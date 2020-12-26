Прокуратура не будет требовать меры пресечения для сына Гладковского. Расследование находится на завершающем этапе, - Грищук
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) решила не иницировать избрание меры пресечения сыну Олега Гладковского Игорю. Прокуроры не видят в этом необходимости.
Об этом в программе "Мокрик По Живому" на hromadske заявил Максим Грищук, исполняющий обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что не будет меры пресечения, как мне доложили прокуроры", - заявил он.
Глава САП отметил, что Гладковскому инкриминируется преступление средней тяжести и само расследование находится на завершающем этапе.
Учитывая это, прокурор не считает необходимым применять к Гладковскому какую-либо меру пресечения.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, НАБУ и САП вручили подозрение сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома". По данным САП, речь идет о получении неправомерной выгоды в размере 950 тыс. грн за обеспечение предоставления беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн гривен от государственной компании в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод".
"Мы расследуем дело больше полутора года. Все следственные действия проведены, нужно было определенные процессуальные документы получить, поэтому так затянулось", – добавил он.
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ну, они же не зебилы - чтобы обвинять БЕЗ причин и вины)
Зебилы - запомните: НЕТ вины - нет обвинений и избрание меры пресечения.
Ты им ничего не докажешь, как об стенку горохом.
Это только тупые зебилы могут орать "посОдить" - даже не понимая своего идиотизма, "наложенного" из зомбоящика).
впрочем, даже тупой урист вовка-шмаркля выглядит умнее чем его бОраны-зебилы))
Полный текст решения с мотивационной частью пока еще недоступен, он должен быть опубликован в течение 10 дней.
Вместе с тем, адвокаты журналистов из зала суда сообщат, что судьи несколько раз обращали внимание на необоснованность требований Гладковского.
Наша сторона сумела доказать в апелляционном суде, что требования истца о признании недостоверной ВСЕЙ информации, распространенной в сюжете, не могут быть удовлетворены, ведь различные высказывания в сюжете: содержат правдивую информацию, не касаются истца, являются оценочными суждениями. А согласно действующему законодательству такая информация не может быть опровергнутой", - заявляют защитники.
Или в вашем королевстве кривых зеркал, где свинарчуки патриоты , все наоборот?
я ниже написал так чтобы даже тебе было понятно по идее
бигус жидко обосрался вываливая в виде фактов свои измышлизмы и "оценочные суждения"
своей аппеляцией он просто подвердил что в его "расследовании" нет фактов а только его предположения. адвокаты гладковского просто поставили бигусу классическую вилку - или ты сам признаешь что просто выдумал все факты нарушений и преступлений или ты по решению суда публично опровергаешь то что накорябал только с одной целью - обосрать пороха. бигус выбрал первое. и теперь его "видосики" просто ни о чем... художественный свист
..Усьо .*парешалі * !
Одне державне підприємство позичало в іншого, а посередник при цьому вимагав 950тисяч гривень, $30тисяч на ті гроші... вартість авто фолькскласу. Невідомо, чи злочин був доведений до кінця