнтів, воно забезпечене ******** обладнанням, тут є операційна та реанімація, побудована ******* система вентиляції.

Також для відділення збудували захищений від негоди бокс із підігрівом, розрахований на дві машини швидкої допомоги. Завдяки йому переміщення пацієнтів з машин до приміщення лікарні буде легким і зручним.
Загалом на всі роботи витрачено 21,4 млн грн, із них 19,1 млн грн - із державного бюджету, 1,3 млн грн - з місцевого, і 1 млн грн - з обласного.
Зазначимо, Донецька область вже виконала роботи на 15 об'єктах інфраструктури (5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 спортивних об'єктів), які споруджувалися чи капітально ремонтувалися в рамках національної програми «Велике будівництво».https://uprom.info/news/other/meditsina/u-selydovomu-na-donechchyni-vidkryly-viddilennya-ekstrenoyi-medychnoyi-dopomogy-foto/
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26.12.2020 11:12 Ответить
Лабораторії у вихідні все гірше і гірше працюють.
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26.12.2020 16:25 Ответить
Ученые придумали эффективный способ лечения коронавируса

Британские ученые тестируют новое лечение антителами, которое может предотвратить развитие коронавируса COVID-19 после заражения. Об этом сообщает Guardian в пятницу, 25 декабря.

На данный момент, лечение было протестировано на 10 пациентах. Ученые надеются, что лекарство будет действовать от шести месяцев до года. Согласно отчету, препарат можно использовать в качестве мгновенного лечения для кого-то, кто потенциально может подвергнуться воздействию вируса.

В сообщении говорится, что лечение может быть применено в медицинских учреждениях. Препарат был разработан в рамках совместного проекта между больницами Университетского колледжа Лондона (UCLH) и фармацевтической компанией AstraZeneca.

Лечение не позволяет вирусу прикрепляться к клеткам человека.
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26.12.2020 18:59 Ответить
 
 