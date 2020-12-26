Депутаты "ОПЗЖ" устроили драку в горсовете Мариуполя, чтобы получить доступ к финансовым потокам, - Бортник
Столкновения во время заседания городского совета и блокирование сессии, которые произошли в Мариуполе в среду, 23 декабря, имеют финансовую подоплеку.
Как передает Цензор.НЕТ, в этом убежден директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает "5 канал".
По его словам, желание представителей "Оппозиционной платформы – За життя" получить преференции из бюджета города – вынудили их к таким действиям. В результате чего в зале была повреждена мебель и микрофоны.
Эксперт отмечает: "на кону стоит бюджет Мариуполя в объеме 4 млрд грн! Что в 4 же раза превышает смету такого города как Вишневое. Поэтому разные политические силы соревнуются за контроль над такими средствами".
Негативная тенденция блокирования оппозицией работы горсоветов может распространиться и на другие регионы Украины, предупреждает Руслан Бортник. Что в свою очередь станет угрозой для жизнедеятельности целых городов и общин.
Напомним, накануне в Мариупольском горсовете "ОПЗЖ" устроила драку, пытаясь сорвать принятие бюджета. Несмотря на это – смета на 2021 год все же была проголосована.
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ФСБ РФ поручило аферисту выполнять функции куратора Кремля по возвращению Украины в российское коммунистическое стойло и в «Таёжный союз». Седьмой Президент Украины пан Петро Порошенко, выступая под стенами Пещерного Суда, назвал это прикормленное Кремлем политическое сборище - «пятой колонной». «Оппозиционный блок - За жизнь» - враг Украины, пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Кремль, на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил Гетьман Украины и лидер «Европейской Солидарности» пан Петр Порошенко во время своего выступления на собрании фракции перед местными выборами.
1982р. - ст. 81 Ч.2 УК України, знаходився на лікуванні в психлікарні. Симулював божевілля .
1983р. - ст. 86 ч. З УК України, засуджено на 14 років позбавлення волі...
Дострокове звiльнення у 1991 роцi.
В 1993р.очолив українське представництво австрiйської фiрми "Нордекс".Довкола "Нордекс" розгорiвся корупцiйний скандал в США. Пiсля чого Рабiновичу як представнику фiрми закрили в'їзд до США.
В 1997 р.Голова Торгово-Промислової Палати "Україна - Ізраіль".Iз1998 року є головою Всеукраїнського єврейського конгресу.Має iзраїльське громадянство.
В Єрусалимi бiля Стiни плачу є золота менора, яку виготовили за його грошi.
У червнi 1999-го СБУзаборонила Рабiновичу в'їзд до країни строком на п'ять рокiв (вiн маэ iзраїльський паспорт). за його причетнiсть "до дiяльностi, що завдає значних збиткiв українськiй економiцi, i в iнтересах забезпечення безпеки країни".У 2002р.фiгурант скандалу, пов'язаного з тiньовим ринком зброї, як постачальник зборої з українських складiв у гарячi точки. Нiмецьке видання "Der Spiegel" повiдомило, що Рабiнович постачав"Талiбану"танки Т-55 i Т-62. Ось такий цiкавий депутат.Та це ще не ВСЕ.!
Чи ви до цього часу вважаєте, що вони стають депутатами, що ночей не спати, а про народ думати!
https://twitter.com/************* Serg Wысоцкий
Купил Караулов в приличном московском магазине колбасу, привёз её в Сингапур и сдал в лабораторию на анализ. А его чуть не арестовали за ввоз на территорию государства опасного для жизни продукта.
https://twitter.com/i/status/1342540384552038402 https://twitter.com/i/status/1342540384552038402
Ветеринарный врач, работавший на рынке, поведал, что
«…Ветеринарным уставом СССР... пресловутая вареная колбаса в основном производилась с туберкулезного мяса...если при забое не диагностироваться туберкулез последней стадии (когда он уже в костях), то из такого мяса можно было делать колбасу...» Конец цитаты.
«Однажды, еще в советское время, когда начинал свою карьеру с кулинарного техникума и проходил практику на мясокомбинате, там в колбасном цеху стояла гигантская мясорубка. От остатков мяса после рабочего дня ее никто не мыл и не вычищал. Каждое в утро цеху начиналось с включения этой шайтан-машины и выбегающих из недр машины визжащих крыс. Местные нас практикантов успокоили: привыкните, сказали. Вероятно, между совком в головах и крысами в мясорубках присутствует некая корреляционная зависимость».
Примеси перца, тмина и др. добавок , а также больных животных не воспринимает.
а как же идеи и апрельские тезисы