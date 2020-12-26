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Украина выясняет с боснийской стороной все детали по делу о подаренной Лаврову иконе, - спикер МИД Николенко

Украина выясняет с боснийской стороной все детали по делу о подаренной Лаврову иконе, - спикер МИД Николенко

Украина в сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной выясняет все детали инцидента с подаренной украинской иконой министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Речь идет о позолоченной старинной иконе, которую, как предполагается, вывезли из Луганска. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вместе с боснийско-герцеговинского стороной выясняем все детали этого дела, по результатам чего будем принимать решение о дальнейших шагах", - ответил Николенко на вопрос о том, будет ли Киев настаивать на возвращении иконы.

Ранее украинский посол в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич заявил, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине призывает страну вернуть Киеву древнюю икону, которая была вывезена из оккупированного Луганска, а потом подарена российскому главе МИД Сергею Лаврову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ передал подаренную Лаврову украинскую икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печать на подаренной Лаврову в Боснии иконе указывает, что она является собственностью Украины, - Минкульт

Автор: 

Босния (80) икона (85) Лавров Сергей (2306) МИД (6966) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+10
Ну еще бы - версию о том, что икона была украдена из ОККУПИРОВАННОГо Луганска - вам рассматривать не нравится? Больше нарвится валить на украинцев, хотя сложить 1+1 (икона из Луганска + Луганск оккупирован наемниками РФ) - казалось бы - куда проще?
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26.12.2020 11:20
+4
Нет конечно. В Лугандонии идеальное общество - без алегархов, с низкой комуналкой, комендантским часом и руским языком.
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26.12.2020 12:45
+3
чего там выяснять. продали наши барыги.
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26.12.2020 11:04
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Правила форума Совет форумчан
чего там выяснять. продали наши барыги.
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26.12.2020 11:04 Ответить
Ну еще бы - версию о том, что икона была украдена из ОККУПИРОВАННОГо Луганска - вам рассматривать не нравится? Больше нарвится валить на украинцев, хотя сложить 1+1 (икона из Луганска + Луганск оккупирован наемниками РФ) - казалось бы - куда проще?
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26.12.2020 11:20 Ответить
Незалежно від того ,яким чином ікона опинилась в Босніі ,вона має бути повернута в Україну !!)))
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26.12.2020 11:26 Ответить
Це бесперечно.
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26.12.2020 11:53 Ответить
А в Луганске что барыг нет?
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26.12.2020 11:56 Ответить
Нет конечно. В Лугандонии идеальное общество - без алегархов, с низкой комуналкой, комендантским часом и руским языком.
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26.12.2020 12:45 Ответить
Учитывая то, что икона оказалась в Боснии и Герцеговине - наиболее вероятной является версия о том, что она была украдена наемниками из числа боснийских сербов, воевавших на стороне российских оккупантов на Донбассе.
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26.12.2020 14:11 Ответить
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.

В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...

Україна з'ясовує з боснійської стороною усі деталі у справі про подаровану Лаврову ікону, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 2402
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26.12.2020 12:07 Ответить
Я так понимаю, это кацапская версия?
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26.12.2020 15:43 Ответить
Шо, благодать нонче в психушке?
Ни врачей, ни процедур.
Можно свою дурь на форуме показать.
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26.12.2020 11:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/411043 - ты прав лугандонец, твое руское свинобыдло и загнало за банку гнилого гороха
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26.12.2020 11:47 Ответить
та не... точно, горох??? Та не гони... они дешевле...
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26.12.2020 11:50 Ответить
Ваши барыги продали. Наши дипломаты вернут. Ваши барыги get down and blowjob...
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26.12.2020 11:48 Ответить
всі ікони звідси порозкрадали... і матку боску ченстоховську, і владімірскую божью матерь
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26.12.2020 11:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/480316 - ну не за твои свинокацапсинные говно-Щи
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26.12.2020 11:49 Ответить
чмо краснопузе буряк не любить бо до кацапської рєпи звикло
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26.12.2020 12:50 Ответить
Красный борщ без буряка - это не борщ вообще, а суууп.
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26.12.2020 14:13 Ответить
лавров ещё тот касапский лошадёнок.. и иконы от него надо держать подальше..
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26.12.2020 11:20 Ответить
Нам чужого не надо,но и наше не трожь.
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26.12.2020 11:20 Ответить
краще московських попів до кацапів вивезти
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26.12.2020 11:22 Ответить
Цілком вірно,ікону в Україну ,а гундяєвських попів к небеням !!)))
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26.12.2020 11:27 Ответить
Здається з Боснії були бойовики на Домбасі, якщо не помиляюсь. Вони і поцупили.
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26.12.2020 11:27 Ответить
получился не приятный ситуэйшин и прямым доказательством мародёрства сербских ублюдков в Луганске с последующим сбытом краденого на территории Сербии.
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26.12.2020 11:28 Ответить
Старшие товарищи поправили зарвавшегося посла.

украинский посол Василий Кирилич заявил, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине https://censor.net/ru/news/3239175/bosniya_doljna_vernut_ukraine_ikonu_ranee_podarennuyu_lavrovu_posol_kirilichпризывает страну вернуть Киеву древнюю икону, Источник: https://censor.net/ru/n3239181
Вместе... выясняем все детали этого дела, по результатам чего будем принимать решение о том, будет ли Киев настаивать на возвращении иконы. Источник: https://censor.net/ru/n3239181
Послы бывают: чрезвычайный и уполномоченный, пряный. и (у чукчей) посол на ...
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26.12.2020 11:31 Ответить
Серб Милорад Додик - отбитый на всю голову имперец!
Какое мировосприятие может быть в башке у человека, если он икону с оккупационной территории дарит (неважно даже - кому) на международном уровне. Другой идиот (Лавров) принимает краденное в виде подарка.
Эти две "уважаемые персоны" считают Украину временным недоразумением.
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26.12.2020 12:02 Ответить
Уже доказанный факт, что некоторые делки из миссии ОБСЕ занимаются мародерством и контрабандой. В сети есть даже есть фамилии тех, кто вывез икону из луганска в *********, а потом перепродали на балканы.
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26.12.2020 12:07 Ответить
Крмимінал у вивезенні ікони з Луганська, якщо вона там була, можливо, і є але довести його дуже важко. Ті, хто вивозили, дійсно можуть сказати, що знайшли, ім подпрували, купили на базарі чи у якогось колекціонера і не здогадувались про їі цінність, думали, підробка, а перевірити нема як.
А от далі починається саме цікаве: вивезення з рф чи України за кордон. Вже писав, що однозначна контрабанда культурних цінностей згідно кримінального законодавства що України, що рф, так і боснії. Саме для розслідування подібних справ був створений Інтерпол, можна сказати, що що це самий улюблений вид справ інтерполу, навіть самй благородний, з їх погляду - повернути культурну спадщину на батьківщину.
І звичайно, подібна контрабандна майже завжди пов'язана з міжнародною мафією. Оцінити крадене, знайти покупця для краденого, купити крадене у крадія, а ще перемістити його через кілька кордонів - це завдання не для дилетантів.
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26.12.2020 13:01 Ответить
Лавров-гос чиновник высшего ранга,он ОБЯЗАН был убедится в чисой истории иконы. Но кацапско-воровская кровь берет верх.
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26.12.2020 14:02 Ответить
У кацапов все ворованное
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26.12.2020 15:44 Ответить
Какие же идиоты эти кацапы и их братья сербы. Подарили бы потихому и все, нет решили "рисануться". Теперь позор и гиморой, да и еще и икону прийдеться отдать, которую православны братушки "героично" подрезали в лугандонии.
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26.12.2020 15:47 Ответить
ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ С БОСНИЕЙ И РОССИЕЙ !!! МАССОВО СТРОИТЬ РАКЕТЫ !!! ТАМ САМИ ВСЕ ПОЙМУТ !)
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27.12.2020 08:41 Ответить
 
 