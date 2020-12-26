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За год служебные собаки пограничников помогли выявить центнер наркотиков. 45% задержаний осуществлено с их привлечением, - ГПСУ

За год служебные собаки пограничников помогли выявить центнер наркотиков. 45% задержаний осуществлено с их привлечением, - ГПСУ

Пограничные собаки выполняют немало обязанностей. Они помогают выявлять оружие, боеприпасы, контрабандный табак, а лучше собак выявить наркотики или взрывчатку не может никто.

Четвероногие помощники также существенно уменьшают желание агрессивных нарушителей сопротивляться правоохранителям, что является залогом безопасности во время конвоирования и охраны задержанных лиц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"В течение 11 месяцев 2020 года пограничники с помощью служебных собак задержали более 400 правонарушителей, обнаружили 164 единицы оружия, 6,6 тыс. боеприпасов, более 40 тысяч таблеток наркотического действия, более 100 кг наркотических средств и почти 1,3 млн пачек сигарет. Благодаря четвероногим помощникам разоблачили тайники с контрабандным товаром на сумму более 5,6 млн гривен", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что сегодня в пограничном ведомстве служат более 1000 собак 16 пород. Часть из них привлечены к службе в районе проведения ООС.

Инструкторов с собаками готовят в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы в Великих Мостах Львовской области. Большинство собак тренируют на поиск оружия, взрывоопасных веществ и наркотических средств. В среднем 45% задержаний на границе происходит с использованием четвероногих помощников. И, несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики или взрывчатку не может никто.

За год служебные собаки пограничников помогли выявить центнер наркотиков. 45% задержаний осуществлено с их привлечением, - ГПСУ 01
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Автор: 

Госпогранслужба (6471) собаки (196)


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Топ комментарии
+3
Собаки не люди,находят наркоту сотнями кило да вот только сдаются и уничтожаются только десятки килограм.Свежайший преимер в Одессе где собака нашел 54 кило а власть отчиталась о 44-х.Что-то несходится как на мой взгяд.
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26.12.2020 10:04
+2
хороший песик
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26.12.2020 09:27
+1
Залишили Бубачку без коксу. Ой біда,ой біда.
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26.12.2020 09:25
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Залишили Бубачку без коксу. Ой біда,ой біда.
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26.12.2020 09:25 Ответить
слово "центнер", канєшно, звучить,та не вражає..не то, шо в грамах ...сто тисяч грам

1 0 0 0 0 0 гр
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26.12.2020 10:48 Ответить
хороший песик
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26.12.2020 09:27 Ответить
собака наркоман - хорошая собака..
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26.12.2020 09:28 Ответить
Ага. если делится с кем надо! )))
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26.12.2020 10:04 Ответить
Вони не наркомани. Це неправда, що собаки які шукають наркотики - наркомани. В цьому немає потреби.

Вони шукають те, на що їх навчили.
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26.12.2020 11:32 Ответить
Теперь понятно, почему под Охфисом Пострадавшего не встретишь патруля с собаками
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26.12.2020 09:37 Ответить
Программу обучения служебных собак необходимо дополнить навыком относить на Банковую всю обнаруженную наркоту. В процессе обучения поощрять собаку хриплым гундосым голосом.
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26.12.2020 10:03 Ответить
вы не любите собак? после гундосого даже психологически стойкие волкодавы под себя делать начнут
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26.12.2020 10:19 Ответить
Ой, не подумал... Простите. Собак люблю, но наркота на Банковой нужна как воздух. Без нее не работает. Ладно, будем думать, как обеспечить "работу" Банковой и собачью психику сберечь.
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26.12.2020 13:49 Ответить
Собаки не люди,находят наркоту сотнями кило да вот только сдаются и уничтожаются только десятки килограм.Свежайший преимер в Одессе где собака нашел 54 кило а власть отчиталась о 44-х.Что-то несходится как на мой взгяд.
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26.12.2020 10:04 Ответить
Усушка, утруска... товар деликатный.
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26.12.2020 10:13 Ответить
и тут бубочка разразился речами, а мендель_спасительница_гривны постами - 10 кг попали по назначению
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26.12.2020 10:17 Ответить
Ну, що, "герой", як життя? "Со, не дысись? А как дысвл, как дысал...!"
Будеш знать, як паскудить на чужій кухні...
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26.12.2020 10:46 Ответить
А покажи мені,вундеркінг,ідеальну кухню.Хто захоче мене зроруміти той зрозуміє і із помилками,а хто хоче напаскудити той нагадить.(Чип) якого ти чомусь не гадив.
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26.12.2020 11:29 Ответить
Перенаправлять все в паРашу!
А хто збуде 10 кг.і не спалитья, присвоювать звання Героя України, бо добренно попрацювала агентура!
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26.12.2020 10:36 Ответить
И изъятые наркотики, Зеленский и Ко, будут лично уничтожать на Банковой))
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26.12.2020 10:58 Ответить
Центнер наркотиків це 100 кг за 11 місяців. Це меньше 10 кг в місяць. Дуже мало.
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26.12.2020 11:30 Ответить
У мого суседа дуже вумна собака! заберить його на службу бо сэрэ на мой коврик
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26.12.2020 15:27 Ответить
 
 