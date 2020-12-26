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Прокуратура не будет требовать меры пресечения для сына Гладковского. Расследование находится на завершающем этапе, - Грищук

Прокуратура не будет требовать меры пресечения для сына Гладковского. Расследование находится на завершающем этапе, - Грищук

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) решила не иницировать избрание меры пресечения сыну Олега Гладковского Игорю. Прокуроры не видят в этом необходимости.

Об этом в программе "Мокрик По Живому" на hromadske заявил Максим Грищук, исполняющий обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что не будет меры пресечения, как мне доложили прокуроры", - заявил он.

Глава САП отметил, что Гладковскому инкриминируется преступление средней тяжести и само расследование находится на завершающем этапе.

Учитывая это, прокурор не считает необходимым применять к Гладковскому какую-либо меру пресечения.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, НАБУ и САП вручили подозрение сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома". По данным САП, речь идет о получении неправомерной выгоды в размере 950 тыс. грн за обеспечение предоставления беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн ​​гривен от государственной компании в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили следствие по нанесению ущерба на 17,4 млн грн

"Мы расследуем дело больше полутора года. Все следственные действия проведены, нужно было определенные процессуальные документы получить, поэтому так затянулось", – добавил он.

Автор: 

Гладковский Олег (158) Грищук Максим (54) САП (2066) мера пресечения (460)


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Топ комментарии
+13
Танька моторола,по сравнение с вашим большим строительством это вообще не что.Бигусы не отчего не отбились,а просто ,ждут кто им опять проплатит за очередную брехню.
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26.12.2020 09:32
+13
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 9921
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26.12.2020 09:56
+11
Логика зелемрази как всегда убойна. Иди-заставь их посадить свинарчука. Пожалуйся кловану с д'ерьмаком на "их прокуроршу". Какие проблемы?
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26.12.2020 09:18
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СВОЛОЧИ
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26.12.2020 09:01 Ответить
"..не иницировать избрание меры пресечения сыну Олега Гладковского Игорю. Прокуроры не видят в этом необходимости."

ну, они же не зебилы - чтобы обвинять БЕЗ причин и вины)
Зебилы - запомните: НЕТ вины - нет обвинений и избрание меры пресечения.
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26.12.2020 14:18 Ответить
Да кто бы сомневался, все спустят на тормозах.
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26.12.2020 09:02 Ответить
1,5 года следствие! И потом ещё и рождение мыши в конце. Только на этом эпизоде стырено миллион гривен. Понятно что - пожурить и простить. Кстати, нигде не видела, чтобы писали, чем закончилась атака джуниора на Бигус. На сколько знаю, Бигусы прекрасно отбились от выдуманных заяв обиженного вора.
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26.12.2020 09:09 Ответить
Танька моторола,по сравнение с вашим большим строительством это вообще не что.Бигусы не отчего не отбились,а просто ,ждут кто им опять проплатит за очередную брехню.
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26.12.2020 09:32 Ответить
Я не понимаю вашего рвения защищать всевозможных ворюг. Кого вы поставили в угол и молитесь на? Ведь это ж реальные подлые ворюги, которые ещё и имеют наглость атаковать журналистов , расследования которых часто заменяют расследования коррумпированных профессионалов
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26.12.2020 09:37 Ответить
Для начала ,хотя бы вникли в тему ,кто ворюга? Если по вашему то на Г+Г то же журналисты работают?
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26.12.2020 09:40 Ответить
Ворюга главковский . Это он только по одному эпизоду слямзил миллион гривен, а вы здесь за него копья ломаете.
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26.12.2020 09:44 Ответить
Это вам голобородько из 95 анала рассказал?
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26.12.2020 09:45 Ответить
слямзил у кого?
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26.12.2020 09:47 Ответить
Татьяна, не ведись на хамский бесполезный односторонний монолог.
Ты им ничего не докажешь, как об стенку горохом.
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26.12.2020 09:47 Ответить
Вы фамилию перепутали ,наверное хотели написать дермаковский? Нет?
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26.12.2020 09:48 Ответить
А кто, почти в тоже самое время, слямзил 41 миллион долларов?
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26.12.2020 10:12 Ответить
дурО, запомни: НЕТ вины - нет обвинений и избрание меры пресечения.
Это только тупые зебилы могут орать "посОдить" - даже не понимая своего идиотизма, "наложенного" из зомбоящика).
впрочем, даже тупой урист вовка-шмаркля выглядит умнее чем его бОраны-зебилы))
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26.12.2020 14:20 Ответить
Так и тебя видно в темах только касательно "папиредников". А как по темам нынешних - старательно молчишь)))
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26.12.2020 09:42 Ответить
Детали: 9 декабря Киевский апелляционный суд отменил решение первой инстанции и вынес новое решение - отказать Игорю Гладковскому в его исковых требованиях в полном объеме.
Полный текст решения с мотивационной частью пока еще недоступен, он должен быть опубликован в течение 10 дней.
Вместе с тем, адвокаты журналистов из зала суда сообщат, что судьи несколько раз обращали внимание на необоснованность требований Гладковского.
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26.12.2020 09:39 Ответить
тан юха. у тебя хватит мозгов прочитать и понять почему именно бигус выиграл аппеляцию?

Наша сторона сумела доказать в апелляционном суде, что требования истца о признании недостоверной ВСЕЙ информации, распространенной в сюжете, не могут быть удовлетворены, ведь различные высказывания в сюжете: содержат правдивую информацию, не касаются истца, являются оценочными суждениями. А согласно действующему законодательству такая информация не может быть опровергнутой", - заявляют защитники.
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26.12.2020 09:46 Ответить
То есть вы подтверждаете, что Бигусы выиграли аппеляцию ?
Или в вашем королевстве кривых зеркал, где свинарчуки патриоты , все наоборот?
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26.12.2020 09:49 Ответить
таня, ты таки тупая...

я ниже написал так чтобы даже тебе было понятно по идее
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26.12.2020 09:50 Ответить
вона не тупа; вона - брехлива подолякова шучка. Короче: подоляковий бот на з/п
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26.12.2020 10:21 Ответить
Це бот. Ви йому ні чого не поясниш. Все воно прекрасно розуміє, і що йому кажуть і що взагалі відбувається. Але воно на роботі, і повинно писати те що кажуть господарі. Вступати в дискусію з ними, нема сенсу.
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26.12.2020 13:31 Ответить
если ты не врубилась поясню по простому

бигус жидко обосрался вываливая в виде фактов свои измышлизмы и "оценочные суждения"
своей аппеляцией он просто подвердил что в его "расследовании" нет фактов а только его предположения. адвокаты гладковского просто поставили бигусу классическую вилку - или ты сам признаешь что просто выдумал все факты нарушений и преступлений или ты по решению суда публично опровергаешь то что накорябал только с одной целью - обосрать пороха. бигус выбрал первое. и теперь его "видосики" просто ни о чем... художественный свист
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26.12.2020 09:50 Ответить
Эти ... оппоненты, начинают и заканчивают хамством при полном отсутствии аргументов.
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26.12.2020 09:49 Ответить
ух ты. как точно про себя-то...
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26.12.2020 10:42 Ответить
а что ты можешь доказать, какие у тебя аргументы? в твоей башке зависло фуфло из телевизора, март-апрель 2019, когда #иды валили Пороха, на ВСЕХ каналах! "контрабанда запчастей к военной технике, а цена поднималась в семь раз"))) открой архив на электронной площадке, тендеры львовского или харьковского заводов, по запчастям для ремонта БТР. предложений НОЛЬ!!! как получить запчасть которой нет? кто может регулировать цену контрабанды? вы конченное ЗЕбилоидное быдло. сами ни#уя никогда не делаете, и только кукарекаете на других.
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26.12.2020 14:14 Ответить
Логика зелемрази как всегда убойна. Иди-заставь их посадить свинарчука. Пожалуйся кловану с д'ерьмаком на "их прокуроршу". Какие проблемы?
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26.12.2020 09:18 Ответить
Брехло ти, Ендрю! 😁Ви, зебілота, не маєте ні мужності, ні совісті визнати, що вас нає.. Зм, надурили телевізор і Шарій. 73 відсотки розумових чмпутантів голосували за собі подібного, повіривши у телевізійного Голобородьку. Але через відсутність самокритики вони придумали версію, щ то Порошенко заходив з ними у кабінки для голосування і змушував ставити галочку навпроти прізвища Зєлєнскій. Якщо убогий відмовлявся, то Порошенко галочку ставив сам. 😁 Зебіли є зебілам тому, що самі не здатні ні на яке рішення. Саме тому у під'їздаз їм гадив Обама і звичайно Порошенко, безлад на власних кухнях їм теж Порошенко влаштовує. А ще Порошенко змушує їх купляти не якісний алкоголь, пал ти контрабандні цигарки і купляти цукерки "Роше". 😁 Так, убогий?
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26.12.2020 09:54 Ответить
Реально,ты какое-то умалишенное. Видно,что кацап.
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26.12.2020 10:02 Ответить
порохоскот ти коли вивчиш українську мову? кацапня погана
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26.12.2020 12:04 Ответить
Ты ещё что за падаль? Пшел под шконку,мусор.
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26.12.2020 15:02 Ответить
падаль та дярва котра тебе народила!
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27.12.2020 12:03 Ответить
Ти що,син повії і бомжа-засмутився?😆
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27.12.2020 12:44 Ответить
сінелобий так ти і є син повії вокзальной.Может я твій тато? Хоча ні я твоєї матусі у рот надавав.
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27.12.2020 17:42 Ответить
Ти сам собі тільки можеш в рот надавати, зроблений в каналізаційному колекторі.)
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27.12.2020 23:45 Ответить
дурна ти Наташа .... Для чого самому якщо є ти і твоя матуся?)))
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28.12.2020 13:16 Ответить
Ти ще не вгомонився,син повії? На пляшку,мерзота.
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28.12.2020 13:39 Ответить
син повіі старої витягни пляшку з очка твоєї матусі і встав її собі.
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28.12.2020 15:10 Ответить
Набрид ти мені,покидьок. Йди нах в каналізацію до своїх батьків-дебілів.
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28.12.2020 15:50 Ответить
донька повіі ********.Я твоій мамці в рот насцяв а папці твоєму пляшку в жопу засунув
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28.12.2020 17:24 Ответить
Да нет просто предъявить нечего.Все очередная брехня от зеблевотины!
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26.12.2020 09:43 Ответить
*Пепіки * задоволені !
..Усьо .*парешалі * !
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26.12.2020 09:27 Ответить
"речь идет о получении неправомерной выгоды в размере 950 тыс. грн за обеспечение предоставления беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн ​​гривен от государственной компании в пользу ГП Житомирский бронетанковый завод". - і це весь злочин "свинарчуків". І те - ще не доведений. Тільки інкримінований.
Одне державне підприємство позичало в іншого, а посередник при цьому вимагав 950тисяч гривень, $30тисяч на ті гроші... вартість авто фолькскласу. Невідомо, чи злочин був доведений до кінця
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26.12.2020 09:31 Ответить
Вот что доллар животворящий делает!
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26.12.2020 09:37 Ответить
И озабоченность послов.
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26.12.2020 09:49 Ответить
Чому не стоять свинарчуки? (С) 😂😂😂
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26.12.2020 09:42 Ответить
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 161
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26.12.2020 09:56 Ответить
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 9921
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26.12.2020 09:56 Ответить
автомат акм стоит 500 долларов,но кто то хочет купить израильскую снайперскую винтовку винтовку sardius за тысчу долларов,а это уже коррупция,потому что не в россии куплена.Ггг
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26.12.2020 10:11 Ответить
виктор медведжчук обвинил зеленского в геноциде украинского народа,потому что покупает у россии вакцину.
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26.12.2020 10:14 Ответить
расследование находится на стадии завершения- везде уплочено и договорено
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26.12.2020 10:26 Ответить
Якщо глянуть з точки зору практики розслідування кримінальних справ, то відмова слідства в застосуванні запобіжного заходу до підозрюваного говорить про одне - справа безперспективна, і слідство робить все можливе, щоб зменшить негативні наслідки від її закриття... А арешт чи якесь інше обмеження свободи підозрюваному потягне за собою позов про відшкодування спричиненої шкоди, з його боку...
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26.12.2020 10:52 Ответить
То, что зебилы такие зебилы главный зебил подтверждает каждый день
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26.12.2020 11:17 Ответить
Тут пора уже новых коррупционеров садить а они ещё по старым следствие ведут ...
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26.12.2020 11:24 Ответить
Ни тебе залога,ни взятие под стражу ,какой контраст с Тартаровым!Однако придётся утереться соплями.
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26.12.2020 11:58 Ответить
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 6721
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26.12.2020 12:06 Ответить
Не будьте такими суворими до дітей нашої попередньої"патріотичної влади".Батьки яких ведуть "підривний бізнес" в РФ.Ну і що,що фірмочка"рошен"платила в бюджет Росіі міліарди доларів - а син засновника"ПР"Міша Порошенко на вечірці в лондонському клубі танцював пів коксом в футболці RUSSIA?Що вам буде легче якщо ви посадите сина Свинарчука за грати за вкрадений міліон гривень - а може йому на героін не хватало?
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26.12.2020 12:10 Ответить
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 6761
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26.12.2020 12:23 Ответить
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 127
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27.12.2020 00:35 Ответить
 
 