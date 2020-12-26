Украина выясняет с боснийской стороной все детали по делу о подаренной Лаврову иконе, - спикер МИД Николенко

Украина в сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной выясняет все детали инцидента с подаренной украинской иконой министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Речь идет о позолоченной старинной иконе, которую, как предполагается, вывезли из Луганска. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вместе с боснийско-герцеговинского стороной выясняем все детали этого дела, по результатам чего будем принимать решение о дальнейших шагах", - ответил Николенко на вопрос о том, будет ли Киев настаивать на возвращении иконы.

Ранее украинский посол в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич заявил, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине призывает страну вернуть Киеву древнюю икону, которая была вывезена из оккупированного Луганска, а потом подарена российскому главе МИД Сергею Лаврову.

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Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

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