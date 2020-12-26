За год служебные собаки пограничников помогли выявить центнер наркотиков. 45% задержаний осуществлено с их привлечением, - ГПСУ

Пограничные собаки выполняют немало обязанностей. Они помогают выявлять оружие, боеприпасы, контрабандный табак, а лучше собак выявить наркотики или взрывчатку не может никто.

Четвероногие помощники также существенно уменьшают желание агрессивных нарушителей сопротивляться правоохранителям, что является залогом безопасности во время конвоирования и охраны задержанных лиц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"В течение 11 месяцев 2020 года пограничники с помощью служебных собак задержали более 400 правонарушителей, обнаружили 164 единицы оружия, 6,6 тыс. боеприпасов, более 40 тысяч таблеток наркотического действия, более 100 кг наркотических средств и почти 1,3 млн пачек сигарет. Благодаря четвероногим помощникам разоблачили тайники с контрабандным товаром на сумму более 5,6 млн гривен", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что сегодня в пограничном ведомстве служат более 1000 собак 16 пород. Часть из них привлечены к службе в районе проведения ООС.

Инструкторов с собаками готовят в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы в Великих Мостах Львовской области. Большинство собак тренируют на поиск оружия, взрывоопасных веществ и наркотических средств. В среднем 45% задержаний на границе происходит с использованием четвероногих помощников. И, несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики или взрывчатку не может никто.



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