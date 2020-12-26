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Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Все государства Европейского Союза получили вакцины от коронавируса COVID-19.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация по всему Евросоюзу начнется завтра", - написала она в Twitter.
В соцсети также опубликовано видеообращение фон дер Ляйен, в котором она добавила, что во всех странах ЕС вакцины стали доступны одновременно.
"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни", - заявила фон дер Ляйен.
При этом она призвала европейцев продолжать проявлять осторожность и защищать себя, предпринимая меры безопасности.
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А що вибрав зелохторат?
Напередодні всюди доставили вакцину, яку охороняють спецпідрозділи поліції чи військові
В Україні спецпідрозділи поліції охороняють концерт 95 кварталу від підприємців. А вакцину країні, яка обрала президентом клоуна, постачати взагалі ніхто не збирається.
Це про контрасти
Захотіли 2 роки тому жити як лайно - живіть як лайно, лікуйтесь концертами клоунів тепер
Mason Lemberg
Не щавдяки тому, що Україна - є кланово-олігархічною країною, ні?
Польша чтобы вступить в ЕС потратила 8 лет на реформы после которых Бальцеровича хотели повесить. но тупых поляков гораздо меньше чем вас ублюдков. поэтому после 4 лет при смене власти поляки проголосовали за движение вперед а не за разворот назад как вы уроды
Хуже зажопинцев. С этими сразу всё понятно.
При всех плюсах и минуса Порошенко, он был ЕДИНСТВЕННЫМ президентом, который что-то сделал для страны. Но это лирика.
Ответь четко и обоснованно:
1)кто по твоему мнению мог справиться с ситуацией 2014года лучше.?
2) Кто по твоему должен был возглавить страну в 2019 году? И почему?
3) Кого ты видишь на посту президента на следующих выборах?
Фраза "кто угодно лишь бы не старые" - не проходит, так как молодые политики на 99% - это ставленики старых.
при порохе олигархи сидели под шконкой а при твоем выборе распушили перья и грабят страну как не в себя. управляя страной и обирая ее через свою куклу
попробуй еще раз. ты упускаешь маленькую но очень важную деталь
двнила иди в дупу
ты так спешил зарегистрироваться что даже вымышленное имя неверно написал...
я не топлю за порошенко, я топлю за обьективность... то что порох стоял у истоков ПР , ни о чем не говорит... революция тоже была задумкой во благо народа ... и сам порошенко потом топил против рыгов и в истории масса примеров когда все задумывалось как лучше , во благо народа а потом извращалось ...например нацизм...
Аж на 3 місяці. А далі знову 2 укольчики. Наркомани в захваті.
А Сонце встає є лише завдяки співу найвеличнішого зеленого папуги, якого ви обрали, та найкруташого його глашатая мєндєльки, яка лише написом на паркані зупиняє потяг...
На зачищенную от белых людей территорию вселятся африканцы.