Депутаты "ОПЗЖ" устроили драку в горсовете Мариуполя, чтобы получить доступ к финансовым потокам, - Бортник

Столкновения во время заседания городского совета и блокирование сессии, которые произошли в Мариуполе в среду, 23 декабря, имеют финансовую подоплеку.

Как передает Цензор.НЕТ, в этом убежден директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает "5 канал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Устроили драку и крушили мебель: в Мариуполе депутаты от ОПЗЖ пытались сорвать голосование за бюджет

По его словам, желание представителей "Оппозиционной платформы – За життя" получить преференции из бюджета города – вынудили их к таким действиям. В результате чего в зале была повреждена мебель и микрофоны.

Эксперт отмечает: "на кону стоит бюджет Мариуполя в объеме 4 млрд грн! Что в 4 же раза превышает смету такого города как Вишневое. Поэтому разные политические силы соревнуются за контроль над такими средствами".

Негативная тенденция блокирования оппозицией работы горсоветов может распространиться и на другие регионы Украины, предупреждает Руслан Бортник. Что в свою очередь станет угрозой для жизнедеятельности целых городов и общин.

Напомним, накануне в Мариупольском горсовете "ОПЗЖ" устроила драку, пытаясь сорвать принятие бюджета. Несмотря на это – смета на 2021 год все же была проголосована.