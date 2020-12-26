"Слугам народа" раздали эфирные тезисы по делу Татарова: "Он будет защищаться как частное лицо", - СМИ

Аналитический и информационный отделы фракции "Слуга народа" подготовили для народных депутатов эфирные тезисы, где советуют, как комментировать дело о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Бабель".

В частности, депутатов заверили, что НАБУ не имеет никаких обвинений против Татарова, которые касались его работы в Офисе президента, а скандальное дело касается периода 2017 года, когда он работал юристом.

Кроме этого, авторы документа отмечают, что должностные обязанности Татарова в Офисе президента не предусматривают никакой возможности контроля за деятельностью правоохранительных органов и НАБУ.

"Поэтому не только некорректно, но и просто ложь — говорить, что Татаров может контролировать деятельность правоохранителей. Офис президента — это вспомогательный орган, основная задача которого — обеспечивать деятельность президента Украины", — советуют в тезисах.

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Также аналитики партии указывают, что Татаров написал заявление о временном приостановлении его должностных обязанностей как заместителя руководителя Офиса президента, чтобы избежать каких-либо обвинений в конфликте интересов и в политическом давлении.

"Татаров будет защищаться как частное лицо. Приостановление должностных обязанностей означает, что на время, которое необходимо для завершения этой ситуации, снимается даже гипотетическое подозрение, что Татаров может использовать свое служебное положение для защиты себя от обвинений НАБУ", — пояснили в партии.

К тому же в документе отмечается, что говорить о причастности Татарова к любым преступлениям преждевременно, потому что судьи Антикоррупционного суда еще не оценивали материалы, собранные НАБУ.

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"Прямую ответственность за развал "Укрбуда" несет Микитась, который руководил компанией так, что она обанкротилась. Есть много сообщений о том, что за счет "Укрбуда" Микитась оплачивал свою роскошную жизнь и финансировал политиков из числа Порошенко, а возможно — давал деньги на выборы и самому Порошенко. Если бы Микитась этого не делал, денег на достройку жилых домов хватило бы", — заявляют авторы тезисов.

Также "слуг" заверили, что аферы Микитася были бы невозможны, если бы его не крышевали тогдашние должностные лица государства, "и это не Татаров".

Депутатам посоветовали говорить о возможной несправедливости, если Микитась "в обмен на выгодные НАБУ показания" избежит вообще любой ответственности.

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"Признание любого человека не может быть царицей доказательств другого человека. Если Микитась признает виновным себя — это хорошо. Но достаточно ли доказательств у НАБУ против Татарова или других лиц... Пресс-релизы, скриншоты и заявления со ссылкой на "источник в НАБУ" не могут быть такими доказательствами", — добавляют в документе.

Напоследок "слуг" призвали выражать надежду, что процесс не будет затягиваться, потому что если подозрение "зависнет", это позволит оппонентам НАБУ утверждать, что бюро "использует такие обвинения для поддержания своего медийного веса".

Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

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22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".