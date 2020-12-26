Прокуратура не будет требовать меры пресечения для сына Гладковского. Расследование находится на завершающем этапе, - Грищук

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) решила не иницировать избрание меры пресечения сыну Олега Гладковского Игорю. Прокуроры не видят в этом необходимости.

Об этом в программе "Мокрик По Живому" на hromadske заявил Максим Грищук, исполняющий обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что не будет меры пресечения, как мне доложили прокуроры", - заявил он.

Глава САП отметил, что Гладковскому инкриминируется преступление средней тяжести и само расследование находится на завершающем этапе.

Учитывая это, прокурор не считает необходимым применять к Гладковскому какую-либо меру пресечения.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, НАБУ и САП вручили подозрение сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома". По данным САП, речь идет о получении неправомерной выгоды в размере 950 тыс. грн за обеспечение предоставления беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн ​​гривен от государственной компании в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод".

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"Мы расследуем дело больше полутора года. Все следственные действия проведены, нужно было определенные процессуальные документы получить, поэтому так затянулось", – добавил он.



