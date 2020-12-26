За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявлено 408 случаев, среди заболевших 16 медиков, - Кличко

За минувшие сутки, 25 декабря, в столице Украины выявили 408 больных на коронавирус.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Кличко, 13 жителей Киева умерли из-за коронавируса в Киеве за вчера.

В частности, как отмечает мэр, заболели: 229 женщин в возрасте от 23 до 94 лет, 146 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет,14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет. Среди заболевших 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Остальные - на самоизоляции под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Дарницком районе - 147, в Деснянском - 83, а также в Оболонском районе - 45 случаев.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 106 486", - отметил Кличко.

Выздоровел за минувшие сутки 161 человек. Всего за все время пандемии коронавирус преодолели 37 130 жителей Киева, 1829 киевлян умерли из-за коронавируса.

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