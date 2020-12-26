За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявлено 408 случаев, среди заболевших 16 медиков, - Кличко
За минувшие сутки, 25 декабря, в столице Украины выявили 408 больных на коронавирус.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Кличко, 13 жителей Киева умерли из-за коронавируса в Киеве за вчера.
В частности, как отмечает мэр, заболели: 229 женщин в возрасте от 23 до 94 лет, 146 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет,14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет. Среди заболевших 16 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Остальные - на самоизоляции под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Дарницком районе - 147, в Деснянском - 83, а также в Оболонском районе - 45 случаев.
"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 106 486", - отметил Кличко.
Выздоровел за минувшие сутки 161 человек. Всего за все время пандемии коронавирус преодолели 37 130 жителей Киева, 1829 киевлян умерли из-за коронавируса.
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Була б ще проблема у вірусі. А насправді проблема в тому, що прості люди не можуть отримати таку ж медичну допомогу, як "обрані".
Вони усі однакові.
- ..."which they claim to be validated, as well as being a robust diagnostic methodology" ,
если не брешут!
В будь-якому випадку плр-тести не здатні знаходити віруси. Вони знаходять якісь відрізки ДНК. Але не встановлюють, що є їх джерелом, скільки їх, чи їх джерело є збудником симптомів.
Чому робляться лише тести на ковід? Відомі сотні респіраторних інфекцій, симптоми яких більш-менш ідентичні (але можуть бути індивідуальні відмінності, звичайно). Чому тестять лише на сарс-ков-2? Але не на парагрип, аденовірус, риновірус тощо, кожний з яких так само може бути причиною симптомів, можуть призвести до пневмонії?
"враження мізків"
маячня з дебіловізору
"бовтрачають по 40 - 80 відсотків легенів"
Так буває при будь-якій пневмонії
Вам відомо, що кожного року від пневмонії помирає кілька мільйонів людей, і ковід нічого нового в цьому не приніс?
Ще так буває через неадекватне лікування (зокрема ШВЛ при наявній тромбоемболії).
Чомусь у багатих таких проблем немає (їх лікують нормально).
Але у більшості випадків це недолуге діагностування за допомогою КТ, а в реальності ніяких уражень немає або вони незначні (і з часом загоюються).
Коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах. Об этом говориться в исследовании ученых из Южной Кореи. Их отчет опубликован на портале Science Direct.
Поводом для исследования стал случай в Сеуле, когда несколько семей, проживающих на разных этажах жилого комплекса, одновременно заболели COVID-19.
Сначала положительный тест получила жительница шестого этажа и ее родные, после чего вирус был выявлен у ее соседей на четвертом и пятом этажах. Позже стало известно, что семьи с 10 и 11 этажей также заражены.
При этом все инфицированные заявили, что не контактировали друг с другом, а двое из них даже не пользовались лифтом.
Ученые выяснили, что все квартиры были объединены общей системой вентиляции, а вирус, по их мнению, попадал в помещения через отверстия в ванной комнате??????