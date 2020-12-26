Украина выясняет с боснийской стороной все детали по делу о подаренной Лаврову иконе, - спикер МИД Николенко
Украина в сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной выясняет все детали инцидента с подаренной украинской иконой министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Речь идет о позолоченной старинной иконе, которую, как предполагается, вывезли из Луганска. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вместе с боснийско-герцеговинского стороной выясняем все детали этого дела, по результатам чего будем принимать решение о дальнейших шагах", - ответил Николенко на вопрос о том, будет ли Киев настаивать на возвращении иконы.
Ранее украинский посол в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич заявил, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине призывает страну вернуть Киеву древнюю икону, которая была вывезена из оккупированного Луганска, а потом подарена российскому главе МИД Сергею Лаврову.
Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.
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В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...
Ни врачей, ни процедур.
Можно свою дурь на форуме показать.
украинский посол Василий Кирилич заявил, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине https://censor.net/ru/news/3239175/bosniya_doljna_vernut_ukraine_ikonu_ranee_podarennuyu_lavrovu_posol_kirilichпризывает страну вернуть Киеву древнюю икону, Источник: https://censor.net/ru/n3239181
Вместе... выясняем все детали этого дела, по результатам чего будем принимать решение о том, будет ли Киев настаивать на возвращении иконы. Источник: https://censor.net/ru/n3239181
Послы бывают: чрезвычайный и уполномоченный, пряный. и (у чукчей) посол на ...
Какое мировосприятие может быть в башке у человека, если он икону с оккупационной территории дарит (неважно даже - кому) на международном уровне. Другой идиот (Лавров) принимает краденное в виде подарка.
Эти две "уважаемые персоны" считают Украину временным недоразумением.
А от далі починається саме цікаве: вивезення з рф чи України за кордон. Вже писав, що однозначна контрабанда культурних цінностей згідно кримінального законодавства що України, що рф, так і боснії. Саме для розслідування подібних справ був створений Інтерпол, можна сказати, що що це самий улюблений вид справ інтерполу, навіть самй благородний, з їх погляду - повернути культурну спадщину на батьківщину.
І звичайно, подібна контрабандна майже завжди пов'язана з міжнародною мафією. Оцінити крадене, знайти покупця для краденого, купити крадене у крадія, а ще перемістити його через кілька кордонів - це завдання не для дилетантів.